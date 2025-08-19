Hôm nay,  

California: Cộng Hòa Kiện Newsom Về Kế Hoạch Vẽ Lại Bản Đồ Bầu Cử

19/08/202521:55:00(Xem: 399)

Skärmbild 2025-08-20 065637
Vụ kiện ở California không chỉ là tranh chấp trong tiểu bang, mà còn là bước đi chiến lược trong cuộc đua vào Quốc hội Mỹ 2026. Cả hai đảng đều đang tìm cách giành ưu thế thông qua bản đồ bầu cử mới. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(HOA KỲ, 19 tháng 8, Reuters) – Một nhóm DB Cộng Hòa tại California vừa khởi kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra. Theo kế hoạch này, Đảng Dân Chủ sẽ có thêm năm ghế Hạ Viện California, dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để đáp lại Đảng Cộng Hòa ở Texas.

 

Trong đơn thỉnh cầu khẩn cấp gửi Tòa án cao nhất California, phía Cộng Hòa cho rằng hiến pháp tiểu bang quy định không thể xem xét kế hoạch này trước ngày 18 tháng 9. Lý do là theo luật mới, mọi dự luật đều phải trải qua thời gian xem xét 30 ngày trước khi được đưa ra biểu quyết.

 

Đơn kiện hôm thứ Hai được nộp bởi bốn nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa. Họ kêu gọi tòa án buộc Đảng Dân Chủ phải hoãn việc thông qua dự luật cho đến sau ngày 18 tháng 9, trừ khi có đủ ba phần tư số phiếu thuận ở cả hai viện thì mới được tiến hành sớm hơn. Họ cũng đề nghị tòa án cao nhất tiểu bang đưa ra phán quyết ngay trong Thứ Tư, hoặc ít nhất ra lệnh đình chỉ quy trình lập pháp tại Sacramento trong khi chờ xét xử.

 

Theo kế hoạch hiện tại, Đảng Dân Chủ ở California phải gấp rút thông qua cả ba dự luật phân chia lại khu vực bầu cử trước hạn chót ngày 22 tháng 8, để kịp đưa bản đồ bầu cử mới lên lá phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4 tháng 11, đúng như mục tiêu của Thống đốc Newsom.

 

Vụ kiện được đệ trình đúng lúc Newsom đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ bằng năm ghế mới ở California, nhằm “ăn miếng trả miếng” lại kế hoạch ở Texas do Thống đốc Greg Abbott thực hiện theo định hướng của Tổng thống Donald Trump. Kế hoạch tại Texas được dự đoán sẽ giúp Đảng Cộng Hòa giành thêm năm ghế.

 

Hiện tại, Đảng Cộng Hòa giữ thế đa số rất sít sao (219–212) tại Hạ Viện, và thế giằng co này hứa hẹn sẽ biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm 2026 thành một trận chiến nảy lửa.

 

Newsom cùng các DB Dân Chủ cho rằng việc tạm gác bỏ cơ chế phân chia lưỡng đảng (do cử tri California thông qua năm 2008) là giải pháp tạm thời để ngăn chặn tham vọng thao túng hệ thống bầu cử của Trump và phe Cộng Hòa.

 

Trong khi đó, kế hoạch của Thống đốc Texas Greg Abbott đã phá vỡ truyền thống lâu nay, vốn chỉ cho phép vẽ lại bản đồ bầu cử sau mỗi kỳ thống kê dân số mười năm một lần.

 

Phe Dân Chủ cảnh báo rằng kế hoạch của Cộng Hòa tại Texas sẽ làm suy yếu tiếng nói của cử tri thiểu số, khiến họ bị gạt ra bên lề.

 

Khi Thống Đốc Abbott triệu tập buổi họp đặc biệt để thông qua kế hoạch này, hơn 50 DB Dân Chủ tại Hạ viện Texas đã rời khỏi tiểu bang trong vòng hai tuần, để ngăn chặn dự luật được thông qua. Đến Thứ Hai, các DB Dân Chủ quay trở lại nghị viện tại Austin, cho biết họ đã tạm chặn được kế hoạch của Cộng Hòa. Họ cũng khuyến khích những bang do Dân Chủ lãnh đạo như California cân nhắc các biện pháp phân chia lại bản đồ bầu cử của mình.

 

Ngay lập tức, các lãnh đạo Cộng Hòa Texas áp đặt quy định mới: các DB Dân Chủ vừa trở về chỉ được ra vào nghị viện khi chịu ký giấy đồng ý để cảnh sát tiểu bang hộ tống, nhằm bảo đảm họ tham dự đầy đủ các buổi họp sắp tới.

 

Nhiều DB Dân Chủ phẫn nộ, cho rằng đây chỉ là thủ đoạn chính trị lãng phí ngân sách. Nữ DB Nicole Collier từ chối ký giấy và ở lại nghị viện suốt đêm thay vì bị cảnh sát áp giải như tù nhân.

 

Sau khi có đủ số lượng DB đến họp, Đảng Cộng Hòa Texas dự kiến sẽ đưa kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử ra thảo luận vào Thứ Tư.

 

