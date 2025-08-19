Trung Quốc Tăng Tốc Võ Trang Nguyên Tử

TQ đang mở rộng kho vũ khí nguyên tử, xây dựng thêm hàng trăm hầm phóng và căn cứ mới. Ngũ Giác Đài dự đoán PLA có thể sở hữu hơn 1,000 đầu đạn vào năm 2030, dù Bắc Kinh ngoài miệng thì vẫn tuyên bố “không động thủ trước.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Theo quân đội Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế, không chỉ tập trung phát triển sức mạnh quân sự thông thường, TQ còn đang mở rộng cả về số lượng lẫn năng lực của lực lượng nguyên tử.

Trong buổi điều trần trước Quốc Hội trong tháng 3 năm 2025, Đại tướng Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Chiến Lược Hoa Kỳ, cho biết mệnh lệnh của Tập Cận Bình (rằng quân đội phải sẵn sàng chiếm Đài Loan trước năm 2027) đã thúc đẩy việc tăng cường các loại vũ khí nguyên tử có thể phóng từ đất liền, trên không và cả trên biển.

Theo chính sách quốc phòng công bố năm 2023, Bắc Kinh nhắc lại cam kết lâu dài rằng sẽ không bao giờ là bên khai triển vũ khí nguyên tử trước trong bất kỳ tình huống nào. Nguyên tắc “không động thủ trước” này còn bảo đảm rằng TQ sẽ không nhắm tới hay đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử với những quốc gia không sở hữu loại vũ khí này.

Trả lời báo chí, Bộ Quốc Phòng TQ cho biết: “Chiến tranh nguyên tử là vô nghĩa, không có kẻ thắng và không bao giờ nên xảy ra.” Họ nhấn mạnh TQ theo đuổi “chiến lược nguyên tử để tự vệ và kiên định với nguyên tắc không động thủ trước.”

Tuy vậy, trong báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự TQ, Ngũ Giác Đài cho rằng phía Bắc Kinh vẫn có thể khai hỏa trước trong những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như để đáp trả các cuộc tấn công đe dọa đến lực lượng nguyên tử, hệ thống chỉ huy, hoặc gây ra hậu quả tương đương một cuộc tấn công nguyên tử. Ngũ Giác Đài cũng dự đoán TQ có thể cân nhắc dùng vũ khí nguyên tử trước trong trường hợp thất bại quân sự tại Đài Loan “đe dọa nghiêm trọng” đến sự tồn vong của chính quyền ở Bắc Kinh.

Phía Bộ Quốc Phòng TQ lên tiếng phản đối, cho rằng “bất kỳ nỗ lực nào nhằm thổi phồng cái gọi là ‘mối đe dọa nguyên tử từ TQ’ đều là để bôi nhọ, vu khống và cố tình đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế.”

Theo Bulletin of the Atomic Scientists (Bản Tin của các Khoa Học Gia Nguyên Tử), TQ hiện là quốc gia có tốc độ mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử nhanh nhất thế giới; họ đang sở hữu khoảng 600 đầu đạn.

Tổ chức này cho biết TQ đang xây dựng khoảng 350 hầm chứa phi đạn mới cùng nhiều căn cứ phục vụ cho các bệ phóng cơ động. Ước tính Quân Giải Phóng Nhân Dân (PLA) hiện có khoảng 712 bệ phóng phi đạn từ đất liền, nhưng không phải tất cả đều dành cho vũ khí nguyên tử. Trong số này, có 462 bệ phóng có thể được trang bị loại phi đạn “đủ sức bay tới Hoa Kỳ.” Phần lớn các bệ phóng khác được thiết kế cho phi đạn tầm ngắn để hướng đến các mục tiêu trong khu vực.

Ngũ Giác Đài cũng dự đoán rằng đến năm 2030, PLA có thể sở hữu hơn 1,000 đầu đạn nguyên tử sẵn sàng tác chiến. TQ đang hướng tới việc xây dựng một lực lượng đa dạng, trải dài từ các loại phi đạn nguyên tử có sức công phá thấp nhưng độ chính xác cao cho đến phi đạn đạn đạo liên lục địa có sức tàn phá kinh hoàng.