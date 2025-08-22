Hạn Chót Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính: Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California Khuyến Khích Sinh Viên Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Trước Hạn Chót Nhận Hỗ Trợ Tài Chính Cal Grant Ngày 2 Tháng 9







SACRAMENTO, California — Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.





“Hỗ trợ tài chính là một bước ngoặt đối với rất nhiều sinh viên của chúng tôi, mở ra cánh cửa đến với giáo dục đại học mà nếu không có nó, cánh cửa đó có thể vẫn đóng chặt,” Viện Trưởng Sonya Christian của Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California cho biết. “Sự ổn định tài chính thường là nền tảng cho sự thành công của sinh viên, đó là lý do tại sao việc sinh viên cao đẳng cộng đồng nộp đơn xin hỗ trợ tài chính trước thời hạn sắp tới là rất quan trọng. Chúng tôi muốn sinh viên biết rằng luôn có sự hỗ trợ và chúng tôi cam kết xóa bỏ các rào cản để tất cả đều có cơ hội công bằng trong việc đạt được mục tiêu của mình..”





CSAC cung cấp các hội thảo miễn phí về chương trình “Tiền Mặt cho Đại Học”, mang đến sự hỗ trợ vô giá trong việc hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính. Các hội thảo này có sẵn cả trực tiếp và trực tuyến, cung cấp cho sinh viên và gia đình những thông tin mới nhất và hướng dẫn chuyên môn về FAFSA và CADAA, cũng như hướng dẫn từng bước cho sinh viên và phụ huynh về cách điền đơn xin hỗ trợ tài chính. Trong hội thảo trực tuyến, người tham dự có thể đặt câu hỏi và nhận được hỗ trợ phù hợp cho hồ sơ của mình. Học sinh cuối cấp trung học phổ thông và phụ huynh hoặc người giám hộ, cũng như trẻ vị thành niên được tự do, thanh thiếu niên hiện tại và trước đây là con nuôi, và sinh viên cao đẳng cộng đồng mới và quay lại học ở mọi lứa tuổi đều được khuyến khích tham dự.





“Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California hiểu rằng sinh viên và những người học trong tương lai có thể đạt được ước mơ học tập của mình tại California,” Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California, Daisy Gonzales, cho biết. “Hạn chót nộp đơn vào ngày 2 tháng 9 là một bước ngoặt để giúp sinh viên có thể tiếp cận đại học với mức học phí hợp túi tiền hơn, đặc biệt là những sinh viên muốn ghi danh vào một trường cao đẳng cộng đồng California cho năm học 2025-2026. Chúng tôi kêu gọi sinh viên và gia đình hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính và tham dự Hội Thảo “Tiền Mặt cho Đại Học” miễn phí của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ. Vì vậy, hãy nộp đơn ngay hôm nay, giúp đỡ những người khác nộp đơn và chia sẻ câu chuyện thành công của bạn với chúng tôi để truyền cảm hứng cho California. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp cận mọi sinh viên, mọi gia đình và mọi khu vực trong tiểu bang.”

Sinh viên có thể truy cập trang web đa ngôn ngữ ICanGoToCollege.com để ghi danh vào một trường cao đẳng cộng đồng California và kết nối trực tiếp với văn phòng hỗ trợ tài chính của trường cao đẳng địa phương để được hỗ trợ. Trang web cung cấp các liên kết đến FAFSA và CADAA, cũng như thông tin về các chương trình, nguồn thông tin và hỗ trợ dành cho sinh viên cao đẳng cộng đồng. Trang web có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.

Truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California tại https://www.csac.ca.gov/apply để tìm hiểu cách nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Sinh viên có thể truy cập các nguồn hỗ trợ tài chính cụ thể dành cho sinh viên không có giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có tình trạng hôn nhân hỗn hợp và tìm hiểu thông tin về các Hội Thảo “Tiền Mặt cho Đại Học” trực tiếp hoặc trực tuyến toàn tiểu bang. Một số hội thảo trực tuyến sẽ có phiên dịch viên cho các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại.





Giới thiệu về các trường Cao Đẳng Cộng Đồng California





Hệ thống các trường Cao Đẳng Cộng Đồng California là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất cả nước, bao gồm 73 học khu và 116 trường cao đẳng, phục vụ 2,1 triệu sinh viên mỗi năm. Các trường cao đẳng cộng đồng California cung cấp giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lực lượng lao động; đảm bảo chuyển tiếp lên các trường đại học bốn năm; và các chương trình cấp bằng và chứng chỉ. Là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của tiểu bang , Hệ thống các trường Cao Đẳng Cộng Đồng California hỗ trợ Tầm Nhìn 2030, một kế hoạch chiến lược được thiết kế để phục vụ sinh viên, cộng đồng và hành tinh của chúng ta. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Cao đẳng Cộng đồng California hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram và X (trước đây là Twitter).

Giới thiệu về Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California



