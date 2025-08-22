Tiết Kiệm Tiền và Giảm Rác Thải với Mẹo Để Chuẩn Bị Trở Lại Trường Học



Tác giả: Lance Klug, Chuyên Viên Phụ Trách Thông Tin Công Cộng của CalRecycle

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải:

1. Tự Mua Sắm Tại Nhà. Trở lại trường học không nhất thiết có nghĩa là phải quay lại cửa hàng. Trước khi mua bất cứ thứ gì mới, chúng ta thường kiểm tra quanh nhà để xem mình đã có những gì cần tái sử dụng hoặc sửa chữa.

• Chúng tôi không mua ba lô mới mỗi năm. Hãy thêm một miếng dán thú vị, có thể là thứ gì đó con bạn chọn, để che đi những lỗ thủng hoặc thay đổi kiểu dáng.

• Những câu hỏi cần đặt ra: Chúng tôi vẫn còn bút chì, bìa và vở còn tốt không? Chúng tôi có thể nhanh chóng sửa chữa một số thứ thay vì mua mới không?

• Chúng tôi thích khám phá các cửa hàng đồ cũ và chợ trời để tìm những món đồ độc đáo. Đồng thời, chúng tôi mang quần áo học sinh không còn vừa và các vật dụng khác đi quyên góp.

• Đồ dùng cũ từ anh chị em, họ hàng và bạn bè để lại là một cách tuyệt vời để tái sử dụng các món đồ cũ và mang lại cho chúng một cuộc sống mới mà không tốn thêm chi phí.

• Đừng quên dán nhãn lên bình nước, áo khoác và hộp cơm trưa tái sử dụng để tránh bị thất lạc!

2. Bài học về đồ ăn nhẹ. Đồ ăn nhẹ là cách hàng ngày để giảm rác và tiết kiệm hơn.

• Sử dụng túi đựng đồ ăn vặt, hộp đựng và dụng cụ ăn uống tái sử dụng thay vì đồ dùng một lần.

• Các con tôi được tự lựa chọn thực phẩm. Khi được lựa chọn, các con sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn.

• Ủ phân và cắt giảm rác thải là những cách dễ dàng để giảm thiểu rác thải và ô nhiễm. Các con tôi thích ủ phân thức ăn thừa ở trường và ở nhà vì chúng biết rằng việc này giúp giảm lượng thực phẩm thải ra bãi rác và giảm ô nhiễm gây ra các vấn đề sức khỏe, hạn hán và cháy rừng.

3. Kiếm tiền với CRV. Các con tôi thu thập và đổi chai lọ đựng đồ uống để cắt giảm rác thải và kiếm chút tiền.

• Hãy giữ lại những chai lọ đựng nước trái cây lớn. Năm ngoái, chương trình CRV đã bổ sung thêm nhiều chai lọ có thể đổi được tiền, bao gồm cả chai nước ép lớn. Nhiều chai lọ hơn đồng nghĩa với việc trẻ em có nhiều tiền hơn, ít tốn kém hơn, và ít rác thải nhựa hơn trên đường phố và bãi rác.

• Trường học của con bạn có thể gây quỹ bằng cách đăng ký tham gia Chương trình Dịch vụ Cộng đồng với Chương trình Tái chế Chai lọ của tiểu bang để thu gom hộp đựng CRV để bán lấy tiền.

Bằng cách thực hiện những bước đơn giản này, chúng ta đang dạy cho trẻ em những bài học quý giá về việc xây dựng cộng đồng lành mạnh hơn.

Để biết thêm các mẹo tái chế tại địa phương, hãy truy cập RecyclingReimaginedCA.com.



