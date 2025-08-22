Hôm nay,  

Tiết Kiệm Tiền và Giảm Rác Thải với Mẹo Để Chuẩn Bị Trở Lại Trường Học

 CalRecycle_Back to School Children

Tác giả: Lance Klug, Chuyên Viên Phụ Trách Thông Tin Công Cộng của CalRecycle
 
Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải:                             
 
1. Tự Mua Sắm Tại Nhà. Trở lại trường học không nhất thiết có nghĩa là phải quay lại cửa hàng. Trước khi mua bất cứ thứ gì mới, chúng ta thường kiểm tra quanh nhà để xem mình đã có những gì cần tái sử dụng hoặc sửa chữa.
 
Mẹo hay:

• Chúng tôi không mua ba lô mới mỗi năm. Hãy thêm một miếng dán thú vị, có thể là thứ gì đó con bạn chọn, để che đi những lỗ thủng hoặc thay đổi kiểu dáng.
• Những câu hỏi cần đặt ra: Chúng tôi vẫn còn bút chì, bìa và vở còn tốt không? Chúng tôi có thể nhanh chóng sửa chữa một số thứ thay vì mua mới không?
• Chúng tôi thích khám phá các cửa hàng đồ cũ và chợ trời để tìm những món đồ độc đáo. Đồng thời, chúng tôi mang quần áo học sinh không còn vừa và các vật dụng khác đi quyên góp. 
• Đồ dùng cũ từ anh chị em, họ hàng và bạn bè để lại là một cách tuyệt vời để tái sử dụng các món đồ cũ và mang lại cho chúng một cuộc sống mới mà không tốn thêm chi phí.
• Đừng quên dán nhãn lên bình nước, áo khoác và hộp cơm trưa tái sử dụng để tránh bị thất lạc!
 
2. Bài học về đồ ăn nhẹ. Đồ ăn nhẹ là cách hàng ngày để giảm rác và tiết kiệm hơn.
 
Mẹo hay:

• Sử dụng túi đựng đồ ăn vặt, hộp đựng và dụng cụ ăn uống tái sử dụng thay vì đồ dùng một lần.
• Các con tôi được tự lựa chọn thực phẩm. Khi được lựa chọn, các con sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn.
• Ủ phân và cắt giảm rác thải là những cách dễ dàng để giảm thiểu rác thải và ô nhiễm. Các con tôi thích ủ phân thức ăn thừa ở trường và ở nhà vì chúng biết rằng việc này giúp giảm lượng thực phẩm thải ra bãi rác và giảm ô nhiễm gây ra các vấn đề sức khỏe, hạn hán và cháy rừng.
 
3. Kiếm tiền với CRV. Các con tôi thu thập và đổi chai lọ đựng đồ uống để cắt giảm rác thải và kiếm chút tiền.
 
Mẹo hay:

• Hãy giữ lại những chai lọ đựng nước trái cây lớn. Năm ngoái, chương trình CRV đã bổ sung thêm nhiều chai lọ có thể đổi được tiền, bao gồm cả chai nước ép lớn. Nhiều chai lọ hơn đồng nghĩa với việc trẻ em có nhiều tiền hơn, ít tốn kém hơn, và ít rác thải nhựa hơn trên đường phố và bãi rác.
• Trường học của con bạn có thể gây quỹ bằng cách đăng ký tham gia Chương trình Dịch vụ Cộng đồng với Chương trình Tái chế Chai lọ của tiểu bang để thu gom hộp đựng CRV để bán lấy tiền.
 
Bằng cách thực hiện những bước đơn giản này, chúng ta đang dạy cho trẻ em những bài học quý giá về việc xây dựng cộng đồng lành mạnh hơn.
 
Để biết thêm các mẹo tái chế tại địa phương, hãy truy cập RecyclingReimaginedCA.com.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Đọc sách báo, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu cần thiết cho người lớn tuổi. Người trẻ thích chơi thể thao, tập võ, đấu võ. Mỗi người có nhu cầu riêng. Người lớn tuổi sức khỏe không mạnh mẽ như ngày xưa thì nhu cầu khác hơn lúc còn trẻ, nên đọc sách báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Chúng ta may mắn sống ở California, ở đây có nhiều đài truyền hình và truyền thanh, trung tâm giải trí. Ở tiểu bang khác nếu không biết tiếng thì đành chịu. Ở đây, muốn ăn món gì cũng có, rau cải tươi đem từ nông trại tới, muốn ăn cá tươi nếu không muốn mua ở chợ thì đi câu cá, xuống biển bắt cá. Đời sống nếu muốn thảnh thơi, không lo nghĩ, thì lên rừng. Có người bỏ rừng về phố thị, có người bỏ thành phố về rừng, muốn gì thì làm việc đó. Người nào thích âm nhạc về lính thì cuối tuần có nhiều đại nhạc hội hát về lính.

Trong chương trình Giáo Dục Cộng Đồng (Community Education) Gia Đình Thiền Thực Nghiệm được trường University of the West (Đại Học Tây Lai) công nhận là lớp học “Non-Credit” theo chương trình mở rộng ngoại khoá. Trường UWest toạ lạc tại TP Rosemead-California do cố Đại Sư Tinh Vân sáng lập và cũng là chi nhánh của Phật Quang Sơn Đài Loan. Đại Học West gồm nhiều phân khoa và đặc biệt phân khoa “Chaplaincy-Tuyên Uý PG” là phân khoa đầu tiên cấp Tiến Sỹ (PH.D Program) tại Hoa Kỳ. Ngoài phân khoa Chaplaincy, trường đại học còn các phân khoa khác như Tâm Lý PG, Triết học PG, Tâm Lý, Tôn Giáo Học, Thương Mại và Anh Ngữ…
