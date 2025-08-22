Tiền Lương Không Theo Kịp Vật Giá, Ngành Giáo Dục Lao Đao

Bốn năm sau khi dịch bệnh làm giá cả leo thang, tiền lương của người lao động tại Hoa Kỳ vẫn chưa bắt kịp chi phí sinh hoạt. Chỉ số Lương so với Vật giá 2025 của Bankrate cho thấy mức tăng lương trung bình thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng vật giá trong giai đoạn này.





Điều đó đồng nghĩa mức tăng lương của người đi làm chưa đủ bù đắp giá cả đắt đỏ, khiến đời sống nhiều gia đình tiếp tục chật vật. Khảo sát CBS News hồi tháng 7 cho thấy 55% dân Mỹ đánh giá kinh tế “xấu” hoặc “khá xấu”, ba phần tư nói rằng thu nhập không theo kịp vật giá. Đa số cũng nhận thấy giá hàng hóa lại tăng thêm trong những tuần gần đây và dự đoán sẽ còn tiếp diễn.





Trong số các ngành nghề, giáo chức chịu thiệt nhiều nhất. Từ lâu giáo viên đã có “khoảng cách lương” so với những ngành nghề khác có cùng bằng cấp đại học, do hạn chế ngân quỹ học đường. Nghiên cứu của Viện Chính Sách Kinh Tế cho thấy tình trạng này nay càng trầm trọng hơn.









Theo Sarah Foster, nhà phân tích của Bankrate, “tiền lương phản ánh cán cân quyền lực trên thị trường lao động. Khi nhiều chỗ làm cần người, doanh nghiệp buộc phải tăng lương để giữ nhân lực. Ngược lại, khi ít chỗ tuyển, họ không cần nâng lương vì công nhân cũng chẳng biết đi đâu.” Bà nhấn mạnh, khoảng cách 1,2 điểm phần trăm này là dấu hiệu cho thấy nhiều gia đình Mỹ tiếp tục đối diện áp lực tài chánh, trong khi ngay cả trước dịch bệnh, đã có hàng triệu người không đủ tiền phòng khi khẩn cấp.

Một số ngành nghề lại vượt được vật giá, như dịch vụ ăn uống và giải trí nhờ nhu cầu tăng mạnh sau dịch. Y tế hiện là động lực chính, chiếm đến 88% mức tăng lương bổng tư nhân trong tháng vừa qua.





Tuy nhiên, sự bất mãn về lương đang lan rộng. Dữ kiện của Ngân hàng Dự Trữ New York cho biết chỉ 54% dân Mỹ hài lòng với thu nhập hiện tại – mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2014. Ngay cả những gia đình có thu nhập cao, vốn chiếm một nửa chi tiêu toàn quốc, cũng gặp trở ngại: nợ thẻ tín dụng và vay mua xe đều tăng.





Cơ hội tìm việc lương khá cũng ít đi. Theo VantageScore, chỉ 7% công việc mới năm nay trả lương trên mức trung bình, trong khi tỉ lệ này trước 2020 là 38%. Điều này khiến người mất việc khó tìm được chỗ mới. Giới làm việc văn phòng trong ngành tài chính và dịch vụ kinh doanh mô tả thị trường việc làm như “đóng băng”: người đang có việc thì không thể đổi, còn người thất nghiệp thì chật vật tìm nơi nhận.