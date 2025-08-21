Vu Lan 2025: Gia Đình Thiền Thực Nghiệm-(31/08 – Chủ Nhật từ 6pm đến 9pm)

Kính thưa quý Thiền sinh, quý đồng hương và Phật tử!





Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền.









Trên tinh thần yêu thương cha mẹ, yêu thương gia đình, tôn sư trọng đạo, Gia Đình Thiền Thực Nghiệm tổ chức Lễ Vu Lan để thêm năng lượng yêu thương cho mái nhà tinh thần. Mong các anh chị em trong Gia Đình Thiền Thực Nghiệm, quý đồng hương Phật tử cùng về với nhau để nhớ về nguồn gốc của đấng sinh thành, trao những đóa hồng cho những người còn Mẹ, và chia xẻ nỗi đau bằng một hoa hồng trắng cho những người mất Mẹ. Ngồi lại với nhau, chuyền tay nhau những năng lượng ấm áp giữa tình người trên một miền đất mà mình cũng gọi là quê hương, có gia đình, có anh chị em với tình thương, với tiếng cười, với những chia xẻ những điều không ổn trong cuộc sống. Mái nhà Tâm Linh Gia đình Thực Nghiệm vẫn luôn là nơi dựa mỗi khi cần đến.

Gia Đình Thiền Thực Nghiệm kính mời tất cả những bà Mẹ, những người con, và những thành phần trong gia đình về với Gia Đình Thiền Thực Nghiệm, để cùng nhau tổ chức Lễ Vu Lan, nhớ về đấng sinh thành. Chia nhau một bình trà nóng, nhìn nhau một ánh mắt thương yêu, nâng cao tinh thần hiếu đạo và cùng nhau cầu nguyện cho mọi người được an lạc. Đây chính là tinh thần cao cả trong triết lý nhân sinh của đạo Phật.





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương trình Vu Lan được tổ chức tại Trung Tâm Thiền Sri Lanka-Anaheim

Quý vị có thể liên lạc Gia Đình Thiền chúng tôi để biết thêm chi tiết:

Tel: 714-724-0623 hoặc 909-343-7294 (Thiền sinh hỗ trợ)

Website: thientrilieuuwest.education