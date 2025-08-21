Hôm nay,  

Người Anh Hùng Không Chết: Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định

Lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1

Lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Garden Grove, Chúa Nhật ngày 17/8/2025. (Ảnh: Christina Lê)

         
Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. 
 
Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền.
  
Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.
 
Ông Hồ Minh Xuân, cô Bích Thủy, bà Frances Nguyễn Thế Thủy và ông Trần Nghĩa Đời.
Ông Hồ Minh Xuân, cô Bích Thủy, bà Frances Nguyễn Thế Thủy và ông Trần Nghĩa Đời. (Hình từ trái sang phải). (Ảnh: Christina Lê)
 
Những nghệ sĩ cải lương, mặc cổ trang đẹp là Ngọc Ẩn, Ngọc Hà, Ngọc Hiếu, Ngọc Hân, diễn xuất rất linh động. Các nghệ sĩ cải lương được hoan hô một cách nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay như sấm nổ. Đa số các nghệ sĩ tham dự, mặc cổ trang rất đep, ca diễn điêu luyện, đặc biệt không nhận thù lao
 
Nghệ sĩ Ngọc Ẩn đọc văn tế.
Nghệ sĩ Ngọc Ẩn đọc văn tế. (Ảnh: Christina Lê)
 
Cách đây 161 năm, ngày 20/8/1864, Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định đã anh dũng, kiên cường cùng nghĩa binh chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược và tuẫn tiết một cách đầy khí phách. Ông là người con ưu tú của quê hương núi Ấn, sông Trà, La Ngà Thạch Trận, là anh hùng sống mãi cùng dân tộc.
 
Đại Tướng Quân Trương Công Định sinh năm 1820, ở thôn Trường Định, xã Tư Cung, phủ Bình Sơn (nay là xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi). Năm 1844, ông theo cha vào Nam, lấy vợ và lập nghiệp ở Gò Công (Tiền Giang). Ông được triều đình nhà Nguyễn phong chức Phó Quản Cơ, rồi Quản Cơ, tham gia chống giặc ngoại xâm cùng quân triều đình, lập được nhiều chiến công.
Đền thờ Đại Tướng Quân Trương Công Định ở Gò Công.
Đền thờ Đại Tướng Quân Trương Công Định ở Gò Công.
 
Bằng tài thao lược, uy tín, sự tín nhiệm của nghĩa binh và dân chúng, cùng ý chí quyết tâm chống giặc, giữ đất, giữ làng, Đại Tướng Quân Trương Công Định đã xây dựng Gò Công thành trung tâm chiến đấu mạnh nhất ở Nam Bộ. Giữa lúc tinh thần chiến đấu của dân chúng dâng cao, ngày 5/6/1862, triều đình Huế và Pháp ký Hiệp Ước Nhâm Tuất 1862, nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Biên Hòa, Gia Định và Định Tường), và hạ lệnh cho Đại Tướng Quân Trương Công Định bãi binh và đi nhận chức Lãnh Binh ở An Giang.
 
Đại Tướng Quân Trương Công Định đã khước từ lệnh của triều đình, tiếp tục cuộc chiến đấu chống Pháp. Tháng 2/1863, nghĩa binh đắp đàn làm lễ bái tướng, suy tôn ông lên làm “Bình Tây Đại Tướng Quân". 
 
Đêm ngày 19/8/1864, nghĩa quân Đại Tướng Quân Trương Công Định bị đánh úp bất ngờ. Trong cuộc chiến đấu không cân sức, Đại Tướng Quân Trương Công Định bị trọng thương, không để rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tuẫn tiết vào rạng sáng ngày 20/8/1864.
  
Ở Gò Công, người dân lập đền thờ và mộ Bình Tây Đại Tướng Quân. Thập niên 60, tôi có cơ hội đến Gò Công cùng cô Thiên Thanh, mới vừa vào nhật báo Hòa Bình tập sự. Sau khi hoàn tất công việc, chúng tôi thăm mộ Đại Tướng Quân Trương Công Định. Mộ rất giản đơn, nằm trong một nghĩa địa, cách thành phố không xa lắm. Nhìn hoa trên mộ, chúng tôi biết có nhiều đồng hương đến thăm mộ của người anh hùng này.

Đông đảo đồng hương đến tham dự lễ giỗ lần thứ 161 của Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Định.
Đông đảo đồng hương đến tham dự lễ giỗ lần thứ 161 của Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Định. (Ảnh: Christina Lê)
 
Ban Tổ Chức cũng trao Giải Khuyến Học cho một số học sinh con em Gò Công xuất sắc, và mời bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Chủ Tịch Học Khu Westminster phát biểu và trao thưởng. Các em học giỏi được mời lên sân khấu, được thưởng bằng tiền mặt và bằng vinh danh học sinh xuất sắc. Các em mặt mày thông minh sáng sủa, ngoan hiền, được đồng hương vỗ tay vang dội.
  
Thị Trưởng thành phố Westminster, kỹ sư Charlie Nguyễn Mạnh Chí ca ngợi đồng hương tham dự ngày giỗ Bình Tây Đại Tướng Quân đông đảo, nhất là thương yêu nhau, ca ngợi anh hùng Trương Công Định với lòng yêu nước, là tấm gương cho hậu thế noi theo.

Cô Bích Thủy, Thị Trưởng Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời.
Cô Bích Thủy, Thị Trưởng Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời. (Ảnh: Christina Lê)
Nhiều đồng hương xin chụp hình chung với Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí. Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí trẻ nhưng nói tiếng Việt thông thạo, ông tỏ lòng ngưỡng mộ anh hùng Đại Tướng Quân Trương Công Định vì dân, vì nước mà hy sinh mạng sống của mình, là tấm gương để cho hậu thế noi theo. Người anh hùng không chết, người anh hùng sống mãi trong trái tim của dân chúng.
 
Một người trẻ khác là ông Bùi Hữu Hiền, cháu ruột của dược sĩ Bùi Kiện Tín, chủ nhân của dầu xanh và Bùi Như Sơn nói: "Tôi biết anh lâu rồi mà bây giờ mới gặp anh." Hai người nói chuyện thân thiết như anh em ruột.
 
Bà Hạnh Ngọc, Hội Ái Hữu Gia Long, nói:
 
- Em luôn luôn tham dự sinh hoạt của Hội Thân Hữu Gò Công.
         
Bà Hạnh Ngọc sinh hoạt trong các hội ái hữu rất tích cực, con bà Hạnh Ngọc rất thành công trên thương trường, làm chủ rất nhiều tiệm chay và đầu tư vào địa ốc rất thành công.
 
Những buổi tổ chức đám giỗ của anh hùng Trương Công Định là nơi đồng hương gặp gỡ nhau một cách thân thiện. Người lớn tuổi, người nhỏ tuổi có cơ hội ngồi lại với nhau, trò chuyện với nhau là một điều đáng quý. Đồng bào đến rất đông, nhà hàng phải sắp thêm bàn. Ông Trần Nghĩa Đời, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Gò Công, nói:
         
- Sang năm, hội sẽ tiếp tục tổ chức lễ giỗ Bình Tây Đại Tướng Quân. Xin mời quý bà con đến tham dự.
 
Người Gò Công ở hải ngoại rất thành công trên thương trường như vợ chồng ông Chiêu, chủ nhân Saigon Supermarket, trước đây là chủ nhân bánh cuốn Tây Hồ rất nổi tiếng ở Mỹ. Ông bà làm việc từ thiện rất nhiều.
 
Chúc tất cả hội ái hữu thương yêu nhau, đùm bọc nhau và tổ chức sinh hoạt đầy ý nghĩa để con cháu của chúng ta biết có cơ hội tham gia.
 
Orange County, 8/2025
KIỀU MỸ DUYÊN

