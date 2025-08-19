Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 19/8/2025

Trong chương trình “Fox & Friends” của Fox News vào sáng thứ Ba 19/8, Trump đã “lật bài” khi nhắc lại kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine. Trump nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ có mặt tại đó. (Ảnh: Việt Báo)







Donald Trump ‘Xảo Ngôn’ Thành Công

Kết thúc cuộc họp mà Tòa Bạch Ốc gọi là “cuộc gặp lịch sử” giữa tổng thống Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo Châu Âu, tín hiệu đáng chú ý nhất là Trump tỏ ra cởi mở với phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đặc sứ Steve Witkoff, có mặt trong phòng họp, nói rằng Washington sẵn sàng tính tới cơ chế “tựa như Điều 5” trong hiệp ước NATO, và rằng Nga đã chấp thuận trên nguyên tắc. Trump khẳng định Ukraine sẽ nhận được “rất nhiều sự giúp đỡ” với Âu châu làm “tuyến phòng thủ đầu tiên”, còn Mỹ “sẽ cùng tham gia.”

Tuy nhiêm, trong chương trình “Fox & Friends” của Fox News vào sáng thứ Ba 19/8, Tổng thống Trump đã “lật bài” khi nhắc lại kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine. Trump nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ có mặt tại đó.

Trump cho biết ông ta sẽ không tham dự cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo nhưng đồng ý tham dự một cuộc họp ba bên tiếp theo nếu được yêu cầu. Trump nói sẽ có các kế hoạch chi tiết hơn với Tổng thống Nga Putin trong vài tuần tới.

Cũng trong chương trình “Fox & Friends,” Trump nói ông ta đã không gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin khi có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Tòa Bạch Ốc chiều thứ Hai 18/8, để “tránh thiếu tôn trọng nhà lãnh đạo Nga.”

“Tôi đã không làm điều đó trước mặt họ, tôi nghĩ rằng điều đó là thiếu tôn trọng Tổng thống Putin. Tôi không làm vậy vì họ không có mối quan hệ thân tình nhất,” Trump nói. “Và thực tế, Tổng thống Putin đã không nói chuyện với những người từ châu Âu, ý tôi là đó là một phần của lý do tôi không gọi điện trước mặt họ.”

Trump kể lại với Fox News rằng ông ta đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu, cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cũng có mặt trong cuộc họp, rằng ông ta sẽ sang một phòng khác để gọi điện cho Putin. Theo lời của Trump thì việc gọi cho Putin giữa cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Châu Âu là kế hoạch của ông ta đã dự trù trước đó.

“Tôi nghĩ tôi đã dự tính trước, tôi định gọi điện cho Tổng thống Putin vào cuối cuộc họp và Tổng thống Putin đã mong đợi điều đó, và ông ấy đã chờ sẵn. Lúc tôi gọi cho ông ấy, lúc đó đã là 1 giờ sáng ở Nga,” Trump nói với Fox News hôm thứ Ba.

“Nhưng ông ấy đã nhận cuộc gọi rất vui vẻ. Chắc chắn như thế. Ông ấy làm việc rất chăm chỉ, giống như tất cả chúng ta vậy. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi thành công, và tôi đã nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa ông ấy và Tổng thống Zelensky. Sau cuộc gặp đó, nếu mọi việc tốt đẹp, tôi sẽ gặp và chúng ta sẽ kết thúc mọi việc,” Trump nói với Fox News.

Putin Không Từ Chối Gặp Song Phương, Châu Âu Tiếp Tục Yểm Trợ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Điện Kremlin không từ chối cuộc gặp song phương hoặc có quốc gia thứ ba, liên quan đến Ukraine, theo truyền thông nhà nước Nga đưa tin hôm nay 19/8.

Theo tờ The Journal, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận rằng tổng thống Nga Volodymyr Putin đồng ý trong một cuộc gọi điện thoại với Trump để gặp Zelenskyy trong vòng hai tuần. Hôm thứ Hai 18/8, Trump đã dừng cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo Châu Âu trong vòng 40 phút để gọi điện thoại cho Putin. Tổng Thống Pháp Macron phát biểu sau các cuộc đàm phán tại Tòa Bạch Ốc hôm 18/8 cho biết cuộc gặp Zelenskyy–Putin có thể sẽ được tổ chức ở một quốc gia trung lập ở châu Âu.

“Có thể là Thụy Sĩ, tôi đang đề nghị Geneva, hoặc một quốc gia khác,” Tổng thống Macron nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh tin tức LCI của Pháp. Ông Macron nói thêm Pháp và Anh sẽ tổ chức một cuộc họp hôm nay với các đồng minh khác của Ukraine để “cập nhật những gì đã được quyết định” ở D.C. về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, một điểm thảo luận chính trong các cuộc họp với Trump.

“Ngay sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu công việc cụ thể với Hoa Kỳ. Vì vậy, kể từ ngày mai (Thứ Ba), các cố vấn ngoại giao, bộ trưởng, chánh văn phòng của chúng tôi bắt đầu làm việc để xem ai sẽ làm gì,” ông nói.

Bên cạnh đó Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích các lãnh đạo châu Âu, những người đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Lavrov nhấn mạnh trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine phải bảo đảm an ninh của Nga.

“Nếu không tôn trọng lợi ích an ninh của Nga, không tôn trọng đầy đủ quyền của người Nga và người nói tiếng Nga sống ở Ukraine, đừng nói đến bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào,” Lavrov nói. “Có thể thấy rõ ràng rằng nhà lãnh đạo Mỹ và đội ngũ của ông ấy, trước hết, thực sự muốn đạt được một kết quả lâu dài, bền vững và an toàn, không giống như các nước châu Âu lúc bấy giờ cứ lặp đi lặp lại ‘chỉ ngừng bắn’ rồi sau đó lại tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.”

Tổng thống Putin từ lâu đã phản đối lệnh ngừng bắn. Trước cuộc gặp thượng đỉnh với Putin ở Alaska, Trump là người kêu gọi ngừng bắn, nhưng sau cuộc gặp với Putin, Trump đã thay đổi lập trường, bắt đầu thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình mà không cần ngừng bắn trong thời gian tạm thời. Ông ta giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy.”

Tổng thống Ukraine Zelensky và các đồng minh châu Âu luôn ủng hộ lệnh ngừng bắn để ngay lập tức ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Theo các nhà phân tích, nếu không thúc ép Nga ngừng bắn tạm thời ngay lập tức có thể khiến Putin trì hoãn các cuộc đàm phán trong lúc cũng cố vị trí chiến đấu của Nga.

Nỗi Sợ Của Các Gia Đình Di Dân Vào Ngày Tựu Trường

Giữa lúc nhiều học khu trên toàn quốc đang bước vào thời gian trở lại trường học, thì các gia đình nhập cư lo sợ về việc chính quyền Trump nhắm mục tiêu vào người di cư không có giấy tờ. Theo các nhà giáo dục, chuyên gia và phụ huynh trao đổi với ABC News.

Các học khu tại Los Angeles và Chicago – là hệ thống trường công lập lớn thứ hai và thứ ba cả nước – quay lại với những hướng dẫn và biện pháp bảo vệ mới dành cho các gia đình nhập cư. Hệ thống Trường Công lập Chicago (CPS) cho biết họ sẽ cấm các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên bang tiếp cận các cơ sở trường học của mình trừ khi các nhân viên này xuất trình lệnh khám xét hình sự do thẩm phán liên bang ký.

Hơn nửa triệu học sinh của Học khu Thống nhất Los Angeles (LAUSD) trở lại trường học, với sự hợp tác của lực lượng cảnh sát địa phương trong nỗ lực bảo vệ học sinh nhập cư. Giám đốc Học khu LAUSD Alberto Carvalho nhấn mạnh rằng học khu sẽ cung cấp cho học sinh một không gian an toàn bất kể tình trạng nhập cư nào.

Bà Esmeralda Alday, cựu giám đốc điều hành chương trình giáo dục song ngữ và tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho di dân tại học khu độc lập San Antonio cho biết, nỗi sợ hãi đã lan tỏa khắp các gia đình nhập cư trong khu vực của bà trong sáu tháng đầu năm, không giống bất cứ điều gì bà từng thấy trước đây.

Dân Biểu Dân Chủ Texas Bị Nhốt Trong Tòa Quốc Hội

Dân biểu Dân chủ Nicole Collier từ Fort Worth cho biết bà bị nhốt bên trong Điện Capitol của Texas vì không chịu ký giấy phép để Sở An toàn Công cộng Texas hộ tống. Tấm ảnh mới nhất bà Collier đăng tải trên X sáng thứ Ba 19/8 cho thấy bà nằm đã ngủ qua đêm trên chiếc ghế trong Điện Capitol. Bà Collier cùng hàng chục thành viên Dân Chủ khác của Hạ Viện trở lại Điện Capitol Texas vào thứ Hai. Họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người ủng hộ, theo CBS News.

Lệnh hộ tống tất cả các dân biểu Dân Chủ Hạ viện – những người đã rời khỏi tiểu bang vào tháng trước nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu phân chia lại khu vực bầu cử do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo – để bảo đảm họ sẽ trở lại Hạ Viện trước 10 giờ sáng thứ Tư cho phiên họp đặc biệt tiếp theo của thống đốc Abbott.

CBS News Texas đã nói chuyện với dân biểu Collier qua Zoom vào thứ Hai, và bà cho biết tình hình giam giữ bà trong Quốc Hội là sai, giống như bản đồ quốc hội mới mà bà và các dân biểu Dân chủ khác đã cố gắng ngăn cản việc thông qua.

“Tôi có quyền kháng cự, tôi có quyền phản đối, như cử tri của tôi đã làm, như người dân Texas có quyền chống đối chính phủ, và đó là những gì tôi đang làm. Tôi đang phản kháng những quyết định của thống đốc. Tôi không đồng ý với chúng,” bà Collier nói. “Tất cả thành viên Dân Chủ sẽ lập hồ sơ pháp lý để chúng ta có thể đưa cuộc chiến này ra tòa.”

Dân biểu Gene Wu, chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Dân Chủ Hạ Viện, cho biết nỗ lực ngăn chặn Cộng Hòa vẽ lại bản đồ khu vực để tìm thêm năm ghế cho Donald Trump hiện đã chuyển sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn pháp lý.

Tối thứ Hai, Ủy ban Đặc biệt về Phân Chia Lại Khu Vực Quốc Hội Hạ Viện đã phê chuẩn bản đồ mới theo đường lối đảng phái với tỷ lệ 12-8. Dự luật này sẽ được trình lên toàn thể Hạ Viện, và có thể bỏ phiếu về bản đồ sớm nhất là vào thứ Tư. Ủy ban Phân Chia Lại Khu Vực Quốc Hội Thượng Viện Texas đã phê chuẩn bản đồ vào Chủ Nhật, và Thượng Viện sẽ xem xét trong tuần này.

Chánh Án Bác Bỏ Một Phần Vụ Kiện Nhà Tù Nhập Cư Alligator Alcatraz

Một chánh án liên bang Rodolfo Ruiz ở Miami đã bác bỏ một phần vụ kiện liên quan đến quyền hợp pháp của những người bị giam giữ tại trung tâm giam giữ người nhập cư ở Everglades, Florida, được biết đến với tên “trại cá sấu Alligator Alcatraz.” Phần vụ án còn lại chuyển sang tòa khác.

Trong một phán quyết dài 47 trang, Chánh án Rodolfo Ruiz cho rằng những người bị giam giữ tại cơ sở này không có quyền bảo mật tại các phiên điều trần ở tòa án di trú – đã trở nên vô nghĩa dù trái với điều ghi trong Tu Chính Án thứ Năm – khi chính quyền Trump gần đây chỉ định Trung tâm Xử lý Krome North gần Miami làm địa điểm xét xử các vụ án của họ.

Phần còn lại của đơn kiện, về vi phạm Tu chính án thứ nhất, Chánh án đã chấp thuận cho các bị đơn tiểu bang cơ hội được chuyển địa điểm xét xử sang tòa Midle District của Florida. Những khiếu nại này bao gồm các cáo buộc về sự chậm trễ trong việc sắp xếp các cuộc gặp giữa những người bị giam giữ và luật sư của họ và việc thiếu bảo mật khi những người bị giam giữ nói chuyện với luật sư qua điện thoại hoặc điện thoại ghi hình tại cơ sở có tên chính thức là South Dentention Facility.

Luật sư Eunice Cho của tổ chức ACLU, luật sư chính của những người bị giam giữ, cho biết chính phủ liên bang chỉ đảo ngược tình hình vào cuối tuần trước và cho phép những người bị giam giữ kiến nghị tòa án nhập cư vì vụ kiện.

Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ra Điều Trần Vụ Esptein

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr đã tham dự phiên điều trần kín vào chiều thứ Hai 18/8, là nhân chứng đầu tiên được triệu tập trong cuộc điều tra lưỡng đảng của Ủy ban Giám sát Hạ Viện về Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án và được cho là đã tự sát trong nhà tù.

William Barr đã hai lần giữ chức Bộ trưởng Tư pháp - dưới thời George H.W. Bush và trong chính quyền đầu tiên của Donald Trump.

Ngoài ông Barr, đầu tháng này, Ủy ban Giám sát đã ban hành trát đòi cung cấp lời khai từ vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu giám đốc FBI James Comey, Robert Mueller, và các cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Jeff Sessions và Alberto Gonzales về “lời khai liên quan đến những tội ác khủng khiếp do Jeffrey Epstein gây ra.”

Bộ Tư Pháp hôm thứ Hai đã đồng ý cung cấp cho Quốc Hội các tài liệu hồ sơ Jeffrey Epstein. Theo một nhà lập pháp của Hạ Viện nói với AP, hành động này dường như nhằm ngăn chặn, ít nhất là tạm thời, một cuộc xung đột quyền lực có thể xảy ra. Các hồ sơ sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Giám sát Hạ viện, cơ quan đã gửi trát hầu tòa cho Bộ Tư pháp yêu cầu tất cả các tài liệu và nguồn liên lạc từ hồ sơ vụ án của Epstein và Maxwell. Trát đòi hầu tòa cũng yêu cầu hồ sơ về các cuộc trao đổi giữa chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Bộ Tư Pháp liên quan đến Epstein, cũng như các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra liên bang trước đó về Epstein ở Florida từng dẫn đến một thỏa thuận không truy tố.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác những tài liệu nào hoặc bao nhiêu tài liệu sẽ được công bố, hoặc liệu việc hợp tác với Quốc Hội có cho thấy một sự thay đổi nào khác so với lời tuyên bố tháng trước của FBI và Bộ Tư pháp rằng họ sẽ không công bố thêm bất kỳ hồ sơ nào từ cuộc điều tra Epstein.

Con Trai Của Công Chúa Na Uy Bị Kết Án 32 Tội, Có 4 Tội Hiếp Dâm

Marius Borg Hoiby, con trai của công chúa kế vị ngai vàng Na Uy bị buộc 32 tội danh, trong đó có bốn tội danh hiếp dâm và các hành vi bạo lực tấn công khác. Marius Borg Hoiby là con riêng của công chúa Na Uy trước khi bà kết hôn với Thái tử Haakon, bị bắt vào tháng Tám năm ngoái để điều tra hành động tấn công bạn gái.

Công tố viên Sturla Henriksbo trả lời báo chí rằng bị cáo cũng bị buộc tội quay phim lén bộ phận nhạy cảm của một số phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ, hoặc họ không biết.

“Hình phạt tối đa cho các tội danh trong bản cáo trạng là tù giam lên đến 10 năm. Đây là những hành vi phạm tội nghiêm trọng, có thể để lại những vết sẹo lâu dài hoặc hủy hoại cuộc đời của nạn nhân. Marius Borg Hoiby là thành viên hoàng gia, không có nghĩa là ông ta được đối xử nhẹ nhàng hay nghiêm khắc hơn so với những hành vi tương tự do những người khác gây ra,” công tố viên nói.

Luật sư bào chữa của Hoiby phủ nhận các cáo buộc nặng nhất như hiếp dâm, bạo lực gia đình, nhưng cho biết thân chủ của ông sẽ nhận tội với những tội trạng nhẹ hơn.

Venezuela Chiêu Mộ 4.5 Triệu Dân Quân Đối Phó với Mối Đe Dọa Từ Hoa Kỳ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết sẽ triển khai 4,5 triệu thành viên dân quân để đáp trả “những lời đe dọa quái gở” của Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump ở Washington tăng tiền thưởng bắt giữ ông lên $50 triệu đô la và phát động các hoạt động chống ma túy ở vùng Caribbean.

CBS News dẫn lời tổng thống Maduro tuyên bố trên truyền hình nhà nước, “tuần này, tôi sẽ kích hoạt một kế hoạch đặc biệt với hơn 4,5 triệu dân quân bao phủ toàn bộ lãnh thổ quốc gia – những lực lượng dân quân đã được chuẩn bị, khai triển và trang bị vũ khí.”

Các số liệu chính thức cho biết lực lượng dân quân Venezuela, do người tiền nhiệm của Maduro là Hugo Chavez thành lập, có khoảng 5 triệu người, mặc dù con số thực tế được cho là ít hơn. Tổng dân số Venezuela vào khoảng 30 triệu người. Tổng Thống Maduro lên án “việc tái diễn những lời đe dọa ngông cuồng, kỳ quặc và hoang đường” từ phía Hoa Kỳ.

Vào đầu tháng Tám, Bộ trưởng Tư pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump loan báo tăng gấp đôi tiền thưởng lên $50 triệu đô la cho việc bắt giữ Maduro, người đang đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy.

Chính quyền Trump vốn không công nhận hai chiến thắng bầu cử gần đây của Maduro, cáo buộc người này cầm đầu một băng đảng buôn bán cocaine có tên là Cartel de los Soles nên đã công bố các lệnh trừng phạt. Trump đã chỉ đạo quân đội nhắm mục tiêu vào các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, một nguồn tin thân cận đã xác nhận với CBS News.

Hai nguồn tin thông thạo về vấn đề này nói với hãng Reuters rằng ba tàu khu trục của Hoa Kỳ sẽ sớm cập cảng Venezuela. Quân đội Hoa Kỳ cũng được cho là đã khai triển một số tàu đến Nam Caribbean, như một phần trong chiến dịch trấn áp các băng đảng ma túy Mỹ Latinh của Trump.

Nguy Hiểm Núp Sau Lafufu – Búp Bê Nhái Kiểu Labubu

Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Thụ CPSC cảnh báo nguy hiểm liên quan tới búp bê “Lafufu,” tên gọi được mạng xã hội đặt cho loại búp bê nhồi bông, hàng nhái, bán trên Pop Mart. CPSC cho biết búp bê nhái “dễ rách, tạo ra các mảnh vụn nhỏ có thể gây nghẹt thở.”

Các nhà điều tra CPSC xác định được các lô hàng hàng giả và yêu cầu tịch thu hàng ngàn con búp bê do vi phạm quy định liên bang, theo NBC. Peter A. Feldman, quyền chủ tịch CPSC cho biết khôg thể cho phép loại búp bê hàng nhái này xuất hiện trong các gia đình Mỹ.

Búp bê Labubu, một nhân vật có hình thù giống quái vật và được làm thành búp bê nhồi bông và móc khóa, ngày càng phổ biến và trở thành “trending” trong mùa Hè này. Labubu được bán với kiểu dáng ngẫu nhiên trong hộp, tức là người tiêu thụ phải mở hộp mới biết mình mua được mẫu búp bê Labubu nào. Không hiểu vì lý do gì mà Labubu trở nên “sốt hàng” và thịnh hành trên thị trường, cuốn hút người tiêu dùng của mọi lứa tuổi. Điều này làm cho Labubu có giá thành rất đắt đỏ, và cũng là nguyên nhân làm cho Labubu giả xuất hiện trên thị trường, có tên Lafufu.

Người dùng mạng xã hội cho biết Lafufu thường bị rách, trong đó phần đầu hoặc mắt của vài con còn bị văng ra ngoài. CPSC đưa ra một số chỉ dẫn để phân biệt búp bê Labubu chính hãng và hàng nhái. Một đặc điểm dễ nhận biết là Labubu chính hãng có nhãn dán Pop Mart hiện ra như bảy sắc cầu vồng (holographic), còn đời mới hơn thì có tem UV trên một chân.