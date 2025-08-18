Oklahoma: Giáo Viên Từ New York Và California Phải Qua Bài Thi Sàng Lọc Tư Tưởng

Oklahoma yêu cầu những giáo viên từ New York và California phải vượt qua kỳ thi của PragerU trước khi được chứng nhận giảng dạy. Quyết định này vấp phải phản đối dữ dội vì bị xem là “bài kiểm tra trung thành MAGA” giữa lúc tiểu bang đang thiếu giáo viên trầm trọng. (Nguồn: pixabay.com)

(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”





Walters cho biết hôm Thứ Hai rằng kỳ kiểm tra nói trên sẽ do PragerU, một tổ chức bảo thủ vô vụ lợi tại Oklahoma, biên soạn và tổ chức. Ông nhấn mạnh: “Chừng nào tôi còn giữ chức Tổng Giám Thị, hệ tư tưởng cực tả được dung dưỡng ở những nơi như California và New York sẽ không có cửa len lỏi vào các lớp học ở Oklahoma.”

PragerU, viết tắt của Prager University, nổi tiếng với các đoạn clip ngắn mang quan điểm bảo thủ về chính trị và kinh tế, và tự giới thiệu mình là tổ chức “đổi mới tư duy thông qua phương tiện kỹ thuật số sáng tạo.”

Theo Quinton Hitchcock, phát ngôn viên của Sở Giáo Dục Oklahoma, bài thi đặt biệt dành cho giáo viên đã được hoàn thiện và sẽ sớm được khai triển.

Mặc dù toàn bộ đề thi gồm 50 câu chưa được công bố, tiểu bang đã chia sẻ 5 câu hỏi đầu tiên với hãng tin Associated Press. Các câu hỏi này bao gồm: “Ba từ đầu tiên trong bản Hiến pháp Hoa Kỳ là gì?” và “Lý do nào khiến tự do tôn giáo trở thành phần cốt lõi trong bản sắc của nước Mỹ?”

Prager chưa trả lời yêu cầu bình luận qua điện thoại và email. Nhưng Marissa Streit, CEO PragerU, nói với CNN rằng một số câu hỏi trong đề thi được thiết kế để “xóa bỏ tác động tiêu cực từ ý thức hệ phái tính.”

Jonathan Zimmerman, giáo sư lịch sử giáo dục tại Đại Học Pennsylvania, nhận xét việc Oklahoma ký hợp đồng với PragerU để kiểm tra giáo viên ngoài tiểu bang “là một bước ngoặt lớn.”

“Thay vì chỉ là nguồn tài liệu tham khảo tùy chọn, giờ đây Prager đã trở thành một phần chính thức của hệ thống giáo dục tiểu bang,” ông nói. “Thật sự là như vậy.”

Zimmerman nhắc lại cuộc thăm dò năm ngoái của Hiệp Hội Sử Học Hoa Kỳ đối với giáo viên lớp 7 đến lớp 12. Kết quả cho thấy chỉ một số ít còn sử dụng sách giáo khoa để giảng dạy hằng ngày. Ông đùa rằng điều này cũng có mặt tốt vì đa phần sách lịch sử đều “chán ngắt.” Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nhiều giáo viên phải dựa vào nguồn tài liệu trực tuyến, trong đó có sản phẩm của Prager.

“Ở Oklahoma, tình hình đã khác: Prager không chỉ là tài liệu tham khảo, mà đã trở thành một cửa ải bắt buộc cho giáo viên tương lai,” Zimmerman nhấn mạnh.

Trong khi đó, Nghiệp Đoàn Giáo Viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers, AFT), thường xuyên bất đồng với chính quyền Donald Trump về việc siết chặt quyền giảng dạy của giáo viên, đã lên tiếng phản đối.

“Bài kiểm tra lòng trung thành MAGA này sẽ càng khiến giáo viên nản lòng, trong khi tiểu bang vốn đang thiếu giáo viên trầm trọng,” Chủ Tịch AFT Randi Weingarten tuyên bố.

Bà cũng chỉ trích Walters đã đi quá xa khi tìm cách lồng các thuyết âm mưu liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống 2020 vào tiêu chuẩn giảng dạy của tiểu bang.

“Ưu tiên của ông ta lẽ ra phải là việc dạy dỗ học sinh. Nhưng thay vào đó, ông ta lại chỉ muốn được Donald Trump cùng các chính trị gia MAGA chú ý,” Weingarten nhấn mạnh trong thông cáo.

Cùng quan điểm, Tina Ellsworth, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội, cảnh báo kỳ thi này sẽ ngăn cản nhiều giáo viên muốn nộp đơn xin việc.

“Hội đồng giáo dục tiểu bang cần giữ vững các giá trị và nguyên tắc của Hiến Pháp Hoa Kỳ,” bà cho biết. “Đặt ra một kỳ thi khảo hạch về tư tưởng để trở thành giáo viên trong nền dân chủ này là đi ngược lại những nguyên tắc ấy.”

DB John Waldron, Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Oklahoma, thẳng thắn chỉ trích đây chỉ là một “màn trình diễn chính trị.”

“Nếu ai muốn hiểu rõ thế nào là nhồi sọ, hãy nhìn vào bài thi lòng trung thành áp đặt cho giáo viên này,” Waldron nhấn mạnh. “Nó gợi lại những hồi ức đáng buồn về một quá khứ đầy lo sợ và nghi kỵ.”

Waldron, sinh ra và lớn lên tại New Jersey, chia sẻ rằng nếu bài thi này được áp dụng vào năm 1999 khi ông vừa từ Washington, D.C. đến Oklahoma dạy khoa học xã hội, ông sẽ coi đó là dấu hiệu cho thấy tiểu bang “không thật sự nghiêm túc trong việc thu hút giáo viên giỏi.”

“Giáo viên đâu có đổ xô từ các tiểu bang khác đến đây dạy. Chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng, và vốn dĩ cũng chẳng có nhiều giáo viên từ các tiểu bang xanh sẵn sàng đến Oklahoma,” Waldron cho biết.