Lê Tất Điều: Tâm sự với bạn đọc







Năm 2024, sau khi hoàn tất “Mấy cõi vô cùng” định nhờ quý bạn ở Phương Nam xuất bản, đã quảng cáo rầm rộ. Nhưng việc không thành.

Hôm nay, xin gửi thẳng tác phẩm cuối cùng này đến bạn đọc, cho tiện việc sổ sách. Bạn hết sức tò mò, quan tâm, hay chỉ tò mò chút đỉnh thôi, cũng nên tải xuống.





Chỉ tốn vài giây, nhưng hôm nào “hết chuyện chơi”, bạn nổi hứng muốn xem cõi mênh mông thăm thẳm, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung đang vận hành thế nào… đôi khi cũng đỡ buồn.





Trong chương cuối “VŨ TRỤ HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?”, tôi nói về một ước mơ:





“Mơ rằng một ngày không xa, cái năng lực chuyển vần cả Vũ Trụ ấy lọt vào mắt xanh của những thiên tài. Nhân loại sẽ có cơ may ngừng tay đào ngoáy, đục đẽo, tàn phá địa cầu và ung dung hái năng lượng chất đen từ trời, đem về thắp đèn, thổi cơm, nấu nước, thay cho xăng nhớt chạy máy móc, tàu, xe, v.v...

Bốn tỉ năm nữa, mặt trời hết xí quách, nguội lạnh. Nhân loại ngày ấy sẽ không hoảng loạn, vẫn bình chân như vại. Đã thế còn vừa hào hứng vừa bùi ngùi tiếc thương, ung dung cùng nhau ngắm những bình minh, hoàng hôn cuối cùng. Ngắm từ bờ biển, đỉnh núi, sa mạc hay vườn sau nhà trên một hành tinh đang được năng lượng chất đen, thay mặt trời, sưởi ấm.”

Năng lực của chất đen – sức mạnh đang chuyển vần cả Vũ trụ – sau hơn một thập niên tìm hiểu, tôi đã thấy rồi. Chỉ cần một dàn kỹ sư thông minh, nhiều sáng kiến, là “hái” được.





Với đà tiến phi thường về khoa học bây giờ, ngày ấy sẽ không xa.



Lê Tất Điều



Tải sách ở đây:

MẤY CÕI VÔ CÙNG _7.20.25 _docx