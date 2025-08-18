Hôm nay,  

Zelensky vững thế trong bàn cờ: Hoa Kỳ gợi ý bảo đảm an ninh cho Ukraine

18/08/202513:35:00(Xem: 1183)
Trump Zelensky
Tổng thống Donald Trump tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc, thứ Hai 18/8. 



Ngày 18 tháng 8 tại Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump hôm nay tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine trong bầu không khí cởi mở khác thường. “Tôi không tin nổi,” ông Trump nói khi bắt tay ông Zelensky, người lần này mặc áo vest theo đúng yêu cầu từ Washington – chi tiết từng dẫn đến một cuộc đổ vỡ ầm ĩ trong Phòng Bầu Dục hồi tháng Hai. Cuộc gặp được xem là khởi đầu cho một hội nghị trọng yếu, với nhiều lãnh tụ Âu châu tham dự, theo tờ The Economist.

Cuộc tiếp xúc diễn ra sau thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska tuần trước. Ở đó, phía Mỹ đã từ bỏ yêu cầu đình chiến ngay lập tức, thay bằng một kế hoạch hòa bình rộng hơn. Theo những tiết lộ ban đầu, kế hoạch này có thể buộc Ukraine nhường một số vùng đất chưa bị chiếm để đổi lấy cam kết từ Nga ngưng chiến.

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện.  Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Ông Zelensky mặc trang phục vest đen thay cho quân phục, trong khi Phó Tổng thống JD Vance, từng gay gắt chỉ trích, nay im lặng. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc.

Trước báo giới,  Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt. 
Tín hiệu đáng chú ý nhất từ hội nghị là việc Trump tỏ ra cởi mở với phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đặc sứ Steve Witkoff, có mặt trong phòng họp, nói rằng Washington sẵn sàng tính tới cơ chế “tựa như Điều 5” trong hiệp ước NATO, và rằng Nga đã chấp thuận trên nguyên tắc. Trump khẳng định Ukraine sẽ nhận được “rất nhiều sự giúp đỡ”, với Âu châu làm “tuyến phòng thủ đầu tiên”, còn Mỹ “sẽ cùng tham gia”.


Trong lần gặp này, Zelensky đã nhiều lần cảm ơn Trump cũng như nhiều lời khen ngợi Trump và tránh mọi biểu hiện bất đồng. Tuy nhiên, trở ngại vẫn còn đó: viễn cảnh Ukraine chủ động từ bỏ phần Donbas kiên cố ở phía đông nam là điều khó được dân chúng chấp nhận. Không chỉ gây bất lợi quân sự, nó còn đe dọa sự ổn định chính trị trong nước. Một viên chức cao cấp Ukraine cho biết họ thiên về phương án “đóng băng tại lằn ranh xung đột” hơn là nhượng đất. Niềm tin là có thể đạt một thỏa thuận ngắn hạn, nhưng tính lâu dài thì vẫn bị nghi ngờ.

Kết thúc hội nghị tại Bạch Ốc, Trump và  Zelensky cùng bước ra, tươi cười trước ống kính, không để lộ bất đồng. Sau đó, họ được các lãnh tụ Âu châu tham gia: Mark Rutte, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb và Ursula von der Leyen. Hình ảnh một hàng dài lãnh tụ đứng cạnh Zelensky bên Tổng thống Mỹ vừa là hậu thuẫn ngoại giao, vừa là cách định hình suy tính của ông Trump. Các thương thảo chi tiết về bảo đảm an ninh cho Ukraine được cho sẽ kéo dài nhiều giờ. Nhưng khả năng xuất hiện một hội nghị ba bên Trump – Putin – Zelensky, với nhân vật mà ông Putin từng muốn lật đổ và thủ tiêu, đang trở nên gần kề.

Áp lực gia tăng trong cuộc họp mặt mở rộng (Cập nhật lúc 2:08)

Capture

Trong cùng ngày, bản tin trực tiếp từ Washington ghi nhận sự hiện diện đông đảo của lãnh tụ Âu châu, cùng đứng cạnh tổng thống Zelensky để thể hiện tình đoàn kết. Tại Bạch Ốc, tuy Trump và Zelensky xuất hiện thân thiện trước ống kính, trò chuyện tích cực về khả năng Hoa Kỳ đóng vai trò trong bảo đảm an ninh cho Ukraine và về triển vọng một hội nghị ba bên với ông Putin, các chi tiết tiến triển hòa bình vẫn mờ nhạt.

Ông Zelensky, sau hơn ba năm rưỡi chiến tranh, đang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy những cam kết mơ hồ về an ninh, hoặc giữ lập trường và có nguy cơ làm ông Trump nổi giận trở lại. Trong phần họp mở với báo chí, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mong muốn ngưng bắn, dù ông Trump đã bỏ điều kiện này sau cuộc gặp với ông Putin ở Alaska.

Ông Trump, vốn hoài nghi các liên minh đa phương nhưng mong tìm danh hiệu Nobel Hòa Bình, chưa nêu cụ thể bảo đảm an ninh sẽ ra sao. Ông chỉ nói Hoa Kỳ sẽ “giúp đỡ rất nhiều” và không loại trừ khả năng có sự tham gia của binh sĩ Mỹ. Ông cho biết đã liên lạc gián tiếp với ông Putin trong ngày và kỳ vọng sớm thu xếp được hội nghị ba bên, khẳng định có “cơ hội hợp lý để chấm dứt chiến tranh”.

Tuy nhiên, áp lực chính trị đối với ông Zelensky ngày càng lớn. Ông liên tục bác bỏ ý tưởng nhượng đất, trong khi Nga tuyên bố kiên quyết phản đối mọi kịch bản có lực lượng NATO hiện diện tại Ukraine như một phần của bảo đảm an ninh. Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ họ “cực lực bác bỏ” và chỉ trích Anh quốc vì thúc đẩy ý tưởng này.

Các lãnh tụ Âu châu, từ Anh, Pháp, Đức, Ý đến Phần Lan, đồng loạt xuất hiện tại Washington nhằm gửi đi tín hiệu răn đe. Họ cảnh báo rằng nếu ông Putin không bị chặn đứng ở Ukraine, nguy cơ ông tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Âu châu bằng vũ lực là điều có thể xảy ra.

Ngồi cạnh ông Zelensky tại Phòng Bầu Dục giữa các nguyên thủ quốc gia Âu Châu, ông Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố mơ hồ: “Chúng tôi sẽ dành cho họ sự bảo vệ rất tốt và một nền an ninh rất tốt.” Ông Zelensky đáp lại ngắn gọn khi được hỏi muốn loại bảo đảm nào: “Mọi thứ.”

Trump Nói Putin Và Zelensky Sẽ Gặp Nhau Để Bàn Chấm Dứt Chiến Tranh (cập nhật lúc 4:37)

Theo Franco Ordoñez và Deepa Shivaram viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump loan báo đang thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố này được đưa ra sau một ngày thương thảo căng thẳng tại Bạch Ốc với sự hiện diện của Zelensky cùng phái đoàn lãnh đạo Âu châu.

Trump cho hay đã nói chuyện với Putin và “bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp, tại địa điểm sẽ được quyết định sau.” Ông nói thêm rằng Ông sẽ gặp cả hai nhà lãnh đạo sau đó, nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.