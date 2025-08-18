Zelensky vững thế trong bàn cờ: Hoa Kỳ gợi ý bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc, thứ Hai 18/8.





Ngày 18 tháng 8 tại Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump hôm nay tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine trong bầu không khí cởi mở khác thường. “Tôi không tin nổi,” ông Trump nói khi bắt tay ông Zelensky, người lần này mặc áo vest theo đúng yêu cầu từ Washington – chi tiết từng dẫn đến một cuộc đổ vỡ ầm ĩ trong Phòng Bầu Dục hồi tháng Hai. Cuộc gặp được xem là khởi đầu cho một hội nghị trọng yếu, với nhiều lãnh tụ Âu châu tham dự, theo tờ The Economist.





Cuộc tiếp xúc diễn ra sau thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska tuần trước. Ở đó, phía Mỹ đã từ bỏ yêu cầu đình chiến ngay lập tức, thay bằng một kế hoạch hòa bình rộng hơn. Theo những tiết lộ ban đầu, kế hoạch này có thể buộc Ukraine nhường một số vùng đất chưa bị chiếm để đổi lấy cam kết từ Nga ngưng chiến.





Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Ông Zelensky mặc trang phục vest đen thay cho quân phục, trong khi Phó Tổng thống JD Vance, từng gay gắt chỉ trích, nay im lặng. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc.





Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.

Tín hiệu đáng chú ý nhất từ hội nghị là việc Trump tỏ ra cởi mở với phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đặc sứ Steve Witkoff, có mặt trong phòng họp, nói rằng Washington sẵn sàng tính tới cơ chế “tựa như Điều 5” trong hiệp ước NATO, và rằng Nga đã chấp thuận trên nguyên tắc. Trump khẳng định Ukraine sẽ nhận được “rất nhiều sự giúp đỡ”, với Âu châu làm “tuyến phòng thủ đầu tiên”, còn Mỹ “sẽ cùng tham gia”.



Trong lần gặp này, Zelensky đã nhiều lần cảm ơn Trump cũng như nhiều lời khen ngợi Trump và tránh mọi biểu hiện bất đồng. Tuy nhiên, trở ngại vẫn còn đó: viễn cảnh Ukraine chủ động từ bỏ phần Donbas kiên cố ở phía đông nam là điều khó được dân chúng chấp nhận. Không chỉ gây bất lợi quân sự, nó còn đe dọa sự ổn định chính trị trong nước. Một viên chức cao cấp Ukraine cho biết họ thiên về phương án “đóng băng tại lằn ranh xung đột” hơn là nhượng đất. Niềm tin là có thể đạt một thỏa thuận ngắn hạn, nhưng tính lâu dài thì vẫn bị nghi ngờ.

Kết thúc hội nghị tại Bạch Ốc, Trump và Zelensky cùng bước ra, tươi cười trước ống kính, không để lộ bất đồng. Sau đó, họ được các lãnh tụ Âu châu tham gia: Mark Rutte, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb và Ursula von der Leyen. Hình ảnh một hàng dài lãnh tụ đứng cạnh Zelensky bên Tổng thống Mỹ vừa là hậu thuẫn ngoại giao, vừa là cách định hình suy tính của ông Trump. Các thương thảo chi tiết về bảo đảm an ninh cho Ukraine được cho sẽ kéo dài nhiều giờ. Nhưng khả năng xuất hiện một hội nghị ba bên Trump – Putin – Zelensky, với nhân vật mà ông Putin từng muốn lật đổ và thủ tiêu, đang trở nên gần kề.





Trong cùng ngày, bản tin trực tiếp từ Washington ghi nhận sự hiện diện đông đảo của lãnh tụ Âu châu, cùng đứng cạnh tổng thống Zelensky để thể hiện tình đoàn kết. Tại Bạch Ốc, tuy Trump và Zelensky xuất hiện thân thiện trước ống kính, trò chuyện tích cực về khả năng Hoa Kỳ đóng vai trò trong bảo đảm an ninh cho Ukraine và về triển vọng một hội nghị ba bên với ông Putin, các chi tiết tiến triển hòa bình vẫn mờ nhạt.



Ông Zelensky, sau hơn ba năm rưỡi chiến tranh, đang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy những cam kết mơ hồ về an ninh, hoặc giữ lập trường và có nguy cơ làm ông Trump nổi giận trở lại. Trong phần họp mở với báo chí, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mong muốn ngưng bắn, dù ông Trump đã bỏ điều kiện này sau cuộc gặp với ông Putin ở Alaska.





Ông Trump, vốn hoài nghi các liên minh đa phương nhưng mong tìm danh hiệu Nobel Hòa Bình, chưa nêu cụ thể bảo đảm an ninh sẽ ra sao. Ông chỉ nói Hoa Kỳ sẽ “giúp đỡ rất nhiều” và không loại trừ khả năng có sự tham gia của binh sĩ Mỹ. Ông cho biết đã liên lạc gián tiếp với ông Putin trong ngày và kỳ vọng sớm thu xếp được hội nghị ba bên, khẳng định có “cơ hội hợp lý để chấm dứt chiến tranh”.





Tuy nhiên, áp lực chính trị đối với ông Zelensky ngày càng lớn. Ông liên tục bác bỏ ý tưởng nhượng đất, trong khi Nga tuyên bố kiên quyết phản đối mọi kịch bản có lực lượng NATO hiện diện tại Ukraine như một phần của bảo đảm an ninh. Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ họ “cực lực bác bỏ” và chỉ trích Anh quốc vì thúc đẩy ý tưởng này.





Các lãnh tụ Âu châu, từ Anh, Pháp, Đức, Ý đến Phần Lan, đồng loạt xuất hiện tại Washington nhằm gửi đi tín hiệu răn đe. Họ cảnh báo rằng nếu ông Putin không bị chặn đứng ở Ukraine, nguy cơ ông tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Âu châu bằng vũ lực là điều có thể xảy ra.





Ngồi cạnh ông Zelensky tại Phòng Bầu Dục giữa các nguyên thủ quốc gia Âu Châu, ông Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố mơ hồ: “Chúng tôi sẽ dành cho họ sự bảo vệ rất tốt và một nền an ninh rất tốt.” Ông Zelensky đáp lại ngắn gọn khi được hỏi muốn loại bảo đảm nào: “Mọi thứ.”





Theo Franco Ordoñez và Deepa Shivaram viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump loan báo đang thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố này được đưa ra sau một ngày thương thảo căng thẳng tại Bạch Ốc với sự hiện diện của Zelensky cùng phái đoàn lãnh đạo Âu châu.





Trump cho hay đã nói chuyện với Putin và “bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp, tại địa điểm sẽ được quyết định sau.” Ông nói thêm rằng Ông sẽ gặp cả hai nhà lãnh đạo sau đó, nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể.



