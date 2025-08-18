Bản Tin Cà-Phê Sáng 18/8





- Zelensky Vào Bạch Ốc, Đối Diện Sức Ép Từ Trump – Châu Âu Theo Hỗ Trợ.

- Trump Nói Sẽ Dẫn Đầu Phong Trào Hủy Việc Bỏ Phiếu Qua Thư.

- Dân Chủ Texas Chấm Dứt Bỏ Phiếu Tập Thể, Bản Đồ Bầu Cử Mới Chuẩn Bị Được Thông Qua.

- Hamas Chấp Nhận Kế Hoạch Ngừng Bắn Mới Ở Gaza.

- Trump Đưa Vấn Đề Tội Phạm Lên Tuyến Đầu Chính Trị, Dân Chủ Thận Trọng Ứng Phó.

- Quan Hệ Với Hoa Kỳ Lung Lay, Ấn Độ Xích Lại Gần Trung Quốc.

- Bộ Ngoại Giao Mỹ Ngưng Cấp Chiếu Khán Y Tế Cho Trẻ Em Gaza.

- Bão Erin Đe Dọa Ven Biển Đông Hoa Kỳ Và Bermuda.

- Mùa Khai Trường Với Chính Sách Tiêm Chủng Lờ Mờ.

- Cuộc Chiến Của Trump Với Những Con Số.

- Đe Dọa Trừng Phạt Dầu Mỏ Của Trump Dần Phai Nhạt.

- Newsmax Đồng Ý Trả 67 Triệu Đô-La Trong Vụ Kiện Phỉ Báng Liên Quan Bầu Cử 2020.

*





Zelensky Vào Bạch Ốc, Đối Diện Sức Ép Từ Trump – Châu Âu Theo Hỗ Trợ





Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hôm thứ Hai bước vào Bạch Ốc trong bối cảnh bị dồn vào thế khó: hoặc nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy những bảo đảm an ninh mơ hồ từ Hoa Kỳ, hoặc giữ lập trường và chấp nhận rủi ro khiến Tổng thống Donald Trump nổi giận thêm lần nữa.





Khác với lần ghé Bạch Ốc đầy cay đắng hồi tháng Hai, lần này ông Zelensky có cả một phái đoàn lãnh đạo Âu châu bay gấp sang Washington để yểm trợ. Tổng thống Emmanuel Macron (Pháp), Thủ tướng Friedrich Merz (Đức), Thủ tướng Keir Starmer (Anh), Thủ tướng Giorgia Meloni (Ý), Tổng thống Alexander Stubb (Phần Lan), Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều có mặt. Một nhà ngoại giao cao cấp mô tả tình hình là “bất ổn,” cho rằng chưa từng thấy một cuộc họp nào được sắp xếp cấp tốc như vậy kể từ thời điểm ngay trước khi Hoa Kỳ mở cuộc chiến Iraq năm 2003.





Trong khi đó, pháo kích Nga tại Kharkiv và Zaporizhzhia chỉ vài giờ trước buổi họp đã giết ít nhất mười người, gồm cả một em bé, làm hàng chục người bị thương. Ông Zelensky lên án đây là cách Moscow gia tăng áp lực ngay giữa lúc thương thuyết.





Từ hơn ba năm rưỡi qua, nhà lãnh đạo Ukraine luôn bác bỏ chuyện nhường đất. Nhưng với việc Trump vừa họp tiếp đãi ông Vladimir Putin tại Alaska và công khai ngả về kế hoạch của Nga, sức ép đặt lên vai Zelensky nay càng nặng nề. Trump không còn đòi ngưng bắn tức thời, mà ủng hộ giải pháp hòa bình toàn diện: Ukraine phải giao vùng Donbas và một phần lãnh thổ đang kiểm soát cho Nga, để đổi lấy hòa ước. Trump còn tuyên bố sau Alaska rằng “Ukraine phải nhượng bộ, vì Nga là nước mạnh hơn.”

Tuy nhiên, việc cắt đất nằm ngoài thẩm quyền của Zelensky. Hiến pháp Ukraine buộc phải có trưng cầu dân ý, và dư luận trong nước kiên quyết chống.





Một tia sáng lấp ló khi Tổng thống Trump cuối tuần qua lần đầu tiên tỏ ý hậu thuẫn bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh. Đặc sứ Steve Witkoff còn tiết lộ rằng ông Putin đã đồng ý nguyên tắc này. Ông Zelensky gọi đó là “chuyển biến đáng kể,” song các chi tiết còn mù mờ.





Hôm nay, Zelensky đã gặp riêng tướng hồi hưu Keith Kellogg, đặc sứ mới của ông Trump tại Ukraine và Nga. Ông viết trên mạng X: “Chúng tôi bàn về tình hình chiến trường và sức mạnh ngoại giao chung của Ukraine, Âu châu và Hoa Kỳ. Nga chỉ có thể bị buộc vào hòa bình bằng sức mạnh – và Tổng thống Trump có sức mạnh đó.”





Trump Nói Sẽ Dẫn Đầu Phong Trào Hủy Việc Bỏ Phiếu Qua Thư





Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết sẽ dẫn đầu một phong trào nhằm loại bỏ bỏ phiếu qua thư và sẽ ký sắc lệnh hành pháp để “mang lại sự thành thật cho bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.”





Trump từ lâu phản đối bỏ phiếu qua thư và nhiều lần tuyên bố sai rằng đây là nguồn gốc gian lận trong bầu cử 2020. Ngay cả sau khi đảng Cộng hòa trong kỳ bầu 2024 đạt kết quả tích cực nhờ khuyến khích cử tri dùng phương thức này, Trump vẫn giữ lập trường chống đối.





Trên mạng Truth Social, Trump viết: “TRÒ GIAN LẬN BỎ PHIẾU QUA THƯ, CÙNG NHỮNG MÁY BỎ PHIẾU LÀ MỘT THẢM HỌA, PHẢI CHẤM DỨT NGAY!!!” Trump cũng kêu gọi loại bỏ máy bỏ phiếu điện tử, cho rằng chúng tốn kém và không chính xác. Trump khẳng định, không đúng sự thật, rằng Hoa Kỳ là “nước duy nhất trên thế giới còn dùng bỏ phiếu qua thư.”





Chưa rõ sắc lệnh sắp ký sẽ quy định ra sao, và liệu chính quyền liên bang có thẩm quyền cấm bỏ phiếu qua thư – hiện thuộc trách nhiệm các tiểu bang – hay không. Trump viết rằng các tiểu bang “chỉ là đại diện” cho liên bang trong việc kiểm phiếu và “phải làm theo lệnh của Tổng thống.”





Trump cũng nhắc lại rằng trong cuộc gặp ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng tình với quan điểm này. Trả lời Fox News, Trump nói Putin cho rằng bầu cử 2020 “bị gian lận vì có bỏ phiếu qua thư.”





Ngoài vấn đề bầu cử, chính quyền Trump đang đối mặt với một loạt vụ kiện từ các tiểu bang. Hôm thứ Hai, 20 tiểu bang – trong đó có Nevada và Vermont – đã khởi kiện việc chính quyền cắt ngân sách dành cho nạn nhân tội phạm ở các bang không hợp tác với chính sách di trú liên bang. Vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp Matt Platkin của New Jersey đứng đầu.





Tại Washington, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết cuối tuần qua có thêm 137 vụ bắt giữ, 21 khẩu súng bất hợp pháp bị tịch thu, nâng tổng số gần 400 vụ bắt giữ. Thành phố chuẩn bị đón thêm 700 binh sĩ Vệ binh Quốc gia trong những ngày tới.





Dân Chủ Texas Chấm Dứt Bỏ Phiếu Tập Thể, Bản Đồ Bầu Cử Mới Chuẩn Bị Được Thông Qua





Các dân biểu Dân Chủ tại Texas hôm nay, thứ Hai quay về tiểu bang, kết thúc hai tuần rời bỏ nghị trường, mở đường cho Cộng Hòa thông qua bản đồ quốc hội mới theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.





Trong hai tuần qua, lãnh đạo Cộng Hòa ở Texas tìm mọi cách ép Dân Chủ trở lại: Thống đốc Greg Abbott và Tổng trưởng Tư pháp Ken Paxton nộp đơn kiện, Thượng nghị sĩ John Cornyn kêu gọi FBI tham gia, Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Dustin Burrows ký trát bắt giữ dân sự và đe dọa phạt 500 đô-la mỗi ngày theo quy định Hạ viện.





Dân Chủ cho biết quyết định trở lại sau khi đã trì hoãn thành công một kỳ họp đặc biệt, khiến việc tái phân chia địa hạt giữa nhiệm kỳ của Trump được chú ý toàn quốc và khuyến khích các tiểu bang Dân Chủ như California xúc tiến bản đồ mới có lợi cho họ. Tại Sacramento, Thống đốc Gavin Newsom đang thúc đẩy kế hoạch tái phân chia nhằm đối trọng Texas.





Cuộc đối đầu bắt đầu ngày 3 tháng 8 khi hàng chục dân biểu Dân Chủ đáp chuyến bay thuê riêng sang Chicago, kết thúc cũng bằng một chuyến bay tập thể trở lại Austin. Để có đủ túc số cần thiết, Hạ viện cần ít nhất 100 trong tổng số 150 dân biểu, trong khi những ngày qua chỉ còn khoảng 96. Thứ Hai, Hạ viện Texas dự trù nhóm họp trưa 12 giờ, chưa rõ bao nhiêu dân biểu Dân Chủ sẽ hiện diện.





Một số dân biểu đã về từ Chủ nhật, số khác tuyên bố tiếp tục ở ngoài tiểu bang. Dân biểu Jolanda Jones, Dân Chủ từ Houston, nói: “Tôi không quay lại. Quyền duy nhất chúng tôi có là ngăn túc số này.”





Chỉ cần một số ít trong hơn 50 người tham gia bỏ phiếu tập thể trở lại là Hạ viện có thể tiến hành biểu quyết. Burrows nói từ cuối tuần rằng ông “trông đợi sẽ tái lập túc số cần thiết vào thứ Hai.”





Thực tế chính trị không thay đổi: Texas vẫn do Cộng Hòa kiểm soát, Dân Chủ không đủ lực để ngăn bản đồ mới được thông qua. Họ hứa sẽ kiện ra tòa, cho rằng bản đồ vi phạm luật quyền bầu cử khi làm suy yếu ảnh hưởng của cộng đồng da đen và gốc Hispanic.





Bản đồ dự kiến giúp Cộng Hòa giữ quyền kiểm soát Hạ viện liên bang bằng cách xoay năm địa hạt từ Dân Chủ sang Cộng Hòa trong kỳ bầu 2026. Trong khi đó, nhiều tiểu bang khác cũng chuẩn bị tái phân chia: Florida, Indiana, Missouri và Ohio đều đang cân nhắc.





Việc tái phân chia bất thường này – vốn thường chỉ diễn ra mười năm một lần sau cuộc kiểm tra dân số – bắt nguồn từ áp lực của Trump và các phụ tá chính trị từ mùa xuân. Họ lo ngại Cộng Hòa sẽ mất Hạ viện trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 và thúc giục các tiểu bang hành động. Texas là tiểu bang đầu tiên thực hiện, khi Abbott đưa tái phân chia vào nghị trình họp đặc biệt.

Hamas Chấp Nhận Kế Hoạch Ngừng Bắn Mới Ở Gaza





Hôm nay, Hamas cho biết đã đồng ý với một kế hoạch ngừng bắn mới sau hơn 22 tháng giao tranh với Israel. Trong thông báo gửi qua các nhà trung gian, Hamas khẳng định các lực lượng Palestine “đã đồng ý với kế hoạch ngừng bắn mới mà không yêu cầu chỉnh sửa.”





Theo nội dung thỏa thuận, Israel sẽ rút quân 1.000 mét ở các khu vực phía bắc và phía đông Dải Gaza, ngoại trừ Shuja’iyya và Beit Lahia. Đổi lại, 140 tù nhân Palestine bị kết án chung thân và 60 người bị án trên 15 năm sẽ được phóng thích để trao đổi lấy 10 con tin còn sống. Viện trợ sẽ được đưa vào Gaza ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, với khối lượng lớn và phối hợp chặt chẽ, theo khung đã đạt được từ ngày 19 tháng Giêng, 2025.





Văn kiện này mở đường nối lại các cuộc thương thuyết gián tiếp với Israel sau nhiều tháng bế tắc.





Hamas chưa công bố chi tiết, nhưng các nhà trung gian cho hay sự đồng thuận này đủ để tiến hành vòng đối thoại kế tiếp. Bản thỏa thuận cũng đề cập đến việc phóng thích con tin theo từng giai đoạn, điều từng khiến các cuộc thương lượng trước đây đổ vỡ. Các bên liên quan chưa xác định được khuôn khổ chính trị lâu dài, song ngừng bắn tạm thời được xem là bước cần thiết để giảm căng thẳng và mở đường cho một lộ trình rộng hơn.





Trong khuôn khổ thương lượng, có khả năng một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế sẽ được triển khai, tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các nguồn tin khu vực cho biết vấn đề an ninh biên giới, viện trợ tái thiết và vai trò của chính quyền Palestine tương lai cũng đang được đặt trên bàn đàm phán, song vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất.





Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở Gaza tiếp tục gây thương vong nặng nề, với hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm ngàn cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều chính phủ Âu – Mỹ đã kêu gọi cả Israel lẫn Hamas chấp nhận một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho cứu trợ nhân đạo và thảo luận về giải pháp chính trị. Việc Hamas chấp nhận kế hoạch lần này được xem là bước ngoặt quan trọng, dù chưa rõ Israel sẽ phản ứng ra sao.

Trump Đưa Vấn Đề Tội Phạm Lên Tuyến Đầu Chính Trị, Dân Chủ Thận Trọng Ứng Phó





Tổng thống Donald Trump trong tuần đã đưa vấn đề kiểm soát an ninh tại Washington D.C. thành trọng tâm chính trị, khi trực tiếp triển khai Vệ binh Quốc gia, chỉ đạo lực lượng liên bang tuần tra đường phố và tìm cách đặt Sở Cảnh sát Thủ đô dưới quyền điều hành của chính quyền liên bang. Đây là lần đầu tiên một tổng thống tìm cách nắm toàn quyền an ninh tại thủ đô.





Trump và các đồng minh Cộng Hòa lâu nay sử dụng tình trạng tội phạm gia tăng ở đô thị như một đòn tranh cử. Họ từng giành lại Hạ viện năm 2022 bằng khẩu hiệu này và mở rộng liên minh trong bầu cử 2024, một phần nhờ cam kết ngăn nước Mỹ trở thành những thành phố mà Trump gọi là “không thể sống nổi.”





Trong hàng ngũ Dân Chủ, có sự đồng thuận rằng Trump đang lợi dụng vấn đề tội phạm để củng cố quyền lực, nhưng cũng thừa nhận công chúng, kể cả cử tri của họ, vẫn quan tâm sâu sắc đến an ninh.





Trump tuyên bố tin rằng lập trường của mình sẽ được ủng hộ rộng rãi, kể cả từ một số Dân Chủ: “Tôi nghĩ vấn đề tội phạm có thể là 100 ăn không, và có lẽ chúng ta sẽ nhận được ủng hộ từ phía Dân Chủ.”





Khảo sát của Pew năm 2024 cho thấy gần 6 trên 10 người Mỹ, trong đó có gần một nửa cử tri Dân Chủ, coi việc giảm tội phạm là ưu tiên hàng đầu. Kết quả này phản ánh lý do vì sao thông điệp của Trump về tội phạm, di trú và đời sống đô thị từng giúp ông giành thêm ủng hộ tại các tiểu bang xanh như New York, New Jersey và California.





Phản ứng của Dân Chủ trước chiến dịch tại Washington cũng chia rẽ. Tại Maryland, một nhóm dân biểu liên bang cảnh báo đây là “sự khởi động cho chủ nghĩa độc tài mềm,” khi Trump áp đặt quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô và dùng Vệ binh Quốc gia tuần tra. Ngược lại, Thống đốc Wes Moore gọi việc này là một “sự xao lãng,” nhấn mạnh Baltimore vừa đạt tỷ lệ giết người thấp nhất trong 50 năm, một thực tế mà Trump bỏ qua.





Một số chiến lược gia Dân Chủ cảnh báo điều quan trọng không phải là dữ kiện, mà là cảm nhận của công chúng. Họ nhớ lại bầu cử 2024, khi Dân Chủ nỗ lực chứng minh kinh tế đang cải thiện, nhưng Trump thuyết phục được cử tri nhờ đánh vào giá cả leo thang. Theo họ, Washington có thể trở thành nơi dễ dàng nhất để Trump biến tội phạm thành vấn đề tranh cử, bất kể số liệu cho thấy điều ngược lại.

Quan Hệ Với Hoa Kỳ Lung Lay, Ấn Độ Xích Lại Gần Trung Quốc





Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ấm dần, trong khi quan hệ giữa New Delhi và Washington trở nên lạnh nhạt dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm New Delhi, lần đầu tiên trong hơn ba năm, để gặp Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval và Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar. Nội dung thảo luận gồm việc giảm số binh sĩ tại biên giới Himalaya đang tranh chấp — một bước đi có thể giúp cải thiện quan hệ song phương sau vụ đụng độ năm 2020 khiến quan hệ hai nước gần như đóng băng.



Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Trump thời gian qua liên tục gây sức ép với Ấn Độ, vốn được xem là đối tác lâu năm và là lực cân bằng trước ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á. Trump áp đặt một loại “thuế phụ” đối với Ấn Độ để trừng phạt việc mua dầu của Nga, trong khi cùng lúc miễn cho Trung Quốc — nước nhập khẩu dầu Nga lớn nhất — do Washington đang tìm cách nối lại thương mại với Bắc Kinh.





Cố vấn thương mại Peter Navarro trong một bài viết trên Financial Times gọi việc Ấn Độ mua dầu Nga là “cơ hội chủ nghĩa gây hại,” đồng thời khẳng định chính sách thuế kép này nhằm vừa đánh vào khả năng tiếp cận thị trường Mỹ của Ấn Độ, vừa cắt dòng tài chính mà New Delhi đang vô tình cung cấp cho cuộc chiến của Nga.





Mức thuế hiện đã nâng tổng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ với Ấn Độ lên đến 50%. Cùng lúc, chính quyền Trump đòi Ấn Độ phải nhượng bộ thêm về nông sản để đạt thỏa thuận thương mại mới, điều mà Thủ tướng Narendra Modi từ chối.





Theo nhà nghiên cứu Ivan Lidarev tại Viện Nghiên cứu Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore, mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ lâu nay là duy trì quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ để cân bằng Trung Quốc, nâng vị thế toàn cầu và giữ vai trò dẫn dắt trật tự quốc tế. Tuy nhiên, chính sách thương mại thất thường và mang tính trừng phạt của Trump đang khiến Ấn Độ ngả dần về phía Trung Quốc.

Bộ Ngoại Giao Mỹ Ngưng Cấp Chiếu Khán Y Tế Cho Trẻ Em Gaza





Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo sẽ tạm ngưng cấp chiếu khán nhập cảnh cho người dân Gaza, kể cả các trường hợp đến Hoa Kỳ chữa trị y tế. Quyết định được đưa ra sau khi nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer chỉ trích chương trình di tản y tế trẻ em Palestine trên mạng xã hội.





Theo thông cáo, “mọi chiếu khán thăm viếng cho cá nhân từ Gaza sẽ bị ngưng lại trong khi tiến hành rà soát quy trình cấp một số chiếu khán nhân đạo-y tế trong những ngày qua.”





Trong 21 tháng qua, các tổ chức từ thiện như Palestine Children’s Relief Fund và HEAL Palestine đã đưa hàng chục trẻ bị thương nặng, nhiều em cụt tay chân hoặc bỏng nặng, sang Hoa Kỳ điều trị. Cả hai tổ chức nhấn mạnh đây chỉ là chương trình điều trị y tế tạm thời, không phải định cư, và chi phí không dùng ngân sách Mỹ.





Loomer, người từng tự nhận là “tự hào bài Hồi giáo” và có lịch sử tung thuyết âm mưu, tuyên bố đã gửi “bằng chứng” cho Ngoại trưởng Marco Rubio. Ít giờ sau, quyết định tạm ngưng được công bố. Rubio cho biết hành động này cũng được thúc đẩy từ yêu cầu của nhiều văn phòng quốc hội.





Các tổ chức nhân đạo cảnh báo việc ngưng chiếu khán sẽ ngăn chặn cơ hội điều trị cứu sống cho trẻ em Gaza, trong khi hệ thống y tế tại đây đã sụp đổ sau nhiều tháng xung đột. UNICEF ước tính hơn 17.000 trẻ em đã thiệt mạng và 33.000 bị thương tại Gaza trong 21 tháng qua.

Bão Erin Đe Dọa Ven Biển Đông Hoa Kỳ Và Bermuda





Bão Erin, cấp 4, đang hoành hành tại Đại Tây Dương sau khi tăng sức mạnh với tốc độ kỷ lục cuối tuần qua. Dù không dự kiến đổ bộ, bão có vòng ảnh hưởng rất rộng, gây mưa lớn, gió mạnh, và sẽ tạo sóng cao cùng dòng chảy xoáy nguy hiểm dọc bờ Đông Hoa Kỳ và Bermuda trong tuần này.





Các dải mưa ngoài rìa đã tràn qua Puerto Rico, gây lũ quét và mất điện cho 100.000 người. Bahamas và quần đảo Turks và Caicos cũng đang hứng mưa lớn, với lượng mưa dự báo tới 6 inch, nguy cơ lở đất và lũ quét.





Tại Bắc Carolina, hạt Dare ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh di tản Hatteras Island do lo ngại ngập lụt ven biển từ thứ Ba đến thứ Năm. Trung tâm Bão Quốc gia cảnh báo nguy cơ dòng chảy xoáy cao dọc bờ biển từ Florida đến New England trong những ngày tới.





Erin đã từng đạt cấp 5 với sức gió 160 dặm/giờ hôm thứ Bảy, rồi giảm xuống và tái mạnh lên thành cấp 4. Đây là cơn bão đầu tiên của mùa Đại Tây Dương năm nay, được dự báo duy trì sức mạnh cấp 3 hoặc cao hơn ít nhất đến giữa tuần.

Mùa Khai Trường Với Chính Sách Tiêm Chủng Lờ Mờ





Năm học mới bắt đầu trong lúc chính sách tiêm chủng cho trẻ em thay đổi dưới quyền Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., khiến nhiều phụ huynh hoang mang và số gia đình từ chối tiêm chủng gia tăng. Tình hình này diễn ra ngay khi Hoa Kỳ vừa trải qua đợt dịch sởi tồi tệ nhất trong 30 năm, số ca ho gà tăng mạnh và tử vong vì cúm ở trẻ em cao nhất hơn một thập niên.





Giới lâm sàng cho biết quyết định ngưng khuyến nghị tiêm COVID-19 cho trẻ khỏe mạnh đã khiến một bộ phận công chúng nghi ngờ hiệu quả và an toàn của nhiều loại vaccine khác như sởi – quai bị – rubella, ho gà và thủy đậu. Một số phòng mạch nhi khoa đang cân nhắc ngừng tiếp nhận bệnh nhi chưa tiêm phòng vì nguy cơ lây lan ngay trong phòng đợi.





Sự do dự không phải mới: trong năm học 2024–2025, 36 tiểu bang và thủ đô Washington D.C. đều ghi nhận mức miễn trừ vaccine ở trẻ mẫu giáo tăng. Các bác sĩ cho rằng chính sách liên bang thay đổi thất thường càng làm gia tăng câu hỏi từ phụ huynh, đặc biệt sau khi vaccine cúm bị loại bỏ chất bảo quản thimerosal và phát ngôn của Kennedy coi việc tiêm vaccine sởi là “quyết định cá nhân.”





Các hiệp hội y khoa lớn như Hội Nhi khoa và Hội Sản phụ khoa công khai bất đồng với quan điểm của Kennedy. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng toàn quốc vẫn cao, nhưng một số khu vực như Tây Texas ghi nhận có lớp học tới 50% trẻ chưa được tiêm. Các chuyên gia cảnh báo chỉ cần một cộng đồng lơ là, bệnh truyền nhiễm như sởi sẽ bùng phát, bất chấp tỷ lệ trung bình toàn quốc.

Cuộc Chiến Của Trump Với Những Con Số





Chính quyền Trump đang làm suy yếu – hoặc ngưng hẳn – việc thu thập nhiều loại dữ liệu vốn được xem là trung lập và đáng tin, từng giúp công chúng nắm rõ tình hình quốc gia.





Từ Quốc hội, các thành phố đến giới doanh nghiệp, những quyết định lớn đều cần dựa vào dữ liệu chính xác. Việc mất lòng tin hoặc thiếu dữ liệu có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém, ảnh hưởng đến hàng triệu người.





Trong kinh tế, Trump bác bỏ báo cáo việc làm tháng 7 và sa thải lãnh đạo Cục Thống Kê Lao Động. Người được Trump chỉ định thay thế, E.J. Antoni, cho biết sẽ cải tổ cơ quan này và thậm chí cân nhắc đình chỉ báo cáo việc làm hàng tháng.





Trong lĩnh vực tội phạm, Trump nói sai thực trạng khi tuyên bố giành quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô, cho rằng tình hình “tồi tệ hơn,” trong khi dữ liệu cho thấy tội phạm bạo lực ở Washington đã giảm xuống mức thấp nhất 30 năm. Phụ tá Bạch Ốc Stephen Miller còn viết trên X rằng “số liệu tội phạm ở các thành phố xanh là giả.”





Trong môi trường, Cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh cho biết sẽ ngừng cập nhật cơ sở dữ liệu mà hàng trăm công ty Mỹ dùng để tính toán khí thải. Việc cắt giảm nhân sự tại Cơ quan Thời Tiết Quốc Gia khiến nhiều nơi, từ Alaska, New York đến Nebraska và Maine, ngừng thả bóng khí tượng để phục vụ dự báo.





Trong y tế, nhiều dữ liệu cũng biến mất. CDC ngưng thu thập dữ liệu giới tính trong các chương trình phòng chống bạo lực và sức khỏe tâm thần, đồng thời dừng theo dõi chấn động não và đuối nước. Chính phủ cũng ngừng thu thập dữ liệu phá thai, vốn dùng để dự báo tỷ lệ sinh. Cơ quan Quản lý Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện đã ngừng cập nhật dữ liệu về xu hướng sử dụng ma túy, khiến việc theo dõi tình trạng nghiện và tử vong khó khăn hơn.





Một số tiểu bang và tổ chức tư nhân đang tìm cách lấp khoảng trống, nhưng việc mất dữ liệu liên bang và sự suy giảm lòng tin vào những con số của chính phủ có thể để lại hậu quả lâu dài.

Đe Dọa Trừng Phạt Dầu Mỏ Của Trump Dần Phai Nhạt





Ngoại trưởng Marco Rubio hôm Chủ nhật xuất hiện trên hầu hết các đài truyền hình với một thông điệp thống nhất: đừng mong chờ Hoa Kỳ áp thêm biện pháp trừng phạt năng lượng Nga trong nay mai, nhưng cũng không thể nói là không bao giờ.





Tại sao đáng chú ý: Các biện pháp mới có thể làm giá dầu tăng vọt, đồng thời siết nguồn thu khổng lồ từ xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Tổng thống Donald Trump từng đe dọa áp thuế nặng vào các nước mua dầu khí Nga, nhưng khả năng này trở nên xa vời hơn sau buổi gặp riêng với Vladimir Putin hôm thứ Sáu. Trung Cộng – khách hàng lớn nhất – sẽ bị thiệt hại nhiều nhất nếu áp dụng thứ gọi là “trừng phạt thứ cấp”. Riêng Ấn Độ, một người mua lớn khác, lại nằm trong diện đặc biệt: loại thuế phụ trội công bố đầu tháng này, giữa lúc căng thẳng thương mại bùng lên, dự trù có hiệu lực ngày 27 tháng 8.





Hôm thứ Hai, cố vấn thương mại Bạch Ốc Peter Navarro tiếp tục gây sức ép buộc Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga. Tuy nhiên, Rubio nhấn mạnh rằng gia tăng trừng phạt sẽ không đưa lại hòa bình cho Ukraine. Ông nói trên đài ABC: “Ngay khi quý vị áp thêm trừng phạt, các cuộc đàm phán lập tức dừng lại. Khi ấy, chiến tranh chỉ kéo dài thêm sáu, tám, chín, mười hai tháng, nếu không muốn nói là lâu hơn. Nhiều người chết hơn, nhiều gia đình tan nát hơn.” Nhưng Rubio cũng mở ngỏ rằng biện pháp này có thể trở lại nếu đàm phán thất bại.





Giới phân tích tại ClearView Energy Partners cũng viết trong một bản ghi chú: “Trump có thể sẽ nhắc lại chuyện trừng phạt và thuế quan nếu tiến trình đình trệ, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng biện pháp rộng khắp khó xảy ra. Thay vào đó, nhiều khả năng ông sẽ nhắm vào đội tàu ‘bóng tối’ chuyên chở dầu thô và vào xuất khẩu khí đốt LNG.”





Ngay chính Trump trong buổi phỏng vấn với Sean Hannity (Fox News) sau cuộc gặp Putin cũng làm nhẹ đi viễn cảnh này: “Vì những gì vừa diễn ra hôm nay, tôi không cần phải nghĩ đến chuyện ấy lúc này. Có thể hai hay ba tuần nữa tôi sẽ tính lại, nhưng giờ chưa cần.”





Trong Quốc hội, hơn 80 dân biểu ủng hộ dự luật do Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) và Richard Blumenthal (Dân Chủ, Connecticut) bảo trợ, nhằm đánh thuế nặng người mua dầu khí Nga. Graham, trong một buổi phỏng vấn Fox News, ca ngợi buổi gặp Trump–Putin và cho rằng biện pháp áp dụng riêng với Ấn Độ đã “làm Putin chao đảo” và khiến ông ta phải đến Alaska. Nhưng Graham cũng thúc giục những nỗ lực rộng hơn nhằm làm suy yếu nguồn thu năng lượng của Nga: “Lời khuyên của tôi cho Tổng thống Trump và Marco Rubio là phải thuyết phục Putin rằng nếu cuộc chiến không kết thúc công bằng và danh dự, kể cả Ukraine cũng phải nhượng bộ, thì chúng ta sẽ phá hủy kinh tế Nga.”





Ông còn kêu gọi Âu Châu đánh thuế Ấn Độ và dọa Trung Cộng về nhập cảng năng lượng Nga.





Tất cả mọi chuyện vẫn còn bất định, và kết quả còn tùy thuộc vào buổi họp hôm nay tại Bạch Ốc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo Âu Châu.





Newsmax Đồng Ý Trả 67 Triệu Đô-La Trong Vụ Kiện Phỉ Báng Liên Quan Bầu Cử 2020



Đài truyền hình bảo thủ Newsmax sẽ trả 67 triệu đô-la để dàn xếp vụ kiện phỉ báng của một công ty sản xuất máy kiểm phiếu, sau khi đài này phát tán những lời sai sự thật về thất bại của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2020. Tài liệu tòa án công bố hôm thứ Hai xác nhận thỏa thuận này.



Thỏa thuận được đưa ra sau khi Fox News hồi năm 2023 đã chấp nhận chi 787,5 triệu đô-la để dàn xếp một vụ kiện tương tự, và sau khi Newsmax từng trả khoảng 40 triệu đô-la để giải quyết vụ kiện phỉ báng của Smartmatic, một công ty sản xuất máy bầu cử khác cũng bị lôi vào những thuyết âm mưu ủng hộ ông Trump được phát sóng trên đài này.





Thẩm phán Eric Davis của Tòa Thượng Thẩm Delaware trước đó đã phán quyết rằng Newsmax thật sự phỉ báng Dominion Voting Systems, công ty có trụ sở tại Denver, bằng cách phát sóng những thông tin sai về công ty và hệ thống máy móc của họ. Tuy nhiên, ông để ngỏ cho bồi thẩm đoàn quyết định liệu hành vi đó có mang ác ý hay không, và nếu có, Dominion xứng đáng nhận bao nhiêu tiền bồi thường. Newsmax và Dominion đạt được thỏa thuận trước khi phiên xử diễn ra.





Tin tức về thỏa thuận được Newsmax nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ hôm thứ Hai, cho biết thỏa thuận được ký kết hôm thứ Sáu. Người phát ngôn của Dominion nói công ty hài lòng khi vụ kiện đã được dàn xếp.





Trong vòng hai năm qua, ba vụ kiện lớn đã hình thành một chuỗi cảnh báo cho các cơ quan truyền thông: Fox News phải trả gần 800 triệu đô-la, Newsmax trả 40 triệu cho Smartmatic, và giờ thêm 67 triệu cho Dominion. Những con số cộng lại vượt quá 900 triệu đô-la, phản ánh cái giá khổng lồ mà truyền thông phải gánh khi biến các thuyết âm mưu bầu cử thành tin tức để thu hút khán giả.