Âu Châu Sẽ Sát Cánh Cùng Zelenskiy Tại Washington

17/08/202520:53:00(Xem: 604)

Skärmbild 2025-08-18 055503
Sau cuộc gặp với Putin tại Alaska, Trump gây áp lực ép Zelenskiy chấp nhận nhượng bộ Donbas để đổi lấy ngừng giao tranh. Các nhà lãnh đạo Âu Châu phản đối và hứa sẽ cùng Zelenskiy đến Tòa Bạch Ốc để nói chuyện với Trump. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

 

Áp lực gia tăng sau khi Trump gặp Putin tại Alaska. Sau cuộc trò chuyện, Trump tỏ ra nghiêng về phía Moscow với lựa chọn trực tiếp tiến tới hòa ước thay vì bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn. Trump và Zelenskiy sẽ gặp nhau vào Thứ Hai (18/8).

 

Trong buổi phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo: “Nếu không sớm có hòa bình, số tử vong sẽ tiếp tục tăng, và chúng ta có thể lâm vào một cảnh bi thảm, đó là điều không ai mong muốn.

 

Trong cùng ngày, Trump đăng nhiều bài trên mạng xã hội về vấn đề Ukraine. Ông úp mở về “TIẾN TRIỂN LỚN VỀ NGA” mà không nói rõ chi tiết. Một bài khác cho rằng Zelenskiy có thể chấm dứt chiến tranh “gần như ngay lập tức nếu muốn,” đồng thời ám chỉ việc Ukraine giành lại Crimea và gia nhập NATO đã không còn nằm trong kế hoạch.

 

Trên Truth Social, Trump nhắc lại: “Đừng quên mọi chuyện bắt đầu thế nào. Thời Obama đã để mất Crimea (12 năm trước, không cần một viên đạn nào!), và UKRAINE KHÔNG ĐƯỢC GIA NHẬP NATO. Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi!!!

 

Theo các nguồn tin am hiểu tình hình, Washington và Moscow đã bàn đến giải pháp Nga rút khỏi một số vùng nhỏ đang chiếm đóng, đổi lại Kyiv phải nhượng một phần lãnh thổ kiên cố ở miền đông và giữ nguyên tình hình ở các chiến tuyến còn lại.

 

Mikhail Ulyanov, đại diện Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, tuyên bố trên mạng xã hội X: “Nhiều lãnh đạo các quốc gia EU nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa ước hòa bình nào trong tương lai cũng phải bao gồm bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine. Nga đồng ý, nhưng họ cũng có quyền yêu cầu được bảo đảm an ninh hiệu quả.

 

Trong khi đó, các viên chức thân cận của Trump tiết lộ rằng Donbas (khu vực miền đông phần lớn đã nằm trong tay Nga) sẽ là trọng tâm thương lượng. Đồng thời, một hiệp ước phòng thủ mới cũng được đưa ra cân nhắc.

 

Đặc phái viên Steve Witkoff nói với CNN rằng: “Chúng tôi đã thuyết phục họ để đạt được nhượng bộ quan trọng, đó là Hoa Kỳ có thể đưa ra sự bảo vệ tương tự như Article 5. Đây là lần đầu tiên mà Nga chấp nhận điều này.

 

Theo Điều 5 trong Hiệp ước NATO, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, thì đó được coi là một cuộc tấn công chống lại toàn bộ khối.

 

Nhưng ngay cả lời cam kết đó cũng khó thuyết phục được Kyiv nhượng lại Donbas, bởi Ukraine từng được bảo đảm an ninh biên giới khi từ bỏ vũ khí nguyên tử năm 1994. Thế nhưng lời hứa đó chẳng thể ngăn nổi Nga chiếm Crimea năm 2014 và mở rộng chiến dịch năm 2022. Đến nay, chiến tranh đã cướp đi hơn một triệu sinh mạng.

 

Hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer họp bàn cùng các đồng minh, hướng đến việc đạt các bảo đảm an ninh rõ ràng, vững chắc cho Ukraine, và có sự tham gia của Hoa Kỳ.

 

Các nhà lãnh đạo Âu Châu mong muốn tránh để Zelenskiy rơi vào tình huống bẽ bàng như cuộc gặp Phòng Bầu Dục hồi tháng Hai, khi Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance đã thẳng thừng quở trách ông là “vô ơn.

 

Trong phái đoàn Âu Châu đến Washington lần này còn có Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb (từng nhiều lần chơi golf với Trump), và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, vốn ngưỡng mộ nhiều chính sách của Trump.

 

Âu Châu đoàn kết

 

Trong buổi họp hôm Chủ Nhật, Âu Châu cho thấy tinh thần đoàn kết. Họ hoan nghênh việc Hoa Kỳ bàn tới bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng cũng nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận về lãnh thổ đều phải có sự tham gia của Kyiv, và phải có những biện pháp rõ ràng để giữ an toàn cho phần đất còn lại.

 

Một số lãnh đạo kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đây từng là mục tiêu mà Trump hướng đến trong cuộc gặp với Putin. Nhưng rồi Trump đổi ý, chấp nhận quan điểm của Nga rằng hòa đàm có thể tiến hành mà không cần ngừng bắn. Quan điểm này bị nhiều đồng minh Âu Châu phản đối.

 

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết: “Không có hòa bình nào ra đời dưới bom đạn.

 

Theo thông cáo chung của Anh, Pháp và Đức, các nhà lãnh đạo sẵn sàng “khai triển lực lượng bảo vệ ngay khi giao tranh chấm dứt, giúp bảo vệ không phận, hải phận và tái thiết quân đội Ukraine.

 

Từ năm ngoái, Anh và Pháp đã đi đầu xây dựng kế hoạch này, nhưng nhiều nước khác vẫn còn do dự.

 

Zelenskiy chia sẻ trên X: “Buổi họp đã thể hiện sự ủng hộ rõ rệt đối với nền độc lập và chủ quyền của Ukraine. Tất cả đều thống nhất rằng không thể dùng vũ lực để vẽ lại biên giới.

 

Ngoại trưởng Rubio lưu ý, để tiến tới hòa bình, cả Nga lẫn Ukraine đều sẽ phải nhượng bộ một chút; và vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ được thảo luận trong ngày Thứ Hai. Ông cũng cảnh báo, nếu không đạt thỏa thuận, Nga sẽ phải chịu thêm những biện pháp trừng phạt.

 

Tôi không nghĩ rằng hòa bình đã ở trong tầm tay, nhưng rõ ràng đã có một số tiến bộ, đủ để lên kế hoạch cho cuộc gặp tiếp theo với Zelenskiy và các lãnh đạo Âu Châu, và cũng đáng để chúng ta dành thêm công sức cho tiến trình này,” Rubio nói với CBS.

 

Trong khi đó, Putin đã báo tin cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về cuộc hội đàm ở Alaska, và đã cũng điện đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

 

Hôm Thứ Sáu, Trump nói rằng Ukraine nên chấp nhận thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, bởi “Nga là cường quốc, còn họ (Ukraine) thì không.

 

Sau cuộc gặp ở Alaska, Trump đã gọi điện cho Zelenskiy, kể lại đề nghị của Putin rằng Nga sẽ đóng băng phần lớn chiến tuyến nếu Ukraine chịu nhượng lại toàn bộ Donetsk. Zelenskiy đã từ chối yêu sách này.

