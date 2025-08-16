Hôm nay,  

Kết quả thượng đỉnh Mỹ-Nga: Trump nói Putin đồng ý bầu cử Mỹ phải cấm bầu qua thư; Trump đồng ý với Putin rằng Ukraine nên nhường đất cho Nga.

16/08/202520:03:00(Xem: 1280)
blank

Kết quả thượng đỉnh Mỹ-Nga: Trump nói Putin đồng ý bầu cử Mỹ phải cấm bầu qua thư; Trump đồng ý với Putin rằng Ukraine nên nhường đất cho Nga.

 
WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.
 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 15/8 cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đồng ý với ông rằng việc cho phép cử tri gửi phiếu bầu qua đường bưu điện sẽ gây nguy hiểm cho các cuộc bầu cử trung thực.

"Vladimir Putin, một người thông minh, đã nói rằng không thể có một cuộc bầu cử trung thực nếu bỏ phiếu qua đường bưu điện", ông Trump nói với chương trình Hannity của Fox News Channel sau cuộc họp kéo dài gần ba giờ giữa hai nhà lãnh đạo tại Alaska.

"Ông Putin nói rằng hiện không có quốc gia nào trên thế giới sử dụng hình thức này."
 

Ông Trump, người đã đưa ra luận điệu sai trái rằng ông, chứ không phải ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, đã trích dẫn thỏa thuận của ông với ông Putin về việc bỏ phiếu vắng mặt khi Trump thúc giục các dân cử Cộng hòa cùng đảng nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy việc cải tổ hệ thống bỏ phiếu của Hoa Kỳ mà ông đã mong muốn từ lâu.
 

Thực tế, Trump đã bỏ phiếu qua thư trong một số cuộc bầu cử trước đây và kêu gọi những người ủng hộ ông làm như vậy vào năm 2024.

Trong khi đó, Putin, người từng là tổng thống hoặc thủ tướng Nga từ năm 1999, đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với 87% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2024, cuộc bầu cử đã vấp phải những cáo buộc gian lận phiếu bầu từ một số nhà quan sát thăm dò độc lập, các tiếng nói đối lập và các chính phủ phương Tây.
 

Theo Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) có trụ sở tại Thụy Điển, một nhóm vận động liên chính phủ, gần ba mươi quốc gia từ Canada đến Đức và Hàn Quốc cho phép một số hình thức bỏ phiếu qua thư, mặc dù hơn một nửa trong số đó đặt ra một số hạn chế về điều kiện bỏ phiếu của cử tri.
 

Chính quyền Trump đã không bình luận về tính công bằng hoặc liêm chính của các cuộc bầu cử do nhiều quốc gia nước ngoài tổ chức, một sự thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống của Washington là thúc đẩy các cuộc bầu cử dân chủ ở nước ngoài.
 

Thực tế, nếu cấm bầu qua thư, có thể hàng triệu hay hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ không thể bầu phiếu, vì ngày bầu cử luôn luôn là ngày Thứ Ba trong tuần lễ đầu tiên của tháng 11 trong năm bầu cử, và ngày Thứ Ba thì hầu hết mọi người đều phải đi làm, hay là nhiều cử tri phải làm việc xa nhà. Tương tự, nhiều cụ già ở các viện dưỡng lão hay các khu nông thôn, rừng núi không thể lái xe tới phòng phiếu để bầu trực tiếp.
.
Một tin khác sau thượng đỉnh: Trump đồng ý với Putin rằng Ukraine nên nhượng đất cho Nga để có hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết Ukraine nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không", sau một hội nghị thượng đỉnh mà Vladimir Putin được cho là đã yêu cầu thêm đất đai cho Ukraine.


 

Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Alaska hôm thứ Sáu, Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Putin đã đề nghị đóng băng hầu hết các tiền tuyến nếu Kyiv nhượng lại toàn bộ Donetsk, khu vực công nghiệp vốn là một trong những mục tiêu chính của Moscow, một nguồn tin thân cận cho biết. Thực tế, nếu Ukraine chịu đóng băng có nghĩa là Ukraine đồng ý vĩnh viễn không thể tái chiếm, trong khi nếu ngưng bắn chỉ có nghĩa là tạm ngưng đòi lại lãnh thổ. Nguồn tin cho biết Zelenskiy đã bác bỏ yêu cầu này. Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 tỉnh Donetsk, nơi Nga lần đầu tiên tham gia vào năm 2014.

.
Trump cũng cho biết ông đồng ý với Putin rằng nên tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không cần lệnh ngừng bắn trước đó mà Ukraine và các đồng minh châu Âu đã yêu cầu. Điều này trái ngược với lập trường của ông trước hội nghị thượng đỉnh, khi ông nói rằng ông sẽ không hài lòng nếu lệnh ngừng bắn không được đồng thuận.
 

"Tất cả đều đồng thuận rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một Thỏa thuận Hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một Thỏa thuận Ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không hiệu quả", ông Trump đăng trên Truth Social.

Zelenskiy cho biết việc Nga không muốn tạm dừng giao tranh sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài. "Ngăn chặn giết chóc là yếu tố then chốt để chấm dứt chiến tranh", ông nói trên X.
 

Tuy nhiên, Zelenskiy cho biết ông sẽ gặp Trump tại Washington vào thứ Hai 18/8. Điều đó gợi lại ký ức về một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào tháng Hai, nơi Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã có một cuộc khiển trách công khai tàn bạo đối với Zelenskiy. Trump cho biết một cuộc họp ba bên với Putin và Zelenskiy có thể diễn ra sau đó.
.
Các đồng minh châu Âu của Kyiv hoan nghênh những nỗ lực của Trump nhưng cam kết sẽ ủng hộ Ukraine và thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu cũng có thể tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Hai.
.
Nga đã chiếm Crimea và một phần phía Đông Ukraine từ năm 2014. Rồi Nga đã tổng xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và đã dần dần tiến triển trong nhiều tháng. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến - cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu trong 80 năm qua - đã giết chết hoặc làm bị thương hơn một triệu người từ cả hai phía, bao gồm hàng nghìn thường dân Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News, Trump ám chỉ rằng ông và Putin đã thảo luận về việc chuyển nhượng đất đai và đảm bảo an ninh cho Ukraine, và đã "phần lớn đồng ý".
.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã khá gần với một thỏa thuận", ông nói và nói thêm: "Ukraine phải đồng ý. Có thể họ sẽ nói 'không'."
.
Khi được hỏi ông sẽ khuyên Zelenskiy nên làm gì, Trump trả lời: "Phải đạt được một thỏa thuận."

"Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không", ông nói thêm.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.