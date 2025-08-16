Kết quả thượng đỉnh Mỹ-Nga: Trump nói Putin đồng ý bầu cử Mỹ phải cấm bầu qua thư; Trump đồng ý với Putin rằng Ukraine nên nhường đất cho Nga.



WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.



Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 15/8 cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đồng ý với ông rằng việc cho phép cử tri gửi phiếu bầu qua đường bưu điện sẽ gây nguy hiểm cho các cuộc bầu cử trung thực.

"Vladimir Putin, một người thông minh, đã nói rằng không thể có một cuộc bầu cử trung thực nếu bỏ phiếu qua đường bưu điện", ông Trump nói với chương trình Hannity của Fox News Channel sau cuộc họp kéo dài gần ba giờ giữa hai nhà lãnh đạo tại Alaska.

"Ông Putin nói rằng hiện không có quốc gia nào trên thế giới sử dụng hình thức này."



Ông Trump, người đã đưa ra luận điệu sai trái rằng ông, chứ không phải ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, đã trích dẫn thỏa thuận của ông với ông Putin về việc bỏ phiếu vắng mặt khi Trump thúc giục các dân cử Cộng hòa cùng đảng nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy việc cải tổ hệ thống bỏ phiếu của Hoa Kỳ mà ông đã mong muốn từ lâu.



Thực tế, Trump đã bỏ phiếu qua thư trong một số cuộc bầu cử trước đây và kêu gọi những người ủng hộ ông làm như vậy vào năm 2024.

Trong khi đó, Putin, người từng là tổng thống hoặc thủ tướng Nga từ năm 1999, đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với 87% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2024, cuộc bầu cử đã vấp phải những cáo buộc gian lận phiếu bầu từ một số nhà quan sát thăm dò độc lập, các tiếng nói đối lập và các chính phủ phương Tây.



Theo Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) có trụ sở tại Thụy Điển, một nhóm vận động liên chính phủ, gần ba mươi quốc gia từ Canada đến Đức và Hàn Quốc cho phép một số hình thức bỏ phiếu qua thư, mặc dù hơn một nửa trong số đó đặt ra một số hạn chế về điều kiện bỏ phiếu của cử tri.



Chính quyền Trump đã không bình luận về tính công bằng hoặc liêm chính của các cuộc bầu cử do nhiều quốc gia nước ngoài tổ chức, một sự thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống của Washington là thúc đẩy các cuộc bầu cử dân chủ ở nước ngoài.



Thực tế, nếu cấm bầu qua thư, có thể hàng triệu hay hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ không thể bầu phiếu, vì ngày bầu cử luôn luôn là ngày Thứ Ba trong tuần lễ đầu tiên của tháng 11 trong năm bầu cử, và ngày Thứ Ba thì hầu hết mọi người đều phải đi làm, hay là nhiều cử tri phải làm việc xa nhà. Tương tự, nhiều cụ già ở các viện dưỡng lão hay các khu nông thôn, rừng núi không thể lái xe tới phòng phiếu để bầu trực tiếp.

.

Một tin khác sau thượng đỉnh: Trump đồng ý với Putin rằng Ukraine nên nhượng đất cho Nga để có hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết Ukraine nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không", sau một hội nghị thượng đỉnh mà Vladimir Putin được cho là đã yêu cầu thêm đất đai cho Ukraine.

Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Alaska hôm thứ Sáu, Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Putin đã đề nghị đóng băng hầu hết các tiền tuyến nếu Kyiv nhượng lại toàn bộ Donetsk, khu vực công nghiệp vốn là một trong những mục tiêu chính của Moscow, một nguồn tin thân cận cho biết. Thực tế, nếu Ukraine chịu đóng băng có nghĩa là Ukraine đồng ý vĩnh viễn không thể tái chiếm, trong khi nếu ngưng bắn chỉ có nghĩa là tạm ngưng đòi lại lãnh thổ. Nguồn tin cho biết Zelenskiy đã bác bỏ yêu cầu này. Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 tỉnh Donetsk, nơi Nga lần đầu tiên tham gia vào năm 2014.

.

Trump cũng cho biết ông đồng ý với Putin rằng nên tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không cần lệnh ngừng bắn trước đó mà Ukraine và các đồng minh châu Âu đã yêu cầu. Điều này trái ngược với lập trường của ông trước hội nghị thượng đỉnh, khi ông nói rằng ông sẽ không hài lòng nếu lệnh ngừng bắn không được đồng thuận.



"Tất cả đều đồng thuận rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một Thỏa thuận Hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một Thỏa thuận Ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không hiệu quả", ông Trump đăng trên Truth Social.

Zelenskiy cho biết việc Nga không muốn tạm dừng giao tranh sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài. "Ngăn chặn giết chóc là yếu tố then chốt để chấm dứt chiến tranh", ông nói trên X.



Tuy nhiên, Zelenskiy cho biết ông sẽ gặp Trump tại Washington vào thứ Hai 18/8. Điều đó gợi lại ký ức về một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào tháng Hai, nơi Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã có một cuộc khiển trách công khai tàn bạo đối với Zelenskiy. Trump cho biết một cuộc họp ba bên với Putin và Zelenskiy có thể diễn ra sau đó.

.

Các đồng minh châu Âu của Kyiv hoan nghênh những nỗ lực của Trump nhưng cam kết sẽ ủng hộ Ukraine và thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu cũng có thể tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Hai.

.

Nga đã chiếm Crimea và một phần phía Đông Ukraine từ năm 2014. Rồi Nga đã tổng xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và đã dần dần tiến triển trong nhiều tháng. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến - cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu trong 80 năm qua - đã giết chết hoặc làm bị thương hơn một triệu người từ cả hai phía, bao gồm hàng nghìn thường dân Ukraine.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News, Trump ám chỉ rằng ông và Putin đã thảo luận về việc chuyển nhượng đất đai và đảm bảo an ninh cho Ukraine, và đã "phần lớn đồng ý".

.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã khá gần với một thỏa thuận", ông nói và nói thêm: "Ukraine phải đồng ý. Có thể họ sẽ nói 'không'."

.

Khi được hỏi ông sẽ khuyên Zelenskiy nên làm gì, Trump trả lời: "Phải đạt được một thỏa thuận."

"Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không", ông nói thêm.