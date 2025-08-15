Hôm nay,  

Quyền Được Xét Xử Công Bằng: Hiểu Đúng Luật Và Nhìn Lại Cách Áp Dụng Lên Di Dân

15/08/202500:00:00(Xem: 312)
 
quyen luc
“Quyền được xét xử công bằng” là niềm tin cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ từ thuở lập quốc. Nhưng liệu niềm tin ấy có còn nguyên vẹn khi di dân đang bị dồn ép, đẩy về nơi họ có thể thiệt mạng? (Nguồn: pixabay.com)

Khi ngày kỷ niệm 250 năm Tuyên Dương Độc Lập đang đến gần, Hoa Kỳ đứng trước một câu hỏi quan trọng: Liệu một trong những giá trị cốt lõi nhất của bản Tuyên Dương – rằng chính phủ phải hoạt động minh bạch, có trách nhiệm trước nhân dân và tuân thủ pháp luật – có còn được giữ vững?
 
Trước khi bản Tuyên Dương Độc Lập ra đời, các nhà lập quốc đã lên án việc chính quyền Vua George III chà đạp nhân quyền của các thuộc địa. Không chỉ vậy, họ còn đưa nguyên tắc bảo vệ vào Hiến pháp sau này, thông qua khái niệm gọi là “quyền được xét xử công bằng” (due process).
 
Vậy họ muốn gửi gắm điều gì vào khái niệm “due process”? Đây không còn là câu hỏi lý thuyết cho các học giả. Cách hiểu và áp dụng thủ tục pháp lý đúng đắn đã trở thành vấn đề gây tranh cãi dữ dội, nhất là khi nói đến các chính sách trục xuất di dân của chính quyền Trump.
 
Vài tháng trở lại đây, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ đã thụ lý một loạt vụ kiện liên quan đến chuyện trục xuất di dân, đặc biệt tập trung vào “quyền được xét xử công bằng” trong Hiến pháp.
 
Tháng 4 năm 2025, trong vụ kiện Trump v. J.G.G., tòa án đã cho thấy rất rõ là không được tùy tiện trục xuất ai đó mà không thông qua một quy trình xét xử công bằng. Thế nhưng, không lâu sau đó, trong vụ Bộ Nội An v. D.V.D., cũng chính TCPV lại không cho phép một tòa án cấp dưới can thiệp để bảo vệ một nhóm người đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất về Nam Sudan – nơi họ có thể bị tra tấn hay sát hại.
 
Chính sự mâu thuẫn giữa hai phán quyết này khiến dư luận bối rối: liệu quyền được xét xử công bằng có thực sự được bảo đảm trong mọi trường hợp? Và nếu có, thì khi nào? Bằng cách nào? Và với tiêu chuẩn nào?
 
Khởi nguồn từ Anh quốc
 
Câu chuyện về “quyền được xét xử công bằng” ở Mỹ thật ra bắt đầu từ nước Anh thời Trung Cổ. Trải qua nhiều thế kỷ, nguyên tắc này được TCPV phát triển thành một trụ cột trong hệ thống pháp luật hiện đại. Khi nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta không chỉ hiểu sâu hơn về khái niệm này mà còn thấy rõ lý do khiến các phán quyết gần đây của tòa gây tranh cãi.
 
Mọi chuyện bắt đầu vào thế kỷ 13 với Đại Hiến Chương (Magna Carta), một văn kiện lịch sử mà Vua John buộc phải ký với giới quý tộc đang nổi dậy. Văn kiện này đánh dấu lần đầu tiên quyền lực hoàng gia bị ràng buộc bởi pháp luật.
 
Một trong những điều khoản quan trọng nhất viết rằng: “Không ai có thể bắt, giam giữ, cướp đất đai, tước đoạt tự do hay những quyền lợi vốn có của thường dân vô tội; cũng không ai có thể tùy tiện kết án công dân tự do nếu chưa qua xét xử công bằng đúng theo luật pháp quốc gia.
 
Magna Carta chính là điểm khởi đầu cho hành trình luật pháp vượt lên trên quyền lực của nhà vua – là viên gạch đầu tiên cho nền pháp trị ở Anh.
 
Hơn một thế kỷ sau, Quốc Hội Anh ban hành đạo luật năm 1354, quy định rằng: “Bất kỳ ai, dù giàu hay nghèo, cao quý hay bình dân, cũng không thể bị đuổi ra khỏi nhà, bị bắt giam, bị truất quyền thừa kế hay bị xử tử, nếu chưa qua xét xử theo đúng quy trình pháp lý.
 
Các nguyên tắc này tiếp tục phát triển trong luật pháp Anh, và về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho tinh thần cách mạng tại các thuộc địa Mỹ.
 
Đến tháng 1 năm 1776, Thomas Paine xuất bản tập sách Common Sense (Lẽ Thông Thường), cổ vũ và củng cố tinh thần đấu tranh của người dân thuộc địa trước cuộc chiến độc lập. Tác phẩm này đã chuyển hướng mục tiêu của người dân: từ chỗ mong cầu nhà vua đối xử tốt hơn sang quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập thật sự, thượng tôn pháp luật.
 
Paine viết: “Nếu còn tin và chấp nhận chế độ quân chủ, thì ở Mỹ, PHÁP LUẬT CHÍNH LÀ VUA. Trong chế độ độc tài, vua là luật; còn ở đất nước tự do, luật là vua, thế thôi.
 
Định hình và hoàn thiện tại Hoa Kỳ
 
Sau khi giành được độc lập, nhiều tiểu bang đã đưa các nguyên tắc tương tự vào hiến pháp của mình để bảo vệ người dân khỏi sự lạm quyền của chính phủ. Thí dụ, trong Tuyên Dương Nhân Quyền (Declaration of Rights) của bang Virginia năm 1776, có quy định rằng chính quyền phải tuân thủ “luật pháp của quốc gia” (the law of the land).
 
Tuy nhiên, phải đến năm 1791, khi Luật Nhân Quyền (Bill of Rights, 10 tu chính án đầu tiên) được thông qua, nguyên tắc này mới chính thức ràng buộc chính quyền liên bang: không được tước đoạt sinh mạng, tự do hoặc tài sản của bất kỳ ai mà không tuân theo quy định xét xử công bằng. Sau Nội Chiến, Tu Chính Án Thứ 14 đã mở rộng sự bảo vệ này, áp dụng cho toàn bộ hệ thống chính quyền ở cả cấp bang và cấp liên bang.
 
Vậy, thế nào là xét xử công bằng, và thủ tục tố tụng hợp pháp bao gồm những gì? Câu trả lời rõ ràng nhất nằm trong phán quyết của TCPV năm 1970, vụ Goldberg v. Kelly. Trong vụ kiện này, nguyên đơn là một nhóm những đang hưởng an sinh xã hội; họ khởi kiện vì bị cắt trợ cấp mà không hề được thông báo hay tham gia phiên tranh biện, xét xử nào.
 
Trong vụ kiện này, tòa án phán quyết rằng khi chính phủ muốn tước đi quyền lợi sống còn của ai đó, quy trình phải đảm bảo ba yếu tố cốt lõi:
1: Người đó phải được thông báo rõ ràng về các cáo buộc và lý do họ bị cáo buộc như vậy;
2: Người đó phải được trao cơ hội để tự bào chữa và phản biện lại các cáo buộc;
3: Sự việc phải được phân xử bởi một bên xét xử vô tư, không thiên vị.
 
Sáu năm sau, vào năm 1976, TCPV tiếp tục làm rõ rằng thủ tục pháp lý không phải lúc nào cũng áp dụng một cách máy móc mà cần điều chỉnh tùy theo hoàn cảnh. Ba yếu tố cần cân nhắc là: mức độ quan trọng của quyền lợi bị ảnh hưởng, cơ nguy sai sót từ phía chính phủ, và liệu việc thực hiện thủ tục đó có hợp lý hay gây thêm gánh nặng không cần thiết cho xã hội.
 
Chẳng hạn, khi tính mạng của ai đó bị đe dọa, thì các quy trình pháp lý cần phải được thực hiện kỹ lưỡng và nghiêm túc hơn. Nhưng dù là sinh mạng, mái ấm, tự do hay bất cứ điều gì bị đe dọa, thì điều cốt yếu vẫn là: người đó cần được báo trước một cách rõ ràng, có cơ hội trình bày ý kiến của mình, và quan trọng hơn hết, phải được xét xử công bằng, khách quan, không thiên vị.
 
Bởi lẽ, như TCPV đã từng khẳng định trong vụ kiện Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co. năm 1950: “Xét xử mà chỉ làm cho có thì không phải là xét xử công bằng.

Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Due process: What it means in US law and its implications for migrant rights” được đăng trên trang TheConversation.com.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Trong thời đại của những dòng tin tức u ám và bầu không khí chính trị đầy bất an, hành động tập thể và tổ chức vận động ở cấp cơ sở vẫn lặng lẽ tỏa sáng như ánh lửa ấm giữa đêm dài, không chỉ giúp xua tan tuyệt vọng mà còn khơi lên hy vọng thay đổi và tiến bộ. Chính ánh lửa đó đã thôi thúc những người bất đồng với Tổng thống Donald Trump xuống đường. Các cuộc biểu tình trong suốt mùa xuân và mùa hè đã cho thấy sự phản đối mạnh mẽ (không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà còn lan ra toàn thế giới) đối với nghị trình của chính quyền Trump, đặc biệt là các nỗ lực nhằm thâu tóm quyền lực và phá hoại các cơ quan và dịch vụ công trọng yếu. Hậu quả từ các chính sách ấy chủ yếu đè nặng lên các cộng đồng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi: di dân, người nghèo, người da màu, phụ nữ và cộng đồng LGBTQIA+.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Donald Trump đã khiến nhiều người sửng sốt vì tốc độ thay đổi chóng mặt trong hàng ngũ các viên chức nội các và cố vấn thân cận. Nhưng khi bước vào nhiệm kỳ hai, hiện tượng ấy gần như biến mất; chỉ còn một vài người rút lui. Nhưng theo các chuyên gia, điều đó không đồng nghĩa với sự hòa hợp. Thay vào đó, sự “ổn định” ấy đến từ việc Trump chỉ chọn những người không dám làm trái ý mình. Những người sẵn sàng nghe và vâng lời ông, bất kể đúng sai.

Ở Hoa Kỳ, khi nghe đến cụm từ “giáo dục tổng quát,” người ta thường hình dung về những khóa học nhập môn trong các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và toán học. Tùy vào mỗi trường, chương trình này có thể mang những cái tên khác nhau như “chương trình căn bản” (core curriculum) hay “các môn học bắt buộc” (distribution requirements). Ngoài ra, chương trình này đôi khi còn có một tên gọi khác là “giáo dục khai phóng” (liberal education). Hội các trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ (American Association of Colleges and Universities, AACU) mô tả đây là chương trình giúp bồi dưỡng “tinh thần trách nhiệm xã hội, cùng với các kỹ năng trí tuệ và thực tiễn vững vàng có thể vận dụng linh hoạt.”

Trong nhiều năm kể từ khi Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong phòng giam tại Metropolitan Correctional Center (MCC), New York, giới chức liên bang luôn khẳng định rằng cái chết này là một vụ tự sát. Tuy nhiên, một cuộc điều tra độc lập do CBS News thực hiện đã phơi bày hàng loạt mâu thuẫn giữa các tuyên bố của chính phủ và những gì thực sự hiện ra trong đoạn phim giám sát vừa được công bố.

Cuối mùa Hè năm 1955, Till-Mobley tiễn con trai của bà, Emmett Till 14 tuổi lên một chuyến tàu từ Chicago đến thăm chú và các anh em họ của Emmett ở quê hương Mississippi của bà. Giống như những phụ nữ và đàn ông da đen nói với con cái họ về việc chú ý các điểm dừng giao thông và các cuộc chạm trán khác với cảnh sát, Till-Mobley đã căn dặn Emmett rất kỹ. Bà cho cậu biết cậu đang đi đến một nơi mà an toàn phụ thuộc vào khả năng kiềm chế sự bốc đồng, tính cách không khuất phục của cậu với người da trắng. Linh cảm của người mẹ mang đến trong lòng bà nỗi bất an không giải thích được. Bà đưa cho Emmett chiếc nhẫn bạc của ông Louis Till, cha của cậu. Chiếc nhẫn khắc chữ L.T.

“Đi về Miền Nam, miền hương thơm bông lúa tràn ngập đầy đồng; Đi về Miền Nam, miền xinh tươi đất rộng cùng chung nguồn sống” Và cứ như thế, với tiếng hát trong tâm tưởng, từng đoàn người gồng gánh ra đi. Họ đi về hướng Nam giống như cha ông của mình từ bao nhiêu thế kỷ trước. Bây giờ lại còn một động lực mới và mãnh liệt khác, đó là đi tìm tự do: ‘chúng tôi muốn sống!’, như tên gọi một cuốn phim nổi tiếng của đồng bào di cư sau này. Cuối tháng 6, dù hiệp định đình chiến chưa ký kết nhưng quân đội Pháp và Quốc gia đã rút lui khỏi nhiều địa điểm ở đồng bằng Bắc Việt nên nhiều người bắt đầu di tản về các đô thị, đặc biệt là Hải phòng.

Cõi này ngày càng bất an! Tình trạng hâm nóng toàn cầu đã dẫn tới nhiều thảm họa như bão lụt, hạn hán, mực nước biển dâng cao, dịch bệnh, mất mùa, đói khát lầm than. Chiến tranh thù hận ngày càng hung bạo đã làm cho hàng triệu người thương vong, nhà cửa ruộng vườn bị phá hoại. Các chế độ độc tài, quân phiệt, và nạn kỳ thị sắc tộc đã thẳng tay đàn áp dân lành. Tất cả những điều trên đã dẫn đến thảm trạng bỏ nước đi của hàng triệu người trên thế giới! Theo Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), năm 2024 có tới 304 triệu di dân trên toàn cầu, là một con số tăng gần gấp đôi kể từ năm 1990, khi lúc đó có 154 triệu di dân trên thế giới. Đó là 3.7% tổng dân số địa cầu. Theo Cơ Quan Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, tính tới cuối năm 2024, có 43.7 triệu người tị nạn, gồm 6 triệu người tị nạn từ Palestine và 8 triệu người xin được nhận vào quy chế tị nạn trên toàn cầu.

Trong số người Việt, thế hệ thứ nhất có 29% học xong cử nhân hay cao hơn. Thế hệ sinh ra lớn lên tại Hoa Kỳ con số này là 59%. Như thế có thể lý giải là phụ huynh không có cơ hội học cao nhưng khuyến khích con theo đuổi đường học vấn cho tương lai.

Khi các chuyên gia quan ngại về mối quan hệ của giới trẻ với thông tin trực tuyến, họ thường cho rằng giới trẻ tuổi không hiểu biết về phương tiện truyền thông như những người lớn tuổi hơn. Nhưng công trình nghiên cứu dân tộc học do Jigsaw – cơ sở công nghệ của Google - thực hiện lại tiết lộ một thực tế phức tạp và tinh tế hơn: Thế hệ Z, thường được hiểu là những người sinh sau năm 1997 và trước năm 2012, đã phát triển các chiến lược khác biệt rõ rệt để đánh giá thông tin trực tuyến, những chiến lược sẽ khiến bất kỳ ai trên 30 tuổi trở nên bối rối. Họ không tiếp thu thông tin như những người lớn tuổi hơn bằng cách đầu tiên đọc tiêu đề và sau đó là nội dung.

Người Việt Nam không ai xa lạ với từ ‘Gulag’ - trại tù lao động khổ sai khét tiếng của Liên Bang Xô Viết. Ước tính trong khoảng hai thập niên từ 1930-1953, nơi đây giam giữ khoảng 4 triệu tù nhân; 1.5 triệu đã chết trong tù hay sau khi được thả một thời gian ngắn. Gulag từng được xem là địa ngục trần gian, là biểu tượng cho sự tàn bạo của nhà tù cộng sản. Trong những ngày cuối tháng 6, khi mà người dân Mỹ chuẩn bị pháo hoa đón mừng Lễ Độc Lập, cái tên Gulag được sử dụng khi nói đến một nhà tù mới được hình thành ở Florida. Nhà tù này có tên gọi là Alligator Alcatraz. Trong một bài viết được đăng trên trang mạng Amrican Community Media ngày 30/06/2025, nhà báo Laszlo Bartus đã cảnh báo rằng nó sẽ là nhà tù vô nhân đạo nhất thế giới.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.