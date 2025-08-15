Chương Trình Nhạc Sống chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA”

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ. Anh đã đặc biệt thành công trong chương trình “Gương Mặt Thân Quen” qua cách trình bày điêu luyện các ca khúc nổi tiếng của các giọng ca như Celine Dion, Andrea Bocelli, Nguyễn Hưng, Sơn Tùng. Người nghệ sĩ trẻ này không ngừng luyện tập để làm hài lòng khán thính giả tại mỗi lần xuất hiện trên sân khấu của mình. Giọng ca hay cùng nhân dáng đẹp trai kèm với lựa chọn hát những nhạc phẩm trữ tình đậm đà tình quê hương hẳn sẽ đem lại cho quý vị một buổi tối giải trí nhẹ nhàng và tuyệt vời nơi ngưỡng cửa mùa thu tại sân khấu tráng lệ của Pechanga Resort Casino. Phần hoà âm trong chương trình “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ do ban nhạc Hoài Sa Band đảm trách.

Ban tổ chức giữ toàn quyền. Quý vị có thể đặt mua vé tại đường dây nóng Casino Entertainment số (714) 982-6666 hay trực tuyến tại www.casinoentertainment.shop. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc số (888) 810-8871 hoặc trực tuyến tại www.pechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại. Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592





