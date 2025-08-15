10 Năm Liên Tiếp – Pechanga Resort Casino Được Đề Cử Trong Cuộc Bình Chọn Danh Giá Toàn Quốc Do Độc Giả Bầu Chọn



TEMECULA, California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas).

USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục "Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất" (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Cuộc bình chọn toàn quốc sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 28 tháng 7 và kéo dài đến thứ Hai, ngày 25 tháng 8. Một hội đồng chuyên gia về sòng bài đã liên tục bao gồm Pechanga Resort Casino vào danh sách tham gia bầu chọn kể từ năm 2015.

Các chuyên gia của 10Best năm nay đã đưa Pechanga Resort Casino vào hai hạng mục bình chọn – “Best Casino Outside of Las Vegas” và “Best Casino for Slots”. Độc giả được mời bầu chọn mỗi ngày một lần cho sòng bài yêu thích của mình. Khách thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote và nhấn “Vote Now” (Bầu Chọn Ngay) để bầu chọn cho Pechanga Resort Casino ở cả hai hạng mục.





Các cuộc bình chọn của độc giả trong 10Best Travel Guide thuộc USA Today, kêu gọi độc giả đánh giá các sòng bài yêu thích của mình, đã xuất hiện dưới nhiều hình thức từ năm 2015. Năm đó, Pechanga đã giành danh hiệu "Sòng Bài Tốt Nhất Bờ Tây" (Best Casino on the West Coast). Sau đó, ấn phẩm này đã bổ sung thêm nhiều hạng mục liên quan như "Nhà Hàng Tốt Nhất trong Sòng Bài" (Best Casino Restaurant), trong đó Umi Sushi & Oyster Bar tại Pechanga đã giành hạng nhì trong hạng mục này vào năm 2018.

Newsweek, từng được vinh danh là “Sòng Bài Tốt Nhất Miền Nam California” (Best Southern California Casino) do báo Orange County Register bình chọn, cùng nhiều giải thưởng khác.



Pechanga cũng không còn xa lạ với những giải thưởng danh giá. Nhà hàng Great Oak Steakhouse tại đây vừa giành được giải thưởng "Giải Xuất Sắc Hạng Nhất" (Best of Award of Excellence) từ tạp chí Wine Spectator – danh hiệu sang trọng chỉ được trao cho 155 nhà hàng trên toàn bang California. Trước đó, Pechanga từng được vinh danh là "Best Casino Outside of Las Vegas" bởi tạp chí Newsweek, từng được vinh danh là "Sòng Bài Tốt Nhất Miền Nam California" (Best Southern California Casino) do báo Orange County Register bình chọn, cùng nhiều giải thưởng khác.

