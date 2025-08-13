Bị OGE Nhắc Nhở, Bộ Trưởng Tài Chánh Bessent Hứa Thoái Vốn Hoàn Toàn Trước Cuối Năm

Sau khi bị OGE nhắc nhở, Bessent cho biết đã thoái vốn 96% tài sản, trị giá khoảng 1 tỷMK. Ông cam kết sẽ hoàn tất phần còn lại, chủ yếu là đất nông nghiệp, trước ngày 15 tháng 12 năm 2025. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Scott Bessent hôm Thứ Tư cho biết ông đang bán các tài sản cá nhân khó chuyển nhượng, bao gồm cả đất nông nghiệp, và sẽ hoàn tất trước cuối năm nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Sở Đạo Đức Công Quyền (Office of Government Ethics, OGE) cho biết Bessent không làm đúng theo các thời hạn đã cam kết trong thỏa thuận hồi tháng 1 năm 2025.

Trong thư gửi Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện Mike Crapo hôm Thứ Hai, Dale Christopher, Phó Giám Đốc Văn Phòng Đảm Bảo Tuân Thủ của OGE, viết rằng Bessent “không hoàn thành đúng hạn một số điều khoản” trong thỏa thuận, vốn được ký trước khi ông nhậm chức vào cuối tháng 1.

Sở Đạo Đức cho biết họ đã yêu cầu bộ phận đạo đức của Bộ Tài Chánh nhắc nhở Bessent “rằng đây là trách nhiệm của bản thân ông, phải tránh mọi hành vi có thể gây ra hoặc khiến người khác nghĩ rằng có xung khắc về quyền lợi liên quan đến các khoản đầu tư của mình.”

Là nhân vật chủ chốt trong nhóm hoạch định chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump (bao gồm việc áp thuế quan, cắt giảm thuế và gỡ bỏ các quy định cũ), Bessent đã ký một thỏa thuận đạo đức hồi tháng 1. Theo đó, ông cam kết sẽ thoái vốn khỏi quỹ đầu tư Key Square Group và các tài sản khác để tránh xảy ra tình huống xung khắc về quyền lợi (conflict of interest). Thỏa thuận này yêu cầu phần lớn việc thoái vốn phải hoàn thành trước ngày 28 tháng 4.

Trong thông cáo từ Bộ Tài Chánh, Bessent cho biết ông đã xong hầu hết công việc theo đúng yêu cầu, chỉ còn khoảng 4% tài sản chưa bán. Ông giải thích: “Phần lớn số còn lại là đất nông nghiệp, loại tài sản này vốn khó bán nhanh. Như đã thống nhất với OGE, tôi sẽ bán toàn bộ phần tài sản còn lại trước cuối năm nay.”

Phát ngôn viên Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ cho hay, hầu hết các khoản thoái vốn, trị giá khoảng 1 tỷ MK, đã được hoàn tất trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Trump vào ngày 20 tháng 1. Bessent chính thức nhậm chức Bộ Trưởng Tài Chánh khoảng một tuần sau đó.

Trong một lá thư khác gửi Chủ Tịch Crapo hôm Thứ Tư, Christopher cho biết Bộ Tài Chánh đã báo với OGE rằng Bessent cam kết sẽ hoàn tất các khoản thoái vốn còn lại trước ngày 15 tháng 12, bao gồm cả đất nông nghiệp ở North Dakota.

Theo Christopher, những tài sản này khó bán ra trên thị trường, và một số còn bị giới hạn về đối tượng được phép mua. Trong thời gian này, Bessent sẽ tự rút khỏi các vấn đề có liên quan đến những tài sản chưa được thoái vốn. Văn phòng đạo đức của Bộ Tài Chánh cũng đã lập quy trình sàng lọc để phát hiện “những vấn đề có thể gây xung đột về quyền lợi đối với bộ trưởng.”