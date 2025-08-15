Hôm nay,  

Giải Mã Bí Ẩn Của Tự Nhiên: Khi Cá Voi Và Cá Heo Chủ Động “Xã Giao”

15/08/202500:00:00(Xem: 97)

Picture1
Cá voi lưng gù và cá heo mũi chai là cặp đôi “ăn ý” nhất trong các cuộc gặp gỡ liên loài. Chúng có mối quan hệ đa dạng, thân thiện và giàu tính xã hội hơn nhiều so với những hiểu biết trước đây. (Nguồn: pixabay.com)
Một nghiên cứu mới được công bố khiến chúng ta phải xem lại những hiểu biết trước đây: cá voi và cá heo trên khắp thế giới không chỉ cùng tồn tại mà còn thường xuyên “giao lưu” với nhau.
 
Vào mùa di cư thường niên, hàng ngàn con cá voi gù lưng (humpback whale) sẽ bơi qua bờ biển Úc, và người ta nhận thấy có sự góp mặt của những đàn cá heo trong hành trình này.
 
Theo nghiên cứu mới trên Discover Animals, các cuộc gặp gỡ và hợp tác giữa hai loài diễn ra thường xuyên và ở nhiều nơi trên thế giới.
 
Những cuộc gặp gỡ bất ngờ
 
Công chúng từng một phen kinh ngạc vào năm 2004 với hình ảnh một con cá voi gù lưng ở Hawaii liên tục dùng đầu nâng một con cá heo mũi chai (bottlenose dolphin) lên khỏi mặt nước. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một sự kiện rất hiếm gặp, có lẽ liên quan đến hành vi chăm sóc giúp đỡ nhau giữa các loài.
 
Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ drone (máy bay điều khiển từ xa) và sự bùng nổ của mạng xã hội, các khoa học gia liên tục ghi nhận được những phương thức tương tác khác nhau. Các đoạn phim quay cảnh chúng cùng nhau kiếm ăn, vui đùa và thậm chí là trêu ghẹo nhau xuất hiện ngày càng nhiều, cung cấp một kho dữ liệu mới để tiếp tục nghiên cứu.
 
Nhìn thế giới qua lăng kính của cá voi
 
Trong nghiên cứu mới, các khoa học gia đã phân tích 199 trường hợp tương tác giữa cá voi và cá heo, bao gồm 19 loài khác nhau. Dữ liệu này được thu thập trong suốt hai thập niên tại 17 quốc gia.
 
Nguồn tư liệu vô cùng phong phú, từ các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram cho đến những thước phim do chính người dân và du khách đóng góp. Mỗi clip, hình ảnh đều được xem xét kỹ lưỡng để xác định chính xác loài nào tham gia, có thật sự tương tác hay không, và hành vi đó thuộc dạng nào.
 
Đặc biệt, nghiên cứu còn có thêm hai trường hợp có gắn máy chụp hình trên lưng cá voi gù lưng. Những thiết bị này đã mang lại “góc nhìn chân thực từ cá voi” ở dưới nước, ghi lại cận cảnh cuộc gặp gỡ của chúng với cá heo. Nhóm nghiên cứu đã phân loại tỉ mỉ từng hành động như lộn vòng, đập đuôi, cọ xát và hành vi “cưỡi sóng” đặc trưng khi cá heo bơi ngay trước mũi cá voi.
 
Chúng đang vui đùa hay kiếm chuyện?
 
Kết quả phân tích đã hé lộ nhiều sự thật thú vị, bác bỏ quan điểm bấy lâu rằng các loài cá voi và cá heo hầu như không tiếp xúc với nhau.
 
Phổ biến nhất là cảnh cá heo bơi gần đầu cá voi, lướt đi trên làn sóng nước do chúng tạo ra. Kiểu bơi này chiếm tới 80% số lần quan sát được. Thường thấy nhất là cá voi gù lưng và cá heo mũi chai. Nhiều đoạn phim cho thấy chính cá heo thường mở đầu cuộc giao tiếp, bằng cách bơi trước cưỡi sóng, bơi theo đội hình, hoặc thậm chí là chạm nhẹ vào cá voi.
 
Trong hơn một phần tư các trường hợp, cá voi dường như cũng “đáp lễ” cá heo bằng những động tác tương tự. Cá voi gù lưng đôi khi lăn mình, để lộ chiếc bụng trắng muốt, hoặc nghiêng về phía cá heo như muốn gần gũi hơn.
 
Những hành vi có dấu hiệu căng thẳng hoặc hung hăng, như đập đuôi mạnh, lại rất hiếm khi xảy ra, chỉ chiếm khoảng 5% các trường hợp được ghi nhận.
 
Vì thế, nhóm nghiên cứu đánh giá hơn một phần ba các tương tác này là thân thiện, hoặc thuộc dạng chơi đùa giữa hai loài. Ngoài ra, hai đoạn clip từ máy quay gắn trên cá voi gù lưng đã ghi lại cảnh cá heo theo sát từ mặt biển đến tận đáy, mắt không rời và đôi lúc chạm nhẹ vào đầu cá voi như một lời chào thân thiện.
 
“Cảm xúc” phong phú
 
Phát hiện mới đã mở ra một bức tranh khác về đời sống xã hội của các loài hữu nhũ ở biển. Có lẽ những cuộc gặp gỡ giữa các loài diễn ra nhiều hơn và phức tạp hơn ta tưởng. 
 
Cá heo đôi khi tìm đến cá voi như tìm một người bạn để cùng vui đùa, tìm cảm giác mới mẻ hoặc thậm chí là “tán tỉnh” nhau. Với một số loài cá voi, đặc biệt là cá voi gù lưng, chúng không chỉ vui vẻ chấp nhận mà còn chủ động tham gia vào trò chơi ấy. Những mối quan hệ này không chỉ nói lên sự gắn bó giữa các loài, mà còn gợi mở khả năng tồn tại những “nét văn hóa” riêng giữa cá voi và cá heo trong thế giới đại dương. Sự nô đùa, phối hợp nhịp nhàng và những khoảnh khắc như đang tận hưởng đã cho thấy trí tuệ và cảm xúc của chúng rất phong phú.
 
Nghiên cứu cũng là một minh chứng cho sức mạnh của công nghệ hiện đại và sự góp sức của cộng đồng. Tất nhiên, nguồn dữ liệu từ mạng xã hội có một số điểm yếu: chỉ tập trung ở một số nơi, hoặc bị ảnh hưởng bởi góc quay, độ cao, thiết bị và thói quen chia sẻ. Dù vậy, đó vẫn là mảnh ghép quý giá bổ sung cho các nghiên cứu, với góc nhìn mà các phương pháp quan sát, thăm dò truyền thống có thể đã bỏ lỡ.
 
Cá voi và cá heo không chỉ cùng nhau tồn tại. Chúng còn chủ động tìm đến nhau. Trong tương lai, nếu kết hợp các bản ghi âm cùng thời gian quan sát dài hơn, các khoa học gia có thể làm sáng tỏ động cơ và ý nghĩa phía sau những cuộc gặp gỡ đặc biệt này.

Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Whales and dolphins regularly hang out with each other – new study” được đăng trên trang TheConversation.com.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.