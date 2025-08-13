Trump Ra Lệnh Nới Lỏng Quy Định Phóng Hỏa Tiễn, SpaceX Hưởng Lợi

Sắc lệnh mới của Trump yêu cầu Bộ Giao thông Hoa Kỳ bỏ bớt các quy định cũ về thẩm định tác động môi trường và đẩy nhanh cấp phép phóng hỏa tiễn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các rào cản pháp lý của chính phủ liên bang trong lĩnh vực phóng hỏa tiễn thương mại. Quyết định này sẽ rất có lợi cho công ty SpaceX của Elon Musk và các công ty vũ trụ tư nhân khác.

Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc, sắc lệnh mới yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ loại bỏ hoặc đẩy nhanh tiến trình thẩm định tác động môi trường để cấp phép phóng hỏa tiễn (thuộc thẩm quyền của Cơ Quan Hàng Không Dân Sự Liên Bang FAA).

Sắc lệnh cũng kêu gọi Bộ trưởng xóa bỏ “những quy định lỗi thời, trùng lặp hoặc quá khắt khe,” bởi vì “khi quy trình cấp phép không hiệu quả, các khoản đầu tư và đổi mới sáng tạo sẽ bị kìm hãm, làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty Hoa Kỳ trên thị trường không gian toàn cầu.”

Sắc lệnh còn nói thêm: “Các quy định về môi trường và các thủ tục cấp phép quá phức tạp sẽ làm chậm tiến độ các vụ phóng thương mại và phát triển cơ sở hạ tầng, chỉ tạo lợi thế cho các công ty lớn, lâu năm (vì họ đủ sức chi trả chi phí tuân thủ quy định) chứ không mở đường cho các công ty mới gia nhập thị trường (vốn không đủ sức để theo).”

Mặc dù Musk và Trump đã và đang tranh cãi trong nhiều tháng, nhưng công ty SpaceX của Musk vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ sắc lệnh mới. Dù không được nêu đích danh trong sắc lệnh, SpaceX hiện dễ dàng dẫn đầu tất cả các công ty trong ngành hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, bao gồm cả NASA, về tần suất phóng hỏa tiễn.

Musk từng không ít lần phàn nàn rằng các khâu thẩm định tác động môi trường và những cuộc điều tra sau khi xảy ra sự việc bất trắc đã liên tục làm chậm quá trình thử nghiệm Starship, dòng phương tiện phóng thế hệ mới đang được phát triển tại cơ sở South Texas của SpaceX.