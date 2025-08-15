Hôm nay,  

Tua Bin Gió Mini LIAM F1 UWT: Giải Pháp Tự Cung Cấp Điện Cho Nhà Dân

15/08/202500:00:00(Xem: 105)

LIAM F!
Ảnh: từ Youtube Renewed Energy
 
Hòa Lan, quê hương của những chiếc cối xay gió truyền thống ở những miền quê thanh bình, đang có những bước tiến ngoạn mục trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 
Ngành năng lượng dân dụng ngày nay đang phát triển nhanh chóng với các giải pháp sáng tạo thay thế cho các nhà máy điện truyền thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mới đây, công ty Archimedes của Hoà Lan vừa giới thiệu một sản phẩm kỹ thuật mang tính đột phá, làm thay đổi cách thức sản xuất điện cho nhà dân. LIAM F1 UWT là một tua bin (turbine) gió nhỏ gọn, có thể  sản xuất tới 1,500 kwh mỗi năm, có khả năng đáp ứng gần một nửa nhu cầu năng lượng trung bình của một gia đình, và không bị hạn chế như các tấm pin mặt trời.
 
Có thể nói rằng công nghệ gió đang làm cách mạng trong lĩnh vực sản xuất điện tại nhà. Các giải pháp năng lượng hiện đại đang chuyển hướng sang sản xuất phi tập trung, cho phép từng gia đình tự tạo ra điện. LIAM F1 là một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. Thiết bị này là chiếc quạt có thiết kế xoắn ốc độc đáo lấy cảm hứng từ vòng xoắn ốc Archimedes, cho phép chuyển đổi tới 88% năng lượng gió thành điện năng sử dụng được, xác lập một tiêu chuẩn hiệu suất mới cho sản xuất điện dân dụng.
 
Không giống như các tua bin gió thông thường, thiết bị nhỏ gọn này chỉ có đường kính 1.5 mét và nặng dưới 100 kg, phù hợp cho việc lắp đặt tại đô thị vốn bị hạn chế về không gian nên ít có khả năng ứng dụng năng lượng tái tạo. Thiết bị có khả năng tự động điều chỉnh theo hướng gió thay đổi, bảo đảm hiệu suất tối ưu ngay cả trong điều kiện gió xoay chiều.
 
Điểm khác biệt lớn của công nghệ này so với giải pháp năng lượng mặt trời là hoạt động ổn định bất kể điều kiện thời tiết. Trong khi các tấm pin mặt trời cần ánh sáng mặt trời trực tiếp, LIAM F1 có thể tạo ra điện với tốc độ gió vừa phải, chỉ vào khoảng 5 m/s, giúp nó hoạt động hiệu quả ngay cả trong những ngày nhiều mây mưa khiến sản lượng điện mặt trời giảm đáng kể.
 
So sánh giữa LIAM F1 với các hệ thống quang điện thông thường:

-          Sản xuất điện năng ổn định trong tất cả các mùa, kể cả mùa đông khi sản lượng điện mặt trời thường giảm
-          Khả năng tạo ra điện vào ban đêm khi các tấm pin mặt trời không hoạt động
-          Hoạt động hiệu quả ở những khu vực có ít nắng hoặc thường xuyên có mây che phủ
-          Chiếm không gian nhỏ hơn trên mái nhà, dành chỗ cho các mục đích sử dụng khác


Cần phải nói thêm một ưu điểm quan trọng nữa của LIAM F1: nó vận hành gần như im lặng. Trước đây, các tua bin gió thường phát ra tiếng ồn, khiến chúng bị hạn chế lắp đặt tại các khu dân cư. Kỹ thuật mới của LIAM F1 đã giải quyết được vấn đề lâu đời này.
 
Môi trường đô thị thực sự là lợi thế cho công nghệ mới này. Vị trí lắp đặt trên mái nhà giúp tiếp cận luồng gió mạnh hơn, đồng đều hơn so với lắp đặt trên mặt đất. LIAM F1 phát huy tác dụng ở các khu vực thành phố đông đúc, nơi không gian chật hẹp, lượng ánh sáng mặt trời không đồng đều làm hạn chế ứng dụng năng lượng tái tạo.
 
Hoà Lan từ lâu đã đi tiên phong trong công nghệ năng lượng gió, từ cối xay gió truyền thống đến những tua bin gió hiện đại. Di sản văn hóa và công nghệ này tạo nền tảng vững chắc cho những công nghệ đổi mới như LIAM F1. Từ những năm 1970, các kỹ sư Hoà Lan đã tích cực phát triển các giải pháp năng lượng bền vững. Hiện tại họ tập trung vào các hệ thống quy mô nhỏ, hiệu suất cao dành cho gia dụng.
 
Sự đổi mới này không chỉ diễn ra ở Hòa Lan. Trên khắp Châu Âu, những phát triển tương tự đang diễn ra, thí dụ như các tua bin nhỏ gọn hình lục giác xuất hiện ở Scotland. Những tiến bộ này cùng hướng đến một tương lai: sản xuất điện ở quy mô nhỏ trở thành nền tảng cho chiến lược năng lượng dân dụng, giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng điện năng tập trung và nhiên liệu hóa thạch.
 
Sự chuyển sang sử dụng điện gió dân dụng không chỉ là một tiến bộ về công nghệ. Nó còn báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Bằng cách cho phép chủ nhà tự sản xuất một phần đáng kể điện năng sử dụng, những đổi mới này thúc đẩy sự độc lập về năng lượng hơn, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững rộng lớn hơn.
 
LIAM F1 có thể gây ảnh hưởng đến các hệ thống sản xuất năng lượng toàn cầu. LIAM F1 chứng minh rằng điện gió không còn giới hạn ở các dự án quy mô lớn ở những vùng ngoại ô; có thể được ứng dụng hiệu quả ở môi trường đô thị mà không làm mất mỹ quan thành phố hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn. Mặc dù chưa được công nhận là sự thay thế hoàn toàn cho các hệ thống hiện có, tua bin gió mini yên tĩnh này đang tạo ra hướng đi mới cho các giải pháp năng lượng tái tạo khác, bao gồm cả pin mặt trời. Trong tương lai, hướng đi hiệu quả nhất có thể là các hệ thống kết hợp, tận dụng nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác nhau.
 
Việt Báo biên dịch
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.