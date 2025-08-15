Tạp chí y khoa bác bỏ yêu cầu của Bộ trưởng Y tế Kennedy đòi rút lại kết quả nghiên cứu về vắc-xin



Annals of Internal Medicine là tạp chí y khoa hàng đầu được bình duyệt bởi Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ, tập trung vào nội khoa và các lĩnh vực liên quan.

Tạp chí Annals of Internal Medicine, một ấn phẩm y khoa uy tín của Hoa Kỳ, đã từ chối yêu cầu của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đòi rút lại một nghiên cứu lớn của Đan Mạch, theo tin từ Reuters. Công trình này, công bố hồi tháng 7, kết luận rằng các thành phần nhôm trong vắc-xin không làm tăng nguy cơ bệnh tật ở trẻ em.





Nghiên cứu do chính phủ Đan Mạch tài trợ, phân tích dữ liệu toàn quốc của hơn 1,2 triệu trẻ em trong hơn 20 năm, cho thấy không có bằng chứng liên kết việc tiếp xúc với nhôm trong vắc-xin với các bệnh tự miễn, dị ứng hay rối loạn phát triển thần kinh. Bác sĩ Adam Finn, chuyên gia tiêm chủng nhi khoa tại Đại học Bristol (Anh), nhận định đây là “nguồn dữ liệu quy mô lớn, chất lượng cao” và là bằng chứng tốt nhất hiện có về độ an toàn của nhôm trong vắc-xin.









Ông Kennedy, người lâu nay bày tỏ nghi ngờ về độ an toàn và hiệu quả của vắc-xin, chỉ trích nghiên cứu này là “một thủ thuật tuyên truyền gian trá của ngành dược,” cáo buộc nhóm tác giả cố tình thiết kế để không tìm thấy tác hại. Trong bài viết ngày 1 tháng 8 trên trang TrialSite News, ông kêu gọi tạp chí phải “lập tức rút lại” nghiên cứu.

Tiến sĩ Christine Laine, Tổng biên tập Annals và giáo sư y khoa tại Đại học Thomas Jefferson, nói với Reuters: “Tôi không thấy lý do để rút bài.” Bà cho biết tạp chí sẽ phản hồi các ý kiến phê bình trên trang của mình nhưng không trả lời trực tiếp bài viết của ông Kennedy.

Tác giả chính Anders Peter Hviid, Trưởng ban nghiên cứu dịch tễ tại Viện Statens Serum (Đan Mạch), bác bỏ mọi cáo buộc gian dối và khẳng định các điểm mà ông Kennedy nêu hoặc là không có cơ sở, hoặc là vấn đề thuộc phạm vi thảo luận khoa học bình thường. Ông cho hay không có nhóm đối chứng vì tại Đan Mạch chỉ khoảng 2% trẻ em không tiêm chủng – một tỷ lệ quá nhỏ để so sánh ý nghĩa thống kê – và luật nước này không cho phép công bố dữ liệu cá nhân.





Một số tổ chức và cá nhân chống vắc-xin, kể cả Children’s Health Defense – tổ chức trước đây do Kennedy lãnh đạo – cũng đã lên tiếng chỉ trích nghiên cứu. Tuy nhiên, cả TrialSite lẫn nhiều nhà khoa học độc lập đều công nhận quy mô và tính minh bạch của dữ liệu, dù thừa nhận hạn chế trong thiết kế nghiên cứu.





Tiến sĩ Laine nhấn mạnh: “Những hạn chế đó không làm mất giá trị kết quả, và không có bằng chứng về sai phạm khoa học.” Người phát ngôn Bộ Y tế Hoa Kỳ cho biết không có bình luận gì thêm ngoài những gì Bộ trưởng Kennedy đã tuyên bố.