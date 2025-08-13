Hôm nay,  

Sinh Hoạt Cộng Đồng Cuối Tuần

13/08/202522:20:00(Xem: 402)
Đọc sách báo, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu cần thiết cho người lớn tuổi. Người trẻ thích chơi thể thao, tập võ, đấu võ. Mỗi người có nhu cầu riêng. Người lớn tuổi sức khỏe không mạnh mẽ như ngày xưa thì nhu cầu khác hơn lúc còn trẻ, nên đọc sách báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh.
  
Chúng ta may mắn sống ở California, ở đây có nhiều đài truyền hình và truyền thanh, trung tâm giải trí. Ở tiểu bang khác nếu không biết tiếng thì đành chịu. Ở đây, muốn ăn món gì cũng có, rau cải tươi đem từ nông trại tới, muốn ăn cá tươi nếu không muốn mua ở chợ thì đi câu cá, xuống biển bắt cá. Đời sống nếu muốn thảnh thơi, không lo nghĩ, thì lên rừng. Có người bỏ rừng về phố thị, có người bỏ thành phố về rừng, muốn gì thì làm việc đó. Người nào thích âm nhạc về lính thì cuối tuần có nhiều đại nhạc hội hát về lính.
  
Tuần vừa qua, chúng tôi có dịp tham dự một số sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa và cảm động:
  
CẦU NGUYỆN MỪNG 14 NĂM THÀNH LẬP TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION
  
Thứ năm, ngày 8/7/2025, vào lúc 7 giờ tối, tại đền cha Trương Bửu Diệp, 14231 Euclid St., #E 103-105, thành phố Garden Grove, tổ chức buổi cầu nguyện mừng 14 năm thành lập.
 
Đền cha Trương Bửu Diệp, 14231 Euclid St., #E 103-105, thành phố Garden Grove, mừng 14 năm thành lập. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên
Đền cha Trương Bửu Diệp, 14231 Euclid St., #E 103-105, thành phố Garden Grove, mừng 14 năm thành lập. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
                       
Hội Trương Bửu Diệp Foundation, là hội non-profit do gia đình anh chị John Nguyễn và Holly Phạm, cư dân tại Fountain Valley, California thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011. Do hai lần được ơn Cha Trương Bửu Diệp cứu mạng, anh chị đã bày tỏ lòng biết ơn Cha bằng cách phổ biến và lan truyền danh Cha Trương Bửu Diệp đến cho mọi người.
Mục tiêu duy nhất của Trương Bửu Diệp Foundation là vinh danh Cha Trương Bửu Diệp. Trong giai đoạn hiện nay, việc Vinh Danh Cha được thể hiện qua ba công việc chính:
           
- Thứ nhất, kêu gọi ký thỉnh nguyện thư qua chương trình We The People để nhờ chính phủ Hoa Kỳ có tiếng nói đến Tòa Thánh trong việc xin Phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp.
 
- Thứ hai, thu thập và truyền bá các ơn lành Cha Diệp qua các phương tiện truyền thông.
 
- Thứ ba, xúc tiến và thực hiện các chương trình phục vụ cộng đồng mang tên Cha Diệp.
 
Mọi người đến đông đủ, cầu nguyện mừng Trương Bửu Diệp Foundation 14 năm thành lập. Ông John Nguyễn, đệm đàn cho mọi ngư
Mọi người đến đông đủ, cầu nguyện mừng Trương Bửu Diệp Foundation 14 năm thành lập. Ông John Nguyễn, đệm đàn cho mọi người hát. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
  
Xin liên lạc:
TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ®
14231 Euclid St., Suite E 103-105 Garden Grove, CA 92843
(714) 537-8159 & (714)362-6608
Email: [email protected]
 
VIỆT NAM, QUÊ HƯƠNG MÌNH SẼ RA SAO?
 
Lúc 11 giờ sáng, thứ bảy, ngày 9/8/2025, ở thư viện Việt Nam, góc đường Westminster và Euclid, thành phố Garden Grove, Orange County, tổ chức hội ngộ cựu từ nhân chính trị Suối Máu.
 
Hội ngộ cựu tù nhân chính trị Suối Máu. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Hội ngộ cựu tù nhân chính trị Suối Máu. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
 
Ông Vũ Long Sơn Hải nêu mục đích của buổi họp mặt: trước là cho tình thân hữu giữa các bạn tù thêm phần gắn bó, sau là để các cháu gặp gỡ, quen biết nhau, nâng đỡ nhau trong sinh hoạt và học tập.
  
Người tham dự là những người có tâm huyết, nhớ về quê hương. Ông Phan Kỳ Nhơn, năm nay đã 90 tuổi, nói:
            
- Tôi quyết tâm tranh đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày nào còn Cộng Sản là tôi còn tranh đấu, mặc dầu năm nay tôi đã 90 tuổi.
  
Giọng của ông rất cứng rắn, quyết tâm, bài diễn văn của ông ngắn gọn, nhận được một tràng pháo tay rất dài.
 
Ông Phan Kỳ Nhơn phát biểu. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Ông Phan Kỳ Nhơn phát biểu. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
 
Sau bài diễn văn của ông Phan Kỳ Nhơn, 2 bài ca được cất lên với những ca sĩ tài tử, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng các cô và ông Sơn Hải được hoan hô nhiệt liệt. 
 
Sau đó, đồng bào tham dự được mời dùng bữa trưa với những món ăn do các phu nhơn tự tay nấu lấy, nóng hổi vừa thổi vừa xơi, thức ăn sạch sẽ, ngon miệng. Thức ăn đầy bàn, người nào đến cũng được mời ở lại thưởng thức những món ăn ngon này.
  
Buổi văn nghệ có "lửa" của thế hệ thứ nhất, đồng bào hiện diện vui vẻ, lạc quan nhất là những người trẻ.
  
Người Việt gặp người Việt là điều tốt, nói tiếng Việt, nếu một người trẻ ra trường mà nói được nhiều thứ tiếng thì việc làm tốt hơn, lương cao hơn, nhất là không quên tiếng mẹ đẻ, làm ăn dễ dàng hơn, kết quả tốt đẹp hơn. Chúng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ những người tổ chức các sinh hoạt cuối tuần.
  
TIỄN NGƯỜI ĐI: NGÔ THỊ THU CÚC, CAO ĐÀI GIÁO
            
Chúng tôi vừa đi đám ma về, sao buồn quá?
            
Người vừa qua đời còn trẻ, số người đến tham dự đám ma 3 thế hệ, người già, người trẻ, tất cả đều mặc áo dài trắng. Tội nghiệp những đứa trẻ nhỏ, 7 tuổi cũng tham dự đám ma, tất cả 8 gia đình họ Ngô, chỉ trừ phu quân của người chết là họ Quách. Những đứa trẻ hồn nhiên, chạy nhảy xung quanh quan tài. Hoa và trái cây như rừng, vừa làm lễ xong, tất cả đang ăn trưa. Chồng của người qua đời, con mắt thụt vào hình như thiếu ngủ, mặt mày bơ phờ. Đâu có ai ngờ người bệnh chỉ phát bệnh mới có mấy tháng thì qua đời.
 
ĐẠI LỄ VU LAN
            
Là Phật tử, dù bận rộn thế nào đến ngày lễ Vu Lan là phải về chùa để cầu nguyện cho ông bà của mình sống lâu trăm tuổi, nếu ông bà, cha mẹ qua đời thì cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.
            
Chùa Tất Đạt Đa, 807 South Date Avenue, Anaheim, CA 92804, Thượng Tọa Thích Châu Thiện họp Phật tử về việc tổ chức lễ Vu
Chùa Tất Đạt Đa, 807 South Date Avenue, Anaheim, CA 92804, điện thoại: 714- 418-8793, Thượng Tọa Thích Châu Thiện họp lại để bàn về việc tổ chức lễ Vu Lan vào thứ bảy ngày 30/8/2025.
 
Chùa Tất Đạt Đa, 807 South Date Avenue, Anaheim, CA 92804, Thượng Tọa Thích Châu Thiện họp Phật tử về việc tổ chức lễ Vu Lan. (Hình: Christina Lê).
  
Hơn 20 Phật tử ngồi quây quần bên nhau, bàn luận cho đại lễ Vu Lan sắp tới. Phật tử Lê Khoa đề cử làm trưởng ban tổ chức nhưng vợ chồng Lê Khoa từ chối. Phật tử nào cũng không nhận lời làm trưởng ban tổ chức.
  
Chương trình lễ sẽ có nhiều ca sĩ, tài tử tham gia. Chùa đang trùng tu, xây thêm phòng ốc. Phòng để thờ các vong linh, hoa tươi rực rỡ.
 
Thượng Tọa Thích Châu Thiện, trụ trì chùa Tất Đạt Đa. (Ảnh Christina Lê)
Thượng Tọa Thích Châu Thiện, trụ trì chùa Tất Đạt Đa. (Ảnh: Christina Lê)
 
Trước chùa tượng Phật rất đẹp, cây cỏ xanh tươi. Chùa ở ngay góc đường Dale, nhiều chỗ đậu xe. Cuối tuần, đệ tử về chùa chừng 80- 100 người đậu xe ngoài đường, không làm phiền hàng xóm. Chùa nhỏ, hàng xóm tốt, Phật tử yêu thương nhau, không khí lúc nào cũng vui, đầm ấm.
 
Mong quý đồng hương về chùa thứ bảy, ngày 30/8/2025, tham dự đại lễ Vu Lan. Nếu quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết về buổi lễ nói trên, xin gọi cho Thượng Tọa Thích Châu Thiện, 714-418-8793.
  
Ngoài chùa Tất Đạt Đa, chúng tôi đã nhận được thông báo của các chùa sau về Đại Lễ Vu Lan:
 
1/ CHÙA PHỔ ĐÀ: 11am, Chủ Nhật, August 24, 2025
5110 W Hazard Avenue, Santa Ana, 92703
HT Sakya Trí Tuệ (714-554-9785)
 
2/ CHÙA DIỆU PHÁP: 10:45AM, Chủ Nhật, August 31, 2025
311 E Mission Road, San Gabriel, 91776
HT Thích Viên Lý (626-800-9081)
 
3/ CHÙA KHÁNH HỶ: 10AM, Chủ Nhật, September 7, 2025
10502 Orangewood Ave, Garden Grove, 92840
TT. Thích Pháp Tánh (714-333-8924)
 
4/ CHÙA DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 10AM, Chủ Nhật, September 7, 2025
122 W. Ball Road, Anaheim, CA 92805
Viện Chủ Thích Liễu Nguyên (714-360-9238)
 
5/ CHÙA HƯƠNG TÍCH:
3 ngày (12,13 & 14 tháng 9, 2025)
Ni sư Thích Nữ Minh Từ
(714-554-7837)
  
Kính chúc quý Phật tử mùa lễ Vu Lan 2025 an lạc, mãn niệm báo ân, viên thành hiếu đạo.
  
Orange County, 8/2025
KIỀU MỸ DUYÊN

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Trong chương trình Giáo Dục Cộng Đồng (Community Education) Gia Đình Thiền Thực Nghiệm được trường University of the West (Đại Học Tây Lai) công nhận là lớp học “Non-Credit” theo chương trình mở rộng ngoại khoá. Trường UWest toạ lạc tại TP Rosemead-California do cố Đại Sư Tinh Vân sáng lập và cũng là chi nhánh của Phật Quang Sơn Đài Loan. Đại Học West gồm nhiều phân khoa và đặc biệt phân khoa “Chaplaincy-Tuyên Uý PG” là phân khoa đầu tiên cấp Tiến Sỹ (PH.D Program) tại Hoa Kỳ. Ngoài phân khoa Chaplaincy, trường đại học còn các phân khoa khác như Tâm Lý PG, Triết học PG, Tâm Lý, Tôn Giáo Học, Thương Mại và Anh Ngữ…
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.