Hôm nay,  

Trump-Putin gặp nhau, liệu Ukraine có thể bị Mỹ bỏ rơi như VNCH năm 1975?

13/08/202515:53:00(Xem: 198)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.