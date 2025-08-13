Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Tư 13/8

“Chống lại sự tiếp quản của Trump” là tên gọi các cuộc biểu tình do Ủy Ban Quốc Gia Dân Chủ (DNC) hỗ trợ và lãnh đạo cho khoảng 30 nhóm tổ chức trên khắp 20 tiểu bang vào ngày Thứ Bảy, 16/8, phản đối nỗ lực của Cộng Hòa ở Texas vẽ lại bản đồ bầu cử do tổng thống Trump hậu thuẫn. (Đồ họa: Việt Báo)







DNC Hỗ Trợ Biểu Tình Chống Sự Tiếp Quản Của Trump

Theo trang web của liên minh này, các nhóm tổ chức khác bao gồm Liên đoàn Lao động và Công đoàn Texas (AFL-CIO), MoveOn, Indivisible, Ủy ban Hành động Chính trị Nhân quyền (PAC) và Planned Parenthood.

Chủ tịch DNC Ken Martin cho biết trong một tuyên bố: “Trump biết rằng cách duy nhất để giữ được thế đa số sau khi ký thành luật ngân sách phản bội người dân của ông ta là thay đổi luật lệ giữa cuộc chơi để tránh bị truy cứu trách nhiệm vì đã tước đoạt quyền chăm sóc sức khỏe và lương thực của hàng triệu người Mỹ.”

Theo Texas For All, một trong những nhà tổ chức chính, cuộc biểu tình chính sẽ diễn ra tại Điện Capitol của tiểu bang Texas ở Austin. Drucilla Tigner, giám đốc điều hành của nhóm, cho biết các cuộc biểu tình sẽ tập trung vào “tương lai nền dân chủ của chúng ta.”

“Mặc dù cuộc chiến này bắt đầu ở Texas, nhưng nó không kết thúc ở đây. Đây không chỉ là vấn đề phân chia lại khu vực bầu cử hay chính trị của một tiểu bang. Nó liên quan đến tương lai nền dân chủ của chúng ta,” Drucilla Tigner nói. Thông báo về các cuộc biểu tình này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ Hạ Viện Texas vẫn đang ở ngoài tiểu bang nhằm ngăn cản Đảng Cộng Hòa có đủ số đại biểu cần thiết để thông qua các kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử.

Thượng Viện Texas phê chuẩn bản đồ địa hạt bầu cử có lợi cho Cộng Hòa

Trong diễn biến mới nhất, theo tờ Dallas News cuối ngày Thứ Ba 12/8, Thượng Viện Texas vẫn thông qua bản đồ địa hạt bầu cử có lợi cho Cộng Hòa, bất chấp 9 trong số 11 các nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng viện Texas đã rời khỏi phòng họp để phản đối cuộc bỏ phiếu. Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Judith Zaffirini đến từ Laredo và Chuy Hinojosa đến từ McAllen đã không tham gia cuộc bỏ phiếu nhưng vẫn ở lại phòng họp.

Thượng Viện Texas do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua với tỷ lệ phiếu 19-2. Tuy nhiên, bản đồ khó có thể được thông qua trong phiên họp đặc biệt đầu tiên vì hàng chục dân biểu Dân chủ Hạ Viện đã rời khỏi tiểu bang, khiến Hạ Viện không đủ điều kiện để họp. Hoạt động tại Hạ Viện đã bị đóng băng kể từ ngày 4/8.

John Bisognano, chủ tịch Ủy Ban Phân Chia Địa Hạt Bầu Cử Đảng Dân Chủ Quốc Gia cho biết trong một tuyên bố: “Sau khi phân chia, địa hạt bầu cử mới vừa tồi tệ hơn vừa làm hàng triệu người da màu Texas bị bịt miệng.” Những người phản đối cho biết họ sẵn sàng kiện tấm bản đồ sau khi được phê chuẩn.

“Đừng vội mừng, nếu Đảng Cộng Hòa Texas ban hành bản đồ kỳ thị này họ sẽ đối diện với làn sóng phản kháng vũ bão và ồ ạt từ người dân và tại tòa án.”

Thống đốc Greg Abbott cho biết ông ta sẽ liên tục triệu tập phiên họp đặc biệt này đến phiên họp đặc biệt khác “cho đến khi chúng tôi thông qua chương trình nghị sự đầu tiên của Texas.” Abbott nói trên Fox News hôm Chủ Nhật vừa qua, nếu các nhà lập pháp Dân Chủ quay trở lại Texas, “họ sẽ bị bắt và bị dẫn đến Điện Capitol.”

Tổng thống Zelenskyy gặp Trump ở Berlin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đến Berlin hôm Thứ Tư 13/8 để tham dự cuộc họp trực tuyến do Đức tổ chức với tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Cuộc gặp diễn ra hai ngày trước khi Trump mời Vladimir Putin đến tiểu bang Alaska.

Tin từ Reuters cho biết các nhà lãnh đạo Châu Âu đang cố gắng nhắc lại những hậu quả bán rẻ lợi ích của Kiev tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Nga đầu tiên kể từ năm 2021.

Tòa Bạch Ốc hôm qua lên tiếng cho biết các cuộc đàm phán ở Alaska sẽ là một cuộc gặp “thăm dò” trong bối cảnh Trump đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Moscow với Ukraine. Tuần trước, Trump đã tuyên bố gây bất ngờ cho Kiev và châu Âu, khi nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ.”

Tổng thống Zelenskiy sẽ gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước khi tham dự hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan và Liên minh Châu Âu lúc 14h (12h00 GMT). Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng sẽ tham dự.

Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa Trump và Putin đã làm Liên minh Châu Âu lo ngại rằng Hoa Kỳ và Nga có thể đưa ra những quyết định vượt quá khả năng của họ và thậm chí tìm cách ép buộc Ukraine phải ký một thỏa thuận bất lợi.

“Chúng tôi hiện đang tập trung để bảo đảm điều đó không xảy ra. Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến Thứ Sáu,” một quan chức cấp cao từ Đông Âu nói với Reuters.

Người Dân Anh Quốc: ‘JD Vance Cút Về Nước’

Chuyến công vụ kết hợp kỳ nghỉ của Phó Tổng thống JD Vance ở Anh phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ người dân địa phương, những người phản đối quan điểm chính trị của ông và sự bất lợi mà ông gây ra ở Cotswolds. Cuộc biểu tình do nhiều nhóm khác nhau tổ chức. Người dân đứng dọc hai bên đường giơ cao bảng và một chiếc xe tải dán hình ảnh giễu cợt của Vance. Mặc dù cuộc biểu tình khó có thể làm gián đoạn chuyến đi của Vance, nhưng nó đã làm rõ những phản ứng trái chiều đối với sự hiện diện của Vance ở một quốc gia khác.

Hôm Thứ Ba, hàng chục người, bao gồm các nhà hoạt động từ Liên minh Chống Trump, đã tập trung tại thị trấn Charlbury để tổ chức sự kiện họ gọi là “Bữa tiệc Không Chào Đón.” Người biểu tình tạo dáng với bánh kem và các biểu ngữ, trong đó có những khẩu hiệu ủng hộ Palestine và thông điệp “Cút Về Nước.” Một chiếc xe tải với hình ảnh chỉnh sửa không đẹp mắt của Vance, hói đầu, mắt mở trừng trừng, môi tô son đỏ, chạy quanh thị trấn Charlbury.

Brian Murray, 65 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch đã nghỉ hưu, trả lời Reuters: “Chúng tôi muốn thể hiện cảm xúc của mình, hy vọng một phần nào đó sẽ được Vance, báo chí Mỹ và Ukraine truyền tải, để mọi người biết chúng tôi đại diện cho điều gì. Việc ông ấy đến sân nhà của chúng tôi là một cơ hội tuyệt vời để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe.”

Mặc dù cuộc biểu tình hôm Thứ Ba của người dân địa phương khó có thể làm gián đoạn chuyến công sự kết hợp nghỉ dưỡng của JD Vance, nhưng đối với một số người dân địa phương, quan điểm chính trị và chuyến đi của Vance đối với họ là quá sức chịu đựng.

Chung quanh thị trấn Charlbury, đoàn xe hộ tống chạy ầm ầm trên những con đường nông thôn hẹp và hàng rào chắn đường cản trở việc đi lại của người dân đến Dean. “Đây là một sự xâm phạm nghiêm trọng, không chỉ vì cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn mà còn vì con người của ông ta,” Jonathan Mazower, giám đốc truyền thông của tổ chức phi chính phủ Survival International, người sở hữu một trong 15 ngôi nhà ở Dean, cho biết.

“Tôi và nhiều người khác cảm thấy rằng chúng ta không thể để một người như vậy đến làng của chúng ta mà không lên tiếng phản đối công khai.”

Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nam Hàn Bị Bắt

Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nam Hàn, bà Kim Keon Hee bị bắt giữ ngay sau phiên tòa sáng Thứ Ba 12/8, vì tội thao túng thị trường chứng khoán, nhận hối lộ và sử dụng ảnh hưởng cá nhân để can thiệp vào các quyết định chính trị.

Vụ bắt giữ bà Kim Keon Hee diễn ra sau phán quyết của tòa án quận trung tâm Seoul, tạo ra một tình huống chưa từng có tiền lệ khi cả vợ chồng cựu tổng thống đều bị giam giữ cùng lúc. Chồng của bà, cựu Tổng ThốngYoon Suk Yeol, hiện đang bị giam giữ sau khi bị luận tội và cách chức hồi tháng Tư, vì lệnh thiết quân luật sai trái.

Các công tố viên cáo buộc bà đã kiếm được hơn 800 triệu won (khoảng $580 ngàn đô la) thông qua việc thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, một đại lý BMW địa phương, từ năm 2009 đến năm 2012, bằng cách thông đồng với những người khác để thổi phồng giá cổ phiếu một cách giả tạo. Bà cũng bị cáo buộc nhận hơn 270 triệu won (gần $196 ngàn đô la) tiền tài trợ chính trị bất hợp pháp thông qua các dịch vụ thăm dò ý kiến miễn phí. Bà đã sử dụng số tiền này để gây ảnh hưởng đến việc lựa chọn ứng cử viên cho đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 của đất nước.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ với lý do lo ngại nguy cơ làm giả bằng chứng. Các công tố viên tuyên bố ngắn gọn trong phiên xử, “lệnh bắt giữ đối với Kim được ban hành,” theo The Guardian. Cựu đệ nhất phu nhân phủ nhận tất cả các cáo buộc của công tố viên.

Một công tố viên đặc biệt đã được thành lập sau khi Lee Jae Myung đắc cử tổng thống vào tháng Sáu để điều tra 16 cáo buộc hình sự chống lại bà Kim. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ hôm thứ Tư chỉ bao gồm ba cáo buộc.

Một phụ nữ New Zealand và con trai 6 tuổi bị ICE bắt giam 3 tuần ‘như tội phạm’

Cô Sarah Shaw, 33 tuổi, quốc tịch New Zealand, đã sống ở tiểu bang Washington hơn ba năm, đang bị giam giữ tại một trung tâm di trú Hoa Kỳ cùng với cậu con trai sáu tuổi. Hai mẹ con cô bị ICE bắt ở biên giới Canada-Hoa Kỳ, theo bạn bè và luật sư của cô, The Guardian tường thuật.

Tuy nhiên Sarah Shaw không phải là người “vượt tường biên giới.” Ngày 24/7, cô đưa hai con lớn của mình đến sân bay Vancouver để họ đi chuyến bay thẳng trở về New Zealand nghỉ lễ với ông bà. Khi Shaw nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã giam giữ cô và người con trai út 6 tuổi. Bạn của cô là Victoria Besancon, một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, cho biết cách đất nước bà đối xử với Shaw và những người nhập cư khác thật kinh khủng. Besancon đang giúp gây quỹ cho cuộc chiến pháp lý của cô, nói đó là “một cuộc bắt giữ kinh hoàng.”

“Sarah nghĩ rằng cô ấy đang bị bắt cóc,” Besancon nói. “Ban đầu, ICE không giải thích gì với cô ấy, họ chỉ đưa cô ấy và con trai cô ấy lên một chiếc xe tải màu trắng không biển số.”

ICE thu giữ điện thoại của Shaw và đưa hai mẹ con đến trung tâm xử lý di trú Dilley ở miền Nam Texas, cách xa nhà cô ấy nhiều tiểu bang. Cô Besancon cho biết thêm rằng ngoài các nhân viên di trú, Shaw và con trai cô là những người duy nhất nói tiếng Anh. Họ bị nhốt trong phòng ngủ chung từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng và phải thay quần áo của nhà giam.

“Thật kinh khủng. Cảm giác thật sự giống như ở trong tù vậy... nó thật sự tàn khốc và man rợ.”

Cô Sarah Shaw đang sử dụng loại thị thực được gọi là “thị thực kép – comba card vida” – một loại thị thực lao động mà cô có do đang làm việc tại một cơ sở dành cho trẻ vị thành niên và thị thực I-360, cấp cho những người sống sót sau bạo lực gia đình.

Gần đây cô đã nhận được thư xác nhận gia hạn thị thực, mà không biết rằng phần I-360 trong thị thực của cô vẫn đang chờ phê duyệt. Người bạn Besancon nói: “Mãi đến khi Sarah quay lại biên giới, cô ấy mới nhận ra chỉ một thị thực đã được phê duyệt.” Cả ba người con của Sarah Shaw đều đã được phê duyệt thị thực I-360, và Besancon cáo buộc rằng con trai út của cô đã bị giam giữ “bất hợp pháp.”

Trường hợp của hai mẹ con cô Sarah Shaw là trường hợp mới nhất trong danh sách ngày càng dài những người ngoại quốc phải đối mặt với việc thẩm vấn, giam giữ và trục xuất tại biên giới Hoa Kỳ, bao gồm một du khách Anh, ba người Đức Lucas Sielaff, Fabian Schmidt và Jessica Brösche, một người Canada và một người Úc. Mỗi người đều bị giam giữ và sau đó bị trục xuất, mặc dù có thị thực lao động hợp lệ.

Công đoàn đại diện cho Shaw, Liên đoàn Công nhân Nhà nước Washington (WFSE), đã kêu gọi trả tự do cho cô. Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết họ đang liên lạc với Sarah Shaw, nhưng không thể bình luận thêm về vụ việc do vấn đề riêng tư.

Giám Đốc VOA Muốn Trục Xuất Nhân Viên Visa J-1 Của Đài

“Họ đã hết thời gian ở đây.” Đó là những gì Giám Đốc VOA bà Kari Lake nói về những người sở hữu thị thực J-1 đang làm việc cho VOA. Sau khi đóng cửa các cơ quan truyền thông do chính phủ tài trợ mà bà được giao nhiệm vụ lãnh đạo, Kari Lake bắt đầu một quyết định, cố gắng buộc nhân viên của mình rời khỏi đất nước.

Bà Lake đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cánh hữu trong những tuần gần đây để tự giới thiệu mình là người hết lòng thực thi chương trình nghị sự rộng lớn hơn của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu mới nhất của bà là những người sở hữu thị thực J-1 từng làm việc cho VOA. Theo tờ The Atlantic, những nhân viên này là mục tiêu của bà Lake vì một phần họ là hiện thân của ba yếu tố làm cho Trump không thích: nhân viên liên bang, người nhập cư, và là nhà báo.

“Thời hạn của họ ở đây đã hết. Và tôi đã nói rồi, nếu tôi cần phải tháp tùng họ ra phi trường và đưa họ lên máy bay, tôi sẽ làm vậy,” bà Lake, một cựu nhà báo, nói với Eric Bolling của kênh truyền hình cánh hữu Real America’s Voice vào tháng trước. Bolling đáp lại bằng cách đề xướng đưa các nhà báo đến “Alligator Alcatraz,” trại giam giữ người di cư khổng lồ mới của Florida ở Everglades. Lake cười và nói, “nếu anh ở quá hạn thị thực, ICE sẽ tìm ra anh. Và trong trường hợp này họ cũng sẽ tìm ra anh.”

“Bảo vệ các phóng viên này khỏi nguy cơ bị trục xuất là một nghĩa vụ đạo đức và thể hiện cam kết đối với các giá trị dân chủ và tự do báo chí,” Ủy ban Bảo vệ Ký Giả nói The Atlantic trong một tuyên bố.

Trong nhiều năm, VOA đã dựa vào chương trình thị thực J-1, một sáng kiến trao đổi văn hóa đưa 300.000 người ngoại quốc. Sau khi có ba năm làm công tác truyền thông tại Hoa Kỳ, nhiều nhà báo VOA với thị thực J-1 đã có thể xin thẻ xanh và cuối cùng trở thành công dân Mỹ.

Tháng trước, Kari Lake đã chấm dứt chương trình thị thực J-1 tại VOA, viện dẫn lý do loại thị thực này là một lỗ hổng cho phép gián điệp ngoại quốc và các tác nhân xấu khác từ các quốc gia “thù địch” xâm nhập vào Mỹ. Lake đã đưa ra rất ít bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc gián điệp của mình, mặc dù những người phản đối cơ quan này đã nắm bắt được tin tức năm ngoái rằng một điệp viên Nga bị cáo buộc đóng giả làm nhà báo tự do đã đưa tin cho VOA. Người đàn ông này sống tại Ba Lan và không có thị thực J-1.

Các nhóm WhatsApp và Signal đã xuất hiện, trong đó hàng trăm nhà báo VOA cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho các đồng nghiệp sở hữu visa J-1 của họ. Nhóm đã thuê một luật sư di trú để giúp đỡ.

Tòa phúc thẩm cho phép DOGE có thể truy cập dữ liệu của hàng triệu người Mỹ

Một tòa phúc thẩm đã ra phán quyết vào Thứ Ba 12/8 cho phép Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) có thể truy cập các loại dữ liệu liên bang của hàng triệu người Mỹ như số An Sinh Xã Hội, tình trạng công dân của cá nhân. Lệnh này đảo ngược lệnh cấm tạm thời được ban hành vào đầu năm nay.

Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 4 đã ra phán quyết với tỷ lệ 2-1. Richardson và Chánh án G. Steven Agee, do Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm, chiếm đa số. Chánh án Robert B. King, người được Tổng thống Clinton bổ nhiệm, không đồng tình.

Chánh án Julius N. Richardson, người được Trump bổ nhiệm, tuyên bố quyết định thay cho phe đa số: “Như chúng tôi sẽ giải thích, thêm ‘khả năng xảy ra’ vào phân tích sẽ tạo ra chuỗi sự việc gây bất lợi cho nguyên đơn. Tòa cấp dưới đã không tính đến điều này và do đó đã sai về khả năng cho nguyên đơn thắng kiện. Vì vậy, chúng tôi hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ của tòa án quận và chuyển giao để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.”

Năm tổ chức công đoàn, bao gồm Liên đoàn Công nhân Liên bang Quốc gia và Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ, cùng với sáu người Mỹ, đã kiện ba cơ quan này về việc DOGE truy cập dữ liệu cá nhân. Vào tháng Ba, Chánh án Tòa án Quận Hoa Kỳ Deborah Boardman đã ngăn chặn DOGE truy cập vào kho dữ liệu cá nhân tại ba cơ quan của khoảng 2 triệu nguyên đơn.

Một tháng sau, vào tháng Tư, một hội đồng thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 4 đã ra phán quyết tạm dừng phán quyết 2-1 về quyết định của Boardman nhằm hạn chế quyền truy cập dữ liệu cá nhân của DOGE.

Trump Dọa Kiện Chủ Tịch Fed

Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 12/8 đe dọa sẽ cho phép một “vụ kiện lớn” đối với ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), tăng áp lực đòi ông Powell giảm lãi suất. Trump nói vụ kiện đó sẽ liên quan tới việc ông Powell quản trị dự án sửa sang trụ sở Fed ở Washington hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, khi nào đệ đơn kiện và ai đứng đơn kiện thì Trump không nói rõ.

Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Ba, tấn công chủ tịch Fed bằng những lời lẽ nhục mạ theo thói quen: “Ông Jerome ‘Quá Trễ’ Powell phải hạ lãi suất ngay bây giờ. Ông Steve ‘Manouychin’ đúng là đã đưa cho tôi một ‘người đẹp’ khi ông vận động cho kẻ bất tài này.” Trump đã nhắc lại vụ ông Steven Mnuchin, bộ trưởng Tài Chính thời nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump, đề nghị ông Trump đề cử ông Powell làm chủ tịch Fed năm 2017.

“Thiệt hại mà ông gây ra vì luôn luôn Quá Trễ là không đếm xuể. May thay, nền kinh tế tốt tới mức chúng tôi bỏ xa ông Powell và Hội Đồng Quản Trị Fed tự mãn này,” vẫn là những lời của Trump viết trên Truth Social.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt từ chối trả lời chi tiết về vụ kiện đó khi phóng viên hỏi. “Tổng thống đang cân nhắc kiện. Tôi sẽ không nói gì thêm,” bà Leavitt nói trong buổi họp báo hôm Thứ Ba. Fed cũng từ chối bình luận về lời đe dọa của Donald Trump.

Trump Lừa Gạt Người Vô Gia Cư Ở D.C.

Cuối tuần qua, Donald Trump viết trên Truth Social Media đuổi những người vô gia cư sống ở Washington, D.C., kêu gọi họ chuyển đi “NGAY LẬP TỨC” và tuyên bố “chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những nơi ‘XA’ cách thủ đô của quốc gia.”

Vào thứ Hai, Trump thông báo ông ta đang liên bang hóa Sở Cảnh sát Thủ đô Washington và triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia, nói rằng chính phủ liên bang sẽ “di chuyển các khu cắm trại vô gia cư khỏi tất cả các công viên của chúng tôi để giải cứu Washington khỏi tội phạm, đổ máu, ầm hịch và bẩn thỉu và tệ hơn nữa.” Trump đưa nhữ tấm ảnh minh họa cho thấy đó là hình ảnh trên con đường ông ta đi từ D.C. đến Marland chơi golf.

Trump khẳng định hôm thứ Hai với báo giới “có nhiều nơi mà người vô gia cư có thể đến.”

Nhưng đến Thứ Ba, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết rằng Sở Cảnh sát Thủ đô Washington và Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thực thi “các luật hiện hành từ trước để xóa các khu cắm trại khi tổng thống tìm cách trấn áp tội phạm và dọn dẹp thủ đô của quốc gia.”

Truyền thông đặt câu hỏi nhấn mạnh về bài đăng trên mạng xã hội của Trump rằng người vô gia cư sẽ bị di dời ra xa thành phố, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết điều đó vẫn còn đang được xem xét. “Chúng tôi đang tìm cách thực hiện điều đó. Nhưng một lần nữa, các lựa chọn hiện đang được cân nhắc là cung cấp nhà tạm trú cho người vô gia cư, cung cấp các dịch vụ cai nghiện và sức khỏe tâm thần, hoặc họ sẽ vào tù nếu họ từ chối,” Leavitt nói.

Andy Wassenich, giám đốc chính sách của Miriam’s Kitchen, một tổ chức tập trung hỗ trợ người vô gia cư ở Washington, cho biết ông “vô cùng kinh ngạc” trước đề xướng của Tòa Bạch Ốc.

“Những ‘dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần’ này là gì và ai chi trả cho chúng? ‘Rời Đi’ nghĩa là gì? Bạn sẽ cho họ vé tàu điện ngầm đến Silver Spring hay sẽ cho họ đi xe buýt? Điều đó có nghĩa là gì?” ông đặt ra hàng loạt câu hỏi.

“Tôi chỉ biết rằng các nguồn lực hiện có trong thành phố không đủ để đáp ứng những người hiện đang ngủ ngoài trời,” Wassenich nói tiếp. “Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nói ‘Tôi sẽ đi điều trị’ và tất cả các suất điều trị đó đều đã kín chỗ? Khi đó, lựa chọn của họ là vào tù hoặc bỏ trốn? Còn nếu họ không bị bệnh tâm thần hay nghiện ma túy mà chỉ nghèo và sống ở đây thì sao?”