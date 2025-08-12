Đọc Thông Điệp Cuối Cùng Của Ký Giả Palestine Anas Al-sharif Trước Khi Anh Bị Sát Hại

Trong số những người bị sát hại, Anas al-Sharif là gương mặt quen thuộc nhất với khán giả quốc tế. Ông hoạt động ở miền Bắc Gaza – vùng bị tàn phá nặng nề – và kiên quyết không rời đi dù nhiều lần bị đe dọa tính mạng. Trong suốt cuộc chiến, ông gần như hiện diện liên tục trên màn ảnh, đem đến những thước phim và lời chứng từ trực tiếp của người dân giữa khói lửa. Tối Chủ Nhật vừa qua, quân đội Israel oanh tạc một lều báo chí dựng trước bệnh viện al-Shifa, thành phố Gaza giết chết Ông và ba nhà quay phim khác của Al Jazeera.







Tối Chủ Nhật vừa qua, quân đội Israel oanh tạc một lều báo chí dựng trước bệnh viện al-Shifa, thành phố Gaza. Trận đánh đã giết bảy người, trong đó có các ký giả của Al Jazeera: Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, và ba nhà quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa.





Human Rights Watch lên án đây là một “cuộc ám sát trắng trợn có chủ đích”, phơi bày “mối hiểm nguy không thể tưởng tượng” mà các ký giả Palestine đang trực diện, đồng thời cho thấy quân đội Israel “hoàn toàn xem nhẹ sinh mạng thường dân.” Amnesty International gọi đây là “tội ác chiến tranh,” trong khi Al Jazeera coi đó là “một vụ ám sát được tính toán trước” nhằm “bịt miệng những tiếng nói trước khi Gaza bị chiếm đóng.”





Trong số những người bị sát hại, Anas al-Sharif là gương mặt quen thuộc nhất với khán giả quốc tế. Anh hoạt động ở miền Bắc Gaza – vùng bị tàn phá nặng nề – và kiên quyết không rời đi dù nhiều lần bị đe dọa tính mạng. Trong suốt cuộc chiến, anh gần như hiện diện liên tục trên màn ảnh, đem đến những thước phim và lời chứng từ trực tiếp của người dân giữa khói lửa. Hình ảnh được nhiều người nhớ nhất là khoảnh khắc anh bỏ mũ bảo hiểm và áo ghi “press” trong một lần hiếm hoi mừng lệnh ngưng bắn: “Tôi có thể cởi chiếc mũ này, thứ đã đè nặng tôi suốt thời gian qua, và tấm áo giáp như đã thành một phần thân thể tôi,” anh nói giữa vòng vây người hân hoan, rồi được họ nâng lên vai reo mừng.





Chưa đầy hai tháng sau, Israel phá bỏ lệnh ngưng bắn, và chiến dịch bôi nhọ Al-Sharif từ phía quân đội Israel gia tăng dữ dội. Chỉ ba tuần trước, Ủy ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) đã cảnh báo “hết sức lo ngại” cho sự an toàn của anh, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ anh trước “một chiến dịch bôi nhọ” mà chính ông cho rằng “là bước mở đầu cho việc ám sát.”

Al-Sharif biết trước điều sẽ đến. Trong thông điệp cuối cùng đăng trên mạng X, vài giờ trước khi bị sát hại, anh viết:

“Nếu lời này đến được với quý vị, nghĩa là Israel đã thành công giết tôi và làm câm lặng tiếng nói của tôi.





Tạ ơn Thượng Đế, tôi đã dốc hết sức để làm chỗ dựa và tiếng nói cho đồng bào, từ khi mở mắt nhìn đời trong những con hẻm của trại tị nạn Jabalia. Ước mong của tôi là sống đủ lâu để cùng gia đình trở về quê gốc ở Asqalan (Al-Majdal) đang bị chiếm. Nhưng ý Chúa đã định, và định mệnh đã an bài.





Tôi đã nếm trải mọi nỗi đau, mất mát, nhưng chưa từng ngần ngại nói sự thật – không bóp méo, không xuyên tạc – để Chúa làm chứng cho những kẻ đã im lặng, đã chấp nhận để chúng tôi bị giết, đã làm ngơ trước thi thể rã rời của phụ nữ và trẻ em, không làm gì để chặn cuộc tàn sát kéo dài hơn một năm rưỡi này.





Tôi giao phó cho quý vị Palestine – viên ngọc vương miện Hồi Giáo, nhịp tim của mọi con người yêu tự do. Tôi giao phó những trẻ em vô tội, chưa kịp mơ ước hay sống yên bình, đã bị nghiền nát dưới ngàn tấn bom đạn.





Xin đừng để xiềng xích làm câm lặng tiếng nói của quý vị, cũng đừng để biên giới chặn bước chân. Hãy làm chiếc cầu đưa đến giải phóng đất nước và dân tộc, cho đến khi mặt trời của phẩm giá và tự do mọc lên trên quê hương bị cướp đoạt này.





Tôi gửi gắm gia đình tôi cho quý vị: con gái tôi, Sham – ánh sáng của mắt tôi – mà tôi chưa kịp thấy khôn lớn; con trai tôi, Salah – đứa con tôi mong dìu dắt cho đến khi trưởng thành để tiếp nối sứ mạng; mẹ tôi – người đã nuôi dưỡng tôi bằng những lời cầu nguyện; và vợ tôi, Umm Salah (Bayan) – người đã kiên vững như gốc ô-liu, gánh vác gia đình trong những tháng ngày xa cách vì chiến tranh.





Nếu tôi chết, tôi chết khi vẫn giữ vững nguyên tắc. Tôi mãn nguyện với định mệnh, tin vào cuộc gặp gỡ với Đấng Tối Cao, và biết rằng điều ở nơi Ngài là trường tồn. Xin Ngài chấp nhận tôi vào hàng ngũ liệt sĩ, biến máu tôi thành ngọn đèn soi đường cho tự do của dân tộc và gia đình tôi.



Xin đừng quên Gaza. Và đừng quên tôi trong những lời cầu nguyện chân thành.”



