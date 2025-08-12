Hôm nay,  

Biên Tập Trí Nhớ

12/08/202510:29:00(Xem: 865)
Capture
1. Hình nền: khu vực trưng bày lịch sử luận tội các tổng thống Hoa Kỳ tại viện bảo tàng quốc gia Smithsonian; nơi gần đây bị bôi xóa chỉnh sửa. 2. Hình tổng thống Trump.

  

 

Hôm nay, 12 tháng 8, The Wall Street Journal chạy tít: “Bạch Ốc Kiểm Duyệt Hệ Thống Viện Bảo Tàng Quốc Gia Smithonian theo Nhãn Quan Lịch Sử của Trump.” Chỉ cách đây hơn bảy tháng, nếu đọc tít này, người ta thật không thể hình dung nỗi đây là chuyện xảy ra trên nước Mỹ. Ngày nay, đọc tít này, một số độc giả có thể cho rằng đây là tít bôi bác nói xấu tổng thống từ một tờ báo thiên tả. Nhưng Wall Street Journal là một tờ báo bảo thủ cánh hữu, nghĩa là họ không có lý do gì nói xấu “lãnh tụ”.

***

Trí nhớ của một cộng đồng không chỉ mất đi khi thời gian làm phai mờ, mà có khi có bàn tay cố tình tháo gỡ. Không cần nhiều bút mực, chỉ cần bỏ vài dòng, thay một chữ, hoặc xóa một đoạn – câu chuyện lập tức đổi nghĩa.

Lịch sử hiện đại đã nhiều lần chứng kiến điều đó. Năm 1933, chính quyền Quốc xã Đức đốt sách giữa quảng trường, thay lại giáo trình, đặt viện bảo tàng và văn khố dưới quyền Bộ Tuyên Giám. Joseph Goebbels nói: “Chúng ta không muốn người dân sử dụng cái đầu. Chúng ta muốn họ hành xử theo cảm tính.” Tám thập niên sau, ở một góc khác của địa cầu, những bản thảo của Trương Vĩnh Ký – người khai sáng nền quốc ngữ Việt – bị loại khỏi thư viện vì bị gán là “tay sai thực dân”. Sau 1975, chính quyền cộng sản xét duyệt văn hóa trên toàn quốc: các tác phẩm học thuật bị cấm; bị đốt, tên tuổi các học giả và nhà văn miền Nam biến mất khỏi mọi tiến trình văn hóa.

Tại Hoa Kỳ ngày nay, sự thật không bị đấu tố – nhưng bị biên tập lại. Mùa hè 2025, một tấm bảng tại Viện Smithsonian được thay mới. Thông tin về hai lần bị luận tội của Donald Trump biến mất, chỉ còn Johnson, Nixon và Clinton. Đây không phải thiếu sót, mà là sự nhượng bộ rõ ràng trước áp lực chính trị – trong đó có Phó Tổng thống đương nhiệm, là thành viên hội đồng quản trị bảo tàng.

Xóa một chi tiết lịch sử không chỉ là gỡ dòng chữ, mà là gỡ một mảnh ký ức. Những học sinh tới bảo tàng sẽ không còn biết rằng nền dân chủ từng thử thách một tổng thống – và đã thất bại trong việc kết án Ông.

Cũng bằng cách lặng lẽ, tiếng nói công chúng bị cắt qua ngân sách. Khi Quốc hội xóa toàn bộ kinh phí dành cho Tổng công ty Truyền thông Công cộng (CPB), PBS và NPR mất điểm tựa. Lý do nêu ra là “thiên lệch”; nhưng điều thực sự bị xem là nguy hiểm không phải là lập trường thiên tả, mà chính là quan điểm độc lập. Nhiều đài phát thanh, phát hình địa phương – nơi người dân nông thôn vẫn bật mỗi sáng khi pha cà phê – giờ đây tắt ngấm. Những chương trình truyền hình giáo dục, hoạt họa trẻ em ở Mỹ quen thuộc bao thập niên giờ biến mất.

Tháng Ba 2025, chính quyền Trump ra lệnh cắt ngân sách Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), công ty mẹ của VOA và RFA. Hơn 1.300 nhân viên VOA bị đình chỉ có lương; các kênh ngôn ngữ lần lượt tắt sóng, không một lời chia tay. Tháng Sáu, hơn 600 người bị sa thải, 85% lực lượng nhân sự. Trong số đó, VOA tiếng Việt – tiếng nói quen thuộc mà nhiều gia đình vẫn nghe mỗi ngày từ Việt Nam sang Hoa Kỳ – tắt đài từ giữa tháng Ba. Khoảng trống ấy không tiếng nói nào lấp nổi. Việc cắt ngân sách không chỉ đóng cửa một cơ quan báo chí. Đó là cắt đứt các mạch thông tin, đối thoại – nơi công luận từng vang lên và có tác động xây dựng nền dân chủ Hoa Kỳ và thế giới. Không tiếng nổ, không tấm biển hạ màn – chỉ một làn sóng im lặng trôi qua, rồi biến mất.

Ngân sách bị xóa bỏ với những lời giải thích nghe như “cân bằng” và “khách quan”. Nhưng một tấm gương không phản chiếu rõ nữa không hẳn chỉ vì nó vỡ  – mà đôi khi đơn giản chỉ vì có bàn tay cố tình phủ bụi. Trump không chỉ phản bác báo chí; ông biến họ thành đối thủ chính trị. Những bản “tin giả” lặp đi lặp lại không chỉ để bác bỏ, mà để quấy nhiễu lòng tin. Và khi niềm tin đó yếu đi, việc tắt sóng một đài hay xóa ngân sách dần dà nghe bùi tai. Nguy hiểm nhất không phải là một bản tin bị gỡ, mà là người ta quen với khoảng trống. Khi không còn ai phản bác, câu chuyện của quyền lực sẽ thành câu chuyện duy nhất.

Không chỉ truyền thông bị tấn công, dữ liệu – vốn trung lập – bỗng trở thành “kẻ thù của nhân dân”. Khi Cục Thống Kê Lao Động công bố số việc làm mới thấp hơn dự báo, Tòa Bạch Ốc không tranh luận về chính sách – mà sa thải người đưa tin, Erika McEntarfer, lãnh đạo Cục Thống Kê Lao Động, một viên chức chuyên môn được Thượng viện chuẩn thuận với sự ủng hộ rộng rãi từ lưỡng đảng.  Trump gọi bản báo cáo là “giả tạo”, ám chỉ số liệu bị “giàn dựng” để chống lại Ông. Việc cách chức này không chỉ là hành động trả đũa nhỏ nhen, mà còn là lời răn đe gửi đến những người kế nhiệm: hãy bẻ cong con số theo ý ta, nếu không muốn cùng chung số phận.


Trong nhiệm kỳ trước, Trump từng nói tổng sản lượng quốc gia bị “đánh giá thấp” và gọi nhiều thống kê là “trò lừa đảo”. Ngày nay, một bảng thống kê có thể bị xem là phản quốc nếu không thuận chiều. Chính phủ bước thêm một bước, đề nghị quyền sa thải rộng hơn áp dụng cho các công chức liên bang, kể cả chuyên viên thống kê, nếu “trái chỉ đạo tổng thống”.


Khi luật pháp bị uốn theo chính trị, người giữ được lương tâm thành ngoại lệ. Ở Georgia, một công tố viên nghỉ hưu sớm sau 30 năm ăn ở với công việc vì không muốn “chọn giữa im lặng và bịa đặt”. Tháng 8/2025, Jeanine Pirro – người từng nói bầu cử 2020 là “trò lừa đảo” – được bổ nhiệm công tố viên liên bang ở Washington. Tháng 2, Kash Patel – người cổ xúy thuyết “nhà nước ngầm” – được bổ nhiệm làm Giám đốc FBI. Darren Beattie –  người sáng lập một trang mạng cánh hữu từng phổ biến các thuyết âm mưu và các phát biểu gây kích động – được giao cả ghế Chủ Tịch Lâm Thời Viện Hòa Bình Hoa Kỳ. Những bổ nhiệm này không chỉ là thay đổi nhân sự; mà là thay hẳn những người giữ cánh cửa sự thật bằng những người sẵn sàng khóa nó lại.

Sự thật vốn cần người bảo vệ. Nhưng khi Glenn Kessler, nhà kiểm chứng kỳ cựu của Washington Post, nghỉ hưu với lời nhắn “Tôi rời đi trong lúc sự thật yếu thế nhất”, thì những tổ chức như PolitiFact, Snopes, FactCheck.org đã bị cắt ngân sách, mất đối tác, bị gán mác “cánh tả”. Chính phủ Trump còn cấm cơ quan liên bang tham khảo các nguồn kiểm chứng trong các bản báo cáo.

Đầu tháng 8, người dùng Reddit phát hiện một số đoạn trong Hiến pháp Hoa Kỳ bỗng dưng bốc hơi biến mất khỏi trang mạng chính thức của Thư Viện Quốc Hội. Các liên kết tới Điều I, Mục 9 và Điều I, Mục 10 bị lỗi, khiến nội dung về giới hạn quyền lực liên bang – tiểu bang và quy định về habeas corpus (quyền yêu cầu tòa xem xét việc giam giữ) không hiển thị. Điều này xảy ra khi chính quyền Trump cân nhắc đình chỉ điều khoản ‘habeas corpus’ để siết chặt, giam giữ di dân. Khi đối chứng biến mất, phát ngôn chính trị mặc nhiên thành sự thật – miễn là được lặp lại đủ nhiều.

Tất cả những lát cắt ấy – bảng thông tin bảo tàng bị thay, đài phát thanh bị tắt sóng, dữ liệu bị bóp xóa, người nói dối được trao quyền tố tụng – ghép lại thành một tiến trình nhất quán: bôi xóa lịch sử. Học sinh tra cứu sự kiện 6/1/2021 trên trang Cục Lưu Trữ Quốc Gia giờ đây chỉ thấy dòng “một ngày căng thẳng tại Quốc Hội”. Ảnh bạo loạn biến mất. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền Trump âm thầm rà soát các trang web liên bang: thay hình ảnh, tài liệu, lời chứng về bầu cử 2020, về hai lần luận tội, về vụ 6/1 - bằng những từ ngữ mơ hồ. Bộ Giáo dục khuyến cáo không dạy “chủ đề gây chia rẽ”, nhiều cuốn sách bị rút khỏi thư viện. Không cấm công khai – chỉ rút dần khỏi kệ, khỏi giáo trình, khỏi ngân sách in ấn.

Và rồi, một ngày, bạn tìm lại đoạn video phóng viên bị cắt sóng khi đưa tin Trump bác bỏ kết quả bầu cử – nhưng nó đã biến mất khỏi mạng xã hội. Đầu 2025, trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai, Meta chấm dứt hợp tác kiểm chứng sự thật. Thuật toán đẩy thông tin về vụ 6/1, hồ sơ tòa, tranh luận bầu cử xuống đáy hoặc làm biến mất. Trên Twitter/X, Elon Musk công khai ủng hộ ân xá cho một số người tham gia 6/1. Hashtag #J6Patriots gọi những người tham gia bạo loạn là yêu nước lan trong cộng đồng cực hữu, tôn vinh họ như “tù nhân chính trị”.

Sự thật không biến mất bằng sắc lệnh, mà bằng sự mỏi mệt, suy thoái. Khi không còn biết đâu là bản gốc, đâu là bản đã bị biên tập, người ta đành chọn cái dễ nuốt nhất. Điều từng bị xem là phản dân chủ, dần trở thành… thường tình.

Lịch sử không tự đứng dậy. Nó cần những người còn nhớ, còn muốn nhớ. Nó cần ai đó sẵn sàng lên tiếng khi người khác im lặng. Từ bảo tàng, truyền thông, công lý đến mạng xã hội – những gì diễn ra trong nhiệm kỳ mới của Trump không chỉ là chính trị. Đó là một quá trình có tính toán để biên lại ký ức, làm nhạt sự thật và uốn cong thực tại theo ý chính quyền.

Trong một thế giới mà lời nói dối được lặp lại đủ nhiều để nghe như thật, việc chúng ta tiếp tục nhớ –  tiếp tục nhắc – không phải là chuyện hồi tưởng vu vơ, mà là nghĩa vụ - là hành động kháng cự.  Trừ khi chúng ta mặc kệ để kẻ biên tập lại quá khứ viết luôn cả tương lai.

Nina HB Lê

In Trang
Ý kiến bạn đọc
13/08/202508:51:19
Khách
Tất cả mọi người có thể bị lừa mãi mãi không?
Không, không bao giờ!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tuần trước, tình cờ tôi đọc được một bài viết của tác giả Vũ Kim Hạnh được chia sẻ lại qua Facebook. Bài viết có tựa đề là "Cơ hội vàng ở Mỹ sau mức thuế đối ứng 20%", trong đó bà nhắc riêng về kỹ nghệ xuất cảng gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ và thế giới. Trước khi đi vào chi tiết của bài viết, có thể nhắc sơ về bà Vũ Kim Hạnh ắt đã quen thuộc với nhiều người trong nước. Bà từng là Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ, cũng như nằm trong nhóm sáng lập tờ tuần báo Sài Gòn Tiếp Thị, từng là những tờ báo khá thành công tại Việt Nam.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 32 và là vị tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ, đã từng nói rằng, “Tự do của nền dân chủ không an toàn nếu người dân dung túng sự gia tăng của quyền lực cá nhân tới mức trở thành mạnh hơn chính nhà nước dân chủ đó. Điều đó trong bản chất là chủ nghĩa phát xít: quyền sở hữu của chính phủ thuộc về một cá nhân, một nhóm người, hay bất cứ thế lực cá nhân nào đang kiểm soát.” Lời cảnh giác đó của TT Roosevelt quả thật đã trở thành lời tiên tri đang ứng nghiệm trong thời đại hiện nay của nước Mỹ. Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và gần 8 tháng của nhiệm kỳ hai đã thể hiện rõ ý chí và hành động của một nhà lãnh đạo muốn thâu tóm mọi quyền lực trong tay mình bất chấp những việc làm này có phá vỡ nền tảng tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng và giữ gìn trong suốt hai trăm năm mươi năm qua hay không!

Từ lâu trong chính trị Mỹ vẫn tồn tại một quy tắc bất thành văn, khi thì nói lên to rõ “chúng ta tốt đẹp hơn như thế này,” hoặc có khi chỉ thì thầm, nhẹ nhàng, rằng đảng Dân Chủ không nên sa vào bùn lầy. Nhiều thập niên qua, “quy tắc” này đã định hình cả vận động tranh cử lẫn cách cầm quyền lãnh đạo. Tổng thống Barack Obama, bằng sự điềm tĩnh, được xem là bậc thầy về nghệ thuật này, ngay cả khi Donald Trump mở màn thuyết âm mưu “giấy khai sinh giả.” Tổng thống Joe Biden cũng vậy. Ông lèo lái đất nước sau đại dịch bằng chiến lược đặt niềm tin vào sự văn minh, đoàn kết, tin rằng lời kêu gọi phẩm giá có thể giữ thăng bằng cho con thuyền trong cơn chao đảo vì sóng dữ.

Trong nhiều tháng qua, các tài khoản chính thức của Bạch Ốc và Bộ Nội An trên mạng X liên tục tung ra hình ảnh và video (meme) dị hợm: từ ảnh ghép kèm âm thanh chế giễu, những đoạn đăng kiểu TikTok, cho đến tranh vẽ bằng trí tuệ nhân tạo. Đây không phải trò vui của vài nhân viên rảnh rỗi, mà là một chiến dịch có chủ ý, lặp đi lặp lại, như muốn răn: ai mới thực sự được coi là người Mỹ. Trang NPR ngày 18 tháng 8 nhận định: “Các tài khoản chính thức của chính quyền Trump đang khai thác đủ kiểu meme, hình ảnh AI với giọng điệu đầy thách thức trong các bài đăng trên mạng xã hội.”

Trước khi quay lại cùng cuộc họp song phương giữa Trump và Putin tại Alaska, hãy quay lại những cuộc họp giữa Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Lần đầu tiên, một đương kim tổng thống Hoa Kỳ đã hạ mình sang Châu Á đến ba lần, lần đầu tại Singapore, rồi Việt Nam và cuối cùng ngay tại khu phi quân sự giữa Nam-Bắc Hàn, để gặp và nâng cao vị thế một tay "Chí Phèo" cộng sản mặt sữa nhưng khét tiếng độc ác lên vị thế chính thức ngang hàng với Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế.

Trong căn phòng trắng, lổm chổm những mảng phù điêu mạ vàng trên trần nhà và tường, một người đàn ông mảnh khảnh, nhanh nhẹn bước ra giới thiệu trước ống kính báo chí món quà đặc biệt ông cố ý mang theo tặng Tổng thống Donald Trump. Đó là lần hiếm hoi CEO của hãng Apple, Tim Cook, xuất hiện trong trang phục sơ mi cà vạt vest đen. Ngay cả trong những lần ra mắt sản phẩm iPhone mới hàng năm, vốn được xem là sự kiện quan trọng bật nhất của Apple, người ta cũng không thấy Cook phải bó mình trong bộ lễ phục trịnh trọng như vậy. Tim Cook đã mang đến cho các tín đồ của trái táo một sự bất ngờ, giống như 15 năm trước, ông xuất hiện trên tạp chí Out ở vị trí đầu bảng xếp hạng Power 50, một danh sách xếp hạng những cá nhân đồng tính nam và đồng tính nữ có ảnh hưởng nhất vào thời điểm đó.

Trong những tháng qua, thảm họa đói của người Palestine ở dải Gaza đã làm thế giới rúng động. Tin tức về trẻ em Palestine bị bắn chết trong khi cố len lỏi tới rào sắt để nhận thức ăn viện trợ được truyền đi; nhiều người đặt câu hỏi về lương tri của những kẻ tổ chức “công tác nhân đạo” này (công ty Gaza Humanitarian Foundation do chính phủ Trump hậu thuẫn). UN ước tính có khoảng 1,400 người Palestine đã chết khi tìm cách nhận thực phẩm cứu trợ. Vào tháng 12 năm 2023, Nam Phi đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc quốc gia này phạm tội diệt chủng ở Gaza. Một số quốc gia khác tham gia hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện, bao gồm: Nicaragua, Bỉ, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya, Ai Cập, Maldives, Mexico, Ireland, Chile Palestine…

Ông X. Nguyễn bị trục xuất vào sáng sớm của một ngày trong tháng Tư. Cuối ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, cô K. Nguyễn bay về Sài Gòn. Cô đến phi trường Tân Sơn Nhứt sau chuyến bay trục xuất anh cô khoảng một ngày.“Khi đến Tân Sơn Nhứt, họ đưa anh tôi và mấy người bị trục xuất một lối đi đặc biệt để vào nơi làm thủ tục hải quan. Họ phỏng vấn, lăn tay, làm giấy tờ. Rồi họ đọc tên từng người, nếu có thân nhân, họ sẽ dắt ra cổng, bàn giao lại cho người nhà. Với ai không có thân nhân, nhưng có tên trong danh sách của Ba Lô Project (BLP) thì tình nguyện viên của nhóm sẽ nhận. BLP cho mỗi người một ba lô, trong đó có những vật dụng cá nhân cần thiết, một điện thoại có sim sẵn và $50”, cô K. kể.

Tôi có một người bạn viết lách văn nghệ. Chị cho rằng mình có chút tài nghệ, đủ để khi cần móc túi lấy ra xài. Chị không viết đều. Chỉ viết khi thích – đôi khi chị viết gửi vài tạp chí mạng, có khi chỉ viết để đó, không gửi ai. Chị sống trên căn gác nhỏ, gọi đó là "giang sơn sáng tác" của riêng mình. Mỗi ngày chị dậy lúc gần trưa, pha ly cà phê nguội, rồi mở máy tính. Có bài chị viết ngay sau ngụm cà-phê đầu tiên – vài chục phút là xong – gửi đi ngay rồi gập máy, đi ngủ tiếp. Có bài để ba năm hôm, không sửa gì cả, gửi đi như vậy. Tôi hỏi: “Sao không đọc lại?” Chị nhún vai: Lúc viết là thật nhất. Sửa nhiều, mất hồn. Tôi hỏi tiếp: Không sợ thiếu sót? Chị cười, lấy ngón tay chỉ lên bức thư pháp trên tường:“Tri túc giả phú” (Biết đủ là đủ).

Kể từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, giới sáng lập và đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tại Thung lũng Silicon – gồm các tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg – đã được xem là những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đối với chính quyền mới. Họ xuất hiện trong lễ nhậm chức của Trump và nhanh chóng đóng vai trò chính trong việc định hình các chính sách "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Với niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của công nghệ hiện đại, những nhà lãnh đạo này tin rằng họ có thể vận hành nó trong khuôn khổ một nền kinh tế thị trường tự do. Họ cổ súy cho sự phát triển không giới hạn của một hình thái tư bản tự do tuyệt đối và công nghệ có thể giải quyết hầu hết các vấn đề xã hội và quốc gia. Trong tầm nhìn của các cá nhân tiên phong công nghệ, họ muốn có vai trò lãnh đạo trong việc xóa bỏ các thủ tục hành chính phức tạp của nhà nước phúc lợi. Đó là hai điều kiện tiên quyết để tăng tốc cho các tiến bộ xã hội,
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.