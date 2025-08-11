Nổ Lớn Tại Nhà Máy U.S. Steel: 1 Người Chết, 1 Người Mất Tích Và 10 Người Bị Thương

Nổ liên tiếp tại nhà máy thép của U.S. Steel ở Pennsylvania làm ít nhất một người chết, mười người bị thương và một người chưa rõ tung tích. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sống gần hiện trường nên ở trong nhà, đóng kín cửa để tránh khí độc. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Nhiều vụ nổ liên tiếp tại một nhà máy của U.S. Steel ở gần thành phố Pittsburgh đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, mười người khác bị thương và một người vẫn đang mất tích. Các đội cứu nạn đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người này.

Sự việc xảy ra tại Clairton Coke Works, nằm trong khu công nghiệp lớn dọc bờ sông Monongahela, vào khoảng 11:00 sáng ET (khoảng 15:00 GMT). Nhà máy này thuộc sở hữu của U.S. Steel, công ty con của Nippon Steel. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa và cột khói dày đặc bốc lên từ đám cháy.

Victor Joseph, Phó Giám thị Cảnh sát Quận Allegheny, cho biết ban đầu có hai người mất tích, đã tìm thấy được một người và đưa vào bệnh viện địa phương. Người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích. Joseph nói: “Chúng tôi vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn,” và cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ sẽ “đòi hỏi nhiều thời gian và mang tính kỹ thuật cao.”

Theo David Burritt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của U.S. Steel, công ty đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tìm ra nguyên nhân.

Scott Buckiso, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản xuất của U.S. Steel, nói thêm rằng các cơ quan hữu trách tin họ đã khoanh vùng được vị trí của công nhân đang mất tích, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Trên mạng xã hội X, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết tại nhà máy đã xảy ra nhiều vụ nổ; chính quyền tiểu bang đang phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương. “Hiện trường vẫn chưa được an toàn, người dân ở khu vực lân cận nên tuân theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương,” Shapiro nói thêm. Một số nạn nhân đã được chuyển đến khoa điều trị bỏng của bệnh viện.

Thị trưởng thành phố Clairton Rich Lattanzi cho biết đây là một ngày tang thương. Thành phố này nằm cách Pittsburgh khoảng 20 dặm (32 km) về phía nam, từ lâu đã được mệnh danh là “Thành phố Thép” của Hoa Kỳ.

U.S. Steel đã có mặt và sản xuất thép tại đây từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên gần đây, ngành công nghiệp thép tại đây đã suy giảm mạnh, khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa hoặc tái cơ cấu.

Tháng 6 năm 2025, Nippon Steel, nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản, đã hoàn tất thương vụ mua lại U.S. Steel trị giá 14.9 tỷ MK sau 18 tháng kiên trì xin phép chính phủ Hoa Kỳ. Thương vụ này từng bị giám sát chặt chẽ vì các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Sara Innamorato, Giám đốc Quận Allegheny, cho biết các thiết bị đo chất lượng không khí không cho thấy mức sulfur dioxide (SO2) tăng đến mức nguy hiểm sau vụ nổ hôm Thứ Hai. Dù vậy, bà khuyến cáo người dân sống trong vòng bán kính 1 dặm nên ở trong nhà, đóng kín cửa, cài đặt hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) ở chế độ tuần hoàn nội bộ, tránh hút không khí từ bên ngoài vào.

Clairton Coke Works là nhà máy sản xuất than cốc lớn nhất tại Hoa Kỳ, hiện có khoảng 1,300 công nhân. Cơ sở này có 10 dãy lò luyện, sản xuất khoảng 4.3 triệu tấn than cốc mỗi năm.

Than cốc được sản xuất bằng cách nung than đá ở nhiệt độ cao, và là nguyên liệu quan trọng trong quá trình luyện thép, khi quặng sắt được nấu chảy trong lò (blast furnace).