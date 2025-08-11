Gạo và Vài Tờ Đô La Cho Nông Dân Hưng Yên Bị Buộc Dâng Đất cho Trump Làm Sân Golf $1.5 Tỷ.





Bài phóng sự đặc biệt của Reuters hôm 11/8/2025, ghi nhận những nông dân Hưng Yên đã ở trong tình cảnh "ăn không ngon ngủ không yên" kể từ khi chính quyền yêu cầu họphải rời khu đất đang sống để gia đình Trump làm khu nghỉ dưỡng chơi golf với số tiền đền bù là $3.200 đô la và gạo.

Reuters phỏng vấn bốn nông dân ở khu đất bị lấy cho Trump Organization kinh doanh khu nghỉ dưỡng tỏ ra không hài lòng với mức đền bù.





Bà Nguyen Thi Huong, 50 tuổi, nói với Reuters: "Cả làng đều lo lắng về dự án này vì nó sẽ lấy đất của chúng tôi và khiến chúng tôi mất việc làm.” Bà bị yêu cầu phải rời khỏi mảnh đất rộng 200 mét vuông của mình ở tỉnh Hưng Yên, gần thủ đô Hà Nội, với giá thấp hơn mức lương trung bình một năm ở Việt Nam.





“Chúng tôi không có quyền thương lượng. Thật đáng buồn,” ông Do Dinh Huong, một nông dân khác nói. Ông được thông báo mức bồi thường khoảng $12/m².





Ông cho biết sẽ chấp nhận mức giá thấp nếu đất dùng để làm đường hoặc hạ tầng công cộng. “Nhưng đây là một dự án kinh doanh. Tôi không hiểu nó giúp ích gì cho đời sống người dân.”



Bà Nguyen Thi Chuc, 54 tuổi, làm nghề trồng chuối trên phần đất sẽ trở thành sân golf Trump, được thông báo có thể nhận khoảng $30 /m² cho thửa đất 200m². “Tôi già rồi, ngoài làm nông ra thì chẳng biết làm gì khác,” bà Chuc nói.





Sân golf nghỉ dưỡng này, dự trù khởi công vào tháng tới, đang đưa ra các gói bồi thường tương tự cho hàng nghìn người dân để rời bỏ mảnh đất đã nuôi sống họ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, theo lời sáu nguồn tin am hiểu trực tiếp vụ việc và các tài liệu mà Reuters thu thập được ở Việt Nam.





Dự án này là sự hợp tác đầu tiên của công ty gia đình tổng thống Donald Trump tại Việt Nam, được chính quyền Cộng sản Việt Nam đẩy nhanh thời gian phê duyệt khi đang đàm phán một thỏa thuận thương mại quan trọng với Washington.





Theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch, các nhà phát triển dự án hiện đang cắt giảm dự toán chi phí bồi thường từ mức ban đầu hơn $500 triệu đô la, nhưng không tiết lộ lý do.









Khu đất rộng 990 hecta để tập đoàn Trump International của gia đình Trump làm khu nghỉ dưỡng golf vốn là đất trang trại trồng cây ăn quả như chuối, nhãn và các loại cây trồng khác của nông dân Hưng Yên. Nhiều nông dân đã lớn tuổi và lo ngại rằng họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sinh kế thay thế trong nền kinh tế năng động của Việt Nam với dân số chủ yếu là người trẻ.

Theo hồ sơ pháp lý và một nguồn tin thân cận với thỏa thuận, công ty bất động sản Việt Nam Kinh Bắc City () và các đối tác sẽ phát triển câu lạc bộ golf hạng sang này sau khi trả cho Trump Organization $5 triệu đô la để mua bản quyền thương hiệu.

Doanh nghiệp gia đình của Trump sẽ điều hành câu lạc bộ sau khi hoàn thành, nhưng không tham gia vào việc đầu tư và bồi thường cho nông dân. Theo Reuters, Trump nói rằng tài sản kinh doanh của ông ta nằm trong một quỹ tín thác do các con quản lý, nhưng phúc trình công khai tháng Sáu cho thấy thu nhập từ các nguồn này cuối cùng vẫn chuyển về tổng thống.





Bộ Nông Nghiệp Việt Nam, chính quyền Hưng Yên, Trump Organization và Kinh Bắc đều không phản hồi với Reuters các câu hỏi liên quan mức bồi thường.





Dừ trù vào tháng tới, chính quyền sẽ quyết định mức bồi thường cuối cùng dựa trên diện tích và vị trí đất. Năm nông dân bị thu hồi đất cho biết họ được thông báo mức bồi thường từ $12 đến $30/m². Theo một tài liệu mà Reuters có được, những nông dân này còn được hứa trả tiền cho các loại cây bị nhổ bỏ và trả bằng gạo trong một số tháng. Nguồn tin am hiểu kế hoạch bồi thường xác nhận mức này là chính xác, nhưng yêu cầu giấu tên vì thông tin chưa công khai.





Một viên chức địa phương từ chối bình luận chi tiết nhưng cho biết giá đất nông nghiệp tại khu vực này thường không vượt quá $14/m², trong khi ở các tỉnh khác có thể cao hơn.





Theo một tài liệu khác của chính quyền địa phương mà Reuters có được, hàng nghìn người dân sẽ bị ảnh hưởng, và quyết định bồi thường cuối cùng dự kiến công bố vào tháng tới. Bà Nguyen Thi Huong còn thuê một diện tích lớn từ người khác, nhưng chỉ được bồi thường cho mảnh đất nhỏ do nhà nước giao và cho cây trồng của mình. “Sau đó tôi biết làm gì để sống đây?” bà nói.





Ngược lại, cũng có một số ý kiến khác tỏ ý hài lòng với kế hoạch thu hồi đất canh tác của nông dân để Trump Organization kinh doanh. Theo Reuters, một số luật sư và nhà đầu tư tại tỉnh này cho rằng sân golf sẽ tạo ra việc làm tốt hơn và làm giàu cho dân.





Ông Le Van Tu, 65 tuổi, được bồi thường cho mảnh đất nhỏ và có một quán ăn gần khu vực dự án, dự định nâng cấp thành nhà hàng phục vụ khách giàu có.



