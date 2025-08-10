Trump Muốn Tống Người Vô Gia Cư Ra Khỏi Washington

Trump đang lăm le trục xuất hàng ngàn người vô gia cư ra khỏi Washington và triển khai lực lượng liên bang trấn áp tội phạm. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)



(WASHINGTON, ngày 10 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố sẽ trục xuất người vô gia cư ra khỏi thủ đô và tống giam những ai phạm pháp. Trong khi đó, Thị trưởng Washington cho rằng hiện nay thành phố không hề có dấu hiệu gia tăng tội phạm.

“Người vô gia cư phải rời đi, NGAY LẬP TỨC. Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, nhưng ở RẤT XA thủ đô. Riêng tội phạm thì không phải rời đi, vì chúng tôi sẽ đưa các người thẳng vào tù, đúng chỗ của mình,” Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tòa Bạch Ốc không giải thích rõ Trump sẽ dựa vào quyền gì để trục xuất người dân ra khỏi Washington. Với chức Tổng thống, Trump chỉ có thẩm quyền đối với đất đai và các tòa nhà của chính phủ liên bang trong thành phố.

Trump dự kiến sẽ tổ chức một buổi họp báo vào thứ Hai (11/8) nhằm “ngăn chặn tội phạm bạo lực ở Washington, D.C.”. Hiện chưa rõ ông có công bố thêm chi tiết về kế hoạch trục xuất hay không.

Trong bài đăng trên Truth Social, Trump đăng kèm theo mấy hình ảnh lều trại và một số đoạn đường ở D.C. có lác đác rác. “Tôi sẽ khiến thủ đô của chúng ta an toàn hơn và đẹp hơn bao giờ hết,” ông nói.

Theo số liệu từ Community Partnership, một tổ chức giúp giảm tình trạng vô gia cư tại D.C., hàng đêm, có khoảng 3,782 người vô gia cư sống tạm bợ tại thành phố có khoảng 700,000 người này. Phần lớn những người vô gia cư hiện đang ở trong các cơ sở trú ẩn khẩn cấp hoặc cơ sở tạm cư (transitional housing). Ước tính khoảng 800 người không có chỗ ở, hoặc “lang thang ngoài đường.”

Hôm thứ Sáu, một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết vụ hành hung một nhân viên trẻ của chính quyền Trump đã khiến Tổng thống tức giận, và lực lượng thực thi pháp luật liên bang đã được tăng cường tại thành phố.

Theo viên chức này, tối Thứ Sáu, các đặc vụ liên bang đang điều tra “nhiều người mang súng không có giấy phép,” một số người lái xe khi đang bị treo bằng, và một số người chạy dirt bike. Qua Thứ Bảy, đã có 450 cảnh sát viên liên bang được khai triển trên khắp thành phố.

Muriel Bowser, Thị trưởng Dân Chủ của Washington, D.C., hôm Chủ Nhật nói rằng thủ đô “không có dấu hiệu nào cho thấy làn sóng tội phạm gia tăng.”

“Đúng là tình trạng tội phạm từng tăng vọt trong năm 2023, nhưng năm nay đã khác,” Bowser phát biểu trên chương trình The Weekend của MSNBC. “Hai năm qua, chúng tôi đã tập trung giảm tội phạm bạo lực, xuống mức thấp nhất trong ba thập niên.”

Theo Sở Cảnh Sát thành phố, trong bảy tháng đầu năm 2025, tội phạm bạo lực ở D.C. đã giảm 26% so với cùng kỳ năm trước; nhìn chung, tình hình tội phạm đã giảm khoảng 7%.

Bowser cũng cho biết sau cuộc gặp ở Phòng Bầu Dục vài tuần trước, Trump đã nắm “rất rõ” việc thành phố hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật liên bang.

Từ khi được thành lập vào năm 1790 trên phần đất tách ra từ Virginia và Maryland, ngân sách của đặc khu D.C. luôn do Quốc Hội Hoa Kỳ kiểm soát. Còn thị trưởng và hội đồng thành phố thì vẫn do cử tri địa phương bầu ra. Nếu Trump muốn tiếp quản thành phố, Quốc Hội sẽ phải thông qua một đạo luật bãi bỏ quy định bộ máy chính quyền địa phương do dân bầu; rồi chuyển qua cho Trump ký ban hành đạo luật đó.

Bowser hôm Chủ Nhật cũng nhắc rằng tổng thống có thể điều động Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia nếu muốn, giống như từng làm với Los Angeles sau các cuộc biểu tình về vấn đề nhập cư, bất chấp sự phản đối từ chính quyền địa phương.