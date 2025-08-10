Hôm nay,  

Bản Tin Cà-phê Sáng Chủ Nhật 10/8

10/08/2025
GettyImages-2228563509
Ngày 9.8.2025 tại Philadelphia, các trưng bày về chế độ nô lệ và việc các hình ảnh của các vị lập quốc từng sở hữu nô lệ tại khu President’s House đang bị Cơ Quan Công Viên Quốc Gia xem xét gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa từ ngày 17.9. Khoảng một chục hạng mục trong Independence National Historic Park thuộc diện rà soát theo sắc lệnh Tổng thống Donald Trump ban hành tháng 3, nhằm loại bỏ nội dung bị chính quyền Trump cho là làm giảm giá trị di sản Hoa Kỳ.


- Bạch Ốc Xem Xét Dỡ Bỏ Trưng Bày Về Nô Lệ Ở Công Viên Quốc Gia.
- Giá Thực Phẩm Tại Hoa Kỳ Tăng Cao.
- Video Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth Chia Sẻ Gây Tranh Cãi.
- Chính Sách Thương Mại Của Ông Trump Có Thể Kéo Dài.
- Bạch Ốc Cân Nhắc Mời Zelenskiy Đến Alaska.
- Bạch Ốc Gấp Rút Xây Phòng Dạ Tiệc Mới Bỏ Qua Kiểm Duyệt
- Trump Dời Tranh Chân Dung Obama Và Bush Đến Chỗ Ẩn
- Nghiên Cứu Giảm Cân Không Gây Buồn Nôn.
- Phát Hiện Lỗ Đen Siêu Khổng Lồ

*


Bạch Ốc Xem Xét Dỡ Bỏ Trưng Bày Về Nô Lệ Ở Công Viên Quốc Gia

Ngày 22.7.2025, NPCA (National Parks Conservation Association) công bố rằng chính quyền Trump đã gửi chỉ thị cho Dịch vụ Công Viên Quốc Gia yêu cầu lập danh sách tất cả bảng thông tin, biển hiệu và nội dung trưng bày liên quan đến chế độ nô lệ tại các công viên. Những hạng mục này sẽ bị xem xét gỡ bỏ nếu bị đánh giá là “trình bày quá tiêu cực về quá khứ” hoặc“không được chính quyền cho là "mỹ cảm".

Theo NPCA, danh sách này có thể bao gồm các trưng bày tại Cane River Creole National Historical Park (Louisiana) về lịch sử nô lệ, Kingsley Plantation (Florida) về điều kiện sống của nô lệ, và Independence National Historical Park (Pennsylvania) về vai trò của chế độ nô lệ trong thời lập quốc. Một số nội dung khác về tác động môi trường, như xói mòn bờ biển ở Cape Hatteras, hoặc các phần giới thiệu về cộng đồng người bản địa, cũng có khả năng bị đưa vào diện xem xét.

NPCA cho rằng việc loại bỏ các trưng bày này sẽ làm mất đi một phần quan trọng của câu chuyện lịch sử, khiến công chúng không có cái nhìn đầy đủ về cả những mặt tối lẫn những thành tựu trong quá khứ.

Tổ chức này cũng cảnh báo tinh thần nhân viên công viên có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là khi lực lượng lao động của Dịch vụ Công Viên Quốc Gia đang ở mức thấp kỷ lục. Một số nhân viên lo ngại nếu phản đối chỉ thị, họ có thể mất việc. NPCA cho rằng công viên quốc gia không chỉ để ngắm cảnh mà còn có nhiệm vụ giáo dục công chúng bằng sự thật lịch sử và khoa học; mọi nỗ lực chỉnh sửa hoặc làm nhẹ bớt những phần nhạy cảm vì lý do chính trị đều sẽ làm suy yếu giá trị của di sản chung.

Giá Thực Phẩm Tại Hoa Kỳ Tăng Cao


Ngày 4.8.2025, Forbes công bố kết quả một khảo sát toàn quốc cho thấy gần 90% người dân Hoa Kỳ lo ngại về chi phí mua sắm thực phẩm. Đây là mức lo ngại cao nhất trong nhóm các loại chi tiêu sinh hoạt, vượt cả tiền thuê nhà, bảo hiểm y tế hay hóa đơn tiện ích.

Theo khảo sát, giá lương thực đã tăng nhanh hơn mức lạm phát chung trong suốt 12 tháng qua. Các mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng, sữa và rau quả đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Nguyên nhân được cho là do chi phí vận chuyển cao hơn, giá nguyên liệu tăng và các yếu tố thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến mùa màng.

Sự leo thang này khiến thói quen mua sắm của nhiều gia đình thay đổi rõ rệt. Người tiêu dùng chuyển sang mua hàng nhãn giá thấp, tận dụng tối đa các chương trình giảm giá và khuyến mãi, chọn gói lớn để tiết kiệm chi phí trên đơn vị sản phẩm. Nhiều hộ gia đình cũng giảm ăn ngoài, tăng nấu ăn tại nhà và điều chỉnh thực đơn để cắt bớt các món đắt tiền.

Đối với các gia đình thu nhập thấp, áp lực đặc biệt nặng nề. Khảo sát cho thấy hơn 50% số người tham gia coi tiền chợ là mối lo tài chính lớn nhất, trong khi 33% khác cho biết đây là mối lo thường trực dù ở mức nhẹ hơn. Một số hộ đã phải dựa vào ngân hàng thực phẩm hoặc dùng dịch vụ “mua trước trả sau” để duy trì bữa ăn hàng ngày.

Các nhà phân tích cảnh báo tình hình này có thể kéo dài nếu giá nhiên liệu và chi phí vận tải không giảm, hoặc nếu các yếu tố địa chính trị tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Forbes nhận định, trong nửa cuối năm 2025, việc kiểm soát chi phí thực phẩm sẽ là một trong những thách thức lớn đối với cả người tiêu dùng lẫn nhà hoạch định chính sách, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.

Video Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth Chia Sẻ Gây Tranh Cãi

Ngày 9.8.2025, The Guardian đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đăng lại trên mạng xã hội X một đoạn phóng sự của CNN về mục sư Doug Wilson và một số giáo sĩ thuộc hệ phái Christ Church (CREC). Nội dung phóng sự gây tranh luận vì đề xướng bãi bỏ quyền bầu cử của phụ nữ, thay vào đó áp dụng mô hình bỏ phiếu theo hộ gia đình, trong đó nam giới là người đại diện bỏ phiếu cho cả nhà. Ông Hegseth kèm chú thích ngắn: “All of Christ for All of Life.”

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 12.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ, nhưng cũng gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Các tổ chức bảo vệ quyền công dân, nhóm tôn giáo tiến bộ và nhiều nhà lập pháp cho rằng việc một viên chức quốc phòng cấp cao chia sẻ thông điệp này là dấu hiệu đáng lo ngại, làm suy giảm niềm tin vào cam kết bình đẳng giới của chính phủ.

Tổ chức Vote Common Good ra tuyên bố phản đối, gọi đây là một quan điểm “đi ngược lại nền dân chủ hiện đại” và cảnh báo rằng nó có thể khuyến khích những phong trào muốn thu hẹp quyền công dân đã được Hiến pháp bảo đảm. Một số nhà phân tích cho rằng hành động của ông Hegseth phản ánh ảnh hưởng ngày càng rõ của phong trào “Cơ-đốc quốc gia” trong chính trị Hoa Kỳ.

Ngũ Giác Đài, qua phát ngôn viên Sean Parnell, xác nhận Bộ trưởng Hegseth là tín hữu của một nhà thờ thuộc CREC và từng tham dự lễ khai giảng một nhà thờ mới ở Washington. Ông Parnell nói Bộ trưởng thường xuyên trích dẫn các bài giảng của mục sư Wilson trong sinh hoạt tôn giáo cá nhân, nhưng không bình luận về nội dung video gây tranh cãi.

Sự việc này làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn về ranh giới giữa niềm tin tôn giáo cá nhân của các quan chức cấp cao và trách nhiệm công vụ. Nhiều ý kiến cho rằng những phát ngôn hoặc hành động công khai có thể bị diễn giải là sự ủng hộ các quan điểm loại trừ, từ đó tác động tiêu cực đến hình ảnh và tính trung lập của quân đội. The Guardian dự đoán đây sẽ tiếp tục là một điểm nóng trong các tranh luận chính trị và xã hội thời gian tới.

Chính Sách Thương Mại Của Ông Trump Có Thể Kéo Dài

The Economist ngày 1.8.2025 nhận định rằng hệ thống thuế quan và chính sách bảo hộ thương mại do Tổng thống Donald Trump áp dụng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi có sự thay đổi trong thành phần lãnh đạo hành pháp. Tờ báo gọi đây là một “bước ngoặt cấu trúc” trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ, khó đảo ngược trong ngắn hạn.

Theo phân tích, các hàng rào thuế đã được áp đặt trên diện rộng, đặc biệt đối với hàng hoá từ Trung Quốc, Mexico, Canada và các đối tác thương mại lớn khác. Mức thuế này buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chuỗi cung ứng, tái phân bổ sản xuất và ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung ứng mới. Những thay đổi này tạo ra “độ trễ” lớn, khiến việc quay lại chính sách thuế thấp như trước trở nên phức tạp và tốn kém.

Từ góc độ người tiêu dùng, The Economist cảnh báo rằng chi phí nhập cảng cao hơn sẽ được chuyển thẳng vào giá bán lẻ, làm tăng gánh nặng chi tiêu của hộ gia đình và góp phần duy trì áp lực lạm phát. Đồng thời, các ngành sản xuất phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu cũng phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn, giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để giảm rủi ro cho doanh nghiệp và người dân, Hoa Kỳ cần khôi phục tính tiên liệu và minh bạch trong chính sách thương mại, đồng thời củng cố hệ thống dựa trên luật lệ và các liên minh quốc tế. Tuy nhiên, The Economist dự báo con đường này sẽ khó khăn khi xu hướng bảo hộ đang được nhiều cử tri và chính trị gia ủng hộ.

Ngày 9.8.2025, Reuters dẫn nguồn NBC News cho biết Bạch Ốc đang xem xét khả năng mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska ngày 15.8.2025. Sự kiện này dự kiến có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh và quan hệ quốc tế.

Bạch Ốc Cân Nhắc Mời Zelenskiy Đến Alaska



Một quan chức cấp cao và ba nguồn tin thông thạo cho biết ý tưởng mời ông Zelenskiy đang trong quá trình thảo luận, chưa có quyết định chính thức. Vẫn chưa rõ nếu được mời, ông Zelenskiy có nhận lời hay không, nhất là trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát mà lãnh đạo Ukraine và Nga cùng tham dự một sự kiện cấp cao trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này có thể tạo cơ hội cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp bên lề hội nghị, dù chương trình nghị sự chính thức chưa được công bố.

Các nhà quan sát nhận định việc mời ông Zelenskiy, nếu thành hiện thực, sẽ gửi tín hiệu rằng Hoa Kỳ muốn đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng sự hiện diện của cả ba nguyên thủ có thể làm phức tạp thêm bầu không khí hội nghị.

Reuters cho biết lịch trình chi tiết của hội nghị Alaska vẫn đang được sắp xếp và Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bạch Ốc Gấp Rút Xây Phòng Dạ Tiệc Mới Bỏ Qua Kiểm Duyệt

Tòa Bạch Ốc đang thúc tiến công trình xây dựng phòng dạ tiệc rộng khoảng 90.000 ft² với chi phí ước tính 200 triệu USD mà chưa trình hồ sơ xin xét duyệt bắt buộc của Ủy Ban Quy Hoạch Thủ Đô Quốc Gia (National Capital Planning Commission – NCPC). Theo quy định, bất cứ công trình xây mới hay mở rộng tại khu vực liên bang, kể cả nhỏ như hàng rào hay sân tennis, đều phải qua một quy trình thẩm định kéo dài nhiều năm.

Ban đầu, các quan chức chính quyền dẫn một sắc lệnh hành pháp năm 1964 để biện hộ rằng dự án có thể được viện dẫn để bỏ qua thủ tục này. Tuy nhiên, sau khi báo chí đặt nghi vấn, họ lại cho biết NCPC sẽ tham gia vào quá trình thẩm định "vào thời điểm thích hợp".

Mặc dù Tổng thống Trump cam kết dự án sẽ được tài trợ bằng nguồn tư nhân, hiện tại vẫn chưa có khoản đóng góp nào thực sự được xác nhận. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc và bảo tồn cảnh báo rằng việc vội vàng triển khai một công trình mang tính biểu tượng như vậy mà thiếu sự thẩm định công khai có thể gây tổn hại đến giá trị lịch sử và mỹ thuật của Tòa Bạch Ốc.

Hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ (American Institute of Architects) đã kêu gọi tiến hành một quy trình xem xét kỹ lưỡng, minh bạch nhằm bảo đảm sự hòa hợp về mặt thiết kế và sự tham gia của công chúng vào những thay đổi có tầm ảnh hưởng lớn đối với "một biểu tượng quốc gia".

Dự án đánh dấu sự quan tâm thường trực của Tổng thống Trump trong việc để lại dấu ấn cá nhân qua kiến trúc công, đồng thời làm nổi bật những thách thức pháp lý và bảo tồn đang chất chồng lên không gian lịch sử này.

Trump Dời Tranh Chân Dung Obama Và Bush Đến Chỗ Ẩn

Theo Political Wire,  một bức chân dung từng là điểm nhấn quan trọng trong tiền sảnh Bạch Ốc — chân dung cựu Tổng thống Barack Obama — đã bị Trump  chuyển đến vị trí ít người qua lại, trên đỉnh cầu thang lớn (Grand Staircase). Trong khi đó, chân dung của hai vị tiền nhiệm khác mà ông Trump có quan hệ căng thẳng, là George W. Bush và George H. W. Bush, cũng được dời đến khu vực cầu thang này. Đây được xem như một dấu hiệu rõ rệt phản ánh sự đối nghịch lâu dài giữa ông Trump và các lãnh đạo trước đó.

Theo các nguồn tin, ông Trump trực tiếp chỉ đạo nhân viên dời tranh Obama lên cầu thang để tránh tầm nhìn của hàng ngàn du khách thăm Bạch Ốc mỗi ngày. Điều này lập tức gây chú ý, bởi trước đó, bức tranh Obama từng được treo ngay tại lối vào chính, là điểm nhấn truyền thống mỗi vị Tổng thống tiền nhiệm được trân trọng.

Hành động dời tranh không chỉ đơn giản là tái sắp đặt đồ trang trí — nhiều nhà phân tích nhìn nhận đây là cách ông Trump gián tiếp bày tỏ sự lạnh nhạt với những người tiền nhiệm không thuộc phe mình, nhất là Obama. Vị trí mới của chân dung khiến nó ít được chú ý hơn, giống như muốn làm mờ vai trò lịch sử của các Tổng thống trước.

Đây không phải là lần đầu ông Trump điều chỉnh trưng bày tranh chân dung tại Bạch Ốc. Trong nhiệm kỳ trước, ông từng thay chân dung của Clinton và Bush bằng chân dung của các lãnh đạo từ Thời McKinley và Roosevelt, thể hiện rõ phong cách riêng trong lựa chọn biểu tượng lãnh đạo.

Hành động này sẽ tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận về vấn đề truyền thống, lịch sử, và vai trò biểu tượng của các tác phẩm nghệ thuật trong không gian công quyền — nhất là tại một nơi vừa giữ vai trò quốc gia vừa mở cửa cho công chúng tham quan như Bạch Ốc.

Nghiên Cứu Giảm Cân Không Gây Buồn Nôn

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một phương pháp mới giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết mà không gây buồn nôn – tác dụng phụ thường gặp ở các loại thuốc dựa trên cơ chế GLP-1 đang được sử dụng rộng rãi hiện nay, theo tờ Science Daily.

Khác với các loại thuốc GLP-1 hoạt động chủ yếu thông qua tác động trực tiếp lên tế bào thần kinh kiểm soát cảm giác thèm ăn, phương pháp mới tập trung vào một nhóm tế bào hỗ trợ trong não gọi là tế bào glial. Nhóm nghiên cứu phát hiện các tế bào này có khả năng sản sinh những phân tử giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn một cách tự nhiên, từ đó giảm lượng thức ăn tiêu thụ mà không gây phản ứng khó chịu ở dạ dày và ruột.

Thử nghiệm ban đầu trên mô hình động vật cho thấy, khi kích hoạt các cơ chế sinh học của tế bào 'glial', trọng lượng cơ thể và mức đường, máu đều giảm đáng kể, trong khi các triệu chứng buồn nôn hoặc khó tiêu gần như không xuất hiện. Điều này mở ra khả năng phát triển các liệu pháp mới vừa hiệu quả vừa ít tác dụng phụ, phù hợp với người cần giảm cân lâu dài hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường type 2.

Nhiều chuyên gia y khoa nhận định đây là một hướng nghiên cứu triển vọng, vì nó tiếp cận vấn đề từ một “cửa ngõ” khác trong não bộ, tránh con đường gây ra những phản ứng tiêu cực vốn làm nhiều bệnh nhân bỏ dở điều trị. Ngoài ra, phương pháp này còn có tiềm năng kết hợp với các biện pháp thay đổi lối sống như chế độ ăn và tập luyện để mang lại hiệu quả bền vững.

Hiện nghiên cứu đang ở giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng, nhưng nếu kết quả tiếp tục khả quan, nhóm tác giả dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người trong vòng vài năm tới. Nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt trong điều trị béo phì và rối loạn chuyển hóa, mang lại thêm lựa chọn an toàn cho hàng triệu người trên thế giới.

Phát Hiện Lỗ Đen Siêu Khổng Lồ

Ngày 10.8.2025, ScienceDaily đưa tin các nhà thiên văn học đã phát hiện một lỗ đen có khối lượng ước tính tới 36 tỷ lần khối lượng Mặt Trời, nằm tại trung tâm thiên hà Cosmic Horseshoe, cách Trái Đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng. Đây là một trong những lỗ đen nặng nhất từng được xác nhận, và quy mô của nó vượt xa hầu hết các lỗ đen siêu khối lượng (supermassive black holes) được biết đến trước đây.

Lỗ đen này tạo ra hiện tượng “vầng sáng Einstein” đặc biệt, khi lực hấp dẫn cực mạnh của nó bẻ cong ánh sáng từ một thiên hà nằm phía sau, làm hình ảnh thiên hà bị kéo dài thành dạng móng ngựa trên bầu trời. Hiện tượng này không chỉ giúp các nhà khoa học phát hiện ra lỗ đen, mà còn cho phép họ ước lượng khối lượng của nó với độ chính xác cao.

Các quan sát được thực hiện nhờ sự kết hợp giữa kính thiên văn không gian và các kính thiên văn mặt đất có độ phân giải cao, trong đó dữ liệu quang phổ và hình ảnh cho phép phân tích chuyển động của các ngôi sao và khí ở gần trung tâm thiên hà. Kết quả cho thấy tốc độ quay và quỹ đạo của các ngôi sao bị chi phối mạnh mẽ bởi lực hấp dẫn khổng lồ từ lỗ đen.

Phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các lỗ đen siêu khối lượng. Theo các nhà khoa học, việc tồn tại một lỗ đen nặng như vậy ở một thiên hà cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng cho thấy nó đã hình thành và tích lũy khối lượng rất sớm trong lịch sử vũ trụ, có thể chỉ vài trăm triệu năm sau vụ nổ Big Bang.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm thêm những lỗ đen tương tự để so sánh, qua đó xây dựng bức tranh toàn cảnh hơn về sự tiến hóa của các thiên hà và mối liên hệ giữa lỗ đen trung tâm với sự hình thành sao, cấu trúc đĩa thiên hà và dòng vật chất liên sao. Họ cũng cho rằng nghiên cứu này mở ra khả năng sử dụng hiện tượng thấu kính hấp dẫn (gravitational lensing) như một công cụ hiệu quả để săn tìm và đo đạc các lỗ đen siêu khối lượng ở những khoảng cách rất xa.

 

 

