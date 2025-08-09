Hội Nghị Alaska: Bàn Cờ Của Trump Và Putin

Minh họa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh hội nghị Alaska – hình minh họa AI, 2025.

Ngày 8 tháng 8, hạn chót “ngưng chiến hoặc bị chế tài” mà Donald Trump đặt ra cho Vladimir Putin trôi qua trong yên lặng. Đến chiều hôm qua, Bạch Ốc xoay hướng, loan báo hội nghị thượng đỉnh giữa hai người vào 15 tháng 8 tại Alaska – vắng mặt Zelensky. Cú xoay này không lạ với ông Trump: lời lẽ ban đầu lúc nào cũng sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng cuối cùng lại yếu đi, để Nga có thêm lợi thế.





Chính quyền Trump nối lại đối thoại qua chuyến đi của ông Witkoff. Trong cuộc gặp kéo dài ba giờ với ông Putin, Witkoff đưa ra “cây gậy cà-rốt”: tái hội nhập Nga vào kinh tế thế giới thay vì chế tài và cho phép nối lại thương mại năng lượng. Ông Putin xem đây là thắng lợi ngoại giao. Chưa cần hứa chấm dứt chiến tranh, ông đã có ghế trên sân khấu quốc tế lần đầu kể từ 2022.





Một đề nghị “ngưng bắn giới hạn” được tung ra, như con cá mồi cho tiến trình hòa bình tưởng chừng đã chết. Nhưng đằng sau là điều kiện khó nuốt: Ukraine phải rút về ranh giới Donetsk và Luhansk – món quà chiến thắng mà quân Nga chưa bao giờ giành nổi trên chiến trường. “Chúng ta sẽ lấy lại một phần, và sẽ đổi một phần,” Trump nói với báo giới hôm thứ Sáu. “Sẽ có sự hoán đổi lãnh thổ để đôi bên cùng có lợi.”





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ ý tưởng này, cho rằng Kyiv không thể bị gạt khỏi bàn đàm phán vì bất kỳ thỏa thuận ngưng bắn nào cũng cần sự chấp thuận của ông. “Người dân Ukraine xứng đáng được sống trong hòa bình… và sẽ không nhường đất cho quân chiếm đóng,” Zelensky nói trong thông điệp video đăng trên Telegram ngày thứ Bảy.

Trò chơi này còn phản chiếu cảnh hỗn loạn trong nội bộ chính quyền Trump. Một bên, Steve Witkoff – người xuất thân từ giới bất động sản như Trump – theo đuổi chiến lược “thỏa thuận tổng thể” thiên về nhượng bộ. Bên kia, Keith Kellogg – cựu tướng – bám vào thực tế chiến trường, viện trợ vũ khí và chế tài. Đề nghị mới nhất của Mỹ là một sự pha trộn chắp vá, phản ánh thế lưỡng lự chiến lược – và chính khoảng mờ ấy là lợi thế của Moscow.



Trên mặt trận, Nga vẫn tiến, chậm nhưng đều, trả giá bằng sinh mạng để giành từng bước trên bản đồ. Kinh tế Nga thì rạn nứt, khó giữ nhịp tuyển quân nếu không động viên toàn quốc. Điều này có thể thúc Putin tìm cách kết thúc sớm, nhưng vẫn phải trình bày trước dân Nga như một chiến thắng.





Với Ukraine, cơn sóng nội bộ cũng dâng cao. Nỗ lực hạn chế quyền các cơ quan chống tham nhũng của Zelensky đã dội ngược, khiến ông mất điểm trước dân chúng và đồng minh. Các cuộc điều tra sẽ tiếp tục, và nếu hòa ước được ký, nó sẽ trở thành thuốc thử trong vận động tranh cử.





Như thế, Alaska sẽ không chỉ là địa điểm hội nghị. Nó là bàn cờ nơi một bên tìm cách giữ đất, một bên muốn giữ sĩ diện, và bên còn lại thì chơi trò đổi chác giữa quyền lợi và lời hứa. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hòa bình – nếu có – sẽ không đến từ thiện chí, mà từ tính toán lợi hại của từng kẻ ngồi vào bàn. Bất cứ thỏa thuận nào cũng có thể được tô vẽ thành một ngữ cảnh đẹp để che lấp thực tế. Nhưng lớp sơn hào nhoáng rồi sẽ bong, và khi đó sự thật sẽ lộ ra cùng cái giá mà những người khác phải trả.





Nguyên Hòa tổng hợp