Hôm nay,  

Trump ra tay với dữ liệu công: sa thải, xoá bỏ, bưng bít

08/08/2025
 
Capture
Ảnh: Trụ sở Bộ Lao Động ở Washington.
 
Tổng thống Donald Trump đã sa thải Bà Erika McEntarfer, Ủy viên Cục Thống Kê Lao Động (BLS), vào ngày 1 tháng 8 năm 2025 – ngay sau khi cơ quan này công bố một bản báo cáo thất nghiệp bất lợi. Hành động này đang vấp phải chỉ trích vì có nguy cơ làm suy yếu uy tín của BLS. Nhưng đây không phải lần đầu chính quyền của ông Trump có những bước đi có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của dữ liệu do chính phủ thu thập, theo phân tích của Sarah James, Phó Giáo sư Chính trị học tại Đại học Gonzaga, đăng trên trang The Conversation.

Hãy xét đến trường hợp theo dõi tỷ lệ tử vong ở sản phụ – vốn cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Từ năm 1987, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đã điều hành Hệ Thống Giám Sát Đánh Giá Nguy Cơ Thai Sản nhằm tìm hiểu nguyên nhân, thời điểm và địa điểm dẫn đến cái chết của thai phụ.

Đến tháng 4 năm 2025, chính quyền Trump đã cho tạm ngưng đơn vị phụ trách việc thu thập dữ liệu này.

Tính đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu từ BLS bị xoá hoặc can thiệp. Tuy nhiên, đã có những báo cáo cho thấy hiện tượng tương tự xảy ra ở nhiều cơ quan khác.

Bạch Ốc cũng đang giảm thiểu việc thu thập thông tin trên nhiều mặt trận — từ số người Hoa Kỳ có bảo hiểm y tế đến số học sinh ghi danh trong các trường công — đồng thời khiến dữ liệu do chính phủ quản lý trở nên khó tiếp cận với công chúng. Tổng thống Trump còn đang thúc đẩy giải thể một số cơ quan, như Bộ Giáo Dục, vốn chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu quan trọng liên quan đến nghèo đói và bất bình đẳng.

Không chỉ vậy, chính quyền còn bắt đầu xoá bỏ các trang mạng và kho dữ liệu từng dùng để phổ biến thông tin đến công chúng.

Dữ liệu là huyết mạch của mạng lưới an sinh

Là người nghiên cứu vai trò của dữ liệu trong quyết sách chính trị – đặc biệt là khi nào và vì sao giới chức chính phủ quyết định thu thập chúng – tôi nhận thấy dữ liệu tốt là yếu tố tối cần. Không chỉ đối với chính trị gia, mà còn đối với giới báo chí, giới vận động, và cử tri. Khi thiếu dữ liệu, việc xác định một chính sách đang thất bại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và càng khó hơn nữa khi muốn giúp đỡ những người không có thế lực chính trị.

Từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, tôi theo dõi sát sao các trường hợp gián đoạn, cắt giảm ngân sách hoặc loại bỏ dữ liệu liên quan đến các chương trình an sinh xã hội – như trợ cấp thực phẩm hay dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật.

Tôi cho rằng việc cản trở thu thập dữ liệu sẽ khiến người ta khó xác định ai đủ điều kiện hưởng các chương trình này, và hậu quả sẽ ra sao nếu họ bị mất quyền lợi. Tôi cũng tin rằng, sự thiếu vắng dữ liệu sẽ khiến các nhà vận động khó lòng phục hồi các chương trình an sinh trong tương lai.

Vì sao chính phủ phải thu thập dữ liệu?

Không thể đánh giá chính sách hay chương trình nào đang phát huy hiệu quả nếu không có dữ liệu đáng tin cậy, được ghi nhận liên tục qua thời gian.

Chẳng hạn, nếu không có hệ thống đo lường chính xác số người cần được trợ giúp lương thực, chính phủ sẽ không thể tính toán ngân sách cho Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), hay WIC – chương trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hay như dữ liệu về số người đủ điều kiện và đã ghi danh Medicaid trước và sau khi Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải Chăng (ACA) được ban hành vào năm 2010 – cho thấy hàng triệu người dân đã có bảo hiểm y tế.

Các trường đại học, tổ chức truyền thông, viện nghiên cứu và tổ chức phi lợi nhuận vẫn đang thu thập dữ liệu liên quan đến các chương trình an sinh và ảnh hưởng của chúng đối với người có thu nhập thấp. Những nỗ lực ngoài chính phủ này có thể sẽ tiếp tục, thậm chí tăng cường. Nhưng khó có khả năng những nỗ lực này có thể thay thế hoàn toàn hệ thống dữ liệu chính phủ – chưa nói đến chuyện thay thế toàn bộ.
Vì là cơ quan thực thi chính sách, chính phủ ở vị thế độc nhất để thu thập và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm qua thời gian dài. Đó là lý do vì sao việc xoá bỏ hàng ngàn trang mạng chính thức có thể để lại hậu quả lâu dài.

Chính sách thời Trump khác biệt ra sao?

Việc chính quyền Trump cho tạm ngưng, cắt giảm ngân sách và bóp nghẹt dữ liệu công là một sự đoạn tuyệt rõ rệt với các tổng thống trước.

Từ thập niên 1930, các nhà khoa học xã hội Hoa Kỳ và giới làm chính sách địa phương đã nhận ra tiềm năng của dữ liệu để xác định chính sách nào hiệu quả, chính sách nào phung phí. Kể từ đó, các nhà lập pháp ở cả hai phía chính trường đều dần quan tâm hơn đến việc sử dụng dữ liệu nhằm cải thiện hiệu năng chính phủ.

Phong trào này tăng mạnh từ năm 2001, khi Tổng thống George W. Bush xem việc chính phủ phải có trách nhiệm giải trình bằng kết quả đo lường là một ưu tiên hàng đầu.

Ông xem dữ liệu như công cụ quan trọng để giảm lãng phí và đo hiệu quả chính sách. Luật cải cách giáo dục No Child Left Behind do ông đề xướng đã mở rộng mạnh việc thu thập và công bố dữ liệu học sinh tại các trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12.

So với thời Obama và Biden

Tổng thống Barack Obama và Joe Biden đều xem dữ liệu là chìa khoá để đánh giá hiệu quả chính sách đối với người nghèo – nhóm vốn ít có tiếng nói chính trị.

Ông Obama thành lập một nhóm chuyên trách để tìm cách thu thập, phân tích và lồng ghép dữ liệu hữu dụng vào các chương trình an sinh. Ông Biden tiếp tục triển khai nhiều đề nghị từ nhóm này.

Chẳng hạn, ông yêu cầu thu thập và phân tích dữ liệu nhân khẩu khi đánh giá tác động của chính sách mới – từ thay đổi điều kiện vay mua nhà, mở rộng hạ tầng Internet, cho đến vận động người dân ghi danh vào Medicaid và Medicare.

Vì sao tái thiết sẽ rất khó

Khi không có đủ dữ liệu, việc bảo vệ các chương trình an sinh trở nên khó khăn hơn. Người ta khó chứng minh rằng việc giúp người nghèo đi khám bác sĩ, có thức ăn tươi hoặc chỗ ở ổn định là ít tốn kém hơn để mặc họ sống trong cảnh nghèo túng triền miên.

Chặn đứng việc thu thập dữ liệu cũng sẽ khiến việc phục hồi ngân sách sau khi một chương trình bị cắt hoặc đóng cửa trở nên gay go. Những người từng thụ hưởng sẽ khó thuyết phục được công chúng rằng cần đầu tư lại – hoặc lập chương trình mới.

Nếu không có đủ dữ liệu, ngay cả những chính sách thiện chí trong tương lai cũng có thể phản tác dụng – và gây khó khăn thêm cho những vấn đề vốn cần được giải quyết – ngay cả khi chính quyền Trump đã rời sân khấu chính trị.

Cung Đô biên dịch

Nguồn: Dịch từ bài gốc: “By firing the Bureau of Labor Statistics chief, the Trump administration raises concerns that it may further restrict the flow of essential government information” của Sarah James, đăng trên The Conversation ngày 17/07/2025, cập nhật 04/08/2025.
 

