ICE Sẽ Bắt Giữ Bất Kỳ Ai Đang Ở Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp, Không Chỉ Những Người Phạm Tội

08/08/202500:00:00(Xem: 360)
ICE-2
Hình chụp màn hình từ Youtube Face the Nation

(Robert Mullins International)  Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp.

Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng những người không phạm tội nhưng đang ở Hoa kỳ bất hợp pháp vẫn sẽ bị bắt giữ. Lý do là nhiều bang và thành phố không hợp tác với ICE, từ chối giao cho ICE những người di dân bất hợp pháp đang bị giam giữ trong nhà tù của họ.

Kết quả là: ICE buộc phải ra ngoài cộng đồng để bắt giữ những người di dân phạm tội. Trong những trường hợp đó, những người di dân không phải tội phạm cũng có thể bị bắt giữ.

Một phần trong số đó là do ông Trump đã ra lệnh cho ICE phải bắt giữ 3,000 người di dân bất hợp pháp mỗi ngày. ICE vẫn chưa đạt được con số đó. Giám đốc ICE cho biết cơ quan của ông đã nhận được hơn 70 tỷ Mỹ kim từ Quốc hội để giúp mở rộng chương trình trục xuất. Với số tiền này, Giám đốc ICE hy vọng sẽ đạt được mục tiêu 1 triệu vụ trục xuất trong một năm của ông Trump.

ICE đã bắt giữ gần 150,000 người di dân trong sáu tháng đầu năm nay và đã trục xuất khoảng 70,000 người có tiền án. Nhiều người trong số những người bị kết án này là do vi phạm các quy định về di trú hoặc vi phạm luật giao thông.

Giám đốc Lyons cho biết ICE sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích tại nơi làm việc vì những cuộc điều tra như vậy thường phát hiện ra tình trạng lao động cưỡng bức hoặc buôn người trẻ em.

Ông cũng nói rằng ICE không chỉ tập trung vào người di dân bất hợp pháp. ICE còn nhắm đến các doanh nghiệp Hoa kỳ đang bóc lột những người lao động này. ICE sẽ bắt giữ không chỉ người lao động nhập cư bất hợp pháp, mà cả những chủ sử dụng lao động của họ.

Hỏi Đáp Di Trú:

Hỏi: Quyền Giám đốc ICE - Todd Lyons đã nói gì về việc bắt giữ?

Đáp: Ông ấy xác nhận các đặc vụ ICE sẽ bắt giữ bất kỳ ai bị phát hiện đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, ngay cả những người không có tiền án. Ưu tiên hàng đầu của cơ quan này vẫn là "những kẻ tồi tệ nhất" (tội phạm nghiêm trọng), nhưng việc bắt giữ không có chủ đích kèm theo [bắt giữ những người không phải tội phạm] cũng sẽ được diễn ra trong quá trình thực thi pháp luật.

Hỏi: Vì sao ICE hiện đang nhắm đến những người di dân bất hợp pháp không có tiền án?


Đáp: Các thành phố và tiểu bang "trú ẩn" bảo vệ người di dân (sanctuary cities/states) không bàn giao những người di dân bất hợp pháp không có tiền án từ các nhà tù địa phương. Do đó, ICE buộc phải tiến hành các vụ bắt giữ tại cộng đồng, trong đó có thể bao gồm cả những người di dân không có phạm tội.

Hỏi: ICE dự kiến sẽ thực hiện bao nhiêu vụ bắt giữ mỗi ngày và mỗi năm?

Đáp: Tổng thống Trump đã ra lệnh cho ICE bắt giữ 3,000 người di dân bất hợp pháp mỗi ngày. Với ngân sách được cấp từ Quốc hội, ICE kỳ vọng sẽ trục xuất 1 triệu người mỗi năm. Trong sáu tháng đầu năm 2025, ICE đã bắt giữ gần 150.000 người di dân.

Hỏi: Kết quả đến thời điểm hiện tại trong năm 2025 là gì?

Đáp:     
- Gần 150,000 người di dân đã bị bắt giữ trong nửa đầu năm.
-Khoảng 70,000 vụ trục xuất liên quan đến những người có tiền án, mặc dù có nhiều người chỉ vi phạm nhẹ như lỗi di trú hoặc vi phạm giao thông.

Hỏi: Có phải là ICE cũng truy xét các chủ doanh nghiệp không?

Đáp: Đúng. ICE đang mở rộng các cuộc đột kích tại nơi làm việc và sẽ khởi tố những công ty Hoa Kỳ thuê lao động không có giấy phép. Giám đốc Lyons nhấn mạnh rằng việc thuê người di dân bất hợp pháp không phải là hành vi vô hại, vì các doanh nghiệp như vậy thường có liên quan đến việc cưỡng bức lao động hoặc buôn người trẻ em.

Hỏi: Những người phản đối đang nói gì?

Đáp:     
-Các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo về việc giam giữ hàng loạt những người di dân không có tiền án.
-Có những lo ngại về chính sách “thành phố trú ẩn” và sự mất lòng tin trong cộng đồng, đặc biệt là tại các nơi như Los Angeles và Khu vực Vịnh (Bay Area).
-Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh việc ICE được tăng cường quyền hạn bắt giữ mà không cần phiên điều trần tại ngoại (không có khả năng được đóng tiền bảo lãnh và thoát khỏi sự giam giữ của ICE).

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Đáp:
-Có thêm nhiều vụ bắt giữ tại cộng đồng đối với những người không có giấy tờ hợp pháp.
-Tiếp tục thực thi pháp luật tại nơi làm việc, nhắm vào các chủ lao động.
-Có những thách thức pháp lý về quyền được xét xử công bằng và cách đối xử đối với người bị giam giữ.
-Gia tăng các cuộc biểu tình công khai và các hành động pháp lý tại các thành phố trú ẩn bảo vệ người di dân.

Quý độc giả có thắc mắc hoặc nhu cầu về di trú xin liên lạc với một văn phòng RMI gần nhất: 408-294-3888 hoặc: 714-890-9933, 916-393-3388 hay qua email: [email protected]
 
 

