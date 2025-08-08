Hôm nay,  

Vì sao Đảng Cộng Hòa tước đoạt quyền hưởng ACA của di dân hợp pháp?

Covered California
Tại Covered California, 112.600 người nhập cư, tương đương gần 6% tổng số người đã ghi danh, sẽ mất trợ cấp thuế liên bang khi một điều khoản trong luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào năm 2027, theo dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. (Gabe Brison-Trezise/KFF Health News)
Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất.

Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Chính quyền Trump và các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội vừa thực hiện xong “thành tích” này.

Họ làm điều đó thông qua đạo luật thuế và chi tiêu khổng lồ mà Tổng Thống Donald Trump đã ký vào ngày 4 Tháng Bảy cùng với một loạt quy định mới do Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid ban hành. Những quy định này sẽ quản lý cách vận hành của các thị trường ACA.

Trong số nhiều điều khoản, có một điểm như sau: Một phần lớn người nhập cư hợp pháp hiện đang sử dụng các gói bảo hiểm y tế Obamacare sẽ mất khoản trợ cấp và buộc phải trả toàn bộ chi phí hoặc hủy bảo hiểm.

Như thế nghĩa là sao?

Tôi hiểu những người ủng hộ các chính sách mới nghĩ rằng chính phủ đang chi tiêu quá nhiều cho các khoản trợ cấp từ tiền thuế, đặc biệt là những người tin rằng thị trường bảo hiểm sức khỏe ACA có đầy gian lận. Đây cũng là điều dễ hiểu khi họ ủng hộ việc siết chặt quy trình ghi danh, xét duyệt cũng như cắt giảm trợ cấp. Nhưng việc tước đoạt bảo hiểm của những người đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ không phải là chính sách y tế. Đó giống như bản sao của những cuộc truy quét nhập cư liên bang ở Los Angeles và các nơi khác.

“Điều này đang tạo ra một môi trường rất cay nghiệt đối với họ, đặc biệt là khi họ đã phải rời bỏ quê hương do phải trải qua những cảnh sống rất đau thương,” Arturo Vargas Bustamante, giáo sư chính sách và quản lý y tế tại Trường Y Tế Công Cộng Fielding UCLA, cho biết. “Đối với những ai tin rằng chăm sóc sức khỏe là quyền con người, điều này chẳng khác nào loại bỏ hẳn một nhóm người ra khỏi một thứ đáng lẽ phải là hiển nhiên.”

Trong Covered California, theo dữ liệu của thị trường này, 112.600 người nhập cư, chiếm gần 6% tổng số người tham gia, sẽ mất trợ cấp thuế liên bang khi chính sách có hiệu lực vào năm 2027. Ở thị trường Massachusetts và Maryland, con số này gần 14%, theo giám đốc của họ là Audrey Morse Gasteier và Michele Eberle.

Vẫn chưa rõ chính xác những người nhập cư này đang nhận bao nhiêu tiền hỗ trợ tài chính thuộc các thị trường ACA. Tuy nhiên, tại Covered California, mức trợ cấp trung bình cho tất cả những người được hỗ trợ là $561/tháng, công ty bảo hiểm trả 80% trong tổng số $698 phí bảo hiểm trung bình hàng tháng của mỗi người. Và người nhập cư thường thu nhập thấp hơn mức trung bình, họ có khả năng nhận được mức trợ cấp cao hơn.

Những người nhập cư sẽ mất trợ cấp bao gồm: nạn nhân của buôn người, nạn nhân của bạo lực gia đình, cũng như người tị nạn đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Ngoài ra, những “Dreamers” (người nhập cư không giấy tờ đến Mỹ khi còn nhỏ) sẽ không còn đủ điều kiện để tham gia các chương trình bảo hiểm sức khỏe của thị trường ACA vì họ sẽ không được nhìn nhận là đang cư trú hợp pháp. Những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ không thể nhận bảo hiểm thông qua Covered California hoặc hầu hết các trị trường bảo hiểm ACA khác.

Gần 540.000 Dreamers ở Mỹ đến khi còn nhỏ mà không có giấy tờ nhập cư và đã được Tổng Thống Barack Obama cấp quy chế hợp pháp tạm thời vào năm 2012. Trong số đó, ước tính có 11.000 người sẽ mất bảo hiểm ACA, bao gồm 2.300 người ghi danh trong Covered California.

Những người ủng hộ thay đổi chính sách được quy định trong luật ngân sách và quy định của CMS (Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid) cho rằng đã đến lúc phải hạn chế cái mà họ gọi là lạm dụng hệ thống bắt đầu từ thời chính quyền Tổng Thống Biden với các khoản tín dụng thuế mở rộng và chính sách ghi danh quá linh hoạt.

Ông Brian Blase, chủ tịch Viện Y Tế Paragon có trụ sở tại Arlington, Virginia, nơi lập ra các văn bản chính sách nghiêng về thị trường tự do và ảnh hưởng đến các chính sách do Đảng Cộng Hòa thúc đẩy, cho biết: “Vấn đề là làm cho Obamacare hợp pháp và thực hiện theo đúng bản thảo chứ không phải theo những gì Biden đã biến dạng nó thành một chương trình gian lận và lãng phí.”


Tuy nhiên, ông Blase không nói nhiều về việc chấm dứt trợ cấp Obamacare cho những người nhập cư cư trú hợp pháp. Ông cho biết Viện Y Tế Paragon chưa tập trung nhiều vào vấn đề đó.

Jessica Altman, giám đốc điều hành Covered California, dự đoán phần lớn người nhập cư mất trợ cấp sẽ ngừng mua bảo hiểm. “Nếu nhìn vào mức thu nhập của những nhóm này, thì phần lớn họ sẽ không thể trả toàn bộ chi phí bảo hiểm để tiếp tục duy trì nó,” bà nói.

Ngoài những khó khăn của con người mà giáo sư Bustamante nói đến, làn sóng di dân có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của chương trình bảo hiểm cho 1,9 triệu người còn lại ghi danh trong Covered California. Nguyên nhân là do người nhập cư thường trẻ hơn so với số tuổi trung bình của người ghi danh và sử dụng ít nguồn lực y tế hơn, do đó giúp bù đắp chi phí cho những người cao tuổi và bệnh tật, những người có chi phí bảo hiểm cao hơn.

Dữ liệu từ Covered California cho thấy những người nhập cư bị ảnh hưởng bởi chính sách liên bang mới có rủi ro y tế thấp hơn đáng kể so với công dân Mỹ. Ngoài ra, tỷ lệ người nhập cư trong độ tuổi 26 đến 44 tại thị trường này cao hơn đáng kể, trong khi nhóm 55 đến 64 tuổi chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

Tuy nhiên, tình hình vẫn có thể kiểm soát được nếu chỉ có nhóm nhập cư trẻ rời bỏ chương trình. Nhưng khả năng này khó xảy ra. Thủ tục hành chính rườm rà hơn và chi phí tự chi trả cao hơn, đặc biệt nếu không còn các khoản tín dụng thuế ưu đãi thì có thể khiến nhiều người trẻ phải cân nhắc lại về bảo hiểm y tế.

Các khoản tín dụng thuế tăng cường thời Covid-19, vốn đã giúp số lượng người ghi danh vào thị trường ACA tăng hơn gấp đôi kể từ khi xuất hiện vào năm 2021, sẽ hết hạn vào cuối Tháng Mười Hai nếu không có quyết định nào từ Quốc Hội. Và cho đến nay, các dân biểu Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội dường như không có ý định gia hạn chúng. Việc chấm dứt các khoản tín dụng này sẽ đảo ngược phần lớn mức tăng số người đăng ký ghi danh đó bằng cách tăng số tiền người tiêu dùng phải tự chi trả cho phí bảo hiểm lên trung bình 66% tại Covered California và hơn 75% trên toàn quốc.

Và một phân tích của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cho thấy những người trẻ tuổi, khỏe mạnh không mua bảo hiểm sẽ dẫn đến kết quả tăng chi phí cao hơn theo thời gian.

Bên cạnh việc được hưởng ưu đãi giảm thuế, người tiêu dùng còn phải đối mặt thêm với những rào cản khác: Thời gian ghi danh hàng năm cho Covered California và các thị trường bảo hiểm khác sẽ ngắn hơn hiện tại. Các thời gian ghi danh đặc biệt dành cho người có thu nhập thấp nhất sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Cũng như không còn quy trình tự động gia hạn, vốn đã đơn giản hóa đáng kể cho phần lớn người ghi danh tại Covered California và một số thị trường bảo hiểm khác. Người ghi danh sẽ không còn có thể bắt đầu bảo hiểm được trợ cấp như hiện tại nữa, trước khi tất cả thông tin cá nhân của họ được xác minh đầy đủ.

“Ai là những người sẽ phải dành hàng giờ đồng hồ để xử lý những loại thủ tục giấy tờ như thế?” Morse Gasteier nói. “Họ là những người mắc bệnh mãn tính. Họ có những vấn đề về chăm sóc sức khỏe cần được giải quyết. Những người mà chúng ta hy vọng không phải loay hoay với những thủ tục rườm rà đó sẽ là những người trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn.”

Tuần trước, California và 20 tiểu bang khác đã đệ đơn kiện liên bang nhằm ngăn chặn một số thủ tục hành chính rườm rà trong quy định của CMS, vốn tạo ra “những rào cản vô lý đối với phạm vi bảo hiểm.” Bộ Trưởng Tư Pháp California ông Rob Bonta cho biết ông và các tổng chưởng lý khác hy vọng tòa án sẽ ra phán quyết trước khi quy định này có hiệu lực vào ngày 25 Tháng Tám.

“Chính quyền Tổng Thống Trump tuyên bố rằng quy luật của họ sẽ ngăn chặn gian lận,” ông Bonta nói. “Rõ ràng đây là những gì vấn đề cho thấy như thế. Tuy nhiên đây lại là một động thái chính trị khác nhằm trừng phạt các cộng đồng dễ bị tổn thương bằng cách tước bỏ quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu và làm suy yếu Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng.”

---
Bài phóng sự do KFF Health News thực hiện. KFF Health News là cơ quan truyền thông quốc gia chuyên cung cấp thông tin chuyên sâu về các vấn đề y tế – một trong những chương trình hoạt động chính của KFF – nguồn thông tin độc lập về nghiên cứu chính sách y tế, thăm dò ý kiến, và báo chí. KFF Health News là nhà xuất bản của California Healthline, một dịch vụ độc lập về biên tập thuộc Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe California. 
 

