Sky River Casino Kỷ Niệm 3 Năm Hoạt Động Với Chương Trình Biếu Tặng Cú Ăn Ba Ngoạn Mục Trị Giá $300,000

Elk Grove, CA - Tháng 8 này, Sky River Casino chào mừng cột mốc 3 năm hoạt động một cách hoành tráng với chương trình Biếu Tặng Cú Ăn Ba Ngoạn Mục trị giá $300,000, mang đến các cơ hội thắng lớn chưa từng có cho quý khách xuyên suốt tháng. Sự kiện đặc biệt này tiếp tục khẳng định cam kết của sòng bạc trong việc mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao và tri ân các khách hàng thân thiết.

Trong suốt tháng Tám, tháng kỷ niệm của Sky River Casino, khách hàng có cơ hội trúng thưởng lớn thông qua chương trình Biếu Tặng Cú Ăn Ba Ngoạn Mục $300,000. Khách chơi có thể tích lũy vé số mỗi ngày bằng cách chơi máy kéo và bài bàn, sau đó hòa mình vào không khí sôi động mỗi tối thứ Bảy để có cơ hội nhận Chơi Miễn Phí hoặc trở thành người chắc chắn chiến thắng giải tiền mặt $30,000. Chương trình diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy trong tháng Tám, từ 7PM đến 10PM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới $300,000 xuyên suốt tháng.

Niềm vui không dừng lại ở chương trình kỷ niệm. Giải Đấu Blackjack Hàng Tuần đình đám của Sky River Casino vẫn đang tiếp diễn, mời gọi tất cả người chơi Blackjack nhập cuộc mỗi thứ Tư từ 5PM đến 10PM, kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Người tham gia có cơ hội chia sẻ quỹ giải thưởng $10,000 mỗi tuần, với một người chiến thắng chắc chắn nhận được $5,000 bằng Chip Khuyến Mãi.

Giải đấu mang lại giá trị tuyệt vời cho các thành viên Sky River Rewards, với lượt tham gia chơi đầu tiên hoàn toàn miễn phí và cơ hội Mua Chơi Lại với giá $50. Chương trình khuyến mãi đang diễn ra này đã trở thành truyền thống đêm thứ Tư cho những khách đam mê Blackjack nghiêm túc, muốn thử sức với các đối thủ khác và cạnh tranh để giành lấy những phần thưởng hấp dẫn.

Khách tham gia phải là thành viên Sky River Rewards và từ 21 tuổi trở lên để tham gia các chương trình ưu đãi này. Thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình ưu đãi có tại Sky River Rewards Club và trên SkyRiver.com . Đam mê cờ bạc? Gọi 1-800-GAMBLER.

Những chương trình ưu đãi mùa hè này tiếp tục củng cố danh tiếng của Sky River Casino như một điểm đến chơi game hàng đầu tại Bắc California, luôn tiên phong mang đến các trải nghiệm khuyến mãi độc đáo cùng những dòng máy kéo mới hot nhất hiện nay.

Để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến mãi tháng Bảy, các lựa chọn trò chơi, ẩm thực, giải trí và chương trình Sky River Rewards của Sky River Casino, hãy truy cập www.SkyRiver.com

Tham gia Chương trình Tưởng thưởng Sky River Rewards







Sky River Rewards, một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bạc ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, dùng ví không dùng tiền mặt, và hơn thế nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để quý vị nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín Dụng Ăn Uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy đến Sky River Rewards Club hoặc kiosk đăng ký tại cơ sở sòng bạc để đăng ký tham gia. Kiếm 25 Tín Dụng Cấp Bậc cùng ngày để có cơ hội nhận lên tới $2,500 Chơi Máy Kéo Miễn Phí.

Thông tin về Sky River Casino