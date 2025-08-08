Hôm nay,  

Mười chỉ dấu cho thấy kinh tế Mỹ đang suy giảm.

Bài viết của The Economist, đăng ngày 14 tháng 3, cập nhật 2 tháng 8, 2025, cho thấy những dấu hiệu rõ rệt rằng Trumponomics – chính sách kinh tế dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump – đang bắt đầu gây suy yếu nền kinh tế Hoa Kỳ.
  1. Tăng trưởng GDP giảm tốc: Dữ liệu từ hai quý đầu năm 2025 cho thấy tổng sản lượng quốc gia đang yếu đi. Trong quý I, doanh nghiệp đổ xô nhập hàng trước hạn áp thuế khiến số liệu thương mại bị bóp méo và GDP sụt giảm. Quý II có nhích lên trở lại, nhưng đà tiến nhìn chung đã suy kém.
  2. Chi tiêu tư nhân suy giảm: Khi loại bỏ các yếu tố tạm thời, phần “cốt lõi” của GDP – tức chi tiêu và đầu tư của tư nhân – cũng đang yếu rõ rệt. Dữ liệu việc làm kém, kèm theo các điều chỉnh giảm, cho thấy nguy cơ suy thoái đang lộ dần.
  3. Lạm phát tăng trở lại: Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo phổ biến của Ngân Hàng Trung Ương – đã vượt mức mục tiêu 2%, lên 2.6% trong tháng 6. Thuế nhập cảng của ông Trump bắt đầu đẩy giá hàng hóa lên, khiến Fed khó nới lỏng lãi suất.
  4. Thị trường chứng khoán biến động: Dù S&P 500 từng đạt mức cao kỷ lục, các đợt áp thuế cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đã khiến chỉ số này sụt 2.5% trong một tuần. Thị trường thế giới cũng bị giảm theo.
  5. Niềm tin tiêu dùng suy sụp: Chỉ số của Đại học Michigan xuống mức thấp nhất từ giữa năm 2022, còn chỉ số của Conference Board chạm đáy từ năm 2011. Người dân lo ngại nhất là lạm phát kéo dài. Dù khảo sát có thiên lệch chính trị, các chỉ số khác cũng phản ảnh viễn cảnh u ám.
  6. Nguy cơ tiêu dùng giảm: Dù doanh số bán lẻ chưa sụp, nhưng đà tiêu xài có thể suy yếu nếu tâm lý e ngại kéo dài. Chi tiêu của người dân chiếm khoảng hai phần ba GDP – nếu giảm, toàn bộ nền kinh tế sẽ bị kéo theo.
  7. Việc làm có dấu hiệu suy yếu: Tỷ lệ thất nghiệp còn thấp, nhưng tốc độ tuyển dụng đã giảm hẳn. Dù thị trường lao động từng chống chọi được các đợt siết lãi suất trước đây, lần này ảnh hưởng từ trí tuệ nhân tạo và thương chiến có thể khác.
  8. Sự bất ổn về chính sách gia tăng: Chỉ số bất định kinh tế (EPU) – đo mức rối loạn chính sách qua truyền thông và giới phân tích – tăng vọt trở lại từ đầu năm. Khi viễn ảnh sáu tháng tới đã khó đoán, ít ai dám chi tiêu hay đầu tư dài hạn.
  9. Ngân sách phình to, trái với cam kết: Dù ông Trump hứa cắt $2 ngàn tỷ mỗi năm, thực tế ngân khố vẫn chi nhiều hơn các năm trước. Cơ quan DOGE được lập ra để cắt giảm lãng phí, nhưng chưa thấy hiệu quả. Tình trạng tài khóa vẫn nguy ngập.
  10. Địa ốc và tiền tệ cùng đối diện khó khăn: Lãi suất vay mua nhà vẫn cao (6.81% cho kỳ hạn 30 năm), khiến giao dịch nhà đất ế ẩm. Đồng đô-la yếu đi – đúng theo chủ trương của ông Trump – nhưng hệ quả là giá hàng nhập tăng, góp phần đẩy lạm phát lên thêm.
Tóm lại, trái với kỳ vọng rằng Trumponomics sẽ đem lại sức bật mới, sáu tháng đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump chứng kiến một loạt biện pháp thiếu mạch lạc: chiến tranh thương mại, tấn công định chế và bội chi ngân sách. Các vết rạn đó đang dần in dấu trong dữ liệu kinh tế.
 

Bốn năm sau khi dịch bệnh làm giá cả leo thang, tiền lương của người lao động tại Hoa Kỳ vẫn chưa bắt kịp chi phí sinh hoạt. Chỉ số Lương so với Vật giá 2025 của Bankrate cho thấy mức tăng lương trung bình thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng vật giá trong giai đoạn này. Điều đó đồng nghĩa mức tăng lương của người đi làm chưa đủ bù đắp giá cả đắt đỏ, khiến đời sống nhiều gia đình tiếp tục chật vật. Khảo sát CBS News hồi tháng 7 cho thấy 55% dân Mỹ đánh giá kinh tế “xấu” hoặc “khá xấu”, ba phần tư nói rằng thu nhập không theo kịp vật giá. Đa số cũng nhận thấy giá hàng hóa lại tăng thêm trong những tuần gần đây và dự đoán sẽ còn tiếp diễn.

Thuế quan là một thứ thuế tiêu thụ. Nó ảnh hưởng lên tất cả những hàng hóa liên quan mà công ty nhập cảng Mỹ và người tiêu thụ Mỹ phải trả toàn phần hay từng phần. Do đó thuế quan ảnh hưởng đến lạm phát ở nước Mỹ. Các kinh tế gia của Goldman Sachs ước tính rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả 70% chi phí trực tiếp của thuế quan. Vào tháng 5, Walmart cho biết họ sẽ buộc phải tăng giá để ứng phó với thuế quan. Ralph Lauren cũng cho biết họ đang xem xét việc tăng giá quần áo. Theo dữ liệu của Cục Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics) công bố vào hôm qua 15/7, lạm phát hàng năm đã tăng lên 2.7% trong tháng 6, từ mức 2.4% của tháng 5, theo chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index - CPI). CPI cốt lõi (core CPI), không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng lên 2.9%, so với mức 2.8% của tháng 5.

Cục Dự Trữ Liên Bang hiện trong tư thế chờ đợi vì tác động kinh tế của thuế quan vẫn chưa chắc chắn. Chủ Tịch Powell nói rằng phí tổn chờ đợi để tìm hiểu thêm về nền kinh tế là “khá thấp”. Ông muốn chờ đợi để xem các chính sách của Tổng thống Trump sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào về lãi suất.

"Tổng thống Trump gọi đó là 'Ngày Giải Phóng'. Tôi sẽ gọi đó là 'Ngày Lạm Phát', vì hoàn toàn rõ ràng rằng mức thuế này sẽ làm tăng giá ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.” Phó Thủ tướng Bỉ Maxime Prévot tuyên bố: “Chơi với diêm, Hoa Kỳ sẽ bị cháy rụi”. Ông nói thêm rằng “thật đáng tiếc khi Hoa Kỳ đơn phương tấn công trật tự thương mại toàn cầu bằng cách áp dụng thuế quan đối với mọi người và đặc biệt là đối tác của mình”.

Điều gì thực sự xảy ra khi niềm tin nơi người đàn ông ở Tòa Bạch Ốc đang lung lay? Chúng ta sắp tìm ra câu trả lời rồi. “Ông ta không thể cho biết khi nào Canada sẽ tổ chức bầu cử. Chuyện gì thực sự đang diễn ra ở đó? Ông ta đang cố gắng duy trì quyền lực phải không?” Donald Trump đã viết trên mạng xã hội sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau vào tuần trước.

Tổng Giám đốc Điều Hành Ford Jim Farley, tại một hội nghị đầu tư vào tháng 1: "Thành thật mà nói. Về lâu dài, mức thuế quan 25% trên khắp biên giới Mexico và Canada sẽ tạo ra một lỗ hổng trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ mà chúng ta chưa từng thấy."

Nhiều người Việt các tiểu bang khác, khi tới thăm Quận Cam, bước vào Phước Lộc Thọ, sẽ kinh ngạc khi thấy hàng loạt áo dài sản xuất từ Việt Nam được may khéo, kiểu dáng tân kỳ, bán chỉ có 10 USD một áo. Rẻ kinh khủng, nhưng đồng bào mình ở quê nhà sống nhờ như thế. Rồi tới những món hàng nghệ thuật như đồ gốm sứ, vòng tay, tràng hạt, nón lá, đồ chơi trẻ em... đều bán rất rẻ. Chúng ta thắc mắc tại sao lại rẻ như thế. Hẳn nhiên, khi vào Phố Tàu Los Angeles, bạn cũng sẽ có những kinh ngạc tương tự với áo sường sám và các món tương tự từ nhiều thị trấn Hoa Lục. Nếu có chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tất cả những hàng hóa trong Phố Tàu Los Angeles sẽ tăng giá, và tại Phước Lộc Thọ, hy vọng, sẽ giữ giá y nguyên, nếu các nguyên vật liệu Việt Nam sản xuất không phải mua từ Hoa Lục. Tuy nhiên, sẽ tới lúc, khi đọc các bản báo cáo về bất quân bình thương mại, Tổng Thống Donald Trump trong cơn phẫn nộ thường trực bỗng nhiên thấy rằng cần áp thuế quan trên hàng Việt Nam.

Khi Trump rời Nhà Trắng vào tháng 1, 2021, tỉ lệ thất nghiệp là 15%. 20 triệu việc làm mất trong 2020. Kinh tế thu nhỏ lại -2.8%. Chỉ số chứng khoán Dow Jones dưới 20,000. Chính sách thuế thất bại. Giảm $1.9 ngàn tỉ cho giới giầu và các đại công ty làm ngân sách quốc gia thiếu hụt 5.4 lần từ $585 tỉ trong tài khóa 2026 lên đến $3,132 tỉ vào tài khóa 2020 và nợ công tăng thêm $8 ngàn tỉ trong bốn năm. Kinh tế chỉ phát triển trung bình hàng năm được 0.95% thay vì 4% - 6% như Trump dự trù.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm nay ở Davos, nơi 60 Tổng Thống và Thủ Tướng, 800 lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận tập họp để thảo luận về những thách thức lớn của thời đại chúng ta, Trí tuệ nhân tạo, AI, lần này đã trở thành chủ đề làm lu mờ mọi chủ đề khác. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng ảnh hưởng đến chúng ta, ngoài việc có thể xử dụng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến nền kinh tế, AI cũng ngày càng có vẻ là một phần của bộ máy chiến tranh, hay ngay cả trong thị trường lao động AI cũng cho thấy sự hiệu quả rõ ràng hơn, AI, trí tuệ nhân tạo là siêu năng lực vừa có thể hủy diệt mà cũng vừa có thể cải thiện, là rủi ro cũng như là cơ hội.

Lịch sử kinh tế của Mỹ là chu kỳ giữa sự các đợt tăng trưởng và suy thoái kinh tế. Gần đây nhất là sự tăng trưởng kinh tế từ thời Tổng Thống Obama, kéo dài sang thời Tổng Thống Trump trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Tổng Thống Biden nhậm chức trong thời điểm nền kinh tế Mỹ bắt đầu có những dấu hiệu suy thoái. Theo các nhà hoạch định chính sách, hiếm khi các chính sách giảm lạm phát được áp dụng mà không xảy ra suy thoái. Nhưng có vẻ như lần này điều này có thể xảy ra.
