Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Năm 7/8

Lệnh áp thuế quan đối ứng mới nhất của Tổng thống Trump đối với hàng chục đối tác thương mại đã chính thức có hiệu lực vào rạng sáng thứ Năm 7/8 (Đồ họa: Việt Báo)

Nửa đêm về sáng, thuế quan mới của Trump có hiệu lực

Lệnh áp thuế quan đối ứng mới nhất của Tổng thống Trump đối với hàng chục đối tác thương mại đã chính thức có hiệu lực vào rạng sáng thứ Năm 7/8. Trump viết trên Truth Social Media thông báo ngay thời gian nửa đêm về sáng: “ĐẾN NỬA ĐÊM RỒI!!! HÀNG TỶ ĐÔ LA THUẾ QUAN ĐANG TUỒN VÀO HOA KỲ.”

Trang mạng mua bán trực tuyến khổng lồ Amazon chịu ảnh hưởng ngay lập tức. Một cuốn lịch 3D năm 2025 với giá $6.00 nằm trong giỏ hàng ngày 6/8, sáng thứ Năm đã tăng lên $6.99.

Trong một nội dung khác cũng đăng vào sáng thứ Năm, Trump viết: “Thuế quan đang đổ vào Hoa Kỳ ở mức không thể tưởng tượng nổi!” Tuần trước, tổng thống đã ký một sắc lệnh hành pháp, công bố mức thuế quan mới và trì hoãn ngày áp dụng khoảng một tuần. Giờ đây, phần lớn tất cả hàng nhập khẩu sẽ phải chịu mức thuế 10%. Một số quốc gia sẽ phải chịu mức thuế nhập cảng cao hơn, chẳng hạn như Syria là 41%, Lào là 40% và Thụy Sĩ là 39%. Indonesia và Thái Lan sẽ phải chịu mức thuế 19%, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu đang xem xét mức thuế ở 15%.

“Điều duy nhất có thể ngăn cản sự vĩ đại của nước Mỹ là một tòa án cánh tả cấp tiến muốn thấy đất nước chúng ta thất bại,” Trump viết bằng chữ in hoa, ám chỉ một vụ kiện đang diễn ra tại tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, nơi đang xem xét liệu ông có vượt quá thẩm quyền của mình khi áp đặt mức thuế quan “có đi có lại” hay không.

Ấn Độ hiện sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 50%, dự trù có hiệu lực sau ba tuần nữa. Trump đã tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập cảng từ Ấn Độ vào Mỹ thêm 25% vào thứ Tư, liên quan đến việc New Delhi mua dầu của Nga. Hành động này được đưa ra sau khi đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm ở Ukraine.

Kể từ thông báo của chính quyền Donald Trump vào cuối thứ Năm tuần trước, các chính phủ trên khắp thế giới đã chạy đua để nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm tránh thuế nhập cảng mà họ lo ngại có thể ngăn cản các nhà đầu tư và dẫn đến mất việc làm.

Trump – Putin sẽ gặp nhau

Điện Kremlin xác nhận với truyền thông cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Putin có thể diễn ra trong vài ngày tới.

"Theo đề xướng từ phía Hoa Kỳ, về nguyên tắc, chúng tôi đã thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới,” hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 7/8 dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin nói. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện phi quân sự vào Ukraine vào năm 2022.

Tổng thống Putin nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng cuộc gặp “có thể được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.” Điện Kremlin dẫn lời Putin phát biểu trong chuyến thăm Moscow của Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, “chúng tôi có nhiều bạn bè sẵn sàng giúp chúng tôi tổ chức các sự kiện như thế này. Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một trong những người bạn như vậy. Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định, và quốc gia đó sẽ là nơi thích hợp cho một cuộc gặp gỡ.”

Trợ lý chính sách đối ngoại Ushakov cho biết đặc phái viên của Trump, ông Steve Witkoff là người đề xướng về một hội nghị thượng đỉnh, trong cuộc hội đàm kéo dài ba hôm thứ Tư 6/8 liên quan đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ushakov cũng cho biết Witkoff đã đề nghị cuộc đàm phán ba bên, bao gồm cả tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nhưng phía Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sự tham dự của Tổng Thống Zelenskyy. Ba vòng đàm phán trực tiếp trước đó giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ đều không có kết quả, bất chấp sự hối thúc từ Tổng thống Trump.

Thị trường Nga và đồng rúp (đơn vị tiền tệ Nga) tăng giá sau tin tức này. Tin về cuộc gặp giữa Trump và Putin diễn ra một ngày trước hạn chót trong tối hậu thư của tổng thống Trump đặt ra cho Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt và thuế quan mới.

Trump ra lệnh Bộ Thương Mại khởi sự cách điều tra dân số mới trái với Hiến Pháp

Lần đầu tiên, cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ sẽ loại trừ di dân chưa có tư cách pháp nhân, theo lệnh của Tổng thống Trump chỉ thị cho Bộ Thương Mại Hoa Kỳ sáng thứ Năm 7/8.

Trump viết trên Truth Social: “Tôi yêu cầu Bộ Thương Mại lập tức tiến hành một cuộc thống kê dân số mới bằng cách thu thập dữ liệu có độ chính xác cao dựa trên dữ kiện và số liệu hiện thời, và quan trọng là sử dụng kết quả và dữ liệu từ cuộc bầu cử tổng thống 2024. Dân nhập cư bất hợp pháp sẽ không được tính đến trong cuộc thống kê dân số.”

Tu chính án thứ 14 của Hiến Pháp Hoa kỳ ghi rõ “toàn bộ số người ở mỗi tiểu bang” phải được đưa vào số liệu thống kê điều tra dân số để xác định cách các tổng thống và thành viên của Quốc hội được bầu. Điều này có nghĩa rằng tất cả mọi người, dù là công dân và không phải công dân, có “nơi thường trú” tại Hoa Kỳ đều được tính vào dân số thường trú trong cuộc điều tra dân số.

Theo trang mạng của Hiến Pháp, cuộc điều tra dân số được thiết kế để thống kê toàn bộ cư dân Hoa Kỳ, diễn ra 10 năm một lần. Dữ liệu thu thập được trong cuộc điều tra dân số sẽ quyết định số ghế tại Hạ Viện mà mỗi tiểu bang có, và nó cũng được sử dụng để phân bổ hàng trăm tỷ đô la ngân sách liên bang cho các cộng đồng địa phương. Lệnh của tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc đang cố gắng thúc đẩy các tiểu bang Cộng Hòa vẽ lại bản đồ Quốc Hội mới có lợi hơn cho Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Năm 2020, tổng thống Trump đã từng kêu gọi loại trừ người nhập cư chưa có giấy tờ khỏi số liệu điều tra dân số dùng để phân bổ. Nỗ lực này đã bị tòa án bác bỏ và Tối Cao Pháp Viện cũng từ chối, tuyên bố vụ kiện là quá sớm do còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết và những thách thức trong quá trình thực hiện. Một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nếu những người nhập cư trái phép bị loại khỏi cuộc điều tra dân số từ năm 2020, ba tiểu bang có thể mất một ghế trong Quốc Hội.

Nếu chính quyền tổng thống Trump cố gắng tiếp tục áp dụng lệnh này một lần nữa, rất có thể sẽ có một vụ kiện tụng mới. Newsweek nhận định số phận của sắc lệnh này của Trump phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thách thức pháp lý, năng lực hành chính, và lập trường của các tòa án tiểu bang và liên bang.

Trump ký lệnh cho phép đầu tư tiền điện tử vào quỹ hưu trí 401(k)

Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm 7/8, cho phép các tài sản thay thế như vốn cổ phần tư nhân, tiền điện tử và bất động sản được đưa vào các quỹ hưu trí 401(k), theo một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói với NBC News.

Theo CNBC, với sắc lệnh hành pháp này, Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ sẽ xem lại hướng dẫn về các khoản đầu tư thị trường tư nhân vào quỹ hưu trí 401(k) và các kế hoạch khác có trong Đạo luật An sinh Thu nhập Hưu trí Nhân viên từ năm 1974 (ERISA). Luật liên bang đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho hầu hết các chương trình hưu trí.

Tin từ Bloomberg cho biết Tổng thống Trump dự trù sẽ ký sắc lệnh hành pháp vào buổi trưa hôm nay. Sắc lệnh hành pháp này được cho là một thắng lợi lớn khác của Trump trong nỗ lực thúc đẩy việc áp dụng việc đầu tư tiền ảo (bitcoin) trong nhiệm kỳ thứ hai. Giá Bitcoin đã tăng vọt vào thứ Năm sau khi truyền thông loan tin về sắc lệnh hành pháp mới của Trump. Các cổ phiếu vốn tư nhân như Apollo Group đã tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm.

Tổng thống sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer hợp tác với các quan chức tại Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, và các cơ quan quản lý liên bang khác để xác định liệu có cần thay đổi quy định để hỗ trợ sắc lệnh này hay không.

Trong một phúc trình tài chánh công bố từ Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ vào ngày 13/6 vừa qua, gia đình tổng thống Trump tiếp tục hưởng lợi tức từ hàng loạt tài sản địa ốc và các đề án kinh doanh, một trong số đó có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la. Một trong những nguồn lợi tức lớn nhất là $57,355,532 từ cổ phần tại World Liberty Financial, hệ thống quản lý tiền ảo ra mắt vào năm ngoái. Bản phúc trình cho thấy doanh số bán mã kỹ thuật số tại World Liberty giúp ông Trump và gia đình thu được lợi tức đồ sộ. Ba người con trai của ông Trump – Donald Jr., Eric và Barron – được nêu tên trên trang mạng công ty là các nhà đồng sáng lập.

Bộ Nội An bỏ giới hạn độ tuổi khi tuyển đặc vụ ICE

Bộ trưởng Bộ Nội An (DHS) Kristi Noem thông báo qua một video đưa lên mạng xã hội rằng sẽ bỏ giới hạn độ tuổi khi tuyển đặc vụ cho Cảnh Sát Di Trú (ICE) nhằm tăng nhân sự sau khi Quốc Hội thông qua dự luật tăng ngân sách “khủng” cho cơ quan này.

Trong thông cáo báo chí của DHS cho hay, họ bỏ giới hạn độ tuổi để “có thêm càng nhiều người yêu nước hội đủ tiêu chuẩn gia nhập ICE” – vốn cơ quan chính chịu trách nhiệm thực hiện lời hứa tổng thống Donald Trump lúc vận động tranh cử là tiến hành chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử Mỹ.

Kristi Noem trả lời phỏng vấn của đài Fox News, nói ICE có thể sẽ tuyển người từ 18 tuổi. “Miễn là 18 tuổi trở lên, cứ ghi danh và gia nhập ICE. Chúng tôi sẽ huấn luyện và trang bị để quý vị sẵn sàng ra đường giúp bảo vệ người dân.” Theo DHS, tất cả người mới được tuyển sẽ được kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm ma túy, và phải hoàn tất bài kiểm tra thể lực.

Thứ Năm tuần trước, DHS loan báo ICE gửi thư mời làm việc cho hơn 1,000 người sau ngày 4/7, ngày Trump ký dự luật ngân sách đã được Quốc Hội thông qua, trong đó bao gồm khoảng $170 tỷ dành cho an ninh biên giới và chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền trong năm năm. Lực lượng đặc vụ ICE được trợ cấp $76.5 tỷ, tăng gần gấp 10 ngân sách thường niên hiện tại của cơ quan này. Họ sẽ dành khoảng $45 tỷ xây thêm trại giam người nhập cư, và gần $30 tỷ mướn thêm 10,000 nhân viên để có thể đạt chỉ tiêu trục xuất 1 triệu người mỗi năm. Tòa Bạch Ốc từng loan báo số lượng nhân viên ICE sẽ tăng từ 20,000 lên khoảng 30,000 người.

Giám đốc FBI nhận can thiệp vụ tìm các dân biểu Dân Chủ Texas

Thượng Nghị sĩ John Cornyn (Đảng Cộng Hòa, Texas) cho biết Giám đốc FBI Kash Patel đã chấp thuận yêu cầu vào cuộc, hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương xác định vị trí tạm trú của các dân biểu Dân Chủ Texas.

Cornyn nói trong một tuyên bố sáng thứ Năm: “Tôi tự hào thông báo rằng Giám đốc Kash Patel đã chấp thuận yêu cầu của tôi về việc FBI hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương xác định vị trí các nghị sĩ Dân chủ bỏ trốn khỏi Hạ Viện Texas. Tôi cảm ơn ttổng thống Trump và Giám đốc Patel đã ủng hộ và nhanh chóng hành động theo lời kêu gọi của tôi nhằm buộc những nhà lập pháp này phải chịu trách nhiệm về việc bỏ trốn khỏi Texas.”

Trong một lá thư ngày 5/8, Cornyn đã yêu cầu Patel gửi nhân viên FBI “thực hiện bất kỳ hành động phù hợp nào để hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật của tiểu bang Texas nhằm tìm ra hoặc bắt giữ những người có thể là vi phạm pháp luật đã trốn khỏi tiểu bang” nhằm chặn việc phân chia lại khu vực bầu cử do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo.

Các nhà lập pháp Dân Chủ tiểu bang đã rời Texas để Hạ Viện không đạt được số phiếu cần thiết thông qua dự luật phân chia lại khu vực bầu cử của Đảng Cộng Hòa. Hôm sáng Thứ Tư 6/8, các dân biểu này phải sơ tán khỏi một khách sạn ở ngoại ô Chicago, Illinois sau khi có tin nhắn đe dọa đánh bom khách sạn. Cuộc họp báo dự trù có sự tham gia của Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin phải hủy bỏ.

UCLA bị chính quyền Trump cắt hơn nửa tỷ tiền trợ cấp nghiên cứu

UCLA chính thức công bố số tiền trợ cấp bị chính quyền Tổng Thống Trump chặn là $584 triệu, cao hơn nhiều so với con số ước tính hồi tuần trước khi Bộ Tư Pháp (DOJ) công bố sẽ điều tra đại học này có vi phạm luật dân quyền hay không. Cuộc điều tra của DOJ bắt nguồn từ vụ UCLA bị cáo buộc không bảo vệ sinh viên và nhân viên người Do Thái trước nạn bài Do Thái trong trường.

Như vậy UCLA là trường đại học công lập đầu tiên bị chính quyền Trump nhắm mục tiêu vào các khoản tài trợ liên bang, viện dẫn cáo buộc vi phạm quyền công dân liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và chính sách ưu tiên dành cho người nhập cư. Chính quyền Trump đã đóng băng hoặc tạm dừng tài trợ liên bang do những cáo buộc tương tự đối với các trường đại học tư thục khác.

"Nếu các khoản tài trợ này tiếp tục bị đình chỉ, điều đó sẽ gây thiệt hại cho UCLA và người Mỹ trên toàn quốc,” viện trưởng Julio Frenk tuyên bố, đồng thời lưu ý đến hàng năm nghiên cứu khác nhau mà trường đại học này đang thực hiện. Các khoa bị ảnh hưởng phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Quỹ Khoa học Quốc gia, Viện Y tế Quốc gia và Bộ Năng lượng.

Ông James Milliken, người vừa mới lên làm chủ tịch hệ thống đại học University of California (UC), chưa cho biết giới chức UC sẽ tỏ thái độ thế nào khi nói chuyện với giới chức DOJ về lời cáo buộc nêu trên. Trong thông báo do UC đưa ra sáng thứ Tư, ông Milliken một lần nữa khẳng định UCLA đồng ý “đối thoại với chính quyền liên bang.” Ông nói: “Ngay bây giờ, mục tiêu của chúng tôi là thấy $584 triệu tiền liên bang trợ cấp đang bị chặn và có thể mất, được giải ngân cho đại học này càng sớm càng tốt.”

Ông Julio Frenk, hiệu trưởng UCLA Trong thư gửi ra toàn trường sáng Thứ Tư và chia sẻ với Politico, , xác nhận số tiền trợ cấp hơn nửa tỷ “bị chặn và có thể mất.” Theo dự trù, số tiền đó dành cho hàng trăm dự án nghiên cứu trong một loạt lĩnh vực khác nhau, theo ông Frenk.

Vào tháng trước, Đại học Columbia University đã đồng ý chi trả $200 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp các cuộc điều tra về cáo buộc của chính phủ rằng trường đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử liên bang. Thỏa thuận này giúp khôi phục hơn $400 triệu đô la tiền tài trợ nghiên cứu trường nhận từ liên bang.

OpenAI sẽ trao ChatGPT cho chính phủ với giá $1

Công ty trí tuệ thông minh OpenAI tuyên bố sẽ cung cấp sản phẩm ChatGPT Enterprise cho các cơ quan liên bang Hoa Kỳ với giá $1 đô la trong năm tới, giúp lực lượng hành pháp liên bang toàn quyền tiếp cận công nghệ “gần như miễn phí.”

Hành động này cho thấy nỗ lực của OpenAI trong chiến lược tăng cường mối quan hệ với các nhà lập pháp và cơ quan quản lý trong những tháng gần đây. Văn phòng đầu tiên sẽ hoạt động ở Washington, D.C. vào đầu năm tới. Các cơ quan liên quan tham gia sẽ được tiếp cận các mô hình tiên tiến của mình thông qua ChatGPT Enterprise, đồng thời sẽ cung cấp quyền truy cập vào các tính năng như Chế độ Giọng nói Nâng cao trong thời hạn 60 ngày.

“Giúp chính phủ hoạt động tốt hơn – làm cho các dịch vụ nhanh hơn, dễ dàng hơn và đáng tin cậy hơn – là một cách quan trọng để AI mang lại lợi ích của kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cho tất cả mọi người,” OpenAI cho biết trong một bài đăng trên blog.

Vào tháng Sáu, OpenAI đã ra mắt một dịch vụ mới có tên OpenAI for Government và cho biết họ đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trao hợp đồng trị giá lên tới $200 triệu đô la. Công ty hiện đang đàm phán với các nhà đầu tư về khả năng bán cổ phiếu với mức định giá khoảng $500 tỷ đô la. OpenAI đã công bố vòng gọi vốn $40 tỷ đô la vào tháng Ba với mức định giá $300 tỷ đô la, là số tiền lớn nhất từng được một công ty công nghệ tư nhân huy động cho đến nay.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi gần $9 tỷ để nhập cảng hàng Mỹ





VnExpress dẫn số liệu từ Cục Hải Quan cho thấy xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam đang chuyển mạnh sang nhóm sản phẩm chế biến cao cấp và thực phẩm phục vụ trực tiếp. Sáu tháng đầu năm, Việt Nam chi gần $9 tỷ nhập hàng Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ 2024, trong đó rau quả, bánh kẹo, thủy sản có mức tăng trưởng ấn tượng.





Ngoài ra, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc nhập từ Mỹ tăng đáng kể gần 635%, đạt hơn $31 triệu. Một số nhóm thực phẩm khác như lúa mì (40,8%), đậu tương (9,1%) và chế phẩm thực phẩm khác (11,5%) cũng ghi nhận mức tăng... Trước đó, một số mặt hàng nông sản như cherry, táo, đã được giảm thuế từ cuối tháng Ba nên giá hấp dẫn, được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Ngược lại, nhập cảng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Mỹ vào Việt Nam giảm mạnh 32%, chỉ còn gần $395 triệu. Nhóm sữa và sản phẩm sữa cũng giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự đoán của các doanh nghiệp trong nước, nửa cuối năm, số hàng nhập cảng từ Mỹ sẽ tăng đáng kể do tác động của thuế quan là 0%. Thỏa thuận thuế quan Mỹ và Việt Nam vừa được ký ngày 30/7, theo đó, Mỹ giảm mức thuế đối ứng với hàng Việt Nam từ 46% xuống còn 20%, trong khi Việt Nam sẽ đánh thuế 0% đối với nhiều mặt hàng Mỹ, đặc biệt là nông sản và thủy sản. Đây là một phần trong thỏa thuận thương mại giữa hai nước nhằm thúc đẩy thương mại song phương.