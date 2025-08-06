Chính Quyền Trump Đóng Băng 584 Triệu MK Ngân Sách Dành Cho UCLA

Sau khi bị cáo buộc dung túng cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, UCLA bị chính phủ liên bang đóng băng hơn 584 triệu MK tài trợ. Nhiều trường đại học khác đã phải cắn răng chi hàng trăm triệu MK để dàn xếp các cuộc điều tra tương tự. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 6 tháng 8, Reuters) – Đại học California tại Los Angeles (UCLA) hôm Thứ Tư cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đóng băng khoản tài trợ liên bang 584 triệu MK sau khi khiển trách trường vì đã để xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Chính quyền Trump đã nhiều lần đe dọa cắt giảm tài trợ đối với các trường đại học có biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza. Chính phủ liên bang chỉ trích các trường (trong đó có UCLA) đã để mặc cho chủ nghĩa bài Do Thái phát sinh và lan rộng trong các cuộc biểu tình đó.

Tuy nhiên, các nhóm biểu tình, bao gồm cả một số tổ chức Do Thái, cho rằng chính phủ đã “nhầm to” khi đánh đồng việc chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel và việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine với chủ nghĩa bài Do Thái. Họ cũng khẳng định việc lên tiếng đòi quyền lợi cho người Palestine không có nghĩa là ủng hộ chủ nghĩa cực đoan.

Julio Frenk, Viện trưởng UCLA, cho biết trong thông cáo chính thức của trường: “Hiện có khoảng 584 triệu MK tài trợ từ các nguồn bên ngoài đang bị tạm ngưng và có nguy cơ bị cắt hoàn toàn.”

Theo tờ Los Angeles Times, ban lãnh đạo UCLA đang chuẩn bị đàm phán với chính phủ để giải quyết vấn đề. Tòa Bạch Ốc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Tuần trước, UCLA đã đồng ý chi hơn 6 triệu MK để dàn xếp một vụ kiện liên quan đến cáo buộc bài Do Thái, do một nhóm các sinh viên cùng một giảng viên đệ đơn.

Trước đó, vào đầu năm nay, UCLA cũng đã bị kiện, liên quan đến một vụ tấn công nhằm vào những người biểu tình ủng hộ Palestine khi làn sóng biểu tình lan rộng tại các trường đại học Hoa Kỳ.

Gần đây, chính phủ đã đạt được các thỏa thuận dàn xếp với Columbia (đồng ý trả hơn 220 triệu MK) và với Brown (chịu chi 50 triệu MK). Cả hai trường đều chấp nhận tuân thủ một số yêu cầu của chính phủ. Riêng Harvard hiện vẫn đang trong quá trình thương lượng.

Nhiều tổ chức nhân quyền đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về nguy cơ xâm phạm quyền tự do ngôn luận và quyền tự do học thuật trong môi trường đại học ở Mỹ.

Chính phủ cũng đã tìm cách trục xuất các sinh viên nước ngoài tham gia biểu tình nhưng đã bị phía tòa án chặn lại. Hôm Thứ Tư, tờ báo sinh viên của Đại học Stanford đã đệ đơn kiện chính quyền Trump, cho rằng các phóng viên của họ buộc lòng phải né tránh những đề tài liên quan đến Gaza để tránh bị liệt vào danh sách theo dõi trục xuất.