Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Tư 4/8

Tỷ phú Rupert Murdoch chuẩn bị ra mắt ấn bản nhật báo mới mang tên The California Post, dự trù phát hành vào đầu năm 2026 tại Los Angeles. (Hình ghép: Việt Báo)





- Trùm truyền thông Murdoch ra nhật báo The California Post

- Tổng thống Trump gọi JD. Vance là ‘người thừa kế’ tiềm năng

- Trump dùng FBI cảnh báo các dân biểu Dân Chủ Texas rời tiểu bang

- Đặc phái viên của Trump gặp Putin ở Nga

- Nhật tưởng niệm 80 năm thảm họa Hiroshima

- Ghislaine Maxwell không nói gì ‘tổn hại’ Trump trong cuộc phỏng vấn với DOJ

- ICE Houston bắt 6 di dân phạm tội, có 1 người Việt

– Chính quyền Trump cắt giảm hàng trăm triệu đô cho nghiên cứu vắc-xin mRNA

- Cơ quan khí tượng quốc gia tuyển lại hàng trăm vị trí Dodge đã sa thải

- Bộ Y Tế Gaza: ‘Ít nhất 5 người chết vì đói trong 24 giờ qua’







- Trùm truyền thông Murdoch ra nhật báo The California Post

Hãng truyền thông News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch chuẩn bị ra mắt ấn bản nhật báo mới mang tên The California Post, dự trù phát hành vào đầu năm 2026 tại Los Angeles. Đặc biệt là phong cách của The California Post được cho rằng sẽ là một bản sao của New York Post, giải trí và bảo thủ.

Sean Giancola, Tổng giám đốc điều hành và nhà xuất bản của New York Post Media Group, đơn vị phát hành ấn phẩm mới này, cho biết tờ California Post sẽ có trụ sở chính tại Los Angeles và dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026. Các chuyên gia trong ngành tin tức California cho biết tờ báo lá cải này sẽ tìm cách lợi dụng những khó khăn của tờ Los Angeles Times đang mất đi lượng độc giả và nhân viên.

Theo Giancola, tờ The California Post sẽ mang đến sự kết hợp quen thuộc giữa cái mà họ gọi là “bản chất báo chí,” tin về người nổi tiếng và giải trí cùng với tin thể thao trên nhiều nền tảng, bao gồm di động và máy tính để bàn, âm thanh, truyền thông xã hội và báo in. Tấn hành ấn hành dưới dạng nhật báo phản ánh quan điểm riêng về California và nước Mỹ.

Sean Giancola tin rằng họ đã có sẵn một lượng độc giả lớn, gồm 3 triệu người tại thị trường Los Angeles và hơn 7 triệu người tại California. “Vì vậy có một lượng độc giả nhất định tại đó đã gắn bó với thương hiệu của chúng tôi,” Giancola nói. Tỷ phú Murdoch, chủ tịch danh dự của công ty, đã nhận ra California là một thị trường tiềm năng và đã ủng hộ dự án này.

Tổng biên tập của nhật báo The California Post sẽ là ông Nick Papps, cựu phóng viên News Corp tại Úc, dưới sự giám sát của ông Keith Poole – tổng biên tập của New York Post. Một bản mô phỏng trang nhất đã được công bố, với hình ảnh Alexander Hamilton nằm phơi nắng trên bãi biển và dòng chữ: “Los Angeles, chúng tôi đến đây!”





Tuy nhiên, các nhà quan sát truyền thông cảnh báo rằng thói quen tiêu thụ tin tức của người dân California – vốn ít mua báo in và thường lái xe thay vì đi tàu điện – có thể là thách thức lớn cho kế hoạch này. Reuters trích một nguồn tin riêng nêu ý kiến: “Bạn không thể ra mắt một tờ báo mà không nhận được phản hồi từ một trong những người giỏi nhất trong ngành.”





Ông Robert Thomson, giám đốc điều hành News Corp, tuyên bố: “California đang thiếu những tiếng nói sắc bén và báo chí nghiêm túc. California Post sẽ là liều thuốc giải cho tình trạng báo chí mệt mỏi và thiên lệch hiện nay.”





- Tổng thống Trump gọi JD. Vance là ‘người thừa kế’ tiềm năng



Tổng thống Donald Trump tỏ ý chọn người thay thế mình nắm quyền lãnh đạo phong trào “Làm cho Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA)” khi ông hết nhiệm kỳ, đó là Phó Tổng thống J.D. Vance.

Khi trả lời báo giới tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba 5/8 liệu JD. Vance có phải là người kế nhiệm của MAGA "Vâng, tôi nghĩ là rất có thể", Trump trả lời khi được hỏi liệu Vance có phải là người kế nhiệm rõ ràng của MAGA, Trump trả lời: “Tôi nghĩ là có thể. Công bằng mà nói, ông ấy là phó tổng thống.”

Ngoài ra thì Trump cũng gợi ý thêm một “ứng cử viên” khác, đó Ngoại Trưởng Marco Rubio, Quyền Cố vấn An ninh Quốc gia và Quyền Lưu trữ viên Hoa Kỳ. Rubio có thể đứng cùng Vance trong chiếc vé liên minh tranh cử Đảng Cộng hòa trong tương lai với tư cách là “một người có thể sẽ hợp tác với J.D. dưới một hình thức nào đó,” theo lời tổng thống Trump nói một cách.

Tổng thống Trump không đề cập đến bất kỳ ứng cử viên cụ thể nào cho cuộc bầu cử năm 2028. Đây là lần gần nhất Trump công khai ủng hộ Vance cho một cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai.

Hồi Tháng Hai, khi được hỏi liệu ông có coi Vance là người kế nhiệm mình hay không, Trump trả lời: “Không, nhưng ông ấy rất có năng lực.” Thậm chí lúc đó Tổng thống Trump nói rằng “còn quá sớm” để nghĩ đến việc bầu cho ông Vance vào năm 2028.

“Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta có những con người tuyệt vời, một số người đang đứng ngay tại đây,” Trump nói thêm, khi đứng cạnh Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, cùng những người khác. “Vì vậy, rõ ràng là còn quá sớm để nói về điều đó, nhưng chắc chắn ông ấy (Vance) đang làm rất tốt, và ông ấy có lẽ sẽ được ủng hộ vào thời điểm này.”

Donald Trump ngỏ ý về “người thừa tự” cho ông ngay sau tuyên bố trên CNBC, cũng hôm thứ Ba rằn có lẽ sẽ “không tái tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 3.” Tổng thống Trump và các đồng minh đã nhiều lần trước đó, thậm chí ngay trong chiến dịch tranh cử năm 2024, đã đề cập đến ý tưởng về nhiệm kỳ thứ ba. Điều này bị cấm theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp, tuy nhiên thì Trump đã nhiều lần ngụ ý rằng ông có những cách để thực hiện điều đó.

- Trump dùng FBI để cảnh báo các dân biểu đảng Dân Chủ Texas

Cũng trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, các phóng viên đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về yêu cầu của Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa John Cornyn cho FBI hỗ trợ tìm kiếm và bắt giữ những dân biểu Đảng Dân Chủ Texas. Trump cho biết FBI “có thể phải” can thiệp để tìm kiếm những dân biểu Đảng Dân Chủ Texas đã rời khỏi tiểu bang để ngăn chặn quá trình bỏ phiếu vẽ lại bản đồ Hạ Viện Hoa Kỳ do chính tổng thống yêu cầu.

Trong một lá thư gửi Giám đốc FBI Kash Patel, Thượng Nghị Sĩ Cornyn đã thúc giục cơ quan này thực hiện mọi hành động thích hợp để hỗ trợ nỗ lực thực thi pháp luật của tiểu bang Texas nhằm xác định vị trí hoặc bắt giữ “những kẻ có khả năng vi phạm pháp luật đã trốn khỏi tiểu bang.”

Tổng thống nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ họ đã bỏ rơi tiểu bang của họ. Chưa ai từng thấy một điều như thế này, mặc dù họ đã làm hai lần trước đó. Nói theo một cách nào đó, họ gần như đã bỏ rơi tiểu bang. Điều đó rất tệ.” Phóng viên gặng hỏi lại về việc liệu FBI có can thiệp không, Trump trả lời: “Vâng, họ có thể phải làm vậy. Họ có thể phải làm vậy.”

Đài CBS News thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp với các dân biểu Dân Chủ Texas, hỏi rằng có phải hành động của họ là “chạy trốn khỏi cuộc chiến không?” Dân biểu Ann Johnson trả lời: Không, bỏ rơi hay chạy trốn công việc của bạn là khi bạn đi du lịch Cancun giữa lúc người dân của bạn đang chết cóng vì lạnh.” Bà nói thêm: “Khi Trump yêu cầu Đảng Cộng Hòa Georgia tìm cho ông 11.000 phiếu bầu, họ đã nói không. Khi ông yêu cầu Cộng Hòa Texas đánh cắp năm ghế, họ nói ‘Tháng Bảy có phải thời gian tốt cho ngài không?’”

Hôm thứ Ba, Thống Đốc Abbott của Texas đã yêu cầu Tòa án Tối cao Texas, nơi toàn bộ là thành viên Đảng Cộng Hòa, cách chức Chủ tịch Ủy ban Đảng Dân Chủ Hạ Viện bang, Dân biểu Gene Wu. Ông Wu là một trong số hàng chục thành viên Đảng Dân Chủ Hạ viện Texas vẫn ở lại Illinois. “Thật sự điên rồ,” Wu nói với John King của CNN về hành động của thống đốc.

- Đặc phái viên của Trump gặp Putin ở Nga

Sau khi Điện Kremlin gửi yêu cầu đặc phái viên của tổng thống Trump, ông Steve Witkoff đến gặp Tổng thống Putin trong nỗ lực của giai đoạn cuối tránh các đe dọa trừng phạt mới của Trump, sáng Thứ Tư, 6 Tháng Tám, hai ngày trước thời hạn trong tối hậu thư của Tổng thống Trump, Witkoff có mặt ở Moscow. Đây là lần thứ năm trong năm nay ông Witkoff đến Nga.

Ông Witkoff được đặc phái viên đầu tư của Nga Kirill Dmitriev đón tại phi trường, Reuters đưa tin. Đoạn video do Điện Kremlin đăng tải sau đó cho thấy Tổng thống Vladimir Putin tươi cười bắt tay ông Witkoff. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, cuộc họp kết thúc sau khoảng ba giờ.

Chưa biết trong cuộc họp Putin có thể thuyết phục được Witkoff, hay nói cách khác chính là Trump, rằng Putin quan tâm đến việc chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine hay không. Gần đây, nhiều lần tổng thống Trump đã tỏ ra nghi ngờ về thiện chí của Putin trong việc chấm dứt cuộc chiến của Putin.

Một ngày trước cuộc gặp giữa Putin và Witkoff, Trump cho biết ông đợi cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc mới quyết định có nên áp đặt các biện pháp trừng phạt mới hay không. “Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra,” Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc. “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm đó.”

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti trích dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội: “Putin đã gửi một số tín hiệu cho Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine. Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng.” Điện Kremlin sẽ công bố thêm thông tin về những gì đã được thảo luận sau khi Witkoff báo cáo lại với Trump.

Truyền thông gần đây cho biết Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn vì sự phản đối của Nga đối với các nỗ lực hòa bình của Hoa Kỳ. Kể từ cuộc gặp gần nhất giữa Witkoff và Putin hồi Tháng Tư, Nga đã tăng cường tấn công Ukraine, không kích các thành phố bằng hàng loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái. Trump đã lên Truth Social Media gọi các cuộc tấn công của Nga là “ghê tởm” và cáo buộc Putin “chơi ngông” trong các cuộc điện đàm căng thẳng của họ.

Trước cuộc họp hôm thứ Tư, Trump cho biết ông sẽ chờ kết quả của các cuộc đàm phán để quyết định có nên áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga hay không.

- Nhật tưởng niệm 80 năm thảm họa Hiroshima

Nhật Bản vào sáng Thứ Tư 6 Tháng Tám tổ chức một buổi cầu nguyện tưởng niệm 80 năm ngày Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Thủ Tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Thị Trưởng Kazumi Matsui của thành phố tham dự cùng các viên chức khắp nơi trên thế giới. Trong một phút mặc niệm, toàn thành phố Hiroshima tưởng nhớ về những cái chết và sự tàn phá của quả bom 4.500 kg thả xuống, tạo ra một đám mây hình nấm khổng lồ cao hơn 18.000 mét.

“Nhiệm vụ của chúng ta là truyền tải sự thật về các vụ ném bom nguyên tử không chỉ đến người dân Nhật Bản mà còn đến người dân thế giới,” Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu trong một bài phát biểu.

Quả bom nguyên tử lẽ ra thả xuống một cây cầu hình chữ T, nhưng thay vào đó, nó lại hướng về phía một hội trường triển lãm có mái vòm đặc trưng. Sau vụ nổ, đây là tòa nhà duy nhất còn đứng vững trong bán kính 1 dặm. Vụ nổ đã tạo ra một cơn lốc đầy lửa, thiêu đốt hơn 200,000 người. Sau đó là cơn mưa đen phóng xạ đổ xuống thành phố, âm thầm đầu độc vô số người dân khác. Các nạn nhân vẫn còn bị ám ảnh cho đến ngày hôm nay.

“Nhật Bản là quốc gia duy nhất từng gánh chịu bom nguyên tử trong chiến tranh,” Thị Trưởng Matsui phát biểu tại công viên Peace Memorial Park trong thành phố. “Chính phủ Nhật Bản đại diện cho một dân tộc khát khao hòa bình thực sự và trường tồn.” Thị trưởng Matsui cho biết Hiệp Ước Giải Trừ Võ Khí Nguyên Tử được lập ra nhằm ngăn chặn chế tạo võ khí nguyên tử cũng như kêu gọi sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đang “bên bờ vực sụp đổ.” Ông cũng kêu gọi chính phủ Nhật Bản phê chuẩn Hiệp Ước Cấm Võ Khí Nguyên Tử, một hiệp định quốc tế được lập ra nhằm cấm võ khí nguyên tử và có hiệu lực từ 2021.

Năm 2024, Nihon Hidankyo, một tổ chức Nhật Bản gồm có các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử, giành giải Nobel Hòa Bình nhờ những nỗ lực giải trừ võ khí nguyên tử trên thế giới.

- Ghislaine Maxwell không nói gì ‘tổn hại’ Trump trong cuộc phỏng vấn với DOJ

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài chín tiếng với Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Ghislaine Maxwell tuyên bố Tổng thống Trump chưa bao giờ làm bất cứ điều gì “đáng lo ngại” trước mặt bà. ABC News loan tin hôm Thứ Tư 6 Tháng Tám. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cho biết đang xem xét việc công bố những bản ghi chép cuộc phỏng vấn, có thể diễn ra sớm nhất là trong tuần này.

Hai cuộc gặp giữa Maxwell và Blanche diễn ra trong chín giờ đồng hồ. Các nguồn tin riêng của ABC cho biết còn có một băng thu âm cuộc phỏng vấn, nhưng không rõ liệu chính quyền có dự định công bố kèm theo những bản ghi chép nào hay không. Sau cuộc gặp, ông Blanche không đưa ra tuyên bố công khai nào về những gì Maxwell đã nói hoặc những gì sẽ diễn ra tiếp theo trong cuộc điều tra Epstein. Vài ngày sau, truyền thông đưa tin bà Maxwell được chuyển từ một nhà tù ở Florida đến một nhà tù an ninh tương đối thoải mái hơn ở Texas, nơi phần lớn tù nhân đang thụ án vì các tội danh phi bạo lực và tội phạm kinh tế.

Ghislaine Maxwell, một cộng sự, và được cho là bạn gái của Jeffrey Epstein, bị kết tội buôn bán tình dục và các tội danh khác, bị tuyên án 20 năm tù vào năm 2022. Maxwell đang kháng cáo chống lại bản án 20 năm lên Tối Cao Pháp Viện.

- ICE Houston bắt 6 di dân phạm tội, có 1 người Việt

Thông cáo báo chí của Sở Di Trú Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 5 Tháng Tám cho biết, cảnh Sát Di Trú (ICE) vừa bắt sáu tội phạm di dân bất hợp pháp ở Houston, Texas, trong đó có một người Việt Nam tên Nguyễn Văn Thanh, 53 tuổi.

Nhóm sáu người này vào Mỹ bất hợp pháp tổng cộng 42 lần và bị kết tội hình sự 48 lần.

Thông cáo trích lời ông Gabriel Martinez, quyền giám đốc ICE tại Houston nói: “Trong 20 năm qua, nhóm sáu người này vi phạm luật di trú và luật hình sự của nước ta, hủy hoại các cộng đồng địa phương của chúng ta, và gây ra đau khổ cho vô số nạn nhân. Nhờ chính quyền hiện tại tập trung vào việc bảo vệ an ninh biên giới và ưu tiên hóa thực thi luật di trú, những tội phạm này bị ‘bứng’ ra khỏi cộng đồng địa phương và không thể gây hại cho những người Mỹ vô tội.”

Thông cáo của ICE không cho biết ông Nguyễn Văn Thanh đến Mỹ khi nào, nhưng trong hồ sơ ghi ông là “một di dân tội phạm từ Việt Nam.” Ông bị ICE bắt ngày 29 tháng Bảy, bị kết chín tội hình sự, bao gồm ba tội ăn trộm, hai tội ăn cắp và tấn công, một tội cản trở cảnh sát và phá hoại tài sản cá nhân người khác.

Dưới thời Tổng thống George W. Bush năm 2008, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) trục xuất những người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ nhưng đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Biên bản này đặc biệt loại trừ những người tị nạn Việt Nam đã đến đất Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy năm 1995, ngày hai nước bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, đầu năm 2017, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách diễn giải lại thỏa thuận này để bao gồm cả những người Mỹ gốc Việt không phải công dân đã được cấp quy chế tị nạn trước ngày 1995. Ông James Thrower, phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội năm 2018 từng nói “chính phủ Mỹ đã đảo ngược hướng đi.” Ông nói với tờ The Atlantic rằng Washington (lúc đó) tin rằng thỏa thuận năm 2008 không bảo vệ được những người nhập cư Việt Nam trước năm 1995 khỏi bị trục xuất. Theo phúc trình của quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), năm 2017, chính quyền Tổng tống Trump đã trục xuất 71 người về Việt Nam. Từ đầu năm 2025, với chính sách di dân trục xuất hàng loạt của thời Trump 2.0, Sở Di Trú Hoa Kỳ đã trục xuất khoảng 300 người Việt ở Mỹ.





– Chính quyền Trump cắt giảm hàng trăm triệu đô cho nghiên cứu vắc-xin mRNA





Theo Carolyn Y. Johnson và Rachel Roubein, đăng trên Washington Post ngày 5 tháng 8 năm 2025.

Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. vừa thông báo sẽ chấm dứt hoặc điều chỉnh 22 hợp đồng nghiên cứu liên quan đến công nghệ vắc-xin mRNA, bao gồm cả các dự án về cúm gia cầm H5N1 và covid-19.





Theo Bộ Y Tế (HHS), chính phủ đang từng bước thu hẹp 22 dự án liên quan đến mRNA do Cơ quan BARDA bảo trợ.





Tổng số tiền bị ảnh hưởng lên tới gần 500 triệu đô-la, tuy một số hợp đồng giai đoạn cuối sẽ được giữ lại để “bảo toàn ngân sách người đóng thuế.”





Đây là bước tiếp theo trong chính sách hạn chế vắc-xin thời nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, với sự hậu thuẫn từ Kennedy – một nhân vật từng nhiều lần công kích mRNA và là người sáng lập tổ chức chống vắc-xin nổi tiếng.





Ông Kennedy tuyên bố: “Chúng tôi đã xem xét dữ kiện, lắng nghe giới chuyên môn, và quyết định chuyển hướng tài trợ sang các nền tảng vắc-xin an toàn hơn, có khả năng chống biến chủng tốt hơn.”





Một số nhà khoa học cảnh báo việc rút lui khỏi công nghệ mRNA là “thiển cận” và “nguy hiểm,” nhất là trong bối cảnh dịch cúm H5N1 đang đe dọa bùng phát trên diện rộng tại các nông trại Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia y tế cũng lo ngại quyết định này sẽ làm nản lòng các công ty công nghệ sinh học nhỏ, vốn cần sự hỗ trợ của chính phủ để tiếp tục nghiên cứu.





Trong khi đó, các nhóm chống vắc-xin tỏ ra hài lòng với chính sách mới. Một số người xem đây là dấu hiệu chính quyền Trump thừa nhận công nghệ mRNA “không đáng tin cậy” – dù các nghiên cứu lớn trước đó cho thấy điều ngược lại.





Dù từng ca ngợi vắc-xin mRNA là “kỳ tích hiện đại” vào năm 2020, chính quyền Trump nay đã quay sang siết chặt công nghệ này, xem đó là mối lo ngại về mặt chính trị và y tế. Một số hợp đồng bị cắt tài trợ – như chương trình điều chế vắc-xin dạng hít tại Đại học Emory – không rõ có liên quan trực tiếp đến mRNA hay không.





Hiện tại, một vài dự án như hợp đồng với Arcturus Therapeutics vẫn được giữ lại, nhưng số phận toàn bộ chương trình vắc-xin mRNA tại Hoa Kỳ đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.



- Cơ quan khí tượng quốc gia tuyển lại hàng trăm vị trí Dodge đã sa thải

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) mở tuyển dụng 450 người, gồm nhà khí tượng học, nhà thủy văn học và kỹ thuật viên radar, chỉ sau vài tháng Cơ Quan Cải Tổ Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) sa thải hàng loạt nhân viên. Đợt tuyển dụng này bao gồm 126 vị trí mới đã được chuẩn thuận trước đây và sẽ dành cho nhân sự “tuyến đầu thiết yếu.”

Thời gian qua, việc NWS cắt giảm nhân sự khiến người dân lo ngại về mức độ chuẩn bị đối phó với mùa bão đang bắt đầu nổi lên ngoài Đại Tây Dương. Đặc biệt sau trận lụt thảm khốc ở Texas gây chết hàng trăm người hồi Tháng Bảy vì nhiều văn phòng NWS ở đó thiếu nhân viên. Cơn lũ quét đã giết chết ít nhất 135 người ở Texas trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần, phần lớn số người chết xảy ra dọc theo sông Guadalupe ở Quận Kerr, cách San Antonio khoảng 60 dặm (100 km) về phía Tây Bắc.

Sau khi sa thải hàng loạt nhân viên tập sự và nhiều nhân viên chấp nhận lãnh tiền để về hưu sớm, số lượng nhân viên NWS giảm hơn 550 người, từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Với hỗ trợ bởi các nhà lập pháp tại Quốc Hội, NWS đã đấu tranh trong nhiều tháng để được miễn trừ khỏi lệnh đóng băng tuyển dụng liên bang. Lệnh miễn trừ đó đã được chấp thuận, và cơ quan này hiện có thẩm quyền tuyển dụng trực tiếp theo Văn phòng Quản lý Nhân sự.

- Y Tế Gaza: ‘Ít nhất 5 người chết vì đói trong 24 giờ qua’

Ít nhất năm người đã chết vì đói ở Dải Gaza trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết sáng thứ Tư 6 tháng Tám. Bộ Y Tế cũng đưa ra dữ liệu tổng cộng 193 người, bao gồm 96 trẻ em, đã chết vì “nạn đói và suy dinh dưỡng” ở Gaza kể từ khi cuộc chiến đang diễn ra bắt đầu.

Cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy áp lực ngày càng mạnh lên Israel nhằm tạo điều kiện cho việc đưa thêm hàng viện trợ vào Gaza, nơi đã bị tàn phá thảm khốc sau gần hai năm xung đột giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và các nhóm chiến binh Palestine, trong đó có Hamas, vốn bị Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu coi là một tổ chức khủng bố.

The Integrated Food Security Phase Classification – một sáng kiến toàn cầu theo dõi nạn đói với sự hỗ trợ của các chính phủ, Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ – đã cảnh báo vào tuần trước về một “kịch bản tồi tệ nhất về nạn đói” đang diễn ra ở Gaza.

Việc phân phối hàng cứu trợ tại Gaza đang được thực hiện thông qua các địa điểm do Quỹ Nhân đạo Gaza do Hoa Kỳ và Israel hậu thuẫn, bắt đầu hoạt động tại Gaza vào cuối tháng Năm. Nhưng Israel đòi hỏi việc phân phối hàng cứu trợ phải thông qua Quỹ Nhân Đạo Gaza (Gaza Humanitarian Foundation – GHF) để ngăn chặn Hamas chiếm đoạt hàng cứu trợ.

Israel cũng cho biết họ cho phép GHF “hoạt động độc lập” trong việc phân phối hàng cứu trợ và quân đội sẽ hoạt động gần đó để bảo đảm thực phẩm được phân phối trật tự. Trong một tuyên bố tuần trước, Liên Hợp Quốc cho biết gần 1.400 người Palestine đã chết khi đang trên đường đi nhận hàng cứu trợ trong những tháng kể từ khi các địa điểm này mở cửa.