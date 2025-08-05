Bộ Giao Thông: Sẽ Điều Tra Nếu Có Hãng Hàng Không Dùng AI Để Phân Biệt Giá Vé

Delta cho biết họ chỉ áp dụng công nghệ định giá linh hoạt dựa trên tổng nhu cầu và thị trường chứ không dựa vào dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân Chủ vẫn muốn có luật cấm sử dụng AI định giá theo từng hành khách. (Nguồn: pixabay.com)

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 8, Reuters) – Bộ trưởng Giao Thông Hoa Kỳ Sean Duffy hôm thứ Ba cho biết Bộ đang lo ngại về việc một số hãng hàng không có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đặt mức giá riêng cho từng người, và nếu có chuyện đó thật, họ sẽ điều tra ngay.

Tuần trước, hãng Delta Air Lines đã gửi thư đến các nhà lập pháp, khẳng định rằng họ chưa từng và sẽ không sử dụng AI để định giá vé riêng cho từng hành khách.

Duffy nhấn mạnh: “Nếu biết có ai đó tìm cách để mức giá vé theo thu nhập hay thân phận của từng người, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra tới nơi tới chốn. và chúng tôi sẽ không nương tay nếu bất kỳ công ty nào cố tình sử dụng AI để điều chỉnh giá vé cho từng người.”

Ông cũng cho biết Delta đã làm rõ rằng họ không khai triển AI để tính giá vé theo từng khách, và “sẽ tạm tin theo như lời họ nói.”

Cuối tháng 7, ba vị TNS Đảng Dân Chủ gồm Ruben Gallego, Mark Warner và Richard Blumenthal cho biết hãng hàng không có trụ sở tại Atlanta này có thể sử dụng AI để thiết lập giá vé riêng theo từng hành khách. Cách làm này “có thể sẽ dẫn đến tình trạng giá vé bị đẩy tới mức cao nhất mà mỗi hành khách có thể chi trả.”

Trước đây, Delta từng cho biết họ có kế hoạch hợp tác cùng Fetcherr, công ty chuyên về định giá bằng trí tuệ nhân tạo, để triển khai công nghệ quản trị doanh thu dựa trên AI trên 20% mạng lưới nội địa của hãng vào cuối năm 2025.

Theo trang web của Fetcherr, công nghệ của họ “được các hãng hàng không hàng đầu thế giới tin dùng,” chẳng hạn như Delta, WestJet, Virgin Atlantic, Viva và Azul.

Tháng trước, Giám đốc hãng American Airlines Robert Isom cảnh báo rằng việc sử dụng AI để định giá vé có thể khiến người tiêu dùng mất niềm tin.

Ngoài ra, hai DB Đảng Dân Chủ là Greg Casar và Rashida Tlaib cũng đã đề nghị một dự luật cấm các công ty sử dụng AI để thiết lập giá cả hoặc tiền lương dựa trên thông tin cá nhân của từng người. Dự luật này cũng nghiêm cấm các hãng hàng không nâng giá vé theo từng trường hợp, thí dụ như khi thấy người dùng tìm kiếm thông tin về tang lễ của người thân.

Đáp lại những quan ngại trên, Delta giải thích rằng ngành hàng không đã áp dụng hệ thống định giá linh hoạt (dynamic pricing) suốt hơn ba thập niên qua. Giá cả thay đổi tùy vào những yếu tố như mức nhu cầu chung, giá nhiên liệu và tình hình cạnh tranh trên thị trường… nhưng chưa từng có chuyện định giá dựa trên thông tin riêng của từng hành khách.