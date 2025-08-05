Tòa Án Chặn Chính Quyền Trump “Rút” Hơn 4 Tỷ MK Phòng Chống Thiên Tai Qua Dùng Cho Việc Khác



Thẩm phán Richard Stearns ra lệnh cấm chính quyền liên bang sử dụng sai mục đích khoản ngân sách phòng chống thiên tai. Ông nhấn mạnh rằng việc ngừng chương trình BRIC có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên như bão, lũ lụt và các hiểm họa khác. (Nguồn: pixabay.com)

(BOSTON, ngày 5 tháng 8, Reuters) – Tòa án liên bang tại Boston hôm thứ Ba đã ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chính quyền Tổng thống Trump chuyển hơn 4 tỷ MK từ chương trình tài trợ giúp các cộng đồng phòng chống thiên tai sang sử dụng cho các mục đích khác.

Thẩm phán Richard Stearns của Tòa Án Liên Bang tại Boston đã ký quyết định yêu cầu chính phủ liên bang không được chi tiêu số tiền được phân bổ cho chương trình Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phán quyết được đưa ra sau khi 20 tiểu bang, chủ yếu do các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ lãnh đạo (dẫn đầu là Massachusetts cùng Washington), đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vào tháng trước. Nội dung đơn kiện cho rằng Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) không có quyền tự ý hủy bỏ chương trình BRIC nếu chưa được Quốc Hội chuẩn thuận.

FEMA là một cơ quan trực thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ. Cả FEMA lẫn Bộ Nội An đều chưa đưa ra trả lời câu hỏi từ giới báo chí.

Andrea Joy Campbell, Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Massachusetts, cho biết: “Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để ngăn chặn chính phủ bỏ mặc các cộng đồng tiểu bang và địa phương đang dựa vào nguồn ngân sách liên bang để bảo vệ người dân.”

Chương trình BRIC được khởi xướng vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, với mục tiêu hỗ trợ các chính quyền tiểu bang và địa phương chuẩn bị trước các cơ nguy thiên tai bằng cách củng cố hệ thống cầu đường và các công trình quan trọng.

Theo đơn kiện, chỉ trong vòng bốn năm, FEMA đã duyệt khoảng 4.5 tỷ MK cho gần 2,000 dự án, phần lớn tập trung ở các tiểu bang giáp biển.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2025, FEMA bất ngờ thông báo sẽ chấm dứt chương trình, với lý do cho rằng sáng kiến này không cần thiết, thiếu hiệu quả và mang tính chính trị.

Tuy chưa hủy các khoản ngân sách đã cấp, nhưng việc đình chỉ hoàn toàn việc duyệt xét ngân sách mới được xem là dấu hiệu cho thấy FEMA đã sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho chương trình. Thẩm phán Stearns cho rằng các tiểu bang không cần chờ đến khi bị mất kinh phí mới được kiện cáo, bởi nguy cơ tổn thất nghiêm trọng nếu BRIC bị xóa bỏ là rành rành trước mắt.

Trong phán quyết, ông viết: “Việc đảm bảo chính phủ khi làm việc phải tuân thủ đúng luật là điều có lợi cho toàn xã hội. Mức độ thiệt hại mà các tiểu bang có thể phải gánh chịu nếu ngân sách bị chuyển hướng là rất lớn. BRIC vốn được thành lập để giúp các cộng đồng chống chọi thiên tai và cứu lấy sinh mạng người dân. Trong khi đó, thiệt hại (nếu có) đối với chính phủ nếu tiếp tục chương trình này là rất nhỏ.”

Bên cạnh Massachusetts và Washington, các tiểu bang khác tham gia vụ kiện gồm có: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và Wisconsin.