Ngu Yên đọc và giới thiệu. Bài thơ: Dịu Dàng Ơi.

05/08/202517:25:00(Xem: 330)

NGU YÊN đọc và giới thiệu.

Bài thơ: Dịu Dàng Ơi.

Của nhà thơ Nguyễn thị Ánh Huỳnh (1955)

Nhà giáo. Hiện sinh sống tại Sài Gòn.


~ o0o ~

 

Ann Phong Tranh Acrylic
Minh họa Ann Phong

 

Cảm giác đầu tiên khi đọc bài thơ là ngộ nghĩnh, tinh nghịch, thông minh và dễ thương. Đọc đến lần thứ ba, lúc này nghiền ngẫm tâm sự, chết rồi là hết những ưu phiền.

Lời thơ của người phụ nữ nửa đùa với chồng, nửa nhắn nhủ một chút gì để suy nghĩ. Sự lập lại năm lần: “…ba của sắp nhỏ ơi,” ấm áp giọng miền nam như một câu hò khi vui, như một câu tụng khi buồn, có khi là một câu cầu nguyện.

 

Bài thơ bắt đầu “Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” Ký hiệu “dịu dàng không chịu nổi” mở ra câu hỏi “ai không chịu nổi?” Dịu dàng “vì hoa Quỳnh đang nở, vì ánh trăng tỏ tình với hoa, vì lưỡi sóng đại dương liếm cát, vì trời dịu dàng ôm đất, vì phù sa sông đang hoài thai…” Những biểu tượng của tình yêu thân xác nói lên sự thiếu dịu dàng của người chồng đối với vợ. Một trách móc lãng mạn văn vẻ mà ngầm ngấm đơn lẻ, phơn phớt buồn hiu.

Cảm nhận sự dịu dàng của thiên nhiên mà mình thiếu thốn, tạo ra cảm giác “chịu không nổi.” Chịu không nổi cả hai mặt, tâm lý và thể chất.

 

[ Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi.

Se sẽ thôi ba của sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài kia hoa quỳnh đang nở.

Tươi tỉnh lên ba của sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài thềm ánh trăng đang tỏ tình với hoa lài.

Rạo rực lên ba sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài đại dương lưỡi sóng đang liếm cát.

Thảnh thơi lên ba của sắp nhỏ ơi!

Vì trên mái nhà ta trời dịu dàng đang ôm đất.

Từ từ thôi ba của sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài sông phù sa đang hoài thai.]

 

“… phù sa đang hoài thai” một ẩn dụ nhắn nhủ lòng chờ đang đợi, mong tình mà chưa thoải mái với yêu.

 

Bài thơ tiếp theo diễn tả khả năng biến động khi thiếu dịu dàng: “con nai có khi thành sư tử” và nếu được dịu dàng cưng chiều thì sư tử cũng thành nai. Lời thơ nhẹ nhàng nhưng đây là ý tưởng phản đối, một làn sóng ngầm định hình trong thực tế. Sự so sánh giữa nai và sư tử tạo ra ấn tượng dễ đồng cảm.

 

[ Ôi sự dịu dàng

Có thể biển sư tử thành nai.

Thiếu sự dịu dàng

Con nai trong nhà ta có khi thành sư tử.]

 

Lời thơ dẫn đến đỉnh cao trào, nơi thực sự là những gì tâm sự chủ yếu của bài thơ. [Tôi được hưởng sự dịu dàng trong giấc ngủ. / Của người đàn ông ảo không rõ mặt. / Ba của sắp nhỏ ơi! / Đừng ghen với kẻ hào hoa cuối cùng đang đợi. / Để ga lăng tôi. Kẻ đó có tên là Đất. ]

 

Câu chuyện xuyên qua tâm lý của Freud. Giấc mơ có kẻ vô hình khác dịu dàng. Nói lên điều gì khá rõ ràng mà tôi không cần phải lộ liễu. “Đừng ghen”, “Kẻ hào hoa tên Đất”, chờ đợi và chiều chuộng. “Ba của sắp nhỏ ơi, sao anh không tươi tỉnh lên, sao anh không rạo rực lên, sao anh không thảnh thơi lên, từ từ thôi, se sẽ thôi,” dịu dàng thôi.

 

Bài thơ kết thúc, hình ảnh sau lưng hai câu cuối, bùi ngùi “để chết rồi tôi được dịu dàng ôm Đất,” sao mà lẻ loi, sao mà thua thiệt, sao mà phụ nữ Việt.

 

Nhìn chung:

Đây là một bài thơ giàu khả năng gợi cảm và gợi ý. Chủ đề về sự “Dịu Dàng” và thiếu dịu dàng trong nghĩa đen tình yêu và thiếu dịu dàng trong nghĩa bóng vợ chồng. Dẫn đến lối thoát của người phụ nữ hiền lành, quen khuất phục dưới quyền gia trưởng, lập lòe với ý tưởng: chết là hết.

Giọng điệu của thơ chân thành, ví von thành hình trong một cấu trúc truyền thống với một kết luận có ý nghĩa.

 

Bài thơ gốc.

 

DỊU DÀNG ƠI.

 

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi.

Se sẽ thôi ba của sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài kia hoa quỳnh đang nở.

Tươi tỉnh lên ba của sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài thềm ánh trăng đang tỏ tình với hoa lài.

Rạo rực lên ba sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài đại dương lưỡi sóng đang liếm cát.

Thảnh thơi lên ba của sắp nhỏ ơi!

Vì trên mái nhà ta trời dịu dàng đang ôm đất.

Từ từ thôi ba của sắp nhỏ ơi!

Vì ngoài sông phù sa đang hoài thai.

Ôi sự dịu dàng

Có thể biển sư tử thành nai.

Thiếu sự dịu dàng

Con nai trong nhà ta có khi thành sư tử.

Tôi được hưởng sự dịu dàng trong giấc ngủ.

Của người đàn ông ảo không rõ mặt.

Ba của sắp nhỏ ơi!

Đừng ghen với kẻ hào hoa cuối cùng đang đợi.

Để ga lăng tôi.

Kẻ đó có tên là Đất.

Để chết rồi tôi được dịu dàng ôm.

 

(trong tập "Đừng múc cạn nỗi buồn " -

Ánh Huỳnh)

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, nhà giáo, sinh năm 1955, Long An. Hiện sinh sống tại TP HCM.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tôi về đó chỉ cần em ôn lại | Chút mơi xưa xanh ngọn lá đương thì | Tim loạn nhịp cuồng yêu cơn vồ vập | Cả sa bàn trên gân mạch li ti

Ngày mai, tôi ra đi. | Đêm nay ngồi một mình với thức. | Tự hứa với lòng, sẽ im lặng từ đây. | Sẽ vô ích, sẽ thất vọng, sẽ gây thêm thù oán.

có lẽ nơi này gỗ đã mục | lâm chung một thân cây

Ở Gaza | người già, thai phụ và trẻ em | Họ…được mời như thế | ngồi chung trong một bàn tiệc chiến tranh

không phải vì thiếu vắng điều gì | mà là có quá nhiều thứ từng là cần thiết | giờ không là gì cả

Làm thơ là một hành trình, với nhiều người, có khi rất là tình cờ bất chợt như làn gió mát buổi sớm chúng ta gặp mà không hề mong đợi. Thơ của chị Lê Phương Châu có phong cách như thế, khi thơ đọc như là những dòng chữ tình cờ, nơi đây chị có vẻ như không cố ý tìm chữ, tất cả chỉ là tự nhiên như ca dao. Trên từng dòng chữ, chị hiện ra như các hơi thở của tỉnh thức, để tự quán sát đời mình tan rã từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc trong dòng sông vô thường. Và từ đó, thơ của chị khởi dậy trên các trang giấy.

Chẳng ai biết tận, thế giới bên ngoài bí mật. Thế giới bên trong càng bí mật hơn. Thế giới trí óc vô cùng khó hiểu. Thế giới con tim càng nhiều chuyện bất ngờ. Chẳng ai biết được chuyện gì sắp xảy ra, sao lại ngạc nhiên khi chuyện xảy đến?

trốn nắng, những con bồ câu về | đậu trên bao lơn, sự thanh thản không làm sao hiểu nổi | bay đi, thứ hoà bình giả dối | em xua tay và tức thì xấu hổ về sự ngu ngốc của mình
1234567Trang sauTrang cuối