Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba, 5 Tháng Tám

- Ủy ban Hạ Viện triệu tập gia đình Clinton và một số cựu quan chức DOJ liên quan vụ Jeffrey Epstein

Trát triệu tập của Ủy Ban Hạ Viện



Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện, James Comer (Đảng Cộng Hòa, Kentucky) đã gửi trát hầu tòa cho cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, và một số cựu quan chức chính phủ cấp cao của Bộ Tư Pháp, đề điều tra liên quan đến hồ sơ Jeffrey Epstein.



Trát hầu tòa đưa ra sau khi các thành viên của một tiểu bang đã bỏ phiếu thuận hồi tháng Bảy, trên cơ sở lưỡng đảng để yêu cầu Bộ Tư Pháp cung cấp "Hồ sơ Epstein đầy đủ, hoàn chỉnh, chưa chỉnh sửa."

Bộ Tư Pháp dưới chính quyền tổng thống Trump đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi tuyên bố hồi tháng trước rằng họ đã xem xét vụ án của Epstein, không có người nào khác bị buộc tội và sẽ không có thêm thông tin nào mới về vụ án so với những gì đã công bố.





- New York: Bùng nổ dịch nhiễm trùng phổi, 2 người chết, ít nhất 58 người bệnh





Cơ quan chức năng cho biết hôm Thứ Hai 5/8/2025, có hai người đã tử vong và ít nhất 58 người khác bị chẩn đoán mắc bệnh Legionnaires (nhiễm trùng phổi) trong một ổ dịch bùng phát tại khu vực Harlem của thành phố New York vào tuần trước. Vào thứ Năm tuần trước, Sở Y tế Thành phố New York đã gửi ra phúc trình về một người chết và 22 người khác nhiễm bệnh trong ổ dịch này. Sở Y tế New York đã điều tra ổ dịch này và kết quả sàng lọc ban đầu dương tính cho thấy sự xuất hiện của vi khuẩn Legionella pneumophila, một loại vi khuẩn gây bệnh Legionnaires, nhiễm trùng phổi.





Sáng thứ Hai, Sở Y tế Thành phố New York gửi ra tuyên bố mới nhất, đề nghị những người sống hoặc làm việc trong khu vực có các triệu chứng giống cúm, chẳng hạn như ho, sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ hoặc khó thở nên liên lạc ngay với các cơ sở chăm sóc sức khỏe. “Điều đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao hơn - bao gồm những người từ 50 tuổi trở lên, người hút thuốc lá và những người mắc bệnh phổi mãn tính hoặc hệ miễn dịch suy yếu - là phải được chăm sóc y tế nếu họ có các triệu chứng,” theo tuyên bố của Sở Y Tế New York.





Trang mạng OC Healthcare giải thích về bệnh nhiễm trùng phổi là do một loại vi khuẩn tên là Legionella. Mỗi năm, có khoảng 8000 đến 18.000 người nhập viện do mắc bệnh nhiễm trùng phổi ở Mỹ. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp nhiễm trùng chưa được báo cáo hoặc chẩn đoán, vì thế con số này có thể cao hơn. Bệnh thường bùng phát nhiều hơn vào mùa hè vàu đầu thu, nhưng cũng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong năm.





Vi khuẩn Legionella gây viêm phổi, nhiễm trùng phổi hoặc một chứng bệnh nhẹ hơn gọi là sốt Pontiac. Các triệu chứng của viêm phổi bao gồm sốt cao, cảm lạnh và ho, và những triệu chứng này thường bắt đầu từ 2 đến 12 ngày sau khi phơi nhiễm với vi khuẩn. Sốt Pontiac gây sốt, đau đầu và đau cơ trong 2 đến 5 ngày.





- Texas, California ‘so găng' giành lợi thế chính trị





Hai tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ là California và Texas đang nỗ lực tranh giành lợi thế chính trị trước thềm cuộc bầu cử năm 2026. Truyền thông và các chuyên gia nhận định cuộc bầu cử có thể sắp xếp lại cán cân quyền lực ở Washington và đe dọa chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump vào giữa nhiệm kỳ thứ hai của ông.





Tại Texas, hôm thứ Hai, các dân biểu đảng Dân Chủ đã rời tiểu bang để phá lợi thế của đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu vẽ lại bản đồ khu vực. Tổng thống Trump từng kêu gọi tìm cách củng cố số ghế Cộng Hòa ở giữa nhiệm kỳ năm 2026, giữa lúc vị thế chính trị của ông đang lung lay.





Trong khi đó, tại California, phe Dân Chủ, được Thống Đốc Gavin Newsom khuyến khích, đang xem xét các bản đồ chính trị mới, có thể cắt giảm năm ghế Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ tại tiểu bang có khuynh hướng tự do này. Đồng thời ủng hộ các ứng cử viên Dân Chủ đương nhiệm tại các khu vực bầu cử chiến trường khác. Hành động này nhằm mục đích làm suy yếu bất kỳ lợi thế nào của Đảng Cộng Hòa ở Texas, có khả năng làm lung lay quyền kiểm soát Hạ Viện và tạo cho Đảng Dân Chủ một thế mạnh mới đối trọng với tổng thống Trump tại Quốc Hội.





Theo một nguồn tin thân cận với kế hoạch của Thống đốc Newsom, nhưng không được phép thảo luận công khai, nói với AP, một dự thảo kế hoạch nhằm mục đích tăng biên độ ủng hộ của Đảng Dân Chủ tại California lên 48 trên tổng số 52 ghế ở Quốc Hội. Con số này tăng từ 43 ghế mà đảng này hiện đang nắm giữ. Kế hoạch này sẽ cần sự chấp thuận của các nhà lập pháp và cử tri.





Cuộc tranh đua gay go này làm nổi bật hai tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, trong bối cảnh có những quan điểm chính trị khác biệt, một bên tiến bộ, một bên bảo thủ.





Thống Đốc Greg Abbott của Texas hôm Thứ Hai 4 Tháng Tám đã ra lệnh bắt giữ các dân biểu Dân Chủ của Hạ Viện Texas, những người đã rời khỏi tiểu bang đến Illinois để ngăn chặn kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử của Đảng Cộng Hòa. “Các dân biểu Dân Chủ tại Hạ Viện Texas đã từ bỏ nghĩa vụ của mình đối với người dân Texas,” thống đốc tuyên bố. Ông cho biết đã ra lệnh các cơ quan chức năng của tiểu bang tìm kiếm, bắt giữ và đưa các dân biểu Dân Chủ trở lại Hạ viện. “Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi tất cả các dân biểu mất tích được xác minh và đưa đến Điện Capitol Texas.”





Hạ Viện Texas đã bỏ phiếu đồng ý để cơ quan an ninh bắt giữ các nghị sĩ, nếu cần thiết. Khối Dân Chủ tuyên bố: “Cứ đến mà bắt.”





Bộ Tư Pháp chính thức điều tra giới chức bầu cử thời TT Obama





Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi chính thức ra lệnh các công tố viên mở cuộc điều tra giới chức dưới chính quyền Tổng Thống Obama đã ngụy tạo thông tin tình báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Một quan chức cấp cao của chính quyền Trump nói với AP.





Quyết định này đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào tháng trước rằng giới chức cao cấp của chính quyền Obama đã thực hiện một “âm mưu phản quốc” để chống lại Donald Trump. Gabbard tuyên bố bà đang gửi các lệnh truy nã hình sự đến Bộ Tư Pháp.





Một cựu quan chức cao cấp của Bộ Tư Pháp đã lên án hành động này là “một chiêu trò chính trị nguy hiểm” và một cựu quan chức an ninh quốc gia cao cấp đã chỉ ra nhiều cuộc xem xét trước đây, bao gồm cả những lần do Đảng Cộng Hòa thực hiện, không phát hiện ra bất kỳ tội danh nào như thế. Theo thông tin ban đầu, một công tố viên liên bang sẽ trình bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn để xem xét khả năng truy tố hình sự. Tuy chưa rõ ai sẽ bị điều tra hoặc cáo buộc cụ thể là gì, nhưng giới phân tích cho rằng cuộc điều tra có thể nhắm vào các cựu quan chức như James Comey, John Brennan và James Clapper – những người từng giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng bản đánh giá tình báo năm 2017.





Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard Gabbard cho biết các tài liệu mới được giải mật cho thấy chính quyền Obama đã cố tình “thêu dệt” thông tin để tạo ra ấn tượng rằng Nga giúp ông Trump giành chiến thắng. Một số email nội bộ bị rò rỉ cho thấy ông Obama từng yêu cầu cấp dưới chuẩn bị bản đánh giá chi tiết về “các công cụ và hành động của Moscow” nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.





Theo NBC News, khi tìm thấy bằng chứng đáng kể về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, một cuộc đánh giá lưỡng đảng của Ủy ban Tình báo Thượng viện năm 2020 đã bác bỏ ý kiến cho rằng có một âm mưu của quan chức chính quyền Obama chống lại Trump. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đảng Cộng Hòa Florida, lúc đó là quyền chủ tịch ủy ban, đã ký vào báo cáo.





- Tòa Tối Cao Brazil ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Bolsonaro





Tòa tối cao Brazil hôm thứ Hai 4/8 đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng Thống Jair Bolsonaro, người đang bị xét xử vì cáo buộc chủ mưu một âm mưu đảo chính để tiếp tục nắm quyền, bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Vụ án này gây chấn động quốc gia Nam Mỹ khi đối mặt với cuộc chiến thương mại với chính quyền Tổng thống Trump.





Chánh án Toà Án Tối Cao Alexandre de Moraes, người xử vụ án của Bolsonaro, cho biết trong phán quyết của mình rằng cựu tổng thống 70 tuổi đã vi phạm các biện pháp phòng ngừa được áp dụng đối với ông bằng cách phát tán nội dung thông qua ba người con trai là dân biểu của mình.





Trong một cuộc biểu tình hôm Chủ nhật tại Rio de Janeiro, một trong những người con của ông Bolsonaro đã phát ra đoạn ghi âm từ điện thoại di động tiếng nói của ông Bolsonaro: “Chào buổi chiều, Copacabana, chào buổi chiều Brazil của tôi, gửi một cái ôm đến tất cả mọi người, điều này là vì tự do của chúng ta.” Các luật sư của ông Bolsonaro nói điều này không thể bị coi là không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa hoặc là một hành vi phạm tội, do đó sẽ kháng cáo quyết định của Chánh án Toà Án Tối Cao Alexandre de Moraes.





Phiên tòa xét xử nhà lãnh đạo cực hữu này đã gây chú ý đến tận Hoa Kỳ. Hôm 30/7/2025, các viên chức Hoa Kỳ tuyên bố trừng phạt ông Alexandre de Moraes, chánh án Tòa Án Tối Cao Brazil, vì hành vi “tùy tiện giam giữ trước khi xét xử” và đàn áp “quyền tự do ngôn luận.” Ngay khi công bố lệnh trừng phạt, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, cũng ký ban hành một sắc lệnh hành pháp tăng mức thuế dành cho Brazil lên 50%. Tổng thống Trump đã gọi phiên tòa này là một “cuộc săn phù thủy” khơi mào những phản ứng mang tính dân tộc chủ nghĩa từ các nhà lãnh đạo thuộc mọi nhánh quyền lực ở Brazil, bao gồm cả Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva.





- Netanyahu dự kiến sẽ thúc đẩy kế hoạch 'chiếm đóng' Gaza





Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự trù sẽ thúc đẩy kế hoạch “chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza” trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn với lãnh đạo Hamas và cuộc khủng hoảng nạn đói tại Palestine đang leo thang.





Các quan chức từ văn phòng của Netanyahu cho biết trong một tuyên bố với NBC News vào tối thứ Hai 5 Tháng Tám rằng nhà lãnh đạo Israel đã quyết định “chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, bao gồm cả các khu vực có thể giam giữ con tin.”





Nỗ lực chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza của thủ tướng Israel là hành động theo sau những lời kêu gọi tương tự từ các thành viên trong chính phủ cực hữu của ông, và có thể đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách kể từ khi Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này vào năm 2005.





Tuyên bố của Netanyahu bằng tiếng Do Thái và sử dụng thuật ngữ được dịch là “chiếm đóng” và “chinh phục.” Văn phòng của thủ tướng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu làm rõ định nghĩa dự định, nhưng truyền thông Israel, bao gồm cả tờ The Times of Israel loan tin Netanyahu có ý định “chiếm đóng hoàn toàn” vùng đất này. Truyền thông Israel cho biết Netanyahu sẽ tổ chức một cuộc họp an ninh vào thứ Ba 5 Tháng Tám để thảo luận về chiến dịch chiếm đóng này.





Dù thế giới đồng cảm với Israel sau các cuộc tấn công do Hamas khởi động vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin, nhưng hành động của chính quyền Netanyahu tại vùng lãnh thổ này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trên toàn thế giới kể từ đó.





- Trump thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ‘được ăn cả ngã về không’ giữa Israel và Hamas





Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện mang tính “được ăn cả ngã về không” giữa Israel và Hamas. Theo đó các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt và tất cả các con tin sẽ được trả tự do, đặc phái viên của ông về Trung Đông, Steve Witkoff, đã nói với các gia đình con tin vào cuối tuần qua. “Không có thỏa thuận từng phần. Điều đó không hiệu quả,” Witkoff nói trong đoạn ghi âm bị rò rỉ trên trang web tin tức Ynet của Israel. Hai người có mặt trong phòng đã xác nhận những bình luận này với NBC News.

“Bây giờ, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải chuyển cuộc đàm phán này sang kiểu ‘được ăn cả ngã về không.’ Mọi người đều trở về nhà,” cũng là câu nói của Witkoff trong đoạn ghi âm cuộc họp với các gia đình con tin.





Daniel Lifshitz, người có người thân đang bị Hamas bắt làm con tin cho biết Witkoff đã nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách “chuyển từ thỏa thuận một phần sang thỏa thuận toàn diện” nhưng không nói rõ điều đó sẽ diễn ra như thế nào.





“Ông ấy nói về việc chuyển đổi vì hiện tại đó là cách duy nhất để làm,” Lifshitz nói. Ông cho biết Witkoff đã nói chuyện với các gia đình con tin trong gần ba giờ.





Ông bà Oded và Yocheved Lifshitz của Daniel Lifshitz nằm trong số khoảng 250 người bị bắt làm con tin trong các vụ tấn công do Hamas lãnh đạo vào ngày 7/10/2023.





Những hình ảnh do Hamas và nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo Palestine công bố cho thấy hai con tin người Israel là Evyatar David và Rom Braslavski trong thể trạng gầy gò, khiến các gia đình con tin khác lo lắng về tình trạng sức khỏe của những người thân yêu của họ.





- Canada phát hiện 44 người vượt biên trốn trong thùng xe tải





Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) vào sáng sớm ngày 3/8 đã chặn một xe tải thùng chở 44 người ngoại quốc vượt biên trái phép từ Mỹ, ở gần gần Stanstead, tỉnh Quebec. Giới chức mô tả là hình ảnh bắt được là “kinh hoàng.”





Thị trưởng Stanstead Jody Stone nói trong buổi họp báo: “Tôi khá bất ngờ khi biết 44 người trốn trong một container. Thật nguy hiểm, họ là con người.”





RCMP nhận được tin báo về một nhóm di cư đang có kế hoạch vượt biên vào Canada từ Mỹ và trốn trong thùng xe tải. Khi cảnh sát biên phòng Canada bắt giữ, họ phát hiện trong thùng xe có 44 người ngoại quốc, trong đó có một phụ nữ mang thai và một số trẻ em. “Tất cả đều hoảng loạn, không có nhiều không khí để thở, không ai có nước uống và không thể ngồi, phải đứng trong không gian chật hẹp. Họ bị bỏ mặc trong điều kiện thực sự kinh hoàng,” phát ngôn viên của RCMP Charles Poirier cho biết hôm thứ Hai 4/8, theo báo Canadian Press.





Phần lớn trong số này là công dân Haiti. Họ khai đã đi bộ hai tiếng từ Mỹ vào Canada, và được xe tải đón. Biên phòng Canada đã bắt và cáo buộc ba nghi phạm tội buôn người, đồng thời mở rộng điều tra. Đây là lần đầu tiên Quebec chặn và phát hiện số lượng lớn di dân trái phép vào quốc gia này.





- Thăm dò của AP: Người trẻ ít theo dõi chính trị hoặc ít quan trọng việc bỏ phiếu





Theo một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng NORC của hãng thông tấn AP, những người trẻ tuổi ít quan tâm đến chính trị Hoa Kỳ hơn những người Mỹ lớn tuổi. Không nhiều người trẻ nói rằng việc bỏ phiếu là quan trọng. Ngay cả những người theo dõi sát sao chính trị, cũng không cho rằng các vấn đề như kinh tế, chi tiêu chính phủ và chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng đối với họ so với những người lớn tuổi tương đương.





Kết qủa của thăm dò này cho thấy sự thất vọng khá lớn trong giới trẻ về hệ thống chính trị của quốc gia, ngay cả khi họ vẫn đi bỏ phiếu. Alberto Medina, người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu về Sự tham gia của Công dân tại Đại học Tufts University, nơi nghiên cứu về thanh niên và chính trị, lưu ý rằng tỷ lệ cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu đã đạt mức kỷ lục trong cuộc bầu cử năm 2020 và đạt mức cao vào năm ngoái.





“Có dấu hiệu cho thấy rằng nền dân chủ không tác động hiệu quả với giới trẻ. Họ không tin rằng nền dân chủ thậm chí có thể cải thiện cuộc sống của họ,” Medina nói. “Cũng trong lúc này, chúng ta đang sống trong thời đại mà tỷ lệ cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu cao.”





Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự thờ ơ của họ đối với chính trị. Kết quả cuộc thăm dò chỉ ra số những người trẻ tuổi có nhiều khả năng không lựa chọn đảng phái. Khoảng 1/3 người trưởng thành dưới 30 tuổi xác định những người độc lập chính trị, những người không nghiêng về một trong hai đảng chính trị lớn, so với 17% người Mỹ từ 60 tuổi trở lên.





Cuộc thăm dò cũng cho thấy những người trẻ tuổi không theo dõi tình hình chính trị chặt chẽ như những người lớn tuổi. Tuy nhiên, về một vài lĩnh vực khác, chẳng hạn như kinh tế và chăm sóc sức khỏe, sự khác biệt giữa người Mỹ trẻ tuổi nhất và người cao tuổi nhất không lớn. Khoảng 8 trong số 10 người Mỹ dưới 30 tuổi nói rằng nền kinh tế “vô cùng” hoặc “rất” quan trọng đối với cá nhân họ, so với khoảng 9 trong số 10 người Mỹ từ 60 tuổi trở lên.





- Đà Nẵng: Không cứu được bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu ném xuống nền đất





Phép lạ mà nhiều người mong đợi đã không xảy ra với bé L.A.K., 14 tháng tuổi, bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, 40 tuổi, bạo hành, ném mạnh xuống nền nhà ngày 16/7/2025. Bé đã qua đời vì chấn thương sọ não quá nặng. Dù đội ngũ y bác sĩ nỗ lực suốt 21 ngày qua nhưng kỳ tích không xảy ra. Bé L.A.K. trải qua ngày điều trị thứ 21 tại phòng hồi sức ngoại khoa - khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng. Nhưng sức khỏe ngày một yếu dần. Đến 5 giờ chiều Thứ Ba 5/8, bác sĩ đã động viên gia đình mang bé về nhà lo hậu sự.





Sự việc xảy ra hôm 16 /7, bé K. được mẹ đưa đến gửi ở nhà trẻ Như Ý như mọi ngày. Sau bữa sáng, bé K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc không kềm chế được, bảo mẫu Quyên bế và ném đứa bé xuống nệm trải trên nền nhà. Khi bé trai tiếp tục bò ra gần cửa phòng và liên tục khóc lớn, bà Quyên xốc nách, ném đứa bé lần thứ nhì khiến đầu nạn nhân va mạnh xuống nền gạch. Do cú ném quá mạnh, bé K. có biểu hiện nôn ói, co giật và tím tái. Bà Quyên sau đó đưa bé trai đi cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi và báo cho gia đình rằng nạn nhân “bị té từ ghế ăn xuống đất.” Do chấn thương quá nặng, bé K. được chuyển viện ra Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.





Ngày 1/8/2025, bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên bị bắt và bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích.



