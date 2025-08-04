Hôm nay,  

Thống Đốc Newsom: nếu Texas vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử để Cộng Hòa chiếm thêm 5 ghế, California sẽ vẽ bản đồ mới để Dân Chủ thắng thêm nhiều ghế

blankHình trên: Thống Đốc Newsom họp báo.
.
Thống Đốc Newsom: nếu Texas vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử để Cộng Hòa chiếm thêm 5 ghế, California sẽ vẽ bản đồ mới để Dân Chủ thắng thêm nhiều ghế


Các đảng viên Dân chủ California đang suy tính nhằm vẽ lại bản đồ Hạ Viện Hoa Kỳ của tiểu bang cho cuộc bầu cử năm 2026, nhằm đối phó với một động thái tương tự của đảng Cộng hòa Texas.


CÁCH VẼ BẢN ĐỒ ĐỂ THIỂU SỐ THẮNG ĐA SỐ GHẾ DÂN BIỂU
blank


Thống đốc Gavin Newsom cho biết vào hôm thứ Hai rằng các đảng viên Dân chủ California đang tiến hành kế hoạch đưa một đề án phân vùng lại hiếm hoi giữa nhiệm kỳ ra trước cử tri vào ngày 4 tháng 11. Nhưng các nhà lập pháp bang sẽ xây dựng một "cơ chế kích hoạt", ông nói, có nghĩa là cử tri California chỉ bỏ phiếu về biện pháp này nếu Texas tiến hành kế hoạch của riêng họ để vẽ lại ranh giới Quốc hội nhằm lấy thêm năm ghế đảng Cộng hòa Texas.

"Đó là nguyên nhân và kết quả, được kích hoạt dựa trên những gì xảy ra hoặc không xảy ra ở Texas," Newsom nói. "Tôi hy vọng họ sẽ làm điều đúng đắn, và nếu họ làm, thì sẽ không có lý do gì để chúng ta phải tiến hành [vẽ bản đồ lại California]."

Các nhà lập pháp Dân chủ ở Texas vào thứ Hai đã rời Texas để khiến đảng Cộng hòa không đủ số thành viên cần thiết để thông qua bản đồ mới. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa Texas đã bỏ phiếu 85-6 để cử cảnh sát tiểu bang bắt giữ họ và đưa họ trở lại Tòa nhà Quốc hội, một động thái mang tính biểu tượng nhiều hơn, vì các nhà lập pháp này sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự hay dân sự.

Kết quả của cuộc đối đầu giữa Texas và California có thể quyết định đảng nào kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, mà các đảng viên Dân chủ xem là pháo đài cuối cùng chống lại các hành động của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Trump đã thúc đẩy đảng Cộng hòa thêm nhiều ghế Cộng Hòa ở Texas, hy vọng ngăn chặn thất bại giữa kỳ.

Đảng Dân chủ nắm giữ 43 trong số 52 ghế quốc hội liên bang của California. Các cuộc thảo luận ban đầu giữa các chính trị gia và chiến lược gia California cho thấy các đường ranh giới được vẽ lại có thể củng cố một số đảng viên Dân chủ đương nhiệm dễ bị tổn thương bằng cách làm cho các khu vực bầu cử trung tính của họ trở nên nghiêng về đảng Dân chủ hơn, trong khi buộc năm hoặc sáu trong số chín thành viên đảng Cộng hòa của California phải đối mặt với các cuộc tái tranh cử khó khăn hơn.

Nhưng không có gì chính thức có thể được thực hiện cho đến khi các nhà lập pháp tiểu bang California trở lại Sacramento sau kỳ nghỉ vào ngày 18 tháng 8.

Các đảng viên Dân chủ, những người nắm đa số áp đảo trong Quốc hội, sẽ có chưa đầy một tháng để vẽ bản đồ mới, tổ chức các phiên điều trần và thương lượng ngôn ngữ của dự luật kêu gọi cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 11, chỉ đủ thời gian để gửi hướng dẫn bỏ phiếu và in phiếu bầu.

Các nhà lập pháp và nhân viên đảng Dân chủ cho biết vào hôm thứ Hai rằng thời gian này có thể thực hiện được, nhưng họ phải hành động nhanh chóng.

Đoàn đại biểu quốc hội đảng Dân chủ California đã bày tỏ sự đồng thuận trong một cuộc họp trực tuyến vào thứ Hai về việc tiến hành một biện pháp bỏ phiếu cho phép phân vùng lại giữa nhiệm kỳ chỉ khi một tiểu bang khác tiến hành điều đó, theo một người quen thuộc với cuộc họp ảo, và rằng sự thay đổi này sẽ mang tính tạm thời. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với ủy ban độc lập.

Chủ tịch Hạ viện California là Robert Rivas cho biết nhóm đảng Dân chủ đã họp vào tối Chủ nhật "để thảo luận về mối đe dọa cấp bách của một cuộc chiếm đoạt quyền lực trắng trợn theo kiểu Trump — một nỗ lực phối hợp nhằm làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta và bịt miệng người dân California."

Các đảng viên Dân chủ trong Thượng viện và Hạ viện California đã tổ chức các cuộc họp riêng để thảo luận về phân vùng lại. David Binder, một chuyên gia thăm dò làm việc với Newsom, đã trình bày các cuộc thăm dò nội bộ cho thấy sự ủng hộ ban đầu yếu ớt trong số cử tri về việc tạm thời thay đổi luật bang để cho phép Quốc hội vẽ lại bản đồ mới cho các cuộc bầu cử năm 2026, 2028 và 2030.

"Cử tri của chúng ta phải được trao quyền để phản kháng," Rivas nói. "California chưa bao giờ lùi bước — và chúng ta sẽ không bắt đầu bây giờ."

Đảng Dân chủ Texas chống đối
Việc các nhà lập pháp đảng Dân chủ rời Austin (thủ phủ Texas) vào hôm thứ Hai đã khiến đảng Cộng hòa không đủ số thành viên cần thiết để tiến hành bỏ phiếu về bản đồ bang được vẽ lại có thể mang lại cho đảng Cộng hòa năm ghế quốc hội.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã từ chối các lời đe dọa từ Thống đốc đảng Cộng hòa Greg Abbott. Nhóm Đảng Dân chủ Hạ viện Texas đã ra tuyên bố chơi chữ dựa trên khẩu hiệu nổi tiếng trong Cuộc cách mạng Texas: "Đến mà lấy đi." Một thành viên của nhóm cho biết việc vắng mặt không phải là tội phạm và các lệnh bắt của Texas không thể thi hành ở Illinois hoặc New York, nơi nhiều nhà lập pháp Texas đã đến tạm cư.

"Không có tội hình sự nào trong bộ luật hình sự Texas cho những gì ông ấy nói," Dân biểu tiểu bang Jolanda Jones, một đảng viên Dân chủ, nói. "Ông Abbott đang cố gắng lấy câu nói gây chú ý, và ông ấy không có cơ chế pháp lý."

Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa Texas, Dustin Burrows, nói rằng việc các đảng viên Dân chủ rời đi không "ngăn cản Hạ viện này làm việc. Nó chỉ trì hoãn thôi."

Nhưng các lựa chọn pháp lý của Abbott để thông qua dự luật phân vùng lại, bằng cách trục xuất các đảng viên Dân chủ hoặc buộc họ trở lại, có vẻ hạn chế, có thể buộc văn phòng thống đốc phải đưa ra thách thức tại các tòa án ở các khu vực do đảng Dân chủ kiểm soát. Abbott có thời hạn đến cuối năm để bảo đảm bản đồ mới được sử dụng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào ngày 3 tháng 3/2026.

Tại một cuộc họp báo tuần trước ở Sacramento, Newsom so sánh áp lực của Trump lên Abbott để thêm năm ghế quốc hội đảng Cộng hòa giống như nỗ lực của ông Trump nhằm "tìm" 12.000 phiếu bầu để thắng ở Georgia sau cuộc bầu cử năm 2020.

"Chúng tôi không ở đây để loại bỏ ủy ban," ông Newsom nói. "Chúng tôi ở đây để cung cấp một con đường vào các năm ’26, ’28 và 2030 cho các bản đồ quốc hội dựa trên phản ứng đối với việc tổng thống Hoa Kỳ thao túng hệ thống. Nó sẽ không chỉ xảy ra ở Texas. Tôi tưởng tượng ông ta đang gọi điện tương tự trên khắp đất nước này. Đây là một vấn đề lớn. Tôi không nghĩ nó còn lớn hơn nữa."

Trong nhiều thập niên, việc vẽ lại bản đồ bầu cử của California đã trở thành cuộc chiến chính trị. Năm 1971, Thống đốc lúc đó Ronald Reagan đã phủ quyết một kế hoạch phân vùng lại mà ông gọi là "sự nhạo báng chính quyền tốt." Tòa án Tối cao California cuối cùng đã vẽ lại các đường ranh giới, và làm lại điều đó vào năm 1991, khi Thống đốc lúc đó Pete Wilson từ chối các bản đồ do đảng Dân chủ vẽ.

Các nhà lập pháp tiểu bang California lần cuối cùng tự vẽ lại ranh giới khu vực bầu cử của họ vào năm 2001, sau khi các thành viên của cả hai đảng đồng ý với một kế hoạch được thiết kế để bảo vệ các dân cử đương nhiệm.

Năm 2008, cử tri California đã tước quyền của các nhà lập pháp bang trong việc vẽ lại khu vực bầu cử bằng cách thông qua Đề luật 11, tạo ra một ủy ban phân vùng độc lập. Hai năm sau, cử tri trao quyền vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội cho cùng một ủy ban bằng cách thông qua Đề luật 20. Nhóm này đã vẽ các đường ranh giới trước các cuộc bầu cử năm 2012, và một lần nữa sau cuộc điều tra dân số năm 2020.

California đã đặt ngày cho cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang lần cuối vừa qua — cuộc bãi nhiệm Newsom năm 2021 — trước 75 ngày. Các quan chức bầu cử quận sẽ cần ít nhất thời gian tương tự để tìm địa điểm bỏ phiếu và chuẩn bị phiếu bầu cho cử tri ở nước ngoài và quân nhân, những người phải nhận phiếu bầu qua thư trước ngày bầu cử 45 ngày, một quan chức bầu cử cho biết.

"Chúng ta cần ít nhất một lịch trình và thời gian tương tự như cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc năm 2021," Dean Logan, quan chức bầu cử hàng đầu của Quận Los Angeles, nói.



