Bàn Tiệc ở Gaza

Ảnh của UN - Gaza tháng 7, 2025.

Cái đói tới

tất cả là sự im lặng

sau lần ăn cuối cùng

trong chiếc bình thân thể

kho dự trữ bắt đầu cạn

…Bắt đầu là đường

rồi đến mỡ

rồi đến óc

tim đập chậm lại

hơi thở yếu

lịm dần…

Tiếng kêu không phát ra được

tất cả cạn kiệt

các hormone bị hãm lại

không còn cảm giác

…im lặng

Chờ đợi…

Tim đập chậm lại, hơi thở yếu

mê man

Không còn thấy đói

…rồi tiếng nói mất hẳn

Em không còn khóc được

dù đau đớn

Em không còn sức để rên

Còn nữa….

…cả thai phụ và người già

im như những viên gạch vỡ

Không ai kêu

Không ai cứu

Sự im lặng của tuyệt vọng

Họ chết như thế

không tiếng động

vì Họ không còn sức để làm lên tiếng động

Ở Gaza

người già, thai phụ và trẻ em

Họ…được mời như thế

ngồi chung trong một bàn tiệc chiến tranh

Một bàn tiệc im lặng

sự im lặng tràn đầy….tuyệt vọng

và họ cúi xuống

ăn thức ăn của mình

….những viên đạn.

tmt - tháng 8/4/2025