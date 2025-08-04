Bàn Tiệc ở Gaza

Cái đói tới
tất cả là sự im lặng
sau lần ăn cuối cùng
trong chiếc bình thân thể
kho dự trữ bắt đầu cạn
…Bắt đầu là đường
rồi đến mỡ
rồi đến óc
tim đập chậm lại
hơi thở yếu
lịm dần…
Tiếng kêu không phát ra được
tất cả cạn kiệt
các hormone bị hãm lại
không còn cảm giác
…im lặng
Chờ đợi…
Tim đập chậm lại, hơi thở yếu
mê man
Không còn thấy đói
…rồi tiếng nói mất hẳn
Em không còn khóc được
dù đau đớn
Em không còn sức để rên
Còn nữa….
…cả thai phụ và người già
im như những viên gạch vỡ
Không ai kêu
Không ai cứu
Sự im lặng của tuyệt vọng
Họ chết như thế
không tiếng động
vì Họ không còn sức để làm lên tiếng động
Ở Gaza
người già, thai phụ và trẻ em
Họ…được mời như thế
ngồi chung trong một bàn tiệc chiến tranh
Một bàn tiệc im lặng
sự im lặng tràn đầy….tuyệt vọng
và họ cúi xuống
ăn thức ăn của mình
….những viên đạn.
tmt - tháng 8/4/2025