Bản Tin Cà-phê Sáng: 4 tháng 8, 2025





- CDC Loại Các Tổ Chức Y Khoa Hàng Đầu Khỏi Nhóm Cố Vấn Về Vắc-Xin.

- Chính quyền Trump phá lệ đưa Ghislaine Maxwell đến trại giam hạng nhẹ.

– Trump nổi giận vì Nga, vì báo cáo việc làm: sa thải viên chức, điều tàu ngầm.

– Kinh tế gia Paul Krugman cảnh báo "nguy hiểm" sau khi Trump sa thải lãnh đạo Thống kê Lao động.

– Marjorie Taylor Greene dọa rời bỏ đảng Cộng hòa, chỉ trích lãnh đạo “phản bội nguyên tắc”.

- Cử tri Dân Chủ chỉ trích đảng “yếu”, trong khi Cộng Hòa được đánh giá tích cực hơn.

- Gaza: Hơn 40 người chết vì không kích, một y tá thiệt mạng do thùng cứu trợ rơi trúng.

- Nga,Trung Quốc tập trận trên biển Nhật Bản sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

- Thế giới đang đối mặt “khủng hoảng rác thải nhựa” gây thiệt hại sức khỏe 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm.

– Kristi Noem mở rộng mô hình trại giam “Alligator Alcatraz” trên toàn quốc.

– Tòa Bạch Ốc không có kế hoạch bắt buộc bảo hiểm chi trả IVF dù Trump từng cam kết.

– Thống đốc Texas dọa bãi nhiệm các dân biểu Dân Chủ bỏ bang để phản đối kế hoạch phân khu của Trump

– Trump tự tin Mỹ đang thắng trong cuộc chiến thuế quan, nhưng các chuyên gia cảnh báo nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại sâu và kéo dài



*

- CDC Loại Các Tổ Chức Y Khoa Hàng Đầu Khỏi Nhóm Cố Vấn Về Vắc-Xin





Các viên chức y tế liên bang Hoa Kỳ vừa thông báo rằng hơn nửa tá tổ chức y khoa hàng đầu quốc gia sẽ không còn tham gia vào quá trình thiết lập khuyến cáo tiêm chủng nữa. Theo email gửi đi hôm thứ Năm, chính phủ cho biết các chuyên gia đại diện cho các tổ chức này sẽ bị loại khỏi các nhóm làm việc vốn từ lâu là trụ cột của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) trực thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Các tổ chức bị loại bao gồm:



– Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ (AMA)

– Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP)

– Hiệp Hội Các Chuyên Gia Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ (IDSA)





Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về vắc-xin tại Đại học Vanderbilt, người đã gắn bó với ACIP suốt hàng chục năm, nói: “Tôi hết sức lo ngại và đau lòng trước quyết định này.” Ông cảnh báo rằng việc loại bỏ các tổ chức y khoa có thể khiến hướng dẫn tiêm chủng trở nên rối rắm và thiếu nhất quán, khi bệnh nhân nghe một điều từ bác sĩ của họ nhưng lại nhận thông tin khác từ chính phủ.





Một email nội bộ giải thích rằng các tổ chức kể trên được xem là “nhóm đặc quyền” và do đó “có thể có thiên kiến” vì đại diện cho một bộ phận dân số cụ thể.





Một viên chức y tế liên bang đã xác nhận việc thay đổi này hôm thứ Sáu, sau khi Bloomberg lần đầu đưa tin. Thông thường, các nhóm làm việc của ACIP bao gồm thành viên ủy ban và các chuyên gia từ giới y học và khoa học. Trong các buổi họp, họ đánh giá dữ kiện từ các hãng dược và từ chính CDC, đồng thời soạn thảo đề nghị chính sách tiêm chủng để trình lên toàn ủy ban. Trong nhiều thập niên, giám đốc CDC hầu như luôn phê chuẩn những khuyến nghị này — vốn được giới bác sĩ áp dụng rộng rãi và làm cơ sở để các hãng bảo hiểm chi trả chi phí tiêm chủng.





Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ và các tổ chức đồng nghiệp tuyên bố: “Việc gạt bỏ chuyên môn y học sâu rộng của chúng tôi khỏi tiến trình thiết yếu và từng minh bạch này là vô trách nhiệm, gây nguy hiểm cho sức khỏe quốc gia, và sẽ càng làm suy giảm lòng tin của công chúng và giới bác sĩ đối với vắc-xin.”





Chính quyền Trump phá lệ đưa Ghislaine Maxwell đến trại giam hạng nhẹ





Ghislaine Maxwell – người bị kết án 20 năm tù vì vai trò “tú bà” trong đường dây lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của Jeffrey Epstein – đã được chuyển từ một trại giam liên bang ở Tallahassee, Florida, đến một trại giam an ninh tối thiểu ở Bryan, Texas, sau khi có cuộc gặp riêng kéo dài hai ngày với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.





Việc chuyển trại này gây tranh cãi vì đã phá lệ một quy định vốn áp dụng cho tội phạm tình dục xưa nay: những người này buộc phải bị giam ở cơ sở có mức an ninh ít nhất là mức trung bình. Theo phóng viên Ken Dilanian của MSNBC, Maxwell đã được miễn trừ quy định này để có thể đến Bryan – nơi được mệnh danh là “Club Fed” vì điều kiện giam giữ nhẹ nhàng hơn.





Trại giam ở Bryan là một trong những nơi có mức an ninh thấp nhất trong hệ thống liên bang, với kiểu giam giữ theo dạng ký túc xá và môi trường tương đối thoải mái. Trong khi đó, Tallahassee, nơi Maxwell bị giam trước đó, là cơ sở có mức an ninh cao hơn, và từng xảy ra nhiều vụ tấn công cũng như bê bối tình dục liên quan đến quản giáo.





Một chuyên gia tư vấn trại giam nói với Dilanian rằng ông “chưa từng thấy điều này xảy ra với bất kỳ tội phạm tình dục nào”, ám chỉ việc được đưa đến một trại an ninh tối thiểu là điều cực kỳ hiếm và đặc biệt.





Một nguồn tin từ trong trại cho biết: “Ngay khi Ghislaine nói chuyện với chính phủ, bà ta bị coi là chỉ điểm. Có những lời đe dọa rất cụ thể và nghiêm trọng đến tính mạng của bà ta.”





Giới chức nhà giam liên bang xác nhận việc chuyển trại của Maxwell trong tuần qua nhưng từ chối trả lời liệu có miễn trừ quy định đặc biệt nào không. Luật sư của Maxwell cũng không trả lời mọi thắc mắc.





Việc chuyển trại diễn ra trong bối cảnh Maxwell đang tiếp tục kháng cáo bản án năm 2021, lập luận rằng thỏa thuận miễn truy tố năm 2007 giữa Epstein và công tố Florida có thể cũng áp dụng cho bà. Theo Reuters, các luật sư của Maxwell cho rằng thỏa thuận đó bảo vệ những người đồng phạm chưa được nêu tên – trong đó có bà.





Ngoài ra, Maxwell được cho là đã chính thức yêu cầu Tổng thống Donald Trump ân xá. Trump không phủ nhận khả năng chấp thuận lời thỉnh cầu này – giữa lúc những lời đồn đoán về quan hệ giữa ông và Epstein vẫn chưa lắng xuống, kể cả trong hàng ngũ ủng hộ trung thành của ông.





– Trump nổi giận vì Nga, vì báo cáo việc làm: sa thải viên chức, điều tàu ngầm





Sau một loạt thắng lợi chính trị và ngoại giao, Tổng thống Donald Trump đã phản ứng dữ dội trước hai tin tức bất lợi: số liệu việc làm tháng 7 cho thấy kinh tế chậm lại, và Nga tiếp tục phớt lờ các nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong cùng một ngày, ông Trump ra lệnh triển khai tàu ngầm hạt nhân sau những lời khiêu khích trên mạng từ cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, và sa thải người đứng đầu Cục Thống Kê Lao Động vì cho rằng bà đã “thao túng số liệu” – dù không có bằng chứng.





Hành động của ông làm dấy lên lo ngại rằng ông đang sử dụng quyền lực tổng thống để trừng phạt cá nhân và bóp méo thông tin bất lợi. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton gọi đây là bằng chứng cho thấy ông Trump “không đủ tư cách lãnh đạo,” trong khi các chuyên gia thống kê lên án vụ sa thải là “vô căn cứ” và “đe dọa tính độc lập” của hệ thống thống kê liên bang.





Bên cạnh đó, ông Trump còn áp lệnh trừng phạt lên một thẩm phán Tối cao Pháp viện Brazil – hành động chưa từng có nhằm bảo vệ đồng minh chính trị Jair Bolsonaro. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell tiếp tục là mục tiêu công kích của ông Trump, đặc biệt sau khi ông từ chối từ chức dù bị tổng thống yêu cầu công khai.



Giữa lúc chiến sự ở Ukraine chưa có lối thoát và kinh tế Mỹ phát tín hiệu chậm lại, Tổng thống Trump đang cho thấy một mô hình quen thuộc trong nhiệm kỳ thứ hai: không ngần ngại lạm dụng công cụ của chính quyền để tấn công bất kỳ ai làm ông bất mãn.





– Kinh tế gia Paul Krugman cảnh báo "nguy hiểm" sau khi Trump sa thải lãnh đạo Thống kê Lao động





Krugman: “Đây là mô hình đã thấy nhiều lần – và giờ đến lượt nước Mỹ”.





Kinh tế gia đoạt giải Nobel Paul Krugman cảnh báo rằng việc Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải bà Erika McEntarfer – người đứng đầu Cục Thống Kê Lao Động (BLS) – sau khi cáo buộc bà “thao túng số liệu việc làm” mà không có bằng chứng, có thể là dấu hiệu cho những bất ổn nghiêm trọng đang chờ đợi nền kinh tế Hoa Kỳ.





Trong cuộc phỏng vấn với Ari Melber trên MSNBC, Krugman nói rằng dù ít được công chúng biết đến, Cục Thống Kê Lao Động là cơ quan “giữ vai trò sống còn” trong việc điều hành chính phủ, vì “mọi hiểu biết của chúng ta về tình hình kinh tế trong những tháng gần đây đều đến từ dữ liệu của cơ quan này.” Ông cảnh báo rằng nếu các con số bị bóp méo để phục vụ hình ảnh của tổng thống thay vì phản ánh thực tế, thì “những điều tồi tệ sẽ bắt đầu xảy ra.”

Krugman viện dẫn các trường hợp trong lịch sử, nơi siêu lạm phát xảy ra khi các chính phủ chỉ được công bố những con số đẹp mắt như thể mọi thứ đều tốt đẹp, dù thực tế đang sụp đổ. Khi chính quyền cuối cùng chịu thừa nhận có vấn đề thì, theo ông, “lạm phát đã ở mức 80%.”





“Đây là mô hình quen thuộc,” ông nói. “Chúng ta đã thấy điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và giờ, tôi phải nói, nó đến với nước Mỹ – còn nhanh hơn tôi tưởng.”





– Marjorie Taylor Greene dọa rời bỏ đảng Cộng hòa, chỉ trích lãnh đạo “phản bội nguyên tắc”





Marjorie Taylor Greene đang gây chấn động trong nội bộ đảng Cộng hòa khi công khai đặt câu hỏi liệu bà còn phù hợp với GOP hay không, và tuyên bố có thể sẽ rời bỏ đảng hoàn toàn. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, nữ dân biểu bang Georgia nói: “Tôi không biết là Đảng Cộng hòa bỏ rơi tôi, hay là tôi không còn đồng cảm với đảng nữa… Chính hướng đi hiện nay của họ khiến tôi không muốn dính dáng gì nữa, và tôi thực sự chẳng còn quan tâm.”





Greene cho biết bà thất vọng với việc đảng không ủng hộ các đề xướng mà bà cho là đại diện cho “nền tảng nước Mỹ trên hết” (America First), bao gồm cắt viện trợ nước ngoài, kiểm soát thâm hụt ngân sách và ưu tiên quyền lợi người lao động Mỹ. Bà cũng chỉ trích lãnh đạo Hạ viện Mike Johnson và chính quyền Trump vì không hành động đủ mạnh để bảo vệ phụ nữ trong đảng, sau vụ nghị sĩ Elise Stefanik không được giữ vai trò hàng đầu trong nội các.

Greene tuyên bố bà cảm thấy đơn độc trong đảng, khi nhiều sáng kiến do bà đưa ra — như đổi tên Vịnh Mexico thành “Gulf of America” hay các dự luật cấm tài trợ cho tổ chức quốc tế — đều bị các đồng viện Cộng hòa phớt lờ. “Tôi đang đấu tranh cho các giá trị của người dân bình thường, nhưng đảng dường như chỉ quan tâm đến giới lãnh đạo,” bà nói.





Ngoài bất mãn trong nội bộ, Greene còn là một trong số ít nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Bà là người đầu tiên trong GOP công khai gọi đây là “tội diệt chủng,” đồng thời chỉ trích các đồng nghiệp như Randy Fine vì tuyên bố rằng dân thường Palestine nên bị bỏ đói — điều bà gọi là vô nhân đạo và phản lại các giá trị Kitô giáo.





- Cử tri Dân Chủ chỉ trích đảng “yếu”, trong khi Cộng Hòa được đánh giá tích cực hơn





Một cuộc thăm dò toàn quốc do AP-NORC thực hiện trong tháng 7 cho thấy nhiều cử tri Dân Chủ đang mất niềm tin vào chính đảng của họ, mô tả đảng là “yếu”, “vô tổ chức” và “thiếu hiệu quả”. Trái lại, cử tri Cộng Hòa có xu hướng lạc quan hơn, với gần 40% dùng từ tích cực như “bảo thủ”, “yêu nước” hoặc “tự do” để mô tả GOP. Tuy nhiên, cả hai đảng đều phải đối mặt với chỉ trích từ cử tri độc lập, trong đó nhiều người tỏ ra thất vọng với hệ thống chính trị hiện tại và bày tỏ mong muốn có một lực lượng thứ ba.





Trong số các cử tri Dân Chủ được hỏi, khoảng một phần ba mô tả đảng mình bằng từ ngữ tiêu cực. Chỉ khoảng 2/10 đưa ra đánh giá tích cực. Nhiều người tỏ ra bất mãn trước phản ứng “rời rạc” và “thiếu sức mạnh” của đảng trước các chính sách của Tổng thống Donald Trump. “Họ chỉ lên tiếng một chút rồi bị lấn át ngay,” cô Cathia Krehbiel, 48 tuổi, một cử tri Dân Chủ ở Iowa nói. Một số cử tri cho biết dù không có ý định chuyển sang ủng hộ Cộng Hòa, họ đang cân nhắc việc không đi bầu – điều có thể ảnh hưởng đến nỗ lực giành lại Quốc Hội của đảng Dân Chủ trong năm 2026.





Phía Cộng Hòa, tuy sự ủng hộ có vẻ mạnh mẽ hơn, vẫn có khoảng 2/10 cử tri bày tỏ thất vọng với đảng, chỉ trích việc chi tiêu quá mức và sự gắn bó mù quáng với ông Trump. Một số cảnh báo rằng các chính sách thuế và chi tiêu của Tổng thống có thể làm tăng thâm hụt ngân sách thêm hàng ngàn tỷ đô-la trong thập niên tới, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc Hội. Trong toàn bộ mẫu 1.437 người trưởng thành được khảo sát, đảng Cộng Hòa bị đánh giá tiêu cực nhiều hơn một chút so với Dân Chủ (43% so với 39%), nhưng sự bất mãn trải rộng ở cả hai phía. Cử tri độc lập – nhóm có thể quyết định cục diện các cuộc bầu cử sắp tới – phần lớn đều tỏ ra chán nản và không tin tưởng vào bất kỳ đảng nào. Một số nhắc đến “Đảng Hoa Kỳ” do Elon Musk đề xướng như một hy vọng thay thế, dù sáng kiến này vẫn chưa chính thức thành hình.





Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 10 đến 14 tháng 7, với biên độ sai số ±3.6 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy cả hai đảng đều phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin, nhưng mức độ thất vọng trong nội bộ Dân Chủ hiện đang nổi bật hơn.





- Gaza: Hơn 40 người chết vì không kích, một y tá thiệt mạng do thùng cứu trợ rơi trúng





Ít nhất 41 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Dải Gaza vào thứ Hai, trong đó có 20 người đang xếp hàng nhận cứu trợ, giữa lúc tình trạng đói ăn tiếp tục lan rộng. Một y tá tại Bệnh viện Al-Aqsa ở Deir el-Balah cũng bị giết khi một thùng hàng cứu trợ được thả từ trên không rơi trúng người, theo nguồn tin y tế xác nhận với Al Jazeera.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế cảnh báo Gaza đang rơi vào một thảm họa không thể cứu vãn nếu không có lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Kể từ khi Israel phần nào nới lỏng phong tỏa hôm 27/7, trung bình chỉ có khoảng 84 xe tải cứu trợ vào được Gaza mỗi ngày – quá xa mức tối thiểu 600 xe mà các cơ quan viện trợ cho là cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ bản. Phần lớn hàng cứu trợ bị các nhóm vũ trang và đám đông đói khát cướp đi trước khi đến được điểm phân phối, khiến tình hình càng thêm tuyệt vọng.

Hamas tuyên bố sẵn sàng để Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế tiếp cận các con tin Israel đang bị giam giữ nếu Israel mở hành lang nhân đạo cho toàn bộ dân chúng Gaza. Tuy nhiên, phía Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công, với tuyên bố “chiến sự sẽ không ngừng” nếu con tin chưa được trả tự do.





Từ đầu cuộc chiến đến nay, Israel đã giết ít nhất 60.933 người và gây thương tích cho hơn 150.000 thường dân tại Gaza, theo số liệu từ các cơ quan y tế tại chỗ. Riêng tuần qua, Bộ Y tế Gaza ghi nhận hơn 300 người Palestine bị bắn chết khi tìm cách tiếp cận thực phẩm, trong đó có hơn 90 người thiệt mạng trong một vụ gần biên giới vào thứ Tư khi họ gục ngã dưới lằn đạn trong khi đang cố gắng lãnh thực phẩm.





Dù có thêm các chuyến thả hàng từ trên không, hiệu quả rất hạn chế. Một số thùng rơi xuống biển, số khác rơi vào khu vực quân sự, trong khi những thùng còn lại – như trường hợp gây chết người tại bệnh viện Al-Aqsa – bị xem là giải pháp nguy hiểm và không đáng tin cậy. Giám đốc cơ quan UNRWA, ông Philippe Lazzarini, gọi các đợt thả hàng là “tốn kém, không hiệu quả” và đặt câu hỏi: nếu có đủ ý chí chính trị để thả hàng từ không trung, tại sao không có cùng ý chí để mở đường bộ?





Trong khi chiến sự và nạn đói tiếp tục bao trùm Gaza, nhiều nhóm nhân đạo vẫn nỗ lực cứu trợ. Một tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ vừa tài trợ $25,000 để sửa chữa Nhà thờ Holy Family – một trong hai nhà thờ ở Gaza – vừa bị phá hủy bởi không kích Israel. Đây là một trong số ít cử chỉ liên tôn giữa lúc lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng vang vọng từ cộng đồng quốc tế, các lãnh đạo tôn giáo, và hàng chục Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đề nghị đàm phán mới nhất, trong đó Hamas phải giải giáp và Israel chấm dứt chiến tranh, đã bị cả hai bên bác bỏ. Trong lúc đó, những người Palestine vẫn chết vì đạn, vì đói – và nay, cả vì thùng cứu trợ.





- Nga,Trung Quốc tập trận trên biển Nhật Bản sau tuyên bố của Tổng thống Trump





Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Maritime Interaction 2025” tại vùng biển Nhật Bản vào ngày 3 tháng 8, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận việc triển khai hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến khu vực gần Nga. Cuộc tập trận kéo dài ba ngày, kết thúc vào ngày 5 tháng 8, theo Reuters.





.Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga và truyền thông Trung Quốc, lực lượng hải quân hai nước đã thực hiện các hoạt động phối hợp như bắn pháo thật, diễn tập chống tàu ngầm, phòng không, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên biển và cứu hộ cứu nạn. Sau khi tập trận kết thúc, các chiến hạm sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra chung tại một số vùng biển thuộc Thái Bình Dương.





Tham gia cuộc tập trận có các tàu chiến chủ lực của hai bên. Phía Trung Quốc đưa đến bốn tàu, gồm hai khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Shaoxing và Urumqi, cùng tàu ngầm diesel-điện và tàu hỗ trợ cứu nạn Tây Hồ. Phía Nga điều động tàu chống ngầm cỡ lớn Admiral Tributs, hộ vệ hạm Gromky, tàu ngầm diesel-điện Volkhov và tàu cứu hộ Igor Belousov.





Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 1 tháng 8, ông Trump cho biết Mỹ đang “hoàn toàn sẵn sàng” nếu phải dùng đến lựa chọn hạt nhân, và rằng “hai tàu ngầm hạt nhân đã có mặt trong khu vực cần thiết” để đối phó với các phát ngôn gần đây từ phía Nga. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra những tuyên bố mang tính đe dọa hạt nhân nhằm vào phương Tây.





Giới chức quốc phòng Trung Quốc và Nga khẳng định cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, việc thời điểm tập trận trùng hợp với các diễn biến căng thẳng mới giữa Washington và Moskva khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.





- Thế giới đang đối mặt “khủng hoảng rác thải nhựa” gây thiệt hại sức khỏe 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm





Một bản đánh giá chuyên gia đăng trên The Lancet cảnh báo đại dịch ô nhiễm nhựa – từ sản xuất, sử dụng đến thải bỏ – đã gây ra thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe toàn cầu vượt khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la mỗi năm, đồng thời góp phần gây bệnh tật và tử vong ở mọi lứa tuổi.





Sản lượng nhựa toàn cầu đã tăng từ 2 triệu tấn năm 1950 lên 475 triệu tấn vào năm 2022, và dự báo sẽ lên đến 1,2 tỷ tấn vào năm 2060. Hơn 8 tỷ tấn rác nhựa hiện tồn tại trong môi trường toàn cầu, trong khi tỷ lệ tái chế còn dưới 10%.





Ô nhiễm nhựa tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người thông qua nhiều cơ chế: ô nhiễm không khí, tiếp xúc hóa chất độc hại, xâm nhập vi nhựa vào cơ thể và thậm chí thúc đẩy bệnh lây qua muỗi do chất thải tích nước đọng.





Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thai nhi là những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Các nghiên cứu ghi nhận tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non, dị tật bẩm sinh, ung thư trẻ em, suy giảm phát triển phổi, vô sinh, đái tháo đường, bệnh tim mạch và đột quỵ do tiếp xúc với các hóa chất nhựa như DEHP, BPA và PFAS.





Báo cáo nhấn mạnh rằng tái chế không phải là giải pháp khả thi để giải quyết khủng hoảng. Đây là vấn đề hệ thống, cần giảm sản xuất nhựa dùng một lần, ban hành luật kiểm soát hóa chất và minh bạch dữ liệu ngành nhựa.





Cuộc hội nghị đàm phán toàn cầu về Hiệp ước Nhựa đang diễn ra tại Geneva từ ngày 5 đến 14 tháng 8 năm 2025, với mục tiêu thiết lập cơ chế ràng buộc để kiểm soát ô nhiễm nhựa. Mặc dù hơn 100 quốc gia ủng hộ giới hạn sản xuất, các quốc gia sản xuất dầu khí như Saudi Arabia cùng các nhóm vận động ngành nhựa vẫn phản đối mạnh mẽ những đề nghị này.





– Kristi Noem mở rộng mô hình trại giam “Alligator Alcatraz” trên toàn quốc





Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết mô hình trại tạm giam “Alligator Alcatraz” ở Florida sẽ được nhân rộng trên toàn quốc, đặt tại các sân bay và nhà tù tiểu bang để hỗ trợ chương trình bắt giữ và trục xuất di dân không giấy tờ của chính quyền Trump. Các địa điểm đang được xem xét gồm Arizona, Nebraska và Louisiana, với mục tiêu đưa người bị giam về gần đường băng để đẩy nhanh tiến độ trục xuất.





Cơ sở gốc ở Florida — được dựng chỉ trong 8 ngày tại vùng đầm lầy Everglades — chứa 3.000 giường và tiêu tốn $450 triệu mỗi năm. Ông Trump từng đích thân đến thăm nơi này và nói đùa rằng “nếu họ trốn, sẽ được học cách chạy khỏi cá sấu.”





Noem gọi mô hình này “hiệu quả hơn” so với việc thuê nhà tù tư nhân và nhấn mạnh rằng các hợp đồng mới sẽ giới hạn dưới 5 năm. Bà cho biết kế hoạch mở rộng dựa vào quỹ $45 tỷ mới được phê duyệt theo đạo luật ngân sách “big, beautiful bill” của ông Trump.





Tuy nhiên, Alligator Alcatraz đang bị chỉ trích dữ dội. Các luật sư tố cáo người bị giam không được xét xử, thiếu quyền tiếp cận luật sư, điều kiện vệ sinh tồi tệ và không được thực hiện quyền tôn giáo. Một thẩm phán liên bang đã yêu cầu công bố hợp đồng điều hành trại, giữa lúc các chuyên gia cho rằng tiểu bang không có quyền pháp lý để tự ý giam giữ di dân.





Dù vậy, Noem bảo vệ chính sách răn đe, cho biết hàng trăm ngàn người đã “tự nguyện” quay về nước từ khi ông Trump nhậm chức. Bà dẫn lời Tổng thống Mexico và Ecuador xác nhận công dân của họ sợ mất cơ hội trở lại Mỹ nên đã bỏ về. Noem cho rằng hiệu quả đến từ các chiến dịch truyền hình của Bộ, cùng thông điệp cứng rắn từ chính phủ Trump: nếu ở lại bất hợp pháp, “sẽ có hậu quả.”

– Tòa Bạch Ốc không có kế hoạch bắt buộc bảo hiểm chi trả IVF dù Trump từng cam kết





Dù từng hứa khi ra ứng cử rằng chính phủ sẽ tài trợ hoặc buộc các công ty bảo hiểm chi trả chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện không có kế hoạch thực hiện điều này, theo nguồn tin nội bộ.





Sau hơn sáu tháng cầm quyền nhiệm kỳ hai, Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra đề nghị tài trợ mới hay quy định buộc bảo hiểm chi trả IVF, kể cả với hơn 50 triệu người dùng các gói bảo hiểm thuộc Obamacare.





Một viên chức cao cấp cho biết Trump vẫn xem mở rộng tiếp cận IVF là “ưu tiên lớn,” nhưng không thể tự ý tuyên bố đây là quyền lợi y tế thiết yếu mà không có luật của Quốc Hội. Trong khi đó, giới bảo thủ trong đảng Cộng Hòa lo ngại việc áp đặt yêu cầu này sẽ làm tăng phí bảo hiểm và gây bất lợi chính trị trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.





Các tổ chức vận động cho IVF gọi bước lùi này là đáng thất vọng, đặc biệt khi chi phí mỗi chu kỳ IVF hiện từ $12,000 đến $25,000. Một số cố vấn trong chính quyền Trump cho biết Tòa Bạch Ốc gần đây đã chuyển hướng quan tâm sang các biện pháp “tăng cường sức khỏe sinh sản toàn diện” thay vì tập trung vào IVF.





Tuy chính quyền vẫn hứa sẽ “tìm cách thực hiện cam kết,” việc thiếu hành động cụ thể cho thấy chương trình này đang bị trì hoãn, giữa lúc đảng Cộng Hòa vẫn chia rẽ sâu sắc về vai trò của chính phủ trong chính sách gia đình.





– Thống đốc Texas dọa bãi nhiệm các dân biểu Dân Chủ bỏ bang để phản đối kế hoạch phân khu của Trump





Thống đốc Cộng Hòa Greg Abbott tuyên bố sẽ tìm cách bãi nhiệm các dân biểu Dân Chủ nếu họ không quay lại Texas hôm nay, sau khi hơn 50 người trong số họ rời bang nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu về bản đồ bầu cử Quốc Hội do phía Cộng Hòa đề xướng và được Tổng thống Trump hậu thuẫn.

Kế hoạch phân khu mới nhằm tạo thêm 5 ghế nghiêng về Cộng Hòa, củng cố thế đa số mong manh của đảng này tại Hạ Viện liên bang trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Các dân biểu Dân Chủ – hiện nắm 62/150 ghế tại Hạ viện bang – đã bay đến Illinois và New York để không đủ số phiếu tiến hành. Họ được Thống đốc Illinois JB Pritzker tiếp đón và cam kết hỗ trợ.





Abbott viện dẫn một dự luật pháp lý năm 2021 cho rằng tòa án có thể phán quyết một dân biểu đã “từ bỏ chức vụ” nếu vắng mặt có chủ đích. Ông cũng ám chỉ rằng việc gây quỹ để trả tiền phạt cho hành vi này có thể bị xem là tội hình sự. Đáp lại, khối Dân Chủ tuyên bố: “Cứ đến mà bắt.”





Việc vắng mặt cũng khiến các dự luật khẩn cấp như cứu trợ lũ lụt – sau thảm họa làm ít nhất 136 người thiệt mạng – bị trì hoãn. Dân Chủ cáo buộc phe Cộng Hòa ưu tiên phân khu thay vì giải quyết khủng hoảng.





Tòa Bạch Ốc chưa lên tiếng, nhưng sự việc này được xem là một phần trong chiến lược rộng hơn của ông Trump nhằm tái định hình bản đồ bầu cử toàn quốc. Các thống đốc Dân Chủ như Pritzker và Gavin Newsom đã tổ chức các sự kiện phản đối tại tiểu bang của họ, cáo buộc Trump và đảng Cộng Hòa "giật dây hệ thống để tước quyền đại diện của người dân trong nhiều năm tới".





– Trump tự tin Mỹ đang thắng trong cuộc chiến thuế quan, nhưng các chuyên gia cảnh báo nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại sâu và kéo dài





Hơn 100 ngày sau “Ngày Giải Phóng” mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố mở ra một trật tự thương mại mới, Hoa Kỳ đã áp thuế từ 10% đến 41% lên hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác, từ Canada, châu Âu đến châu Á. Canada bị đánh thuế 35% sau khi tuyên bố công nhận Palestine. Trong khi đó, EU, Nhật và Hàn Quốc chấp nhận các thỏa thuận thương mại bất lợi để tránh thuế cao, đồng ý mở cửa thị trường và đầu tư hàng trăm tỷ đô-la vào Mỹ để đổi lấy thuế suất 15%.





Tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ đang thắng: dòng thuế quan đổ về hải quan Mỹ khoảng $30 tỷ mỗi tháng, thị trường tài chính vẫn ổn định, và các đối tác phải nhượng bộ. Tuy nhiên, giới kinh tế học cho rằng thực tế ngược lại: theo ước tính của Goldman Sachs, khoảng 80% chi phí thuế quan đang do các công ty và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu. Các hãng lớn như Ford và GM lần lượt báo cáo $800 triệu và $1.1 tỷ chi phí thuế chỉ trong quý II.





Thuế quan trung bình tại Mỹ sẽ tăng lên 18% vào ngày 7/8, gấp 8 lần mức của năm ngoái và trở lại mức thời kỳ Đại Suy Thoái. Dù chỉ số S&P 500 vẫn tăng 12% so với đầu năm và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy GDP, giới phân tích cho rằng tăng trưởng hiện tại chỉ là nhờ tồn kho được tích trữ trước khi thuế có hiệu lực.





Nghiêm trọng hơn, hệ thống thuế quan Mỹ đang bị cá nhân hóa. Thay vì giữ mức thuế cố định như trong hệ thống đa phương trước đây, chính sách thương mại giờ đây thay đổi theo quan hệ cá nhân và cảm xúc của Tổng thống. Một vụ kiện ở Brazil, một tranh chấp biên giới ở Đông Nam Á – bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành lý do cho một mức thuế mới.





Giới phân tích cảnh báo hậu quả lâu dài: doanh nghiệp trong nước sẽ mất động lực cạnh tranh vì được bảo hộ, người tiêu dùng mất lựa chọn và giá rẻ, còn chính sách thương mại trở nên tùy tiện và dễ bị vận động hành lang thao túng.