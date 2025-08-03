Texas: DB Dân Chủ Bỏ Đi Để Ngăn Cản Ý Đồ Vẽ Lại Địa Hạt Của Đảng Cộng Hòa

Một nhóm DB Dân Chủ Texas đã lên đường sang Illinois để ngăn chặn kế hoạch vẽ lại địa hạt giữa nhiệm kỳ do Đảng Cộng Hòa đề ra. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 8, Reuters) – Các DB Đảng Dân Chủ tại Texas hôm Chủ Nhật cho biết họ đã rời khỏi tiểu bang để ngăn không cho Đảng Cộng Hòa đạt đủ số DB cần thiết để tiến hành bỏ phiếu vẽ lại bản đồ 38 địa hạt Hạ Viện. Đây được xem là một phần trong nỗ lực ngăn chặn Đảng Cộng Hòa củng cố quyền lực tại Hạ Viện trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Tổng Thống Donald Trump đã hết lòng ủng hộ kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử, và nói với giới báo chí rằng ông kỳ vọng việc tái phân chia địa hạt có thể mang lại thêm tối đa năm ghế cho Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. Hiện nay, Đảng Cộng Hòa đang nắm giữ 220 ghế, so với 212 ghế của Đảng Dân Chủ, và có ba ghế của Đảng Dân Chủ đang bị bỏ trống vì các vị đã qua đời.

Trong một đoạn clip quay lại ở sân bay, DB James Talarico (Đảng Dân Chủ) mắng kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử là gian lận trắng trợn cho cuộc bầu cử năm 2026.

“Khi quý vị coi được clip này, thì tôi cùng các đồng nghiệp Dân Chủ đã rời khỏi tiểu bang thân thương của mình để ngăn chặn âm mưu cướp quyền vẽ lại địa hạt của Trump,” Talarico nói trong đoạn clip được đăng trên X hôm Chủ Nhật.

Một số DB Dân Chủ khác tại Texas cũng cho biết trên X rằng họ đang trên đường đến Illinois, nơi có Thống Đốc thuộc Đảng Dân Chủ là J.B. Pritzker.

Theo quy định, các tiểu bang phải vẽ lại bản đồ địa hạt theo dữ liệu dân số mới sau mỗi mười năm. Tuy nhiên, bản đồ địa hạt hiện tại của Texas mới được thông qua cách đây bốn năm bởi cơ quan lập pháp do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Việc điều chỉnh giữa kỳ thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng đa phần là khi Quốc hội tiểu bang có sự thay đổi lớn về quyền kiểm soát.

Đảng Cộng Hòa đang thúc đẩy kế hoạch vẽ lại địa hạt trong phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp. Phiên họp này cũng sẽ bàn đến việc phân bổ ngân sách nhằm ngăn chặn lũ lụt, sau trận lũ quét kinh hoàng vào ngày 4 tháng 7 khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Theo bản đồ hiện hành, Đảng Cộng Hòa đang nắm 25 ghế, tức gần hai phần ba tổng số địa hạt tại một tiểu bang mà Trump từng chiến thắng năm ngoái với tỷ số phiếu khoảng 56% so với 42%.

Các chuyên gia về bản đồ bầu cử cảnh báo rằng kế hoạch này có thể phản tác dụng nếu Đảng Cộng Hòa cứ tham lam muốn khai thác triệt để những lợi thế sẵn có.

Văn phòng Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott không trả lời khi được hỏi về hành động của các DB Đảng Dân Chủ hôm Chủ Nhật.