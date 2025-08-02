Hôm nay,  

Campuchia đề cử Trump Giải Nobel Hòa Bình. Kinh tế gia Nhà Trắng Peter Navarro nói Trump xứng đáng thắng Giải Nobel Kinh Tế. William Nordhaus (Nobel Kinh Tế 2018): Trump chỉ là cậu nhóc đập phá kinh tế thế giới, chỉ có thể thắng Giải Ig Nobel (Giải Nobel Quậy).

02/08/202521:42:00(Xem: 2133)
blankHình trên: Huy hiệu Giải Nobel. Trump có thể thắng Giải Nobel Hòa Bình hay Nobel Kinh Tế?
.

Campuchia đề cử Trump Giải Nobel Hòa Bình. Kinh tế gia Nhà Trắng Peter Navarro nói Trump xứng đáng thắng Giải Nobel Kinh Tế. William Nordhaus (Nobel Kinh Tế 2018): Trump chỉ là cậu nhóc đập phá kinh tế thế giới, chỉ có thể thắng Giải Ig Nobel (Giải Nobel Quậy).

Theo báo Newsweek, những người từng đoạt giải Nobel Kinh tế đã phản ứng trước ý kiến cho rằng chương trình nghị sự thương mại của Tổng thống Donald Trump đã giúp ông được đề cử cho giải thưởng danh giá này.

Trong buổi phỏng vấn hôm thứ Năm trên Fox Business, Peter Navarro, cố vấn thương mại Nhà Trắng, đã mô tả tác động của các chính sách thuế quan toàn diện của tổng thống là "một sự tái cấu trúc cơ bản của môi trường thương mại quốc tế".

"Nhiều người nói về Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình", Navarro nói thêm. "Tôi nghĩ rằng, vì ông Trump về cơ bản đã giảng dạy về kinh tế thương mại thế giới, ông ấy có thể được đề cử giải Nobel Kinh tế."
.

Những người từng đoạt giải Nobel nghĩ gì về ý tưởng này?
Newsweek đã trao đổi với những người đoạt giải - chính thức là Giải thưởng Khoa học Kinh tế Sveriges Riksbank tưởng nhớ Alfred Nobel - về triển vọng Trump được đề cử hoặc giành giải thưởng.

Newsweek đã liên hệ với Nhà Trắng để xin phản hồi về những ý kiến của các nhà khoa học đoạt giải Nobel trong bài viết này.
.
Eric Maskin (2007)
"Tôi nghĩ Donald Trump khó có thể được trao giải Nobel Kinh tế", Maskin, người đồng nhận giải thưởng này năm 2007 vì những đóng góp cho lý thuyết thiết kế cơ chế, cho biết.

"Giải thưởng được trao cho những khám phá về kinh tế, chứ không phải cho các chính sách kinh tế", ông nói với Newsweek. "Và ngay cả khi nó được trao cho một chính sách, vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn tác động của thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt sẽ như thế nào."

Maskin nói thêm rằng có "lý do chính đáng" để cho rằng, nếu mức thuế quan cao do Trump áp đặt vẫn còn hiệu lực, "những tác động lâu dài đối với Hoa Kỳ và thế giới sẽ là tiêu cực - nhưng chúng ta hãy chờ xem."

.
Roger Myerson (2007)
"Giải Nobel Kinh tế là một giải thưởng khoa học, và do đó, nó được trao cho những tiến bộ trong hiểu biết chung về kinh tế học", Roger Myerson, đồng nhận giải thưởng năm 2007 cùng với Maskin và nhà kinh tế học người Mỹ gốc Ba Lan Leonid Hurwicz, cho biết.

Ông lưu ý rằng giải thưởng này không dành cho chính sách kinh tế, và lưu ý rằng cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và người chiến thắng năm 2022 Ben Bernanke được công nhận nhờ công trình nghiên cứu học thuật về cuộc Đại suy thoái, chứ không phải hành động của ông trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

"Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump đã đưa ra những quyết định cũng sẽ có tác động kinh tế to lớn đến hàng triệu người, dù tốt hay xấu", Myerson nói với Newsweek. "Nhưng nếu Peter Navarro muốn chứng minh ông ấy là ứng cử viên cho Giải Nobel Kinh tế, thì giải thưởng đó nên dựa trên những đóng góp của Donald Trump cho hiểu biết của chúng ta về một chính sách kinh tế tốt."

Myerson cho biết nhiều chính sách gần đây của Trump đã thách thức những quan điểm kinh tế thông thường, nhưng để có lập luận vững chắc cho giải thưởng, tổng thống cần "xuất bản các bài báo liên quan đến các tài liệu kinh tế và xác định những giả định khác nhau đã dẫn ông đến lựa chọn chính sách của mình."

"Nếu Tổng thống Trump thực sự có những hiểu biết sâu sắc về việc hoạch định chính sách kinh tế, việc ông công bố một bản phát triển ý tưởng một cách nghiêm túc và chu đáo có thể là một đóng góp quan trọng cho khoa học kinh tế," ông nói thêm. "Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo ông ấy rằng số lượng đóng góp quan trọng cho khoa học kinh tế còn lớn hơn số lượng giải thưởng mà Ủy ban Nobel có thể công nhận."
.
James Heckman (2000)


"Hãy để tôi nói thế này: Ông ấy xứng đáng hơn Barack Obama," Heckman nói, ám chỉ đến Giải thưởng Hòa bình năm 2009 được trao cho cựu tổng thống chỉ chín tháng sau khi nhậm chức. Ông nói rằng một giải thưởng hòa bình dành cho Trump là hoàn toàn chính đáng, "nếu ông ấy thành công trong việc mang lại hòa bình cho Trung Đông."

Tuy nhiên, Heckman, người được trao giải thưởng kinh tế năm 2000 cho công trình nghiên cứu về kinh tế lượng, cho biết ông "chắc chắn" Trump sẽ không bao giờ giành được giải thưởng này "vì những bình luận gay gắt của ông ấy".

"Sự thiên vị đối với chính trị của ông ấy rất lớn ở khắp mọi nơi và ông ấy không được trau chuốt như hầu hết những người đoạt giải khác", ông nói với Newsweek.

Heckman đồng ý với Navarro rằng Trump đã cố gắng tái cấu trúc thương mại toàn cầu, nhưng cho biết "chưa có kết luận" về tác động của việc này.

"Nhưng ai mà biết được. Thời thế đang thay đổi và [Bob] Dylan đã giành chiến thắng về văn học."
.

William Nordhaus (2018)
Trả lời Navarro, người mà ông gọi là "một nguồn lý thuyết và bình luận không đáng tin cậy", Nordhaus nói với Newsweek rằng ông hoài nghi rằng các chính sách thương mại của Trump không đạt được điều gì ngoài việc làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

"Theo tôi hiểu về 'thành công' của Trump là: Trong nhiều thập niên, Hoa Kỳ đã xây dựng được một nguồn dự trữ khổng lồ về sức mạnh mềm và cứng cũng như thiện chí trên hầu hết thế giới - một lượng vốn xã hội khổng lồ", Nordhaus, người đã giành giải thưởng năm 2018 "vì đã tích hợp biến đổi khí hậu vào phân tích kinh tế vĩ mô dài hạn", cho biết.

"Trump đã lợi dụng nguồn vốn xã hội đó và đang sử dụng nó như một cậu thiếu niên hoang phí để hầu như không đạt được bất kỳ giá trị nào và phá hủy nhiều bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng thể chế toàn cầu", Nordhaus nói.

Ông nói thêm rằng Trump có thể là "ứng cử viên hàng đầu" cho Giải thưởng Ig Nobel. Những người từng đoạt giải thưởng châm biếm này, được trao hàng năm kể từ năm 1991, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Edward Teller, nhà vật lý người Mỹ gốc Hungary được mệnh danh là "cha đẻ của bom khinh khí", cũng như chính Donald Trump, người đồng đoạt giải thưởng Giáo dục Y khoa năm 2020 do bị cho là đã xử lý sai lầm đại dịch COVID-19.
.
Những người khác nói gì
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro phát biểu với Fox Business hôm thứ Năm: "Đây là một cuộc tái cấu trúc cơ bản môi trường thương mại quốc tế theo cách mà thị trường lớn nhất thế giới đã nói rằng họ sẽ không lừa dối chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ có những thỏa thuận công bằng."

"Mọi việc ông ấy đang làm đều bất chấp những lời chỉ trích," Navarro nói thêm. "Thuế quan là cắt giảm thuế chứ không phải lạm phát, và nó đang hoạt động rất tốt."

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, trong một cuộc họp báo gần đây, đã phát biểu: "Trung bình, Tổng thống Trump đã làm trung gian hòa giải khoảng một hiệp định hòa bình hoặc ngừng bắn mỗi tháng trong sáu tháng tại nhiệm. Đã đến lúc Tổng thống Trump được trao giải Nobel Hòa bình."
.
Jeffrey Frankel, nhà kinh tế học và giáo sư tại Trường Harvard Kennedy, nói với Newsweek rằng viễn cảnh Trump nhận giải thưởng kinh tế là "vô cùng vô lý" và "hoàn toàn không có khả năng ông ấy sẽ được xem xét nghiêm túc."

"Về các chính sách được ban hành, thuế quan của Trump có thể đi vào lịch sử vì hậu quả sẽ rất tồi tệ, và, giống như thuế quan Smoot-Hawley năm 1930, có thể dạy cho một hoặc hai thế hệ về tác hại của thuế quan và giá trị của việc lắng nghe những cảnh báo từ các nhà kinh tế chuyên nghiệp, khi họ gần như nhất trí," ông nói thêm.

"Tôi phải nói rằng, tôi đặt khả năng Trump giành giải Nobel thậm chí còn thấp hơn khả năng Mỹ xâm lược Thụy Điển," ông nói thêm.
.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Ngoài Thư ký báo chí Nhà Trắng, Trump còn được Pakistan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và gần đây nhất là Campuchia đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Việc công bố giải thưởng cho tất cả các giải Nobel thường diễn ra vào tháng 10, sau đó là lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.