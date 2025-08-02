Nhà Văn Phan Lạc Tiếp (1933-2025) ra đi

PHAN LẠC TIẾP, 1933-2025

Nhà văn Phan Lạc Tiếp đã từ trần tại San Diego, lúc 3g30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi. Ông đã nổi tiếng trong văn giới Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975. Ra hải ngoại, ông tiếp tục sáng tác văn học, trong khi hoạt động trong các vận động cứu thuyền nhân. Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ của ông là Thiếu Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (đã có lệnh phong cấp Trung Tá, nhưng chưa kịp có lễ phong cấp thì xảy ra biến cố 1975). Nhà văn Phan Lạc Tiếp cũng đã từng viết nhiều bài cho Việt Báo. Thông tin và tiểu sử sau đây tổng hợp từ gia đình nhà văn, từ Giáo sư Lệ Hương, và từ nhà văn Ngô Thế Vinh.

Nhà văn Phan Lạc Tiếp sinh năm 1933 tại Sơn Tây, Bắc Việt. Di cư vào Nam năm 1954 sau Hiệp định Genève. Ông xuất thân trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, cấp bậc cuối cùng là Thiếu Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông trở thành một Hạm Trưởng trong Hạm Đội và cuối cùng cũng phục vụ trong ngành Tâm Lý Chiến tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân.



Đêm 29 tháng 4 năm 1975, Phan Lạc Tiếp cộng tác với Hạm Trưởng Dương Vận Hạm HQ502 điều động con tàu này rời Sài Gòn, đem theo hơn 5000 người gồm quân nhân và đồng bào ra biển giữa cơn hấp hối của Sài Gòn.



Năm 1980, Phan Lạc Tiếp cùng giáo sư Nguyễn Hữu Xương thành lập Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển làm công việc kêu cứu và tổ chức các chiến dịch Vớt Người Biển Đông đã cứu được trên 3000 thuyền nhân, đưa đi định cư tại nhiều nơi. Cùng với các công việc đó, thời gian ở hải ngoại, Phan Lạc Tiếp cũng không rời sinh hoạt báo chí, văn nghệ và đã hoàn thành nhiều tác phẩm. (https://tusachtre.com/team/phan-lac-tiep/)

Phan Lạc Tiếp mất tại San Diego, lúc 3g30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi.

Hình gia đình Phan Lạc Tiếp

TÁC PHẨM:

*Bờ sông lá mục. 1969. Tái bản. Westminster, CA : Văn Nghệ, 1998.

*Cánh vạc lưng trời : tập truyện. San Francisco, CA : Mõ Làng, 1991.

*Một thời oan trái : ký sự. Falls Church, VA : Tiếng Quê Hương, 2011.

*Nỗi nhớ : bút ký chiến tranh. San Francisco, CA : Mõ Làng, 1995.

*Quê nhà, bốn mươi năm trở lại : bút ký. San Francisco, CA : Mõ Làng, 1995.

*To distant shores. Huan Phan; Tiep Phan. Belmont, CA : Phan Lac Press, 2022.

*Vớt người biển đông. San Diego, CA : [Ủy Ban Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển?], 2018.



Các bài viết của nhà văn Phan Lạc Tiếp trên Việt Báo ở đây:

Việt Báo thành kính chia buồn cùng gia đình nhà văn Phan Lạc Tiếp và xin góp lời cầu nguyện cho nhà văn tới cõi an lành.